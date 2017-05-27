15:40 27 мая

При обстреле игиловцами окрестностей иракского Мосула погиб генерал ВС Ирана

Из Ирака поступает информация о гибели иранского генерала. По предварительным данным, публикуемым информационным агентством Associated Press, речь идёт о генерале Ш.Насири, который являлся советником так называемых Иракских народных мобилизационных сил (шиитские вооружённые формирования, поддерживаемые Ираном). Генерал Насири погиб в районе Мосула при обстреле со стороны боевиков ИГИЛ (* запрещено в РФ).

Известно, что иранский генерал оказывал консультационную помощь командующему шиитским подразделением «Аль-Кодс» ("Эль-Кудс").

Информационный портал ARANews на этом фоне сообщает о том, что авиация американской коалиции, нанося удары по позициям ИГИЛ (*) после получения разведданных о местонахождении троих командиров террористической группировки в Сирии и Ираке, ликвидировала высокопоставленных боевиков. При этом отмечается, что все эти «командиры» (проще говоря, главари), являлись иностранными наёмниками. Если верить заявлениям представителей коалиции, то в результате авиаудара были уничтожены такие боевики как Мустафа Гюнеш, который выполнял функции рекрутера в ИГИЛ (*) граждан Турции, а также сирийских и иракских беженцев в этой стране. Отмечается, что Гюнеш вёл активную рекрутерскую работу (работу по набору боевиков) в турецком городе Конья. В сообщении говорится, что боевик занимался вербовкой террористов для осуществления терактов не только в Сирии и Ираке, но и в западных странах.


При обстреле игиловцами окрестностей иракского Мосула погиб генерал ВС Ирана


Помимо Гюнеша самолёты западной коалиции уничтожили Абу Азима аль-Джазаери, который находился в должности планировщика операций для отрядов ИГИЛ (*) с боевиками франко-алжирского происхождения.

Третий ликвидированный – Абу-Хаттаб аль-Рави. Это, как сообщается, «старший офицер ИГИЛ *», которого ликвидировали несколько раньше – 18 мая в Ираке. Террорист отвечал за приобретение БПЛА для боевиков в иракской провинции Анбар.

Использованы фотографии: http://aranews.net
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Комментарии 6

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  1. Чёрный Сегодня, 15:11
    Иранцы помогают коалиции боать Мосул?......По ходу в Ираке такой же венигрет как и в Сирии...все против всех и все за всех
    Чёрный
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:15
      У меня такой же вопрос возник) Не надо распыляться, с Сирией бы разобрались с начало.
      Владимир 38
      1. Partyzan Сегодня, 15:35
        А у меня другой вопрос, а не промахнулись ли "случайно" матрасы опять?
        Информационный портал ARANews на этом фоне сообщает о том, что авиация американской коалиции, нанося удары по позициям ИГИЛ (*) после получения разведданных о местонахождении троих командиров террористической группировки в Сирии и Ираке
        recourse
        Partyzan
  2. Градиент 3 Сегодня, 15:11
    Генерал Шаабан Насири, имел большой боевой опыт.
    Пользовался глубоким уважением в Вооруженных силах Ирана....
    Это потеря для "Эль-Кудс" элитного подразделения Корпуса стражей иранской революции...
    Градиент 3
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:24
    Иран, однако, и в Ираке помогает? Неожиданно. И в то же время - очень по восточному. Все против всех и со всеми.
    Горный стрелок
    1. himRa Сегодня, 15:29
      Цитата: Горный стрелок
      Иран, однако, и в Ираке помогает? Неожиданно. И в то же время - очень по восточному. Все против всех и со всеми.

      Разобраться легко,ключевое тут единоверцы шииты да че греха таить,агрессивные стали персы,кстати у нас в России сунниты так что никогда не доверял персам,приходилось общаться лично да и по истории...огребались онЕ от нас неоднократно...
      himRa
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