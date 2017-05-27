Власти Венесуэлы распорядились разогнать оппозиционный "марш свободы"
Несмотря на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро пошёл на определённые уступки оппозиции и призвал оппозиционных лидеров отказаться от дестабилизации обстановки в стране, силы поддерживаемой США оппозиции решили устроить самую массовую акцию протеста за последние несколько месяцев. На улицы Каракаса лидер оппозиционеров Энрике Каприлес Радонски, который за антиконституционную деятельность ранее был лишён права занимать госдолжности на срок 15 лет, вывел так называемый «Марш свободы».
Телеканал NTN24 сообщает о том, что власти страны предупреждали о незаконности массовой акции. В результате было принято решение о разгоне «несогласных», которые, не выдвигая, по сути, никаких конструктивных требований, скандировали единственное «Мадуро – в отставку!» На улицах появились полицейские машины с водомётами, с помощью которых пыл демонстрантов остудили. Центральные улицы столицы Венесуэлы менее чем за час полицейской операции были освобождены от тех, кто всё последнее время блокировал движение в городе.
Сообщается, что травмы и ранения получили около 50 человек, включая и самих сотрудников полиции.
После разгона акции Каприлеса оппозиция объявила, что «не намерена сдаваться». По словам «активистов», в скором времени будет организовано новое выступление против «режима Мадуро».
Напомним, что ранее Николас Мадуро в условиях жесточайшего экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть, распорядился о неукоснительном выполнении правительством социальных обязательств перед народом. Были подписаны документы о повышении уровня минимального размера оплаты труда, об индексации пенсий и социальных пособий. Созданы общественные структуры, которые занимаются вопросами по обсуждению с правительством необходимых реформ. Но оппозицию всё это снова не устроило. Вот только Мадуро явно не намерен превращаться в венесуэльского Януковича.
Телеканал NTN24 сообщает о том, что власти страны предупреждали о незаконности массовой акции. В результате было принято решение о разгоне «несогласных», которые, не выдвигая, по сути, никаких конструктивных требований, скандировали единственное «Мадуро – в отставку!» На улицах появились полицейские машины с водомётами, с помощью которых пыл демонстрантов остудили. Центральные улицы столицы Венесуэлы менее чем за час полицейской операции были освобождены от тех, кто всё последнее время блокировал движение в городе.
Сообщается, что травмы и ранения получили около 50 человек, включая и самих сотрудников полиции.
После разгона акции Каприлеса оппозиция объявила, что «не намерена сдаваться». По словам «активистов», в скором времени будет организовано новое выступление против «режима Мадуро».
Напомним, что ранее Николас Мадуро в условиях жесточайшего экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть, распорядился о неукоснительном выполнении правительством социальных обязательств перед народом. Были подписаны документы о повышении уровня минимального размера оплаты труда, об индексации пенсий и социальных пособий. Созданы общественные структуры, которые занимаются вопросами по обсуждению с правительством необходимых реформ. Но оппозицию всё это снова не устроило. Вот только Мадуро явно не намерен превращаться в венесуэльского Януковича.
Использованы фотографии: @JackieCuch
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