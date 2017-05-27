10:14 27 мая

Умер Збигнев Бжезинский

Из США приходит информация о том, что на 90-м году жизни скончался Збигнев Бжезинский. Об этом сообщила его дочь Мика, сделав публикацию в своём аккаунте Инстаграма :

Мой отец спокойной умер сегодня ночью.


Умер Збигнев Бжезинский



Збигнев Бжезинский в своё время (1977-1981) возглавлял совет по национальной безопасности при президенте США Джимми Картере. Бжезинский на протяжении всей своей политической карьеры отличался антисоветизмом и ярой русофобией.

До недавнего времени занимал пост в председательстве наблюдательного совета Центра международных и стратегических исследований в американской столице.

У Збигнева Бжезинского польское происхождение. При этом до сих пор даже в его семье не утихают споры о месте рождения этого человека. По одним данным, он родился в Варшаве, по другим - в Харькове.

В своё время вёл активную антироссийскую пропаганду применительно к конфликту в Чеченской Республике. Являлся сопредседателем специально созданного в США "комитета за мир в Чечне".

За работу на посту советника по нацбезопасности в 1981 году был награждён Президентской медалью Свободы — одной из двух главных наград для гражданских лиц и чиновников в Соединённых Штатах Америки.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 159

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:54
    У чертей в аду траур -такого горя они не ожидали wassat И ведь даже из котла будет пытаться адом руководить wassat Сидя на сковороде будет давать советы и инструкции laughing
    Изгоняющий либероидов
    1. Комментарий был удален.
      1. просто экспл Сегодня, 07:18
        да помер Максим ну и ... с ним .
        чего вспоминать старого русофоба .
        просто экспл
        1. Петр1 Сегодня, 08:04
          Вечером сегодня накачу,как и обещал.Следующий макейнн.
          Петр1
          1. Александр романов Сегодня, 08:19
            Цитата: Петр1
            Вечером сегодня накачу,как и обещал

            Шампанского,только шампанского! Всем шампанского!!!
            Александр романов
            1. хрыч Сегодня, 08:35
              Цитата: Александр романов
              Шампанского,только шампанского! Всем шампанского!!!

              Вдова Клико (или Кличко) не меньше drinks

              Мика сказала (правда еще с какой-то покойной в сопровождении):
              Мой отец спокойной умер сегодня ночью.

              Забыла добавить: "От долгой и продолжительной русофобии". am
              хрыч
              1. Александр романов Сегодня, 08:37
                Цитата: хрыч
                Вдова Клико (или Кличко) не меньше

                Его могут пить,не только лишь все laughing
                Александр романов
                1. bulvas Сегодня, 09:08
                  Цитата: Изгоняющий либероидов
                  У чертей в аду траур -такого горя они не ожидали И ведь даже из котла будет пытаться адом руководить Сидя на сковороде будет давать советы и инструкции

                  Цитата: просто экспл
                  да помер Максим ну и ... с ним .
                  чего вспоминать старого русофоба .


                  Абсолютно.

                  Одним больше - одним меньше ...

                  Хотя, дышать станет чуть-чуть легче
                  bulvas
                  1. Arzoo Сегодня, 09:17
                    О покойниках либо хорошо, либо ничего. Ничего.
                    Arzoo
                    1. avt Сегодня, 10:05
                      Цитата: Arzoo
                      О покойниках либо хорошо, либо ничего. Ничего.

                      fool Ещё один коекакер вылупился , причём настолько ленивый , что даже не соизволит поисковиком поработать -проверить себя на тему КТО и КАК сказал . Главное вот скорее пёрнуть на ветку . Ну так вот прочитай и иди узнай кто это сказал - не бог весть какая тайна
                      «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды»,
                      avt
                  2. Перейра Сегодня, 09:56
                    В отличие от гоев, евреи в аду не горят. Они нравственно страдают в течение 12 месяцев. Потом обратно.
                    Перейра
              2. vovanpain Сегодня, 08:37
                Мой отец спокойной умер сегодня ночью.

                Стекловаты в могилку,дедушка пускай ждет друга Сороса и Ротшильда.
                vovanpain
            2. Delink Сегодня, 09:00
              drinks drinks За упокой его души!!!
              Delink
          2. Alekseits Сегодня, 08:19
            Сорос там еще в очереди.
            Alekseits
            1. Злодей Сегодня, 08:39
              Цитата: Alekseits
              Сорос там еще в очереди

              Там очередь, как за водкой при горбатом am
              Злодей
              1. seal78 Сегодня, 09:41
                И сам горбатый тоже в той очереди. Но, надеюсь, он не сдохнет до суда над ним.
                seal78
        2. Стас Снежин Сегодня, 08:19
          Интересно посмотреть на тех, кто скорбит по нему.
          Вероятно, они есть здесь на сайте..
          Стас Снежин
          1. Banshee Сегодня, 08:28
            Вот уж вряд ли
            Banshee
            1. фигвам Сегодня, 08:42
              Сгинул збигнев, долбаный рептилоид.
              фигвам
          2. wagner72 Сегодня, 08:37
            С чего бы это?Хотя,по правде говоря,последние пару лет старика начало понемногу попускать.
            wagner72
          3. Александр романов Сегодня, 08:38
            Цитата: Стас Снежин
            Вероятно, они есть здесь на сайте..

            Минусы отменили,а так бы было видно.
            В открытую палиться не станут.
            Александр романов
            1. Саша Крымский Сегодня, 09:53
              Шо? Помер? Такой молодой.
              Шоб он нам всем был здоров!
              Саша Крымский
        3. Комментарий был удален.
        4. НЕКСУС Сегодня, 09:21
          Цитата: просто экспл
          чего вспоминать старого русофоба .

          Что характерно,это то,что эти земноводные живут долго...Бжезынский 90 лет ,Сорос-86 лет,Маккейн-80 лет...дьявол не торопится их забирать ,а вот Боженька то людей светлых прибирает молодыми,Тальков,Цой,Высоцкий,Дин Рид,и тд...
          НЕКСУС
        5. vfqjh Сегодня, 10:05
          Маккейна бы с собой забрал, сладкая парочка .... Скучно не было бы ... Я не хочу издеваться , о покойниках или хорошо , или ни как ... Но тут не получается как то .
          vfqjh
    2. Чертков Олег Сегодня, 06:56
      Масла и дров побольше ему в дорогу.
      Чертков Олег
      1. Teberii Сегодня, 07:07
        Русофобы уходят,а РОССИЯ была,есть и будет назло всем злыдням, но как- это не печально за свою жизнь он их подготовил немало.
        Teberii
        1. гурт Сегодня, 07:56
          Цитата: Teberii
          Русофобы уходят,а РОССИЯ была,есть и будет назло всем злыдням, но как- это не печально за свою жизнь он их подготовил немало.

          слава всевышнему-подох один из пауков,следующее его проявление на Земле будет в виде опарыша в выгребной яме
          гурт
        2. shark Сегодня, 09:27
          Самый правильный коммент.
          shark
      2. perepilka Сегодня, 07:07
        Оспади! Горе то какое! Внезапно то как crying Чо делать то? Стекловаты в могилку послать нету и баянами не запасся recourse Прям хоть щас беги ищи, хотя бы парочку порвать, нафиг! recourse
        Иль наплевать, кто он мне, сдох Максим, да с ним soldier
        perepilka
        1. 30 вис Сегодня, 07:23
          И следующим пусть дорожку расчищает . Они все думают , что будут жить вечно! Всегда будут здоровые ,сильные и не наступит маразм ,как у Маргерет Тэтчер , или Картера .... Думают , что живут на другой планете вращая ядерной дубинкой ,угрожая войной ! Всем русофобам скатертью дорога в чистилище! Ждут там их дядьки с рогами ,возле кипящих котлов со смолой ! Пусть дают отчёт этим чертям .
          30 вис
      3. тол100в Сегодня, 07:40
        Цитата: Чертков Олег
        Масла и дров побольше ему в дорогу.

        Уж лучше напалма! За его змеиный язык ему и этого будет мало!
        тол100в
    3. Alikos Сегодня, 07:06
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      У чертей в аду траур -такого горя они не ожидали wassat И ведь даже из котла будет пытаться адом руководить wassat Сидя на сковороде будет давать советы и инструкции laughing

      Какое "горе"
      Какой был ярый антисоветчик и так тихо скончался...
      Alikos
      1. василий50 Сегодня, 07:16
        Интересна *судьба* этого деятеля. Польский еврей который всю жизнь положил на *борьбу* с РУССКИМИ. Странности у таких деятелей хватает. Ни немцы, ни поляки, которые убивали евреев, ненависти не вызывали. Впрочем он не один такой.
        василий50
        1. saturn.mmm Сегодня, 08:59
          Цитата: василий50
          Польский еврей

          C каких пор Бжезинские стали евреями? Вообще то это польский дворянский род.
          Не надо приписывать к евреям этого консультанта, кстати он был оппонентом Киссинджера.
          saturn.mmm
        2. василий50 Сегодня, 09:11
          ВЫ правы нельзя приписывать к евреям всякую ...., стереотип сработал. Успешным в САСШ можно было стать только если превосходить самих американцев в русофобии и экстремизме, и уж конечно связи среди сионистов, и у него всё это было.
          А конкретно у этого Бжезинского даже места рождения указаны разные.
          василий50
      2. Ныробский Сегодня, 08:41
        Цитата: Alikos
        Какое "горе"
        Какой был ярый антисоветчик и так тихо скончался...

        Один из немногих врагов России, который в отличие от "партнёров", действительно говорил то, что думал.
        Ныробский
      3. Саша Крымский Сегодня, 10:11
        Alikos ↑
        Сегодня, 07:06
        Какое "горе"
        Какой был ярый антисоветчик и так тихо скончался...
        Еще...

        Саша Крымский
    4. Rokossovsky Сегодня, 07:09
      Земля ему стекловатой!
      Ну Бздигнев,накрывай пока поляну и жди Сороса с Маккейном! crying
      Rokossovsky
      1. Partyzan Сегодня, 07:14
        нет, они его просто первым отправили - надо проверить vip котлы, а то может с собой надо будет чего прихватить recourse
        Partyzan
        1. гурт Сегодня, 08:02
          Цитата: Partyzan
          они его просто первым отправили - надо проверить vip котлы, а то может с собой надо будет чего прихватить

          не-е-е-е с голой ж...ой пришёл в мир,нас р ал,с голой ж....ой ушел(к сковородке)
          гурт
    5. Комментарий был удален.
    6. Комментарий был удален.
    7. Правдодел Сегодня, 07:13
      Поляк, да еще америкос, - гремучая смесь. Пусть за него дети свечки в церкви теперь ставят. Нам нечего на него молиться.
      Правдодел
    8. сибиралт Сегодня, 07:51
      Как ни как, а Бжезинский был титан мысли своего времени, крупнейший идеолог. Сколько президентов к нему прислушивались. Развал социалистического лагеря - это дело его рук. В последний раз засветился на встрече Трампа с Лавровым. Мировые политики еще долго будут цитировать его высказывания, а сонмы политологов учится на его работах. Сильный враг заслуживает хотя бы уважения.
      сибиралт
      1. Sharky Сегодня, 07:57
        Заметил, что такие как он (о мёртвых либо хорошо, либо ничего), проживают достаточно долгую жизнь... Родшельды там свякие, Соросы...
        Совпадение? Не думаю request
        Sharky
        1. хрыч Сегодня, 08:56
          Цитата: Sharky
          о мёртвых либо хорошо, либо ничего

          У нас эту поговорку не договаривают, её произнес древнегреческий политик и поэт Хилон. Жил он в VI веке до н.э., она фактически звучит: "О мёртвых либо хорошо, либо ничего кроме правды".
          Правда о нем не очень, ибо может он и боролся за поляков, против России, в их споре за первенство в славянском мире, но он продался лютым врагам славянства. Как греки против господства римлян продались Туркам, открыв ворота врагам Нового Рима, правда их турки "отблагодарили" по полной.
          хрыч
      2. GRF Сегодня, 07:57
        Враг заслуживает уважения? Враг вам сделал что то хорошее? Если да, то враг ли он?
        Пургу несете...
        Враг заслуживает только презрение и забвение.
        Ато мазохизмом попахивает иль предательством...
        А всех президентов которые к нему прислушивались, прислушиваться - на костер...
        GRF
        1. Басарев Сегодня, 09:02
          о мёртвых либо хорошо, либо ничего

          Всё время забывают полный текст. Изначальное звучание - о мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды.
          Басарев
    9. Зяблицев Сегодня, 09:00
      Откровенно радоваться смерти человека не по православному, но это абсолютно не относится к данному пациенту..."Сегодня праздник у ребят, сегодня будут танцы...!" laughing
      Зяблицев
    10. bulvas Сегодня, 09:07
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      У чертей в аду траур -такого горя они не ожидали И ведь даже из котла будет пытаться адом руководить Сидя на сковороде будет давать советы и инструкции

      Цитата: просто экспл
      да помер Максим ну и ... с ним .
      чего вспоминать старого русофоба .


      Абсолютно.

      Одним больше - одним меньше ...
      bulvas
    11. sychiov Сегодня, 09:14
      Главное, что эта -збигнев изобрела, так это к 80-м годам, подменили все понятия.
      А именно:
      1. Капитал, чудесным образом превратился в финансы, а капиталисты превратились в финансистов, далее империализм как волшебной палочкой махнули, превратился в глобализацию,
      а вот императоры стали глобалистами. И ведь уничтожив национальные империи, Германскую, Австро-Венгерскую, Российскую, потом Японскую и Британскую, создали новые глобальные еврейские империи "технократов" в кавычках, ладно если бы узкоспециализированные по отраслям, нет по наследству контрольного пакета акций, как наследники короны.

      2. Когда это видишь то начинаешь уважать коммунистов, особенно китайских.
      Капитал(19 век) - Финансы(21 век),
      Капиталисты(19 век) - Финансисты(21 век),
      Империи(19 век) - Глобализм(21 век),
      Императоры(19 век) - Глобализаторы(21 век) Хозяева_глобальных_корпораций.
      sychiov
    12. RASKAT Сегодня, 09:39
      Пусть его черти там пялят и жарят до скончания времен. am
      RASKAT
  2. Астарт Сегодня, 06:54
    Умер враг России, хитрый и жестокий. Но умер человек, поэтому земля ему пухом.....
    Астарт
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:58
      Мой отец спокойной умер сегодня ночью.
      радость у дочи наверное как на фото... lol
      андрей юрьевич
      1. Александр романов Сегодня, 08:23
        Цитата: андрей юрьевич
        радость у дочи

        А доча страшная,как пятая точка.
        Александр романов
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:26
          : А доча страшная,как пятая точка Зато какие губки-и! wassat
          ВЕРЕСК
          1. Александр романов Сегодня, 08:43
            Цитата: ВЕРЕСК
            Зато какие губки-и!

            Ужас
            Александр романов
    2. tsvetkov1274 Сегодня, 07:07
      ...стекловатой...
      tsvetkov1274
    3. zoolu300 Сегодня, 07:15
      Это был скорее не человек, а демон. В аду пуха не бывает.
      zoolu300
      1. каштак Сегодня, 08:44
        Цитата: zoolu300
        Это был скорее не человек, а демон. В аду пуха не бывает.

        Нет нужды верить в сверхъестественное происхождение зла; люди и сами по себе способны творить любое зло.Джозеф Конрад
        …И вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним…
        каштак
    4. zadorin1974 Сегодня, 07:49
      А зачем все это лицемерство?Какой человек?Вражина наивысшей категории-таким действительно и стекловатки потолше и сковородочку по горячее!!!!!!
      zadorin1974
    5. sychiov Сегодня, 09:17
      Но умер человек, поэтому земля ему пухом.


      это не человек а нелюдь, УПЫРЬ, утилизировали того кто уже был мёртвым,
      и земля ему стекловатой.

      Евангелие.... Оставь мертвецов хоронить своих мертвецов.
      sychiov
    6. seal78 Сегодня, 09:46
      Да какой он, нахрен, человек ? Рептилоид сдох, и отлично!
      seal78
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:54
    Долго же оно белый свет коптило fool
    Изгоняющий либероидов
    1. гурт Сегодня, 08:06
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Долго же оно белый свет коптило

      как и все иные ротшильды,рокфелеры,морганы и иже......уходить хреново-сколько хапнули"абидна да"
      гурт
  4. Sevastiec Сегодня, 06:55
    Ну что ж, о покойниках, или хорошо, или никак... Но все таки, это человек эпохи.
    Sevastiec
    1. Alekseits Сегодня, 08:25
      "О покойниках или хорошо, или ничего, КРОМЕ ПРАВДЫ." Так звучит это выражение.
      А по правде...
      Alekseits
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:57
    спокойной умер сегодня ночью.

    Столько российской крови попил своей борьбой с СССР, а "умер спокойно". Не справедливо. Сейчас посыпятся соболезнования семье от всей мировой нечисти. У наших (пока) "борцов с режимом" тоже траур.
    rotmistr60
  6. tsvetkov1274 Сегодня, 06:57
    Планета чище немного стала crying
    tsvetkov1274
  7. soroKING Сегодня, 06:57
    ви скажите игде его закопали? я хочю сходить на его могилу love очень хочу negative
    по большому negative
    soroKING
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:58
    Сейчас в его смерти обвинят Кремль , и против России введут новые санкции, появится "список бзежинского , госдеп затребует триллиард долларов на проведение поиска "русского следа факте смерти этой нежети. .. fool
    Изгоняющий либероидов
  9. zoolu300 Сегодня, 06:58
    Умер один из самых злостных врагов русского народа и идеолог хозяев ФРС. Ликовать глупо, ибо он не уничтожен в честном бою, а умер собственной смертью, видя как его планы успешно притворяются в жизнь. Это был достойный враг и надеюсь что те кто придет ему на смену не достигнут его уровня стратегического планирования.
    zoolu300
    1. igordok Сегодня, 07:05
      Цитата: zoolu300
      Умер один из самых злостных врагов русского народа и идеолог хозяев ФРС.

      Увы, он не один.
      igordok
      1. zoolu300 Сегодня, 07:09
        Я знаю и поэтому в последнем предложении высказал пожелание.
        zoolu300
      2. Злодей Сегодня, 08:48
        Цитата: igordok
        Увы, он не один

        Увы, пока он один hi
        Злодей
    2. каштак Сегодня, 07:26
      Цитата: zoolu300
      Это был достойный враг

      не вижу ничего достойного в том как он клеветой и провокациями сеял рознь и вражду. и земли пухом ему желать не стану. жил грязно, ничем другим его и не вспомнить. ладно хоть в прошлом. как пели после смерти тетчер " бим бом ведьма мертва" здесь не ведьма но по сути подходит. по покойнику и поминки.
      каштак
      1. zoolu300 Сегодня, 07:33
        Вся его жизнь была наполнена желанием уничтожить русский народ, а ложь и провокации были лишь орудия в его руках. Сталин был одним из главных врагов хозяев ФРС, но их "гауляйтер" Черчилль почтил его память минутой молчания. Я почтить память не призываю, но и злорадствовать не буду.
        zoolu300
        1. каштак Сегодня, 07:53
          Цитата: zoolu300
          Вся его жизнь была наполнена желанием уничтожить русский народ, а ложь и провокации были лишь орудия в его руках. Сталин был одним из главных врагов хозяев ФРС, но их "гауляйтер" Черчилль почтил его память минутой молчания. Я почтить память не призываю, но и злорадствовать не буду.

          если бы только Русский. то что он был врагом нашей страны ещё бы ладно, враги тоже могут быть достойны уважения. чёрт с ним. но усопший проводил человеконенавистническую политику ФРС по всему миру. и ни в чём другом неизвестен. я не собираюсь злорадствовать и тем более не собираюсь на его могилу. я просто вспомню его теми словами которых он достоин. можно и молча и даже не одну минуту. как и бандеру и гимлера и других. смерть не делает человека достойнее чем он был при жизни.
          каштак
  10. Severok Сегодня, 06:58
    Вот честно - ни капли сожаления. Нет, конечно по людски можно посочувствовать его близким, но неохота. Вся его деятельность приводила только к тому, что те, кто слушал его и его советы не давали людям спокойно и мирно жить. Так что туда ему и дорога.
    Severok
  11. Jovanni Сегодня, 07:01
    А мне хорошего ему в дорогу сказать нечего. Промолчу....
    Jovanni
  12. Станислав Сегодня, 07:02
    Збигнев умер, но дело его продолжает жить: столько бабла в него вбухано...
    Станислав
    1. soroKING Сегодня, 07:07
      вот оно и выперло
      soroKING
  13. инженерный Сегодня, 07:12
    Русский народ в большей своей части народ православный, а у нас о покойниках либо хорошо, или ничего. Не было бы Збигнева Бжезинского, был бы какой нибудь другой Вражинский. Не было бескорыстных друзей и даже как в последнее время показывает "родственников" у России и не будет никогда.
    Александр III: «У России есть только два союзника: её армия и флот»
    инженерный
    1. Евгений Стрыгин Сегодня, 07:15
      "либо хорошо, или ничего" никак с православием не связанно. Как и с христианством в целом.
      Евгений Стрыгин
      1. инженерный Сегодня, 07:29
        С экспертами в области религии не спорю, дабы религиозной веры эксперта не обидеть и свою безграмотность показать о знаниях в своде религиозных норм.
        инженерный
        1. Евгений Стрыгин Сегодня, 09:03
          и к чему это было?
          Евгений Стрыгин
          1. инженерный Сегодня, 09:38
            Выражение, часто цитируемое по-латыни: "De mortuis nil nisi bene" или "De mortuis aut bene aut nihil", «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов».
            Ссылка: http://pikabu.ru/story/17_izvestnyikh_fraz_kotory
            ie_vyirvanyi_iz_konteksta_4401097

            О покойниках говорят либо хорошо, либо ничего, так как они прошли свой жизненный путь, все их грехи теперь разбирает Господь. Он им судья.
            инженерный
      2. каштак Сегодня, 08:04
        Цитата: Евгений Стрыгин
        "либо хорошо, или ничего" никак с православием не связанно. Как и с христианством в целом.

        зато с христианством если не ошибаюсь связан такой обряд как анафема. ничего не путаю?
        каштак
        1. Евгений Стрыгин Сегодня, 09:07
          нет, не обряд. А к чему вопрос?
          Евгений Стрыгин
          1. каштак Сегодня, 09:34
            не обряд так не обряд. вам верующим виднее. вопрос о допустимости плохих отзывов о ушедших.
            каштак
  14. ВадимЛ Сегодня, 07:14
    Неужели скопытился?
    Наконец-то. Ему давно в аду прогулы ставили.
    ВадимЛ
  15. san4es Сегодня, 07:14
    Есть определённое сходство
    san4es
  16. лысова Сегодня, 07:14
    Там ему доходчиво всё объяснят. Хочешь не хочешь, а там придётся сказать самому себе: " что же я там такое творил !!! - Господи!!!".
    лысова
  17. Siberia 9444 Сегодня, 07:16
    Гори в аду гад ! am
    Siberia 9444
  18. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:17
    Умер Збигнев Бжезинский
    А у нас, после почти двух недель дождей погода наладилась!!! Вот. fellow
    Наблюдатель2014
    1. Ю-81 Сегодня, 08:05
      Красота какая!
      Ю-81
  19. Горный стрелок Сегодня, 07:18
    С тяжелым сердцем ушёл. Не выполнил предназначения. Россию не разрушил. И увидел на смертном одре, как она вновь возрождается, не смотря на беспримерные усилия... wassat
    Горный стрелок
    1. zoolu300 Сегодня, 07:36
      Он разрушил (участвовал в разработке плана разрушения) Великую Россию (СССР), добивание обломков дело не его уровня. Он в последнее время занимался разработкой плана уничтожения КНР.
      zoolu300
  20. ОТДЕЛ Сегодня, 07:19
    Умный враг был...Умер,но его дело продолжается.
    ОТДЕЛ
  21. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:21
    Могилу обработать чесночным раствором, в гроб всадить три осиновых кола серебряными наконечниками, предворительно убедившись что труп на месте fool
    Изгоняющий либероидов
  22. Вас Влад Сегодня, 07:21
    Есть такое свойство у жизни, она конечна!Эх, всё суета,не для того вы жили Збигнев!Теперь разбор полётов,а есть ли у вас оправдание?Нет нету,не тому вы служили и вас ну так скажем обманули.
    Вас Влад
  23. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:23
    Из акта вскрытия "умер, захлебнувшись собственной желчью на почве ненависти к России "! crying lol
    Изгоняющий либероидов
  24. igorra Сегодня, 07:28
    Один из немногих людей на планете, про которого можно сказать: "Сдох, собака!"
    igorra
  25. a.s.zzz888 Сегодня, 07:29
    ... плакать не буду... bully
    a.s.zzz888
  26. igorra Сегодня, 07:29
    Цитата: инженерный
    Русский народ в большей своей части народ православный, а у нас о покойниках либо хорошо, или ничего. Не было бы Збигнева Бжезинского, был бы какой нибудь другой Вражинский. Не было бескорыстных друзей и даже как в последнее время показывает "родственников" у России и не будет никогда.
    Александр III: «У России есть только два союзника: её армия и флот»

    Окончание этой поговорки : "... или ничего кроме правды."
    igorra
  27. Никкола Мак Сегодня, 07:31
    Я надеюсь его в аду устроят "поудобнее" - чтоб и масла вовремя подливали и дровишек подкладывали!
    Прости меня, господи, - но вот ничего хорошего сказать не могу request !!!
    Никкола Мак
  28. Сергей956 Сегодня, 07:32
    Хорошая новость, но другие, подобные, пока ещё живы, а жаль!
    Сергей956
  29. martin-159 Сегодня, 07:33
    Одним врагом меньше.
    martin-159
  30. AlexTires Сегодня, 07:35
    Долго небо коптил... Обидно наверное было умирать в качестве экспоната Холодной войны, истеричные выступления которого совершенно не влияют на настроения политической элиты годов так с 90-х.... Интересно, шахматную доску в гроб не забыли положить, с чертями гамбиты разыгрывать?
    AlexTires
  31. Lester7777 Сегодня, 07:41
    14 : 40. Рай. Крайне обеспокоены. Достопочтенный мистер Бжезинский еще не прибыл.
    Lester7777
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:50
      Ад-наказание то какое crying оно прибыло к нам crying теперь вот терпеть его целую вечность crying crying crying
      Изгоняющий либероидов
  32. Комментарий был удален.
  33. samarin1969 Сегодня, 07:49
    Ждем венка от МИДа РФ "От благодарных учеников"...
    samarin1969
    1. Александр романов Сегодня, 08:28
      Цитата: samarin1969
      Ждем венка от МИДа РФ "От благодарных учеников"...

      Есть такое понятие,политическая тактичность,которую очень часто,от глупости и невежества,воспринимают,так как это делаете вы.
      Александр романов
  34. 1536 Сегодня, 07:51
    Мир меняется естественным путем. Старое отмирает, новое рождается. Наверное, это лучшее, что может быть сегодня.
    1536
  35. Комментарий был удален.
  36. samarin1969 Сегодня, 08:03
    Умер человек профессией которого было ругать Россию и хвалить США. И жил небедно. ...Сейчас какой-нибудь "Коэн" займёт его место.
    samarin1969
  37. Комментарий был удален.
    1. Александр романов Сегодня, 08:28
      Цитата: loginovich
      Странно как -то ВВП не успел орденом Дружбы наградить.

      Ничего страшного,у вас на Украине Петро ,всех подряд награждает.
      Александр романов
  38. 0255 Сегодня, 08:06
    ну и страшные же бабы его окружают на фото. Ими можно пугать детей laughing
    0255
  39. ротмистр Сегодня, 08:11
    Враг России и русских, отошел в мир иной. Поступим по старой русской традиции; о покойниках или хорошо или ничего.
    ротмистр
  40. VadimSt Сегодня, 08:11
    Вот компанией на днях и помянем п...... Надеюсь, ради такого случая, обойдемся двумя баянами и четырьмя ведрами!
    VadimSt
  41. notingem Сегодня, 08:11
    Достойный был враг. Настоящее лицо наших партнеров
    notingem
  42. плоХОЙ Сегодня, 08:11
    таки сдох-земля ему стекловатой..!..
    плоХОЙ
  43. novobranets Сегодня, 08:12
    Друзья мои, я понимаю, что умер наш враг, но так радоваться чужой смерти как то не по христиански. Не зря наши предки говорили- "о мертвых либо хорошее, либо ничего". Давайте же прекратим злословить, и помянем раба божьего молчанием.
    novobranets
    1. Alekseits Сегодня, 08:33
      "... ничего, КРОМЕ ПРАВДЫ." Так звучит окончание поговорки, которое кем- то было отброшено. Наверное соратниками подобных Бзежинскому.
      Вот народ правду и говорит.
      Alekseits
  44. bsk_una Сегодня, 08:13
    Умер от возрождения России. Ему и многим русофобам дорога в ад обеспечена.
    bsk_una
  45. ver_ Сегодня, 08:13
    Цитата: просто экспл
    да помер Максим ну и ... с ним .чего вспоминать старого русофоба .
    ver_
  46. ver_ Сегодня, 08:15
    Цитата: ver_
    Цитата: просто экспл
    да помер Максим ну и ... с ним .чего вспоминать старого русофоба .

    ...свято место пустым не бывает - другой *святой* появится...
    ver_
  47. Стас Снежин Сегодня, 08:17
    Скажем честно - гадости он много сделал.
    Как для России, так и для других народов в плане разжигания розни.
    Так что, как и ожидалось, в данном случае мир стал немного чище..
    Стас Снежин
  48. alexeyrem Сегодня, 08:21
    "горе-то какое", по всей России прогнозируется тотальный дефицит баянов
    alexeyrem
  49. ВЕРЕСК Сегодня, 08:23
    Второй пошёл.Третий на очереди-Макейн?
    ВЕРЕСК
  50. Коллега Сегодня, 08:30
    Вот теперь пусть и поиграет в шахматы в АДУ
    Коллега
  51. Вояка Гамильтон Сегодня, 08:33
    Живучая была гиена........
    Вояка Гамильтон
  52. ваняватный Сегодня, 08:33
    не умер , а подох am
    ваняватный
  53. patriot-РФ Сегодня, 08:36
    я редко комментирую,но как тут удержаться.Вроде бы и не положено радоваться,но я не радуюсь,я скорблю что так поздно СДОХ!!! Я надеюсь он там где смола шкварчит,да обслуга мохнатая и суетливая...:)
    patriot-РФ
  54. Злодей Сегодня, 08:37
    ЭТО fellow ПРОСТО fellow ПРАЗДНИК fellow КАКОЙ - ТО fellow
    Злодей
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:48
      Надо подсказать президенту,по поводу очередного выходного.Самое время .Весна.
      ВЕРЕСК
  55. Valkh Сегодня, 08:37
    Поставил "жирный" плюс!!! Плакать не буду-точно!!! Пусть у чертей будет траур!!! laughing
    Valkh
  56. Altona Сегодня, 08:45
    Да это просто праздник какой то.Вообще не думал, что черти умирают. Ротшильд, Бжезинский.
    Altona
  57. 501Legion Сегодня, 08:50
    Это конечно не радость но всё таки. наконец то он ушёл. ещё бы Сорос в след за ним быстрей отправился
    501Legion
  58. 3vs Сегодня, 08:50
    Стало чище на Земле!
    Ещё троих за собой в дорогу надо бы - Мадленку Олбрайт, Сороса и из Родшильдов кого-нибудь...
    3vs
  59. Василенко Владимир Сегодня, 08:50
    хоронили тещу, порвали два баяна
    Василенко Владимир
  60. kunstkammer Сегодня, 08:52
    Отличная новость! Всех поздравляю! Очередная гадюка сдохла.
    kunstkammer
  61. Bulrumeb Сегодня, 08:53
    Земля ему стекловатой. Сковородку-то с антипригарным покрытием черти ему давно припасли, надеюсь и маслица не пожалеют.
    Bulrumeb
  62. Sanny Сегодня, 08:55
    Сдох старый враг России! Иногда, в своей ненависти к русским выбалтывал интересные вещи о предателя России и в России.
    Sanny
  63. Sanny Сегодня, 08:57
    А, теперь, Горбатый!
    Sanny
  64. sergo1914 Сегодня, 08:58
    Умер автор глобальной стратегии антикоммунизма. Ребята-антикоммунисты, не стоит скрывать свое искреннее горе за ширмой задорных комментариев. Лучше поплачьте в тишине, стопочку не чокаясь накатите... Так будет честней.
    sergo1914
    1. Delink Сегодня, 09:05
      Это ирония)))))) Или Вы с ними?
      Платочек подать сопли подтереть?
      Delink
      1. sergo1914 Сегодня, 09:10
        Сарказм так то
        sergo1914
  65. Razvedka_Boem Сегодня, 08:59
    Жаль раньше не сдох..
    Razvedka_Boem
  66. Delink Сегодня, 09:02
    ВСЕ, рухнула политика в америке без направляющего Бжезинского!
    Кто же теперь будет предсказывать в какую сторону плыть?
    Delink
  67. Monster_Fat Сегодня, 09:07
    Все ТАМ будем... а там- совсем другие ценности в ходу....жаль, что многие, этого так, до самой кончины и не понимают....
    Monster_Fat
  68. МРоманович Сегодня, 09:09
    Вот это новость! Про покойников только хорошее или ничего, но это была такая г н и д а, что о нем можно только плохое. Гори в аду мразь!
    МРоманович
  69. RUS96 Сегодня, 09:10
    УРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    RUS96
  70. Сергей Аверченков Сегодня, 09:14
    Достойный противник. Мои соболезнования.
    Сергей Аверченков
  71. Бэре Сегодня, 09:17
    По теории вероятности наблюдается закономерность. По той же теории можно предположить, на чьей стороне Истина. История свидетель.
    Бэре
  72. sl3 Сегодня, 09:31
    Да ладно,сдох,неужели?Вот это хорошая новость с утра.Гореть тебе в аду.
    sl3
  73. танк66 Сегодня, 09:32
    Чур стекловата будет не новая ,постперестроечная ,мягонькая, а советская , с кусочками стекла , армированная ежиными иголками.
    танк66
  74. Андрей Сухарев Сегодня, 09:34
    Предлагаю нашей Думе объявить этот день праздничным!
    Андрей Сухарев
  75. pafegosoff Сегодня, 09:45
    Не мог лет на сорок раньше?
    pafegosoff
  76. vladimirvn Сегодня, 09:49
    Враг первостатейный. Умный и достойный противник.
    vladimirvn
  77. pvv113 Сегодня, 10:06
    А воздух-то насколько чище стал!!!
    pvv113
  78. avt Сегодня, 10:07
    Цитата: Alekseits
    Сорос там еще в очереди.

    Протестую ! Цорос вечен ! bully
    avt
  79. МорякЧФ Сегодня, 10:14
    Отличная новость!!! Жаль что это произошло не 30 лет назад.
    МорякЧФ
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