СМИ: ВКС РФ разгромили колонну ИГИЛ, двигавшуюся к Пальмире
Телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в министерстве обороны РФ сообщает о том, что боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ) смогли достичь договорённостей с курдскими отрядами по отходу из Ракки в направлении Тадмора (Пальмиры). По каким каналам террористам ИГИЛ удалось провести переговоры с поддерживаемыми США курдским отрядами в районе Ракки, не сообщается.
Известно, что о том, что первые несколько групп игиловцев уже попытались выйти на маршрут в сторону Пальмиры. Однако в этот момент были атакованы российской военной авиацией. По сообщениям МО РФ, в результате авиаудара были уничтожены не менее 120 террористов и 32 внедорожника, оснащённых зенитными установками и крупнокалиберными пулемётами. Это весьма крупные потери ИГИЛ (*), понесённые за несколько часов бомбардировок с воздуха российскими ВКС.
Известно о том, что в общей сложности в колонне боевиков двигались 39 пикапов.
Всё это позволяет предположить, что договорённости курдов с игиловцами о выходе террористов в сторону Пальмиры тщательно мониторились российскими военнослужащими, и потому «встреча» боевиков на маршруте выдалась столь горячей.
Из Сирии на таком фоне приходит информация об успешных действиях сирийской армии в провинции Хомс. Сегодня ночью подразделения САА смогли взять под свой контроль военную базу в 10 км от населённого пункта Заза. Войска САР нанесли поражение отрядам ИГИЛ (*), которые пытались держать оборону в этом районе.
Известно, что о том, что первые несколько групп игиловцев уже попытались выйти на маршрут в сторону Пальмиры. Однако в этот момент были атакованы российской военной авиацией. По сообщениям МО РФ, в результате авиаудара были уничтожены не менее 120 террористов и 32 внедорожника, оснащённых зенитными установками и крупнокалиберными пулемётами. Это весьма крупные потери ИГИЛ (*), понесённые за несколько часов бомбардировок с воздуха российскими ВКС.
Известно о том, что в общей сложности в колонне боевиков двигались 39 пикапов.
Всё это позволяет предположить, что договорённости курдов с игиловцами о выходе террористов в сторону Пальмиры тщательно мониторились российскими военнослужащими, и потому «встреча» боевиков на маршруте выдалась столь горячей.
Из Сирии на таком фоне приходит информация об успешных действиях сирийской армии в провинции Хомс. Сегодня ночью подразделения САА смогли взять под свой контроль военную базу в 10 км от населённого пункта Заза. Войска САР нанесли поражение отрядам ИГИЛ (*), которые пытались держать оборону в этом районе.
Использованы фотографии: Military.com
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