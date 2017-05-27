При обстреле игиловцами окрестностей иракского Мосула погиб генерал ВС Ирана
Из Ирака поступает информация о гибели иранского генерала. По предварительным данным, публикуемым информационным агентством Associated Press, речь идёт о генерале Ш.Насири, который являлся советником так называемых Иракских народных мобилизационных сил (шиитские вооружённые формирования, поддерживаемые Ираном). Генерал Насири погиб в районе Мосула при обстреле со стороны боевиков ИГИЛ (* запрещено в РФ).
Известно, что иранский генерал оказывал консультационную помощь командующему шиитским подразделением «Аль-Кодс» ("Эль-Кудс").
Информационный портал ARANews на этом фоне сообщает о том, что авиация американской коалиции, нанося удары по позициям ИГИЛ (*) после получения разведданных о местонахождении троих командиров террористической группировки в Сирии и Ираке, ликвидировала высокопоставленных боевиков. При этом отмечается, что все эти «командиры» (проще говоря, главари), являлись иностранными наёмниками. Если верить заявлениям представителей коалиции, то в результате авиаудара были уничтожены такие боевики как Мустафа Гюнеш, который выполнял функции рекрутера в ИГИЛ (*) граждан Турции, а также сирийских и иракских беженцев в этой стране. Отмечается, что Гюнеш вёл активную рекрутерскую работу (работу по набору боевиков) в турецком городе Конья. В сообщении говорится, что боевик занимался вербовкой террористов для осуществления терактов не только в Сирии и Ираке, но и в западных странах.
Помимо Гюнеша самолёты западной коалиции уничтожили Абу Азима аль-Джазаери, который находился в должности планировщика операций для отрядов ИГИЛ (*) с боевиками франко-алжирского происхождения.
Третий ликвидированный – Абу-Хаттаб аль-Рави. Это, как сообщается, «старший офицер ИГИЛ *», которого ликвидировали несколько раньше – 18 мая в Ираке. Террорист отвечал за приобретение БПЛА для боевиков в иракской провинции Анбар.
Известно, что иранский генерал оказывал консультационную помощь командующему шиитским подразделением «Аль-Кодс» ("Эль-Кудс").
Информационный портал ARANews на этом фоне сообщает о том, что авиация американской коалиции, нанося удары по позициям ИГИЛ (*) после получения разведданных о местонахождении троих командиров террористической группировки в Сирии и Ираке, ликвидировала высокопоставленных боевиков. При этом отмечается, что все эти «командиры» (проще говоря, главари), являлись иностранными наёмниками. Если верить заявлениям представителей коалиции, то в результате авиаудара были уничтожены такие боевики как Мустафа Гюнеш, который выполнял функции рекрутера в ИГИЛ (*) граждан Турции, а также сирийских и иракских беженцев в этой стране. Отмечается, что Гюнеш вёл активную рекрутерскую работу (работу по набору боевиков) в турецком городе Конья. В сообщении говорится, что боевик занимался вербовкой террористов для осуществления терактов не только в Сирии и Ираке, но и в западных странах.
Помимо Гюнеша самолёты западной коалиции уничтожили Абу Азима аль-Джазаери, который находился в должности планировщика операций для отрядов ИГИЛ (*) с боевиками франко-алжирского происхождения.
Третий ликвидированный – Абу-Хаттаб аль-Рави. Это, как сообщается, «старший офицер ИГИЛ *», которого ликвидировали несколько раньше – 18 мая в Ираке. Террорист отвечал за приобретение БПЛА для боевиков в иракской провинции Анбар.
Использованы фотографии: http://aranews.net
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