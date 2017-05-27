Обстрелы территории ЛДНР используются для прикрытия попыток прорыва диверсионных групп
Командование армией ДНР сообщает о гибели военнослужащего республики в результате очередного обстрела со стороны позиций украинских войск. По данным оперативного командования ДНР, за минувшие сутки по территории республики ВСУ и нацбаты выпустили около 680 боеприпасов различного калибра, включая артиллерийские и танковые снаряды.
Наиболее интенсивному огню были подвергнуты Ясиноватая, Киевский и Петровский районы Донецка, Спартак, Крутая Балка, Докучаевск. На Горловском направлении украинские силовики использовали РСЗО «Град».
Работала украинская артиллерия и на южном направлении. В очередной раз были повреждены объекты инфраструктуры сразу в нескольких населённых пунктах. Десятки домов остались без электроснабжения.
Луганский информационный центр сообщает, что около 260 боеприпасов за сутки было выпущено по территории ЛНР. По словам подполковника Андрея Марочко, ситуация вдоль линии соприкосновения по-прежнему остаётся напряжённой. Украинская сторона продолжает использовать тактику, которой её обучают иностранные инструкторы. Тактика состоит в обстрелах территории на определённых участках с целью прикрытия попыток перехода через линию соприкосновения диверсионных групп противника.
Ранее о такого рода тактики украинских военнослужащих, отправляемых на задание за линию соприкосновения, в ходе допросов сообщили задержанные МГБ ЛНР украинские диверсанты. Основная задача украинских спецслужб состоит в наполнении территорий народных республик диверсионными группами, перед которыми в свою очередь стоит задача не только осуществления террористических актов в республиках Донбасса, но и вербовки местных жителей.
Наиболее интенсивному огню были подвергнуты Ясиноватая, Киевский и Петровский районы Донецка, Спартак, Крутая Балка, Докучаевск. На Горловском направлении украинские силовики использовали РСЗО «Град».
Работала украинская артиллерия и на южном направлении. В очередной раз были повреждены объекты инфраструктуры сразу в нескольких населённых пунктах. Десятки домов остались без электроснабжения.
Луганский информационный центр сообщает, что около 260 боеприпасов за сутки было выпущено по территории ЛНР. По словам подполковника Андрея Марочко, ситуация вдоль линии соприкосновения по-прежнему остаётся напряжённой. Украинская сторона продолжает использовать тактику, которой её обучают иностранные инструкторы. Тактика состоит в обстрелах территории на определённых участках с целью прикрытия попыток перехода через линию соприкосновения диверсионных групп противника.
Ранее о такого рода тактики украинских военнослужащих, отправляемых на задание за линию соприкосновения, в ходе допросов сообщили задержанные МГБ ЛНР украинские диверсанты. Основная задача украинских спецслужб состоит в наполнении территорий народных республик диверсионными группами, перед которыми в свою очередь стоит задача не только осуществления террористических актов в республиках Донбасса, но и вербовки местных жителей.
Использованы фотографии: Антикор
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