С шотландской базы Лоссимут по тревоге подняты истребители ВВС Британии
Британская служба новостей Sky News сообщает о том, что два самолёта «Тайфун» ВВС Соединённого Королевства были срочно подняты в воздух по тревоге. В сообщении говорится, что истребители взлетели с авиабазы Лоссимут, расположенной на территории шотландской области Морей. Информационная служба на данный момент не сообщает о причинах поднятия в воздух истребителей.
Британское издание Independent при этом пишет, что тревога вызвана появлением «у берегов Шотландии» самолётов ВКС РФ. Отмечается, что в воздушном пространстве прибрежной зоны графства Абердиншир «кружит» и самолёт-топливозаправщик Voyager KC3.
Британские СМИ, заявляя, что информация об «опасном приближении российских самолётов к границам Соединённого Королевства» пока не подтверждена, одновременно пишут о том, насколько «важны действия британских лётчиков по защите воздушного пространства на фоне теракта в Манчестере». Таким образом, британская пресса фактически соединила такой информационный повод как возможное появление российских самолётов в международном воздушном пространстве с террористической активностью на Туманном Альбионе. Более чем странная логика – пытаются увидеть врага в России, когда враг давно обосновался в самой Британии.
В то же время сообщается, что крупнейшая британская авиакомпания British Airways отменила рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик. По предварительным данным, отмена рейсов связана с нештатной ситуацией в компьютерной системе авиакомпании. В британских СМИ появились заявления о том, что система могла дать сбой «по вине кибератаки на серверы». Известно о том, что все вылеты откладываются как минимум до 17:00 по местному времени (19:00 мск). И здесь будут искать "руку России"?
Британское издание Independent при этом пишет, что тревога вызвана появлением «у берегов Шотландии» самолётов ВКС РФ. Отмечается, что в воздушном пространстве прибрежной зоны графства Абердиншир «кружит» и самолёт-топливозаправщик Voyager KC3.
Британские СМИ, заявляя, что информация об «опасном приближении российских самолётов к границам Соединённого Королевства» пока не подтверждена, одновременно пишут о том, насколько «важны действия британских лётчиков по защите воздушного пространства на фоне теракта в Манчестере». Таким образом, британская пресса фактически соединила такой информационный повод как возможное появление российских самолётов в международном воздушном пространстве с террористической активностью на Туманном Альбионе. Более чем странная логика – пытаются увидеть врага в России, когда враг давно обосновался в самой Британии.
В то же время сообщается, что крупнейшая британская авиакомпания British Airways отменила рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик. По предварительным данным, отмена рейсов связана с нештатной ситуацией в компьютерной системе авиакомпании. В британских СМИ появились заявления о том, что система могла дать сбой «по вине кибератаки на серверы». Известно о том, что все вылеты откладываются как минимум до 17:00 по местному времени (19:00 мск). И здесь будут искать "руку России"?
Использованы фотографии: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/typhoon-jet-raf-lossiemouth-scotland-russia-plane-jets-airspace-ministry-of-defence-a7758976.html
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