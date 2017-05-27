Умер Збигнев Бжезинский
Из США приходит информация о том, что на 90-м году жизни скончался Збигнев Бжезинский. Об этом сообщила его дочь Мика, сделав публикацию в своём аккаунте Инстаграма :
Збигнев Бжезинский в своё время (1977-1981) возглавлял совет по национальной безопасности при президенте США Джимми Картере. Бжезинский на протяжении всей своей политической карьеры отличался антисоветизмом и ярой русофобией.
До недавнего времени занимал пост в председательстве наблюдательного совета Центра международных и стратегических исследований в американской столице.
У Збигнева Бжезинского польское происхождение. При этом до сих пор даже в его семье не утихают споры о месте рождения этого человека. По одним данным, он родился в Варшаве, по другим - в Харькове.
В своё время вёл активную антироссийскую пропаганду применительно к конфликту в Чеченской Республике. Являлся сопредседателем специально созданного в США "комитета за мир в Чечне".
За работу на посту советника по нацбезопасности в 1981 году был награждён Президентской медалью Свободы — одной из двух главных наград для гражданских лиц и чиновников в Соединённых Штатах Америки.
Мой отец спокойной умер сегодня ночью.
Збигнев Бжезинский в своё время (1977-1981) возглавлял совет по национальной безопасности при президенте США Джимми Картере. Бжезинский на протяжении всей своей политической карьеры отличался антисоветизмом и ярой русофобией.
До недавнего времени занимал пост в председательстве наблюдательного совета Центра международных и стратегических исследований в американской столице.
У Збигнева Бжезинского польское происхождение. При этом до сих пор даже в его семье не утихают споры о месте рождения этого человека. По одним данным, он родился в Варшаве, по другим - в Харькове.
В своё время вёл активную антироссийскую пропаганду применительно к конфликту в Чеченской Республике. Являлся сопредседателем специально созданного в США "комитета за мир в Чечне".
За работу на посту советника по нацбезопасности в 1981 году был награждён Президентской медалью Свободы — одной из двух главных наград для гражданских лиц и чиновников в Соединённых Штатах Америки.
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