10:14 27 мая

Власти Венесуэлы распорядились разогнать оппозиционный "марш свободы"

Несмотря на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро пошёл на определённые уступки оппозиции и призвал оппозиционных лидеров отказаться от дестабилизации обстановки в стране, силы поддерживаемой США оппозиции решили устроить самую массовую акцию протеста за последние несколько месяцев. На улицы Каракаса лидер оппозиционеров Энрике Каприлес Радонски, который за антиконституционную деятельность ранее был лишён права занимать госдолжности на срок 15 лет, вывел так называемый «Марш свободы».

Телеканал NTN24 сообщает о том, что власти страны предупреждали о незаконности массовой акции. В результате было принято решение о разгоне «несогласных», которые, не выдвигая, по сути, никаких конструктивных требований, скандировали единственное «Мадуро – в отставку!» На улицах появились полицейские машины с водомётами, с помощью которых пыл демонстрантов остудили. Центральные улицы столицы Венесуэлы менее чем за час полицейской операции были освобождены от тех, кто всё последнее время блокировал движение в городе.

Власти Венесуэлы распорядились разогнать оппозиционный "марш свободы"



Сообщается, что травмы и ранения получили около 50 человек, включая и самих сотрудников полиции.

После разгона акции Каприлеса оппозиция объявила, что «не намерена сдаваться». По словам «активистов», в скором времени будет организовано новое выступление против «режима Мадуро».

Напомним, что ранее Николас Мадуро в условиях жесточайшего экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть, распорядился о неукоснительном выполнении правительством социальных обязательств перед народом. Были подписаны документы о повышении уровня минимального размера оплаты труда, об индексации пенсий и социальных пособий. Созданы общественные структуры, которые занимаются вопросами по обсуждению с правительством необходимых реформ. Но оппозицию всё это снова не устроило. Вот только Мадуро явно не намерен превращаться в венесуэльского Януковича.

Использованы фотографии: @JackieCuch
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 96

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  1. Тралл Сегодня, 08:53
    Это вам не Янукович.
    Ну и не понравится Мадуро в Ростове шариковые ручки ломать. smile
    Сильная власть и майдан разгонит, и народ накормит.
    Тралл
    1. BlackMokona Сегодня, 08:58
      Всё равно улетит, денег то у него вообще нету.
      BlackMokona
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:07
        скандировали единственное «Мадуро – в отставку!»

        Как все знакомо и шаблонно..Типо Мадуро уйдет и сразу демократия и процветание начнется с безвизом... angry И все же США задавят Венесуэлу, они на своем континенте всех держат за горло, пока разбойничают в Евразии!
        ОТДЕЛ
        1. FirstNormann Сегодня, 09:46
          на украине протестующие от глупости и жиру бесились а тут с явной нужды люди вышли_параллели неуместны_США конечно волки но и нынешние власти венесуэлы малоумные овцы
          FirstNormann
    2. сибиралт Сегодня, 09:06
      Если не загонит "оппу" по щелям, в стране начнется неуправляемый хаос. belay
      сибиралт
      1. BlackMokona Сегодня, 09:06
        Без разницы, что он сделает с оппозиций, но без экономики страна уйдет в неуправляемый хаос.
        BlackMokona
        1. Тралл Сегодня, 09:13
          Не разогнать? А что взамен? БезВиз или еще какая-нибудь хрень?
          Потакать проплаченной оппозиции - это предательство интересов страны и народа в такой ситуации.
          Тралл
          1. BlackMokona Сегодня, 09:16
            Я не против разогнать, я против ничего не делать с экономикой. Как это делает Мадуро, у него 95% экспорта это нефть, цена упала, у него больше 20% ВВП, дефицит бюджета. И он совершенно ничего не делает , чтобы это исправить. В стране уже голод, а он качается на качелях и рассказывает, что всё в стране замечательно. Это Бред!
            BlackMokona
      2. Арон Заави Сегодня, 09:17
        Цитата: сибиралт
        Если не загонит "оппу" по щелям, в стране начнется неуправляемый хаос. belay

        Дело илет к Гражданской войне.
        Арон Заави
        1. КОСМОС Сегодня, 09:22
          Цитата: Арон Заави
          Дело илет к Гражданской войне.

          Проницательно, не иначе, вы его и возглавляете.
          КОСМОС
          1. Александр романов Сегодня, 09:32
            Цитата: КОСМОС
            Проницательно, не иначе, вы его и возглавляете.

            Ну конечно-это евреи организовали голод в Венесуэле
            Александр романов
            1. КОСМОС Сегодня, 09:40
              Цитата: Александр романов
              Ну конечно-это евреи организовали голод в Венесуэле

              Я тоже люблю когда евреи разливают.
              КОСМОС
            2. perepilka Сегодня, 10:13
              Цитата: Александр романов
              Ну конечно-это евреи организовали голод в Венесуэле

              Сань, там продуктовые магазы громили и из страны бежали крайний раз, вроде как в 89-м году, когда либералы у власти были. А нонче просто цены немного поднялись, так на нефтянке страна.
              По секрету, только тебе, оне жажду организовали, потому, что всю воду из крана выпили, чесно-чесно, из-за того и волнения, газеты врут, меня слушай! wassat
              perepilka
        2. Чёрный Сегодня, 09:26
          Цитата: Арон Заави
          Дело илет к Гражданской войне.
          Еще... ь
          Она по факту уже идёт
          Чёрный
        3. perepilka Сегодня, 10:00
          Цитата: Арон Заави
          Дело илет к Гражданской войне.

          Ну, если не вспомнит происшествие в 89-м, в местечке под названием Тяньаньмэнь, то всё возможно what
          perepilka
    3. Александр романов Сегодня, 09:14
      Цитата: Тралл
      Сильная власть и майдан разгонит, и народ накормит.

      Насчет накормит-это вряд ли laughing
      Александр романов
    4. Зяблицев Сегодня, 09:18
      В Венесуэле, экономическая ж...,но когда я читаю про подобные "Марши Свободы", то сразу понимаешь, кто за ними стоит...Ведь они даже не парятся придумывать что либо оригинальное: "марши свободы, революции роз, арабской весны...", уже становится не интересно...!В этом случае я вспоминаю из истории две страны - в одной клоун Янаев, с такими же обделавшимися поддельниками размазывает сопли по столу и в другой - танки на площади Тянь ан мэнь! Итог: первой страны нет, вторая страна уверенно отжимает себе титул супердержавы!
      Зяблицев
      1. BlackMokona Сегодня, 09:20
        У второй страны, во время выступлений на площади Тянь ан мэнь, всё было совершенно замечательно с экономикой, она бурными темпами росла, и страна успешно развивалась. А у Яныка не было денег, и где была и есть Украинская экономика вы и так знаете
        BlackMokona
        1. Зяблицев Сегодня, 09:21
          К Яныку и Украине это не имеет никакого отношения... hi
          Зяблицев
          1. BlackMokona Сегодня, 09:25
            В СССР не было своего Сяопина, чтобы нормально провести реформы, у нас оказался дебилоид Горбочёв. Который привёл в пропасть экономику СССР, и смачно пнул
            BlackMokona
            1. Зяблицев Сегодня, 09:32
              Я имею виду не причины недовольства в той или иной стране, а реакцию власти на движуху! Так вот ГКЧП имел в своем составе всех силовых министров и вместо того, что бы тупо арестовать всю шоблу, включая Горбачева и Ельцина, а студеноту разогнать пинками, они давали пресс-конференции, пока сами не оказались за решеткой...В итоге развал государства на радость нашим заокеанским "друзьям"!В Китае в 1989 году экономическая ситуация далеко была не фонтан: интеллектуалы полагали, что правительство погрязло в коррупции и управляет страной тоталитарными методами, рабочие считали, что реформы в Китае зашли слишком далеко и возникшая в результате высокая инфляция и безработица угрожает им и их семьям...,но пара тысяч недовольных китайцев намотанных на гусеницы танков позволили Китаю стать тем, кем он сейчас стал! А главное отстоять свою независимость! Жестоко - несомненно, но оправдано - я считаю, да!
              Зяблицев
              1. BlackMokona Сегодня, 09:39
                Просто у армии были вырваны зубы поэтому все эти силовые министры были бесхребетные трусами, непонятно как вообще отважившиеся на ГКЧП. А всё реальные политики были за то, чтобы всё взять и поделить между собой.
                В КНР же была движуха снизу ,а правительство ничего разваливать и не делить не собиралось. При этом массового народного недовольства не было, экономика росла, каждый год был лучше чем прошлый. То, что часть студентов и рабочих считало иначе, ничего не решало. Если было бы действительно массовое недовольство, то после намотки на гусеницы танков на площади, вспыхнула бы вся страна и погрузилась в полный хаос.
                BlackMokona
                1. Зяблицев Сегодня, 09:54
                  Да не вспыхнула бы вся страна - как показывает практика 80% плевать, что творится на "Болотных"... laughing Да и тогда не было всяких Вконтактиках и бложжиков гламурных ТП, типа Ксюши Собчак, что бы повсеместно рассказывать о злодеяниях "кровавого" режима! laughing Была одна газета "Правда" и "Лебединое озеро", а в Китае вообще верхом роскоши для большинства была тарелка риса! laughing А если брать еще географические размеры и количество народонаселения CCCР и Китая.
                  Что же касается беззубости тогдашнего Министра Обороны,я не согласен - Дмитрий Тимофеевич Язов, участник Великой Отечественной Войны, был достаточно уважаем, но подчинялся решениям политического руководства, да и сам до конца не разобрался в целях ГКЧП! Но это вояка! А вот куда смотрели Крючков и Пуго, глава КГБ и МВД? А ведь это была их прямая обязанность защищать государственный суверенитет от внутренних врагов...
                  Об этом можно рассуждать, сколько угодно, да и к теме статьи не имеет особого отношения, исключительно для Мадуры - ему решать, что делать! Может застрелиться сам, а может застрелить смутьянов - но ему очень не повезло, в отличии от КНДР, которая граничит с Россией и Китаем, но еще и не имеет нихрена...,а вот Венесуэла под США и имеет слишком много нефти и газа, поэтому любая жесткая реакция на волнения, может привести к тому что "демократическая" пресса всего "цивилизованного" человечества взвопит о правах человеков, что даст повод тут же войти в страну главным защитникам демократии..., что бы банально отжать месторождения и превратить Венесуэлу в свою марионетку! Вот и вся "демократия" ...,так что Мадуро сейчас не очень уютно...
                  Зяблицев
                  1. BlackMokona Сегодня, 10:01
                    Да не вспыхнула бы вся страна - как показывает практика 80% плевать, что творится на "Болотных"...

                    Как показывает практика, огромная куча стран вспыхивает и погружается в хаос, после очередного наматывания гусеницами.
                    Что же касается беззубости тогдашнего Министра Обороны,я не согласен - Дмитрий Тимофеевич Язов, участник Великой Отечественной Войны, был достаточно уважаем, но подчинялся решениям политического руководства, да и сам до конца не разобрался в целях ГКЧП!

                    Я хз, зачем этот ГКЧП, но я участвую. Тут уже о старческом маразме нужно будет говорить.
                    .Об этом можно рассуждать, сколько угодно, да и к теме статьи не имеет особого отношения, исключительно для Мадуры - ему решать, что делать!

                    Ему надо срочно чинить экономику, иначе ему 100% конец
                    BlackMokona
                    1. Зяблицев Сегодня, 10:12
                      Да бросьте Вы - вспыхивает, если кто то поджигает и денег дает, плюс спланированное руководство массовыми беспорядками - "стихийным" бывает только трах по-пьяне! Вы мне хотите сказать, что под танк броситесь? Да я его когда по телевизору вижу, уже в штаны наваливаю... laughing Любой переворот, это кропотливая подготовка и очень много бабла! Да же великий романтик Фидель был сыном крупного землевладельца и далеко не бедным человеком...
                      Зяблицев
                      1. BlackMokona Сегодня, 10:14
                        Вы когда-нибуть голодали? Голод и страдания родных, сильно меняют людей.
                        BlackMokona
        2. Александр романов Сегодня, 09:33
          Цитата: BlackMokona
          У второй страны, во время выступлений на площади Тянь ан мэнь, всё было совершенно замечательно с экономикой

          Вы хренова знаете историю,в то время китаицы из себя ничем не отличались от северокореицев.
          Александр романов
          1. BlackMokona Сегодня, 09:35
            Только ВВП бурно рос, а не резко падал как в Венисуэле. Люди смотря на разницу , между прошлым и текущим. А не на абсолютный уровень.
            BlackMokona
    5. xetai9977 Сегодня, 09:55
      "Сильная власть и майдан разгонит, и народ накормит."
      Что ж не кормит то. если может? боюсь для Венесуэлы очень плохо всё кончится
      xetai9977
      1. Александр романов Сегодня, 09:57
        Цитата: xetai9977
        Что ж не кормит то. если может?

        На пути к комунизму кормить никто не обещал
        Александр романов
  2. Чёрный Сегодня, 08:53
    Других вариантов нет...Иначе скачки печенье и окончательный развал страны.
    Чёрный
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:01
    Если Мадуро дрогнет, Венесуэле как государству придет конец, поэтому всех этих митенгоидов нужно жестоко карать! !!
    Изгоняющий либероидов
    1. Александр романов Сегодня, 09:14
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Если Мадуро дрогнет, Венесуэле как государству придет конец,

      Уже пришел,страна расколата полностью
      Александр романов
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:01
    Вот только Мадуро явно не намерен превращаться в венесуэльского Януковича.


    И правильно... незачем подставлять свою шею под нож оппозиции.

    Однако МАДУРО надо думать как обезглавить оппозицию...убрав лидеров или подменив их своими людьми можно на время успокоить ситуацию.
    Как это делается what ...можно прекрасно использовать опыт тех же самых США (Оккупай -СТРИТ) или ПУТИНА умело разгромившего белоленточное движение. smile
    Тот же ЛЕХА
    1. Александр романов Сегодня, 09:15
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      .можно прекрасно использовать опыт тех же самых США (Оккупай -СТРИТ) или ПУТИНА умело разгромившего белоленточное движение.

      У Путина в стране нет голодных бунтов.
      Александр романов
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:21
        У Путина в стране нет голодных бунтов.


        Как нет belay

        К нас толпа голодных радикальных либералов умирает от ПУТИНСКОГО режима...нет ни хамона ни швейцарских сыров...помирают с голоду ...жрут одну овсянку и всячески матерят ПУТИНА...кинь клич...хе хе
        сарынь на гичку
        ...они моментом организуют бунт.
        Тот же ЛЕХА
        1. BlackMokona Сегодня, 09:26
          А в Венесуэле, люди не могут купить хлеба.
          И таки Хамон под санкции не попадает wink
          BlackMokona
        2. Александр романов Сегодня, 09:34
          Цитата: Тот же ЛЕХА

          К нас толпа голодных радикальных либералов умирает от ПУТИНСКОГО режима.

          Они не голодные ,а вот люди в Венесуэле,устраивающие драки за еду-это реальность.
          Александр романов
    2. KyrisAlive Сегодня, 09:25
      Не стоит путать движение за что-то, когда ещё не всё пропало, и голодный бунт, которого ни в США, ни в России ещё нет... пока ещё нет.
      KyrisAlive
  5. профессор Сегодня, 09:01
    Голодный бунт сметет всю эту власть. Не помогут не полиция ни промывание мозгов в СМИ.
    профессор
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:09
      Голодный бунт сметет всю эту власть. Не помогут не полиция ни промывание мозгов в СМИ.


      Это произойдет если МАДУРО ничего делать не будет в отношении верхушки оппозиции.

      Как только будут изолированы высшие командиры и перекрыты каналы финансовой помощи США бунтовщикам они превратятся в тупую толпу которую легко можно направить в нужную сторону...это азы контреволюции...
      все в руках МАДУРО....проявит власть и волю и ум...одержит победу...смалодушничает сценарий пойдет по профессорскому.
      Тот же ЛЕХА
      1. Александр романов Сегодня, 09:15
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Это произойдет если МАДУРО ничего делать не будет в отношении верхушки оппозиции.

        А че ,если грохнуть оппозицию,народ перестанет хотеть жрать?
        Александр романов
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:28
          А че ,если грохнуть оппозицию,народ перестанет хотеть жрать?


          Я не верю что там жрать нечего smile ...это игра слов .
          Там галопирующая инфляция и как следствие спекуляция с вымыванием необходимых товаров...
          мы все это уже проходили...методы исправления ситуации не новы и придется пройти тот же путь которые проходили многие благополучные страны.
          Тот же ЛЕХА
          1. Александр романов Сегодня, 09:40
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Я не верю что там жрать нечего ...это игра слов

            Лёха,инфляция 1600% ,рухнувшая зарплата с 300,до 30 долларов-это сделала оппозиция? Нет тут игры слов-это игра фактов.
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Там галопирующая инфляция и как следствие спекуляция с вымыванием необходимых товаров..

            Садись,по экономике тебе 2..
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            мы все это уже проходили...методы исправления ситуации не новы и придется пройти тот же путь которые проходили многие благополучные страны.

            То есть отказаться от тупои комунистическои модели
            Александр романов
          2. Lancer Сегодня, 10:02
            Там не просто инфляция,там просто-напросто нет денег,поскольку экономика там практически полностью держится на нефти.Без реформ ничего не изменится,а их такой как Мадуро никогда не сможет и не захочет провести.
            Lancer
      2. профессор Сегодня, 09:16
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Это произойдет если МАДУРО ничего делать не будет в отношении верхушки оппозиции.
        Как только будут изолированы высшие командиры и перекрыты каналы финансовой помощи США бунтовщикам они превратятся в тупую толпу которую легко можно направить в нужную сторону...это азы контреволюции...
        все в руках МАДУРО....проявит власть и волю и ум...одержит победу...смалодушничает сценарий пойдет по профессорскому.

        Перебьет он оппозицию, подавит протесты и появится еда в магазинах и лекарства в аптеках? Не ужели Вы не понимаете, что под чутким руководством Чавеса и его приспешников в богатейшей нефтью стране буквально нечего жрать?

        Цитата: КОСМОС
        Ага, а потом настанет мир и благодать. Эдиоты плодят революции, революция нищету...

        Там еще не было революции, а нищеты пруд пруди.
        профессор
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:35
          Не ужели Вы не понимаете, что под чутким руководством Чавеса и его приспешников в богатейшей нефтью стране буквально нечего жрать?


          Нет не понимаю...в стране с большими возможностями в сельском хозяйстве такого не может быть...на время кризиса вводите карточную систему распределения продовольствия...проводите срочные реформы в сельском хозяйстве ...берите кредиты у КИТАЯ и РОССИИ закупайте продовольствие ...и т.д. и т.п.
          надо шевелиться... двигаться ...опережать события.
          А оппозиция на то и оппозиция чтобы свергать действующую власть.
          Тот же ЛЕХА
          1. Александр романов Сегодня, 09:47
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Нет не понимаю...в стране с большими возможностями в сельском хозяйстве такого не может быть

            Если руководитель страны тупои,то в этом нет ничего удивительного.
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            на время кризиса вводите карточную систему распределения продовольствия

            В 2013 году еще ввели
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            проводите срочные реформы в сельском хозяйстве

            Для этого нужно иметь мозги,а у водителя автобуса их нет.
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            .берите кредиты у КИТАЯ и РОССИИ закупайте продовольствие ...и т.д. и т.п.

            Отдавать чем?
            Александр романов
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:50
              Отдавать чем?

              Нефтью...
              Но с другой стороны МАДУРО можно попинать за неспособность спрогнозировать ситуацию и принять нужные меры...опаздывает он за событиями а не возглавляет их ...
              это говорит о недалеком уме политика...

              тут вы правы...черт возьми what
              Тот же ЛЕХА
              1. Александр романов Сегодня, 10:00
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                Нефтью...

                Еще и нефть у них забрать за долги laughing
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                и принять нужные меры.

                Какие? Какие меры может принять человек,не имеющий даже экономического образования.
                Водитель автобуса,должен водить автобусы. А экономисты,должны заниматься экономикой. В венесуэле всё наоборот
                Александр романов
                1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:13
                  Какие? Какие меры может принять человек,не имеющий даже экономического образования.


                  smile Нанять сотню грамотных специалистов с экономическим уклоном и имеющих опыт разруливания экономических кризисов....чего уж проще ...тут свои тупые мозги заменяются чужими умными мозгами...зато цель будет достигнута с малыми потерями для себя родимого.
                  Тот же ЛЕХА
            2. Partyzan Сегодня, 09:54
              Если руководитель страны тупои,то в этом нет ничего удивительного.
              и Каддафи был тупым, и Янукович, и Хуссейн ну и т.д. - так может скажете то хоть где жить то хорошо стало, как то завидно даже, может загорю на солнышке и подамся туда мигрантом?
              Partyzan
              1. Александр романов Сегодня, 10:01
                Цитата: Partyzan
                и Каддафи был тупым, и Янукович, и Хуссейн

                А че умные,ребята хотели посидеть на двух стульях-поздравляю,получилось.
                Александр романов
                1. Partyzan Сегодня, 10:03
                  а вместо них пришли нобелевские лауреаты, и начали всех расстреливать и бомбить, и тут то житуха и началась good
                  Partyzan
        2. КОСМОС Сегодня, 10:06
          Цитата: профессор
          Там еще не было революции, а нищеты пруд пруди.

          Но есть "идеолисты" ...
          КОСМОС
    2. КОСМОС Сегодня, 09:10
      Цитата: профессор
      Голодный бунт сметет всю эту власть.

      Ага, а потом настанет мир и благодать. Эдиоты плодят революции, революция нищету...
      З.Ы. чем больше революций и воин в третьих странах, тем лучше живет сша, запад и израиль, правда? безоружными же дикарями легче править и продавать им "зеркала", во благо вашего процветания. Из жизни баранов и пастухов...
      КОСМОС
      1. BlackMokona Сегодня, 09:11
        Таки просто умереть всем от голода, знаете ли не выход winked
        BlackMokona
      2. grm Сегодня, 09:20
        Цитата: КОСМОС
        Ага, а потом настанет мир и благодать. Эдиоты плодят революции, революция нищету...


        А есть те, кто запуганы тем, что смена власти приведёт к краху страны. За счёт таких власть, уничтожившая оппозицию и выживает и народ терпит несмотря на нищету, на коррупцию и наплевательское отношение к народу страны.

        Но в конечном итоге народ уже не может терпеть издевательское отношение к себе, нищенские зарплаты, пенсии, низкий уровень жизни , просьбы затянуть пояса и крики о патриотизме, когда дети держателей власти учатся в других странах и имеют имущество в Европе и США.

        Тут в конечном итоге народ и начинает думать- да что же за фигня такая? Вроде нормальная страна, есть ресурсы, есть мозги,а чего живём то как хреново? Сколько можно терпеть наплевательское отношение?
        grm
        1. КОСМОС Сегодня, 09:33
          Цитата: grm
          А есть те, кто запуганы тем, что смена власти приведёт к краху страны

          А еще есть просто Эдиоты!
          Цитата: grm
          Тут в конечном итоге народ и начинает думать- да что же за фигня такая?

          Это вы что ли народ? Три хаха, а может выродок?
          Цитата: grm
          Вроде нормальная страна, есть ресурсы, есть мозги,а чего живём то как хреново

          Иди и живи нормально или мозгов нет? Хорошему эдиоту всегда власть мешает.
          КОСМОС
          1. grm Сегодня, 09:37
            Цитата: КОСМОС
            А еще есть просто Эдиоты!


            Да,я вижу.

            Цитата: КОСМОС
            Это вы что ли народ? Три хаха, скорее выродок,


            Начались глупые детские нападки negative

            Иди и живи нормально или мозгов нет? Хорошему эдиоту всегда власть мешает.


            А да точно, знакомые слова одного известного всем человека - «Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес»
            grm
            1. КОСМОС Сегодня, 09:52
              Цитата: grm
              Да,я вижу.

              Не за что..., нет народа не без урода.
              Цитата: grm
              Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги

              Хочется денег? тогда чем вы лучше власти? Тогда вообще забудьте о призвание и не калечьте детей.
              КОСМОС
              1. Александр романов Сегодня, 10:03
                Цитата: КОСМОС
                Не за что, нет народа не без урода.

                Нормально космос,пол страны в записал. Голодный,значит ,я правильно понял?
                Александр романов
              2. grm Сегодня, 10:05
                Цитата: КОСМОС
                Не за что, нет народа не без урода.


                Я вижу.

                Цитата: КОСМОС
                Хочется денег? тогда чем вы лучше власти? Вообще тогда забудьте о призвание и не калечьте детей.


                Любому человеку хочется нормально жить. Для этого нужны деньги. Не море денег,а нормальная зарплата , которая позволяет человеку заниматься своим призванием, а не думать, как дотянуть до конца месяца.
                Мне непонятно почему вы понятие деньги отделяете от понятия призвание, например, таких профессий как учителя, врачи.

                Есть большая разница между тем, когда во власти дикая коррупция, когда властью закрываются заводы и производства, когда строят громадные никому ненужные проекты, только для распила денег, вместо поднятия нищенских пособий,пенсий и зарплат , и тем, что люди имеющие призвание лечить и обучать людей, которые хотят получать деньги, чтобы заниматься своим призванием,а не думать, как выжить.
                grm
    3. Partyzan Сегодня, 09:11
      а придет оппозиция и сразу зрелища и хлеб появиться? what
      Partyzan
      1. Александр романов Сегодня, 09:16
        Цитата: Partyzan
        а придет оппозиция и сразу зрелища и хлеб появиться?

        А ваш вариант оставить всё,как есть?
        Александр романов
        1. Partyzan Сегодня, 09:32
          ну если ваш вариант украина - то вперед hi
          Partyzan
          1. Александр романов Сегодня, 10:03
            Цитата: Partyzan
            ну если ваш вариант украина - то вперед

            Есть вариант Китая,устраивает? Есть вариант Финляндии,есть вариант России.
            Александр романов
            1. Partyzan Сегодня, 10:11
              Есть вариант Китая,устраивает?
              обсолютно устраивает:
              Собы́тия на пло́щади Тяньаньмэ́нь 1989 года, также известные как «события 4 июня» (кит. 六四事件) в Китае и «бойня на площади Тяньаньмэнь» (англ. Tiananmen Massacre) на Западе, — серия акций протеста на площади Тяньаньмэ́нь в Пекине, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989, главными участниками которых были студенты. 4-го июня протестующие были разогнаны с применением танков, в результате чего погибли сотни людей[1]

              и ничего живут лучше нас, и по миру катаются request
              Partyzan
          2. Lancer Сегодня, 10:05
            Точно,лучше уж просто сдохнуть,но боже упаси какими-то майданами заниматься!
            Lancer
    4. Чёрный Сегодня, 09:13
      Цитата: профессор
      Голодный бунт сметет всю эту власть. Не помогут не полиция ни промывание мозгов в СМИ.

      Бунт , даже голодный, никогда не приведёт к смене власти, если им не будут умело руководить.. А режиссеры всё чаще живут в одной и той же стране, правда в Голливуде они не рабтают smile
      Чёрный
      1. BlackMokona Сегодня, 09:17
        Всегда найдётся гора стран, которые протянут руки, щупальца и всё необходимое.
        BlackMokona
    5. Pivot Сегодня, 09:16
      Ну в Ливии при Каддафи жилось отнюдь не плохо, уж точно не голодали, пришли демократизаторы, и кстати из вашей страны тоже и уничтожили страну, так что на народ всем плевать, главное нефть!
      Pivot
      1. BlackMokona Сегодня, 09:47
        Поищите какой процент был безработных при Каддафи, и сколько денег нашли у него в западных банках wink
        BlackMokona
        1. Partyzan Сегодня, 09:58
          а наши олигархи таки вообще в ландоне живут, может матрасы с нагласаксами помогут нам их тряхнуть? feel
          Partyzan
          1. BlackMokona Сегодня, 10:08
            Только вот при этом минимальный уровень нам Олигархи обеспечивают, вот придёшь в магазин, а там шаром покати, а из под прилавка батон дороже твой месячной зарплаты. А дома дочка голодная. Моментально произойдут изменения, и будешь с флагом США коктели молотова в полицию бросать. Голод не тётка, а для промывки мозгов голод и страдания родных, лучший друг. Мигом люди переобуваются.
            BlackMokona
    6. Александр романов Сегодня, 09:17
      Цитата: профессор
      Голодный бунт сметет всю эту власть.

      Олег привет.Слушаи,что то я госпажу Громову давно не встречал. Хотел бы из ее уст услышать о том,как товаристч Мудуро ,слезу народу утирает .
      Александр романов
  6. umka_ Сегодня, 09:02
    Мадуро не дрогнет - это хозяин страны , а не шавка Янукович.
    umka_
    1. Александр романов Сегодня, 09:16
      Цитата: umka_
      Мадуро не дрогнет - это хозяин страны

      Хозяин ? Я думал он слуга народа,ошибся.
      Александр романов
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:02
    разогнать оппозиционный "марш свободы"

    А вот это правильно. Хочешь, чтобы страна жила без потрясений значит заигрыванию с оппозицией места нет. И отбивать охоту необходимо раз и навсегда. Чего желаю и нам.
    rotmistr60
    1. Lancer Сегодня, 10:07
      Прально.Давить и не пущать.Жрать нечего - пусть подыхают.Но майданов не допустим!
      Lancer
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:10
    На фото к статье, черт в памперсе ливетирует recourse ?
    Изгоняющий либероидов
    1. KyrisAlive Сегодня, 09:27
      Когда нечего сказать для лайков, начинаются хиханьки да хаханьки?
      KyrisAlive
      1. Partyzan Сегодня, 10:00
        смех продлевает жизнь, а желчь ее укорачивает, пока есть возможность и не пришли либерасты надо радоваться жизни bully
        Partyzan
  9. KyrisAlive Сегодня, 09:15
    Любая подобная новость напоминает примерно следующее. Террористы захватили и угрожают убить заложников, но после переговоров, они согласились убить только половину, если их отпустят.
    Вывод: Ай ай ай, какие же правоохранительные органы плохие, не согласились на эти "достаточные" условия и пошли на штурм.
    KyrisAlive
  10. FirstNormann Сегодня, 09:45
    на украине протестующие от глупости и жиру бесились а тут с явной нужды люди вышли_параллели неуместны_США конечно волки но и нынешние власти венесуэлы малоумные овцы
    FirstNormann
    1. BlackMokona Сегодня, 09:47
      Вы случайно не верите в прото-укров? А то с жиру , то на Украине? laughing
      BlackMokona
      1. FirstNormann Сегодня, 09:50
        я верю в наших предков норманнов Рюрика а когда шел майдан была еще Украина_вот сейчас уже нет_а жаль_добрая была страна_красивая
        FirstNormann
        1. BlackMokona Сегодня, 09:53
          И тогда нет. С деньгами до Майдана всё было очень печально, Янык катался по свету, денежку выпрашивал.
          BlackMokona
          1. FirstNormann Сегодня, 09:57
            Не знаю какая печаль была с этими бедными деньгами но люди жили довольно сытно а Янукович бодро доил и запад и восток_потом правда заметался штурвал задергал направо и налево кораблик и перевернулся
            FirstNormann
            1. BlackMokona Сегодня, 10:02
              Сытно они и сейчас кушают, только людям кроме еды много чего ещё нужно.
              BlackMokona
              1. FirstNormann Сегодня, 10:04
                Чё они там интересно сытно кушают? сказки Пороши?)
                FirstNormann
                1. BlackMokona Сегодня, 10:12
                  У меня есть знакомые на Украине, ничего есть не просят. В скайпе жирные телеса не усохли. И ничего обычные люди.
                  BlackMokona
  11. vladimirvn Сегодня, 09:46
    Если есть угороза государству надо действовать решительно. Но и реформы проводить так же решительно, в интересах народа. Я понимаю вариантов не так много, да и Штаты под боком. Но блин делайте же что нибудь!
    vladimirvn
  12. Lancer Сегодня, 09:55
    Вот бы всех этих местных умников,призывающих давить и не пущать,отправить на недельку в Венесуэлу пожить там жизнью среднего человека.Они,по своей глупости,думают что достаточно задавить оппозицию и все сразу станет хорошо,у всех все появится.
    Lancer
    1. Александр романов Сегодня, 10:04
      Цитата: Lancer
      Вот бы всех этих местных умников,призывающих давить и не пущать,отправить на недельку в Венесуэлу

      Они не поедут,они же не лохи
      Александр романов
      1. Lancer Сегодня, 10:12
        Понятное дело,от российского дивана и вполне сытой жизни...
        Lancer
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