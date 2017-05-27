20:12 27 мая

С шотландской базы Лоссимут по тревоге подняты истребители ВВС Британии

Британская служба новостей Sky News сообщает о том, что два самолёта «Тайфун» ВВС Соединённого Королевства были срочно подняты в воздух по тревоге. В сообщении говорится, что истребители взлетели с авиабазы Лоссимут, расположенной на территории шотландской области Морей. Информационная служба на данный момент не сообщает о причинах поднятия в воздух истребителей.

С шотландской базы Лоссимут по тревоге подняты истребители ВВС Британии


Британское издание Independent при этом пишет, что тревога вызвана появлением «у берегов Шотландии» самолётов ВКС РФ. Отмечается, что в воздушном пространстве прибрежной зоны графства Абердиншир «кружит» и самолёт-топливозаправщик Voyager KC3.


Британские СМИ, заявляя, что информация об «опасном приближении российских самолётов к границам Соединённого Королевства» пока не подтверждена, одновременно пишут о том, насколько «важны действия британских лётчиков по защите воздушного пространства на фоне теракта в Манчестере». Таким образом, британская пресса фактически соединила такой информационный повод как возможное появление российских самолётов в международном воздушном пространстве с террористической активностью на Туманном Альбионе. Более чем странная логика – пытаются увидеть врага в России, когда враг давно обосновался в самой Британии.

В то же время сообщается, что крупнейшая британская авиакомпания British Airways отменила рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик. По предварительным данным, отмена рейсов связана с нештатной ситуацией в компьютерной системе авиакомпании. В британских СМИ появились заявления о том, что система могла дать сбой «по вине кибератаки на серверы». Известно о том, что все вылеты откладываются как минимум до 17:00 по местному времени (19:00 мск). И здесь будут искать "руку России"?

Использованы фотографии: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/typhoon-jet-raf-lossiemouth-scotland-russia-plane-jets-airspace-ministry-of-defence-a7758976.html
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Комментарии 31

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  1. Mavrikiy Сегодня, 16:10
    Чего суетитесь. Это они террористов полетели бомбить, в Лондон.
    Mavrikiy
    1. himRa Сегодня, 16:17
      Цитата: Mavrikiy
      Чего суетитесь. Это они террористов полетели бомбить, в Лондон.

      Дык...поэтому и засуетились,они же свои..........сукины дети ! laughing
      himRa
      1. Чёрный Сегодня, 16:23
        Хорошо что британская пресса не написала, что видели как с борта самолёта ВКС РФ десантируют бармалеев из игил...и на этом спасибо laughing
        Чёрный
        1. poquello Сегодня, 16:47
          Цитата: Чёрный
          Хорошо что британская пресса не написала,

          poquello
          1. Тралл Сегодня, 17:58
            в воздушном пространстве прибрежной зоны графства Абердиншир «кружит» и самолёт-топливозаправщик Voyager KC3

            Когда эти параноики уже начнут бомбоубежища рыть у себя в скалах? smile
            Тралл
            1. cniza Сегодня, 18:18
              Уже обустраивают бомбоубещища в частных домах.
              cniza
            2. poquello Сегодня, 18:34
              Цитата: Тралл
              Когда эти параноики уже начнут бомбоубежища рыть у себя в скалах?

              это одной их прессе известно, нефиг "российской угрозой" заниматься вместо ловли террористов
              poquello
    2. olegfbi Сегодня, 17:15
      Британское издание Independent при этом пишет, что тревога вызвана появлением «у берегов Шотландии» самолётов ВКС РФ.

      Истерика в развитии ...
      Ну летают наши ВКС в международном воздушном пространстве, при этом работают ВВС вероятного противника, и что? Обычная работа, не более ...
      Нет неймётся и британские сми псевдо сенсацию пытаются изобразить. КЛОУНЫ!!!
      olegfbi
      1. рич Сегодня, 19:15
        Нет неймётся и британские сми псевдо сенсацию пытаются изобразить. КЛОУНЫ!!!

        Наши самолеты летели абсолютно легально с включеными транспондерами
        рич
  2. Irokez Сегодня, 16:13
    «важны действия британских лётчиков по защите воздушного пространства на фоне теракта в Манчестере». Таким образом, британская пресса фактически соединила такой информационный повод как возможное появление российских самолётов в международном воздушном пространстве с террористической активностью на Туманном Альбионе.

    Вот как оно. Террор и Россия на одной волне.
    Если нами пугают - значит мы сильны. Если нас пугаются - значит мы всё правильно делаем.
    Irokez
  3. новичок Сегодня, 16:15
    да, смешно. я вообще удивляюсь, кпк они не заявляли по поводу тер.акта “о вине россии“, ну хотя б через сирию, они ж это умеют. а тут сразу три в одном: и прошлый тер.акт; и “опасное приближение к границам“ туманного болота; и сбой компов аэропорта. во блин, дают!
    новичок
    1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 16:24
      Не повезло в этот раз- террорист оказался не из Сирии, а из Ливии, которую они сами и развалили. Так хоть самолеты ВКС России к этому как-нибудь пристегнуть.
      Viktor.N.Aleksandrov.
      1. новичок Сегодня, 16:32
        я в курсе, коллега. я просто стебаюсь с них. ведь иной раз такую ахинею несут, пока прочитаешь, со смеху покатиться можно.
        новичок
  4. DEZINTO Сегодня, 16:16
    насколько «важны действия британских лётчиков по защите воздушного пространства на фоне теракта в Манчестере»

    Окно Овертона пробивают потихоничку да?.........рутиная работа лётчиков нашей дальней авиации и рутиная работа их перехватчиков и тут бац потихоньку вкрадчиво так в строках о террористах ......КАКИМ БОКОМ ????

    В Британии террористы совершают акты религиозного кретинизма на самолётах что-ли. ???? А?

    Честно говоря голова взрывается от их кретинизма и способа преподношения информации! Это прррросто трандец. Инфо война - понятно. Но бесит неимоверно!
    DEZINTO
  5. Irokez Сегодня, 16:17
    Цитата: новичок
    во блин, дают!

    Вот и я думаю. Давали бы, не всем и по чуть-чуть, а то всем и сразу и по полной.
    Irokez
    1. новичок Сегодня, 16:21
      понятно, назло нам, дают всем.
      новичок
      1. Irokez Сегодня, 16:27
        Мандражируют и поэтому расслабляются по полной. Способ защиты. Бывает.
        Irokez
        1. новичок Сегодня, 16:34
          будем держать их в мандраже. скоро они там поимеют друг друга до смерти.
          новичок
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:35
    У Европы массовая паронойя зашла слишком далеко, так они от своих выдуманных страхов еще и войну начнут.
    Изгоняющий либероидов
  7. Irokez Сегодня, 16:35
    Цитата: DEZINTO
    Это прррросто трандец. Инфо война - понятно. Но бесит неимоверно!

    Тут вот какая штука. Если бы мы были дибилами, инбицилами и идиотами, то рассуждали бы как и эти туманники-альбиносики, но мне кажется, что мы чуть выше и поэтому их заявления кажутся нам непонятны и нелогичны, что и вызывает порой вопрос "Они что дураки там все?".
    Представляю как всем альбиносикам там мозги пресса промывает именно непоследовательностью и нелогичностью и каково там жить логичным людям. Просто разрыв всяких шаблонов логики.
    Irokez
    1. Владимирец Сегодня, 17:12
      Цитата: Irokez
      ут вот какая штука. Если бы мы были дибилами, инбицилами и идиотами, то рассуждали бы как и эти туманники-альбиносики, но мне кажется, что мы чуть выше и поэтому их заявления кажутся нам непонятны и нелогичны, что и вызывает порой вопрос "Они что дураки там все?".
      Представляю как всем альбиносикам там мозги пресса промывает именно непоследовательностью и нелогичностью и каково там жить логичным людям. Просто разрыв всяких шаблонов логики.

      А может просто в ДАННОЙ статье так написано? Может британские СМИ так и не писали? Ведь источников нет, а разговор идет про эфемерные "британские СМИ", которые "Таким образом, британская пресса фактически соединила такой информационный повод как возможное появление российских самолётов в международном воздушном пространстве с террористической активностью на Туманном Альбионе. Более чем странная логика – пытаются увидеть врага в России, когда враг давно обосновался в самой Британии."? what Это так, в качестве размышления. Может подобными "склейками" и нашим "небратьям" информацию преподносят, а мы после этого удивляемся: а чего они, как зомби? wink Индепендент пишет, что "Это происходит, когда страна остается в состоянии повышенной готовности после атаки Манчестера." Не вижу тут "соединения террористов с РФ", я вижу тут нагнетания паники: террористы, а тут ещё и вечная русская угроза", нюанс, но смысл несколько меняет.
      Владимирец
      1. poquello Сегодня, 18:43
        Цитата: Владимирец
        Индепендент пишет, что "Это происходит, когда страна остается в состоянии повышенной готовности после атаки Манчестера." Не вижу тут "соединения террористов с РФ", я вижу тут нагнетания паники: террористы, а тут ещё и вечная русская угроза", нюанс, но смысл несколько меняет.

        ну да. Смысл несколько иной - типа у них и так проблемы, а тут мы летаем. Но, и мы летаем и они излетались уже у наших границ.
        poquello
  8. Masya Masya Сегодня, 16:44
    В британских СМИ появились заявления о том, что система могла дать сбой «по вине кибератаки на серверы». Известно о том, что все вылеты откладываются как минимум до 17:00 по местному времени (19:00 мск). И здесь будут искать "руку России"?

    а как же... ведь так удобно, всю свою некомпетентность списать на " руку России"... и себя обелили, и лишний раз показать, что " агрессор", как всегда виноват...
    Masya Masya
    1. himRa Сегодня, 16:53
      Цитата: Masya Masya
      В британских СМИ появились заявления о том, что система могла дать сбой «по вине кибератаки на серверы». Известно о том, что все вылеты откладываются как минимум до 17:00 по местному времени (19:00 мск). И здесь будут искать "руку России"?

      а как же... ведь так удобно, всю свою некомпетентность списать на " руку России"... и себя обелили, и лишний раз показать, что " агрессор", как всегда виноват...

      Да тут ПМСМ как у "рабиновичей" ложки то мы потом нашли но вот осадок остался! в стиле мелкобритов...вроде не соврали впрямую .... hi
      himRa
  9. Горный стрелок Сегодня, 17:17
    Русские хакеры на бреющем приближались к Шотландии? Ну иначе как соединить эти события - компьютерный сбой в Хитроу и взлёт истребителей по тревоге.
    Горный стрелок
  10. LÄRZ Сегодня, 17:20
    У них там свой мир. И солнце у них квадратное, и Луна греет, и логика у них такая же, своя...
    LÄRZ
  11. ArmGuest Сегодня, 17:45
    боятся , ушлепки.
    ArmGuest
  12. Govorun Сегодня, 18:50
    Я не понимаю таких новостей...О ЧЕМ она,о том,что кто то ,где то,от куда то,куда то и не более??? Сейчас ВО будет каждый западный ПУК здесь выкладывать,не будьте как западные журналюги,которые все уже в эфир кидают...
    Govorun
  13. behemot Сегодня, 19:18
    компьютерный сбой, а зачем истребители поднимать? Сборище д е б и ло в
    behemot
  14. ВЕРЕСК Сегодня, 19:37
    Они ещё и летать умеют?Странно после Кузи.Не всех он закоптил.А если серьёзно-обычная служба обычных лётчиков.Пива вместе не выпить,но-поздороваться можно.Только вопрос.Откуда там наши нарисовались?Истребители -только в один конец.Стратеги-они чуть севернее ходят.Или в британии уже глюки пошли от потери своего немогущества?
    ВЕРЕСК
  15. viktor kurganov Сегодня, 19:48
    Чего-то накурились сильно коптящего. Вон какой чёрный летит. Видимо, на солярке. Впопыхах перепутали.
    viktor kurganov
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