«Победители» были. «Победители» есть!»

75 лет тому назад, 15 мая 1942 года, началась переброска легендарной оперативной группы органов госбезопасности «Победители» под командованием полковника Дмитрия Медведева (псевдоним Тимофей) в глубокий тыл фашистов – Цуманские леса северо-западнее города Ровно (Западная Украина). Группа перебрасывалась несколькими эшелонами лётчиками 101-го транспортного авиаполка (первый эшелон был переброшен в мае, а второй – в августе 1942 г.). Группа из 45 человек, превратившись в крупный партизанский отряд, успешно действовала в немецком тылу на протяжении 22 месяцев.Во главе группы был поставлен волевой чекист, имевший опыт борьбы с бандитизмом во время Гражданской войны и действий в фашистском тылу в 1941 1942 годах, полковник Дмитрий Николаевич Медведев, будущий Герой Советского Союза, кавалер четырёх орденов Ленина и ордена Красного Знамени. О действиях «Победителей» он после войны расскажет в своих книгах «Это было под Ровно», «Сильные духом», «Отряд идёт на Запад», «На берегах Южного Буга».Под стать Медведеву был его заместитель по разведке и контрразведке полковник Александр Александрович Лукин, опытный оперативный работник, обладавший аналитическим складом ума и отличной памятью. Своё чекистское кредо он потом изложит в книге «Операция Дар». Александр Александрович был основным разработчиком всех важных операций «Победителей» и, в частности, действий Николая Ивановича Кузнецова.Морально-психологическим скрепом коллектива «Победителей» был комиссар отряда Сергей Александрович Стехов. Он имел большой опыт партийной, советской и чекистской работы, обладал редким даром в короткий срок мобилизовать людей на решение трудных задач, а если надо, то и лично вести их в атаку на противника. Медведев по-доброму завидовал этому качеству своего комиссара и всегда опирался на его поддержку.Своеобразным знаменем «Победителей» был легендарный агент разведчик и боевик Николай Иванович Кузнецов (среди бойцов - Николай Васильевич Грачёв), действовавший под легендой обер-лейтенанта вермахта Пауля Зиберта. У него был большой, ещё довоенный (с 1932 г.), опыт работы среди лиц немецкой национальности. Кузнецов обладал исключительно высокими морально-боевыми качествами и поэтому привлекался к выполнению наиболее сложных задач группы (ликвидация видных деятелей рейха, добывание ценной информации, образцов документов).Этот сплав талантливых сотрудников госбезопасности позволил им с минимальными издержками решать в тылу противника сложные и многоплановые задачи. Прежде всего они были разведывательными. По заданию высшего политического и военного руководства страны отряда регулярно добывал сведения оперативно-стратегического и тактического характера. Через резидентуры в Ковеле, Луцке, Ровно, Бродах, Львове отслеживались места дислокации войск противника, манёвр резервами в глубоком тылу вермахта. Резиденты имели своих агентов практически на всех важных узлах дорог в треугольнике Брест – Львов – Киев. Только за первый год действий «Победителей» в Центр было отправлено более 100 ценных сообщений.Резиденты в Ковеле, Здолбунове и Львове в начале января 1943 года сообщали о начале переброски из Франции войск и боевой техники, в том числе новых тяжёлых танков «тигр» под Курск. Для подтверждения этих сведений разведка «Победителей» захватила ряд документов. Особый интерес представляли разведданные, добытые Николаем Кузнецовым, который сумел войти в доверие к ряду высокопоставленных офицеров и гитлеровских чиновников. Например, ему удалось довольно точно определить место ставки Гитлера в 8 км от Винницы, что позволило нашей Дальней авиации нанести по ней ряд эффективных ударов.Благодаря сведениям, добытым Кузнецовым, была предотвращена операция фашистов «Длинный прыжок» в Тегеране, где в конце ноября – начале декабря 1943 года собрались Сталин, Рузвельт и Черчилль. Несколько раз Кузнецову удавалось выведать и планы верховного командования вермахта на сталинградском и северо-кавказском направлениях, а также его замыслы по активизации программы «Ост», предусматривающей массовое истребление славянского населения и проведение карательной операции в северной части Украины осенью 1943 года.Несомненной заслугой «Победителей» была контрразведывательная работа, позволяющая препятствовать деятельности немецких спецслужб – прежде всего в Ровно и Львове. Только при оперативно-боевом воздействии на их объекты с 1 октября 1942 года по 15 октября 1943-го было ликвидировано более 150 сотрудников спецслужб, свыше 2400 их пособников, уничтожено около 200 автомашин и 36 зданий.Особо следует отметить эффективную оперативно-боевую деятельность агента-боевика «Победителей» – Николая Кузнецова, действовавшего в Ровно, Львове и других городах. Он сумел ликвидировать 11 видных гитлеровских чиновников, генералов и сотрудников спецслужб. Среди них главный судья на территории оккупированной Украины А. Функ, командующий карательными войсками на Украине М. Ильген, вице-губернатор Галиции Г. Бауэр, его секретарь О. Шнайдер, заместитель рейхкомиссара Волыни У. Даргель. Кузнецов при выполнении заданий, как отмечал начальник разведки и контрразведки «Победителей» Лукин, избегал шаблона, действовал творчески, в деталях продумывая каждый свой шаг.Немало сделали «Победители» для выявления украинских националистов – первых пособников фашистских спецслужб. Только на территории Ровенской области ими было выявлено несколько сот таких лиц, которые затем понесли заслуженную кару. Особенно заметно на этом направлении действовал Никита Владимирович Струтинский, который впоследствии стал профессиональным контрразведчиком.Дальнейшая судьба Кузнецова («Пуха») и его боевых друзей – Яна Станиславовича Каминского («Канта») и Ивана Васильевича Белова («Ила») – сложилась, к сожалению, трагически. В ночь с 8 на 9 марта 1944 года они попали в засаду украинских националистов недалеко от села Боратин Львовской области, где и погиблиВажной для Победителей» была оперативно-боевая деятельность по выводу из строя объектов на железнодорожных и автомобильных магистралях Люблин–Ковель–Киев, Ровно–Львов, Ровно-Ковель–Брест, а также ликвидация видных гитлеровских чиновников, руководителей вермахта и службы безопасности. «Победителями» в общей сложности было подорвано более 80 эшелонов, около 900 автомашин с войсками и грузами, уничтожено более 100 мостов, выведено из строя 6 железнодорожных станций, в том числе вокзал в Ровно. В ходе более чем 120 крупных операций «Победители» уничтожили до 2 тыс. солдат и офицеров, более 6 тыс. полицейских и участников националистических банд. Это было достигнуто путём мастерски осуществлённых засад, налётов, подрывов, устройства пожаров.Сами же «Победители» несли минимальные потери. Примером блестяще осуществлённой операции может служить вывод из строя железнодорожного вокзала в Ровно. По сведениям, добытым агентами отряда Лидией Лисовской («Лик») и Марией Микота («Мик»), было установлено, что через вокзал в Ровно ежедневно проходят более тысячи пассажиров, в том числе около двухсот офицеров вермахта и чиновников рейха. Получив эти данные, Медведев и Лукин решили взорвать железнодорожный вокзал вместе с находящимися в нём фашистами. Через своих помощников (железнодорожных рабочих и служащих) на вокзал в течение недели было доставлено более 170 кг взрывчатки. Когда на станцию прибыл из Берлина поезд, вокзал был взорван. Под его обломками погибло более 300 фашистов.Члены группы, а затем партизанского отряда вели в тылу активную пропагандистскую работу. Они доносили до местных жителей правду о положении на советско-германском фронте, о поражениях вермахта, вселяя в них уверенность в скорой победе над немецким фашизмом. В общей сложности было проведено более 5 тысяч встреч с местным населением. Многие из них превращались в и единение жителей Западной Украины с партизанами. Дмитрий Медведев часто надевал на такие встречи гимнастёрку с полковничьими петлицами, демонстрируя тем самым непобедимость всенародного дела борьбы с оккупантами.Кроме того, «Победители» через свою агентуру стремились оторвать от участия в националистических бандах заблудшую часть местного населения.Значительную роль в распространении партизанского движения на территориях Ровенской, Волынской и Львовской областей сыграла агитационная работа «Победителей» по вовлечению народных масс в партизанские отряды. С их помощью на территории указанных областей в 1942–1943 годах было организовано 6 новых партизанских формирований, а сами «Победители» выросли в сильный партизанский отряд численностью более 300 человек.«Победители» в тылу противника решали и ряд специальных задач. К ним в первую очередь следует отнести похищение командующего карательными войсками на Украине генерала М. Ильгена; добывание образцов документов, удостоверяющих личность граждан на оккупированной территории, расписания движения пассажирских и товарных поездов на магистралях Люблин – Киев, Львов – Киев; фотографирование образцов боевой техники, перебрасываемой по железной дороге. Указанные задачи выполнялись усилиями агентуры и разведчиков «Победителей».Отрадно, что спустя 75 лет опыт, приобретённый подразделениями специального назначения в тылу противника, не забыт, а в полной мере был использован в послевоенный период – в Афганистане, на Северном Кавказе и в других «горячих точках». Об этом говорит и надпись на стенде комнаты боевой славы одного из подобных подразделений: «Победители» были. «Победители» есть!»