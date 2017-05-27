10:13 27 мая

СМИ: ВКС РФ разгромили колонну ИГИЛ, двигавшуюся к Пальмире

Телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в министерстве обороны РФ сообщает о том, что боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ) смогли достичь договорённостей с курдскими отрядами по отходу из Ракки в направлении Тадмора (Пальмиры). По каким каналам террористам ИГИЛ удалось провести переговоры с поддерживаемыми США курдским отрядами в районе Ракки, не сообщается.

Известно, что о том, что первые несколько групп игиловцев уже попытались выйти на маршрут в сторону Пальмиры. Однако в этот момент были атакованы российской военной авиацией. По сообщениям МО РФ, в результате авиаудара были уничтожены не менее 120 террористов и 32 внедорожника, оснащённых зенитными установками и крупнокалиберными пулемётами. Это весьма крупные потери ИГИЛ (*), понесённые за несколько часов бомбардировок с воздуха российскими ВКС.

Известно о том, что в общей сложности в колонне боевиков двигались 39 пикапов.


СМИ: ВКС РФ разгромили колонну ИГИЛ, двигавшуюся к Пальмире


Всё это позволяет предположить, что договорённости курдов с игиловцами о выходе террористов в сторону Пальмиры тщательно мониторились российскими военнослужащими, и потому «встреча» боевиков на маршруте выдалась столь горячей.

Из Сирии на таком фоне приходит информация об успешных действиях сирийской армии в провинции Хомс. Сегодня ночью подразделения САА смогли взять под свой контроль военную базу в 10 км от населённого пункта Заза. Войска САР нанесли поражение отрядам ИГИЛ (*), которые пытались держать оборону в этом районе.

Использованы фотографии: Military.com
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Комментарии 54

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:34
    "На курдов надейся, а игил мочи " soldier
    Изгоняющий либероидов
    1. лысова Сегодня, 07:41
      До чего обалденная новость, а курдушки не все чисты на руку.
      лысова
      1. Partyzan Сегодня, 07:48
        а что матрасы им за красивые глазки оружие поставляют? bully
        Partyzan
        1. Тралл Сегодня, 08:01
          Работа авиации по колонне отступающих басмачей в провинции Хомс
          Тралл
          1. seregatara1969 Сегодня, 09:08
            грандиозно и очень болезненно !
            seregatara1969
          2. Комментарий был удален.
          3. Перейра Сегодня, 10:02
            Как-то неубедительно. Взрыв был. А вот попали или нет - непонятно.﻿
            Перейра
        2. Чёрный Сегодня, 09:23
          Тут важен тот факт, что разгромленна не просто колонна ИГИЛ , а именно та, что договорилась с курдами. Это неминуемо запустит ппоцесс взаимного недоверия ....попросту говоря будут вопли - " нас подставили" smile
          Чёрный
      2. Seaman77 Сегодня, 09:37
        Всё это позволяет предположить, что договорённости курдов с игиловцами о выходе террористов в сторону Пальмиры тщательно мониторились российскими военнослужащими, и потому «встреча» боевиков на маршруте выдалась столь горячей


        Январь 2000го. Операция "Охота на волков". Выход Басаева из Грозного. Чувствуется та же рука.... Снимаю шляпу. soldier hi
        Seaman77
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 07:43
      Хорошая новость в субботу ! Аллах Акбар... drinks
      ОТДЕЛ
      1. demo Сегодня, 07:46
        Во истину Акбар!
        demo
        1. Тралл Сегодня, 08:15
          Еще немного позитива в субботнее утро smile
          Дивизия "Силы Тигра". Сирийские братья работают.
          Тралл
          1. samoletil18 Сегодня, 08:18
            И до кучи. Немного не в тему, но!
            БЖЕЗИНСКИЙ УМЕР
            samoletil18
          2. НЕКСУС Сегодня, 09:41
            Цитата: Тралл
            Дивизия "Силы Тигра". Сирийские братья работают.

            Перефразирую-МОЧИ КОЗЛОВ,СПАСАЙ РОССИЮ! drinks
            НЕКСУС
          3. лысова Сегодня, 09:53
            Бесстрашные люди, хотя понимаю, без ума нельзя, видно, как их всё достало. К сожалению не могу такое сказать про новороссию, хотя и там пули свистят и гибнут люди.
            лысова
    3. Partyzan Сегодня, 07:43
      не доработка - агде еще семь пикапов? или боезапас кончился? recourse
      Partyzan
      1. perepilka Сегодня, 08:07
        Цитата: Partyzan
        агде еще семь пикапов?

        Дык подтверждённые. На фотосъёмке. Ну, хоть шильды сдирать не надо для доказухи request
        perepilka
    4. сибиралт Сегодня, 08:19
      За последнюю неделю бармалеям наваляли очень даже хорошо (жаль здесь не выкладывается обзор с картами). Но досталось и туркам от курдов на севере Сирии за бомбежку в Ираке. Успехи САА и ВСК подстегнули и активность коалиции на востоке страны.
      сибиралт
    5. Стабилиози Сегодня, 10:00
      Элитные подразделения сирийской армии и подразделения морской пехоты ВМФ России передислоцируются из-под Дамаска на восток провинции Хама для подготовки к масштабной операции против «Исламского государства*», заявил военный источник.
      Стабилиози
  2. СерегаБосс Сегодня, 07:37
    Даже татэм звездато-полосатый не помог!
    СерегаБосс
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:37
    Сейчас сша и ес за неправомочное примирение силы к мирным боевикам и убийцам срочно соберут ооний, введут против России санкции, осудят "жестокое и бесчеловечное примирение оружия против мирных шахидмабилей"! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Reptiloid Сегодня, 07:47
      Всё равно ПРОЦЕСС ИДЁТ!!!!!!Мочили, мочат, будут мочить!!!!!!
      Reptiloid
  4. kolkulon Сегодня, 07:40
    Может сами матрасы инфу слили?
    kolkulon
  5. kolkulon Сегодня, 07:41
    Может сами матрасы инфу слили?
    kolkulon
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:41
    Курды себя показали как обычные торгаши, выпустив игиловцев из окружения. Небось, за бабло выпустили....
    Изгоняющий либероидов
    1. demo Сегодня, 07:48
      Не без этого.
      Был в России "достойный" представитель этого народа - Дед Хасан.
      Помните, кто это?
      Вот и курды все такие.
      demo
      1. perepilka Сегодня, 08:16
        Цитата: demo
        Дед Хасан

        Дык он за грузинцами вроде был, хотя Усоян, фамилия армянская похоже what Ачоа, грузинские армяне, эт курды, што ле belay ? Эт типа, как ляшкое шляхтество от сарматов? Не?
        Вот Оджалана из РПК помню
        perepilka
        1. armenk Сегодня, 09:23
          Дед Хасан был езидом. Это курды христиане. Езиды как и армяне, греки и асирийцы подверглись гонениям в османской империи и компактно сохранились в основном на территории Армении.
          armenk
          1. perepilka Сегодня, 09:44
            Цитата: armenk
            Дед Хасан был езидом.

            Дык, армяне, тоже христиане, при чём утверждают, что армянская церковь самая древняя из христианских, только вот не любят армян грузинцы, так почему бы и езидом не стать, с армянской фамилией, а чо Аслан Рашидович Усоян, самый, что ни на есть осетино-азербайджанско-армянский езид belay
            perepilka
    2. Чёрный Сегодня, 09:36
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Курды себя показали как обычные торгаши, выпустив игиловцев из окружения. Небось, за бабло выпустили....

      И тут же , вероятно, слили...... smile
      Чёрный
    3. Қарабас Сегодня, 10:05
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Курды себя показали как обычные торгаши, выпустив игиловцев из окружения. Небось, за бабло выпустили....

      Мог быть просто рациональный подход курдов и все. Зачем им класть лишние жизни своих бойцов? Хотите выехать Ракки на Пальмиру? Хорошо, базару нет. А сами тем временем сообщили россиянам. Те уничтожили колонну не потеряв ни одного солдата. Выгодно курдам ,выгодно российской стороне. Невыгодно только ИГ
      Қарабас
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:49
    ... и всем стало хорошо: и курдам, поимевшим от духов, и нашим ВКС отработавшим на "отлично", и самим духам переместившимся под слой песка и камня... laughing
    a.s.zzz888
    1. Partyzan Сегодня, 07:56
      нет наверное переместились чуть дальше:
      Если человек предан Аллаху, но его деяния на земле были неправедными, то он попадает в ад с возможностью искупить свои грехи и вернуться к Аллаху.

      В аду мусульманина ждут немыслимые муки. Он будет гореть в огне, а крики мучеников будут разноситься по аду.

      Есть мусульманину в аду можно лишь плоды адского дерева, а пить лишь гнойную воду. Порой ужасный огонь сменяется не менее ужасным холодом.
      Partyzan
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:51
    Вот вам и "союзнички"... Полосатоухие или не контролируют своих курдов, или просто сами и организовали этот "выход". ВКС, как всегда, на высоте, и разнесли бармалеев вдребезги-пополам.
    Чем сорвали такую "хитрую" операцию. А ведь и в первый раз колонны на Пальмиру двинулись, когда коалиция вдруг заявила, что наступление коалиции на ДАИШ прекращается - до весны... laughing Наводит на размышления...
    Горный стрелок
  9. ОТДЕЛ Сегодня, 07:54
    Черти матерятся...)))) Отличная работа парни!

    Продолжайте...
    ОТДЕЛ
    1. Partyzan Сегодня, 08:02
      Я так понял - вот видео разгрома этой колонны:
      Partyzan
      1. Тралл Сегодня, 08:38
        Нет, это Хомс, этому видео несколько дней. По колонне отработали сирийцы.
        Тралл
        1. Partyzan Сегодня, 08:53
          правильно, вот нашел
          http://ren.tv/novosti/2017-05-27/video-aviaudara-
          vks-rossii-po-kolonne-boevikov-pod-siriyskoy-rakk
          oy
          Partyzan
          1. Partyzan Сегодня, 09:04
            вот нашел на ютубе
            Partyzan
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:55
    По каким каналам террористам ИГИЛ удалось провести переговоры с поддерживаемыми США курдским отрядами

    О каналах даже не стоит ломать голову. т.к. ответ напрашивается сам собой. Урон нанесен значительный, американцы в шоке и ломают головы как и когда ответить по армии САР. Вот бы еще нашу ответочку по месту где сидят зарубежные инструкторы в обнимку с бандитами.
    rotmistr60
  11. anjey Сегодня, 08:05
    дают выйти ,выжимают на САА
    anjey
  12. anjey Сегодня, 08:06
    дают выйти ,выжимают на САА
    anjey
  13. ВЕРЕСК Сегодня, 08:21
    Наши хорошо мониторят обстановку.И бармалеев давят отлично.Без потерь домой вернуться.Удачи парням.
    ВЕРЕСК
  14. perepilka Сегодня, 08:31
    А прошлый раз профукали, как к Пальмире подошли, нонче пасти , видимо начали.
    А курды, оне промеж собой ещё дратся будут, когда всё закончится, потому, Курдистана наверное не состоится, если только декларативно, как Афганистан
    perepilka
  15. Aleks713 Сегодня, 08:33
    Несмотря на то, что руководство курдов в военном и политическом плане "легло" под амеров, среди значительной курдской элиты есть понимание, что: 1) ни в коем случае нельзя ссориться с Россией (иначе, когда американцы бросят их, то Турция начнет их, брошенных, давить по полной программе); 2) нужно искать компромиссы с Башаром Асадом на разумной основе (территориально-культурная автономия в рамках единой Сирии); 3) нельзя позволять ИГИЛ и протурецким "зеленым" сохранять военные силы; 4) нельзя давать амерам чрезмерно усиливать свои позиции на Ближнем Востоке - это зародыш будущих войн и угроз курдам. Именно поэтому у российского дипломатического аппарата и военного командования есть немалое количество сторонников (а также информаторов) в курдской верхушке (особенно - военной). Поэтому договоренность одних слили другие курды - и дали возможность ВКС эффективно шерстить ИГИЛовцев, отводимых под Пальмиру и Дейр-эз-Зор.
    Aleks713
    1. ваняватный Сегодня, 08:36
      а еще все видят , что амеровская крыша это фикция и вкс на клало на их сепаратные переговоры
      ваняватный
  16. санчо Сегодня, 08:40
    после бжезинского вторая хорошая новость! надеюсь им один котёл с машинным маслом приготовлен!
    санчо
  17. 3vs Сегодня, 08:48
    И кто им в таком количестве внедорожники поставляет!?
    3vs
    1. Александр романов Сегодня, 09:05
      Цитата: 3vs
      И кто им в таком количестве внедорожники поставляет!?

      Эксклюзивный поставщик внедорожников для ИГИЛ,компания Тоиота.
      Александр романов
  18. Razvedka_Boem Сегодня, 09:13
    Возможно, что операция была заранее спланирована.
    Razvedka_Boem
  19. seregatara1969 Сегодня, 09:22
    в сирии война и много мин на дороге - если водитель не опытный и свернёт в сторону то .....
    seregatara1969
  20. Стабилиози Сегодня, 09:30
    хорошо, но мало)!
    Стабилиози
  21. Стабилиози Сегодня, 09:47
    «За прошедший год проведен анализ применения и эксплуатации более 200 систем вооружения», - отметил Макушев, добавив, что новейшим образцам, в том числе тем, которые находятся сейчас на стадии испытаний, было уделено особенное внимание, передает ТАСС.

    Он отметил, что благодаря проведенному анализу были скорректированы планы по разработке и модернизации образцов российского вооружения.
    Стабилиози
  22. Қарабас Сегодня, 09:56
    Тот факт, что сейчас колонна была засечена и уничтожена на пути к Пальмире говорит о том, что в прошлый раз, когда боевики ИГ напали на Пальмиру, это был чистый прокол российской разведки.
    Қарабас
  23. Molot1979 Сегодня, 09:58
    Курды - прокси-структура США. Так что вопрос, как и через кого велись переговоры можно и не ставить. Просто американцы отдали приказ, курды взяли под козырек.
    Molot1979
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