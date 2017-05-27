20:14 27 мая

Обстрелы территории ЛДНР используются для прикрытия попыток прорыва диверсионных групп

Командование армией ДНР сообщает о гибели военнослужащего республики в результате очередного обстрела со стороны позиций украинских войск. По данным оперативного командования ДНР, за минувшие сутки по территории республики ВСУ и нацбаты выпустили около 680 боеприпасов различного калибра, включая артиллерийские и танковые снаряды.

Наиболее интенсивному огню были подвергнуты Ясиноватая, Киевский и Петровский районы Донецка, Спартак, Крутая Балка, Докучаевск. На Горловском направлении украинские силовики использовали РСЗО «Град».

Работала украинская артиллерия и на южном направлении. В очередной раз были повреждены объекты инфраструктуры сразу в нескольких населённых пунктах. Десятки домов остались без электроснабжения.


Луганский информационный центр сообщает, что около 260 боеприпасов за сутки было выпущено по территории ЛНР. По словам подполковника Андрея Марочко, ситуация вдоль линии соприкосновения по-прежнему остаётся напряжённой. Украинская сторона продолжает использовать тактику, которой её обучают иностранные инструкторы. Тактика состоит в обстрелах территории на определённых участках с целью прикрытия попыток перехода через линию соприкосновения диверсионных групп противника.

Обстрелы территории ЛДНР используются для прикрытия попыток прорыва диверсионных групп


Ранее о такого рода тактики украинских военнослужащих, отправляемых на задание за линию соприкосновения, в ходе допросов сообщили задержанные МГБ ЛНР украинские диверсанты. Основная задача украинских спецслужб состоит в наполнении территорий народных республик диверсионными группами, перед которыми в свою очередь стоит задача не только осуществления террористических актов в республиках Донбасса, но и вербовки местных жителей.

Использованы фотографии: Антикор
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Комментарии 34

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  1. максим1987 Сегодня, 17:40
    каклы действуют настолько насколько позволяют ополченцы
    максим1987
    1. Владимирец Сегодня, 17:42
      Цитата: максим1987
      действуют настолько насколько позволяют ополченцы

      Вашими словами, в обстрелах и отправке ДРГ виноваты ополченцы? fool
      Владимирец
      1. cniza Сегодня, 18:14
        Как уже все устали от этого бесконечного ужаса , когда можно будет решить эту проблему , сколько ещё людям терпеть.
        cniza
        1. Владимирец Сегодня, 18:42
          Цитата: cniza
          Как уже все устали от этого бесконечного ужаса , когда можно будет решить эту проблему , сколько ещё людям терпеть.

          Я с Вами полностью согласен, с трудом себе представляю, если бы такое творилось в моей стране, в моем городе, на моей улице.
          Владимирец
        2. DMB_95 Сегодня, 19:18
          Цитата: cniza
          Как уже все устали от этого бесконечного ужаса , когда можно будет решить эту проблему , сколько ещё людям терпеть.

          Эту проблему можно и нужно было решить ещё летом 2014 г., когда часть ВСУ сидела в "котлах" , а остальные были деморализованы . Нахрена в такой момент заключили перемирие ?!! Добивать надо было ..
          DMB_95
    2. olegfbi Сегодня, 18:20
      Обстрелы территории ЛДНР используются для прикрытия попыток прорыва диверсионных групп

      В этом нет вообще ничего нового. Тактика испытана и применена ещё в период ВОВ.
      Вопрос в другом - Когда бандеровцы получат по полной ... ?
      olegfbi
    3. рич Сегодня, 19:06
      Основная задача украинских спецслужб состоит в наполнении территорий народных республик диверсионными группами, перед которыми в свою очередь стоит задача не только осуществления террористических актов в республиках Донбасса, но и вербовки местных жителей.

      Наверно все таки диверсий, а не террористических актов
      рич
  2. himRa Сегодня, 17:41
    Основная задача украинских спецслужб состоит в наполнении территорий народных республик диверсионными группами, перед которыми в свою очередь стоит задача не только осуществления террористических актов в республиках Донбасса, но и вербовки местных жителей.

    Логично ,х.о.х.лы всегда пытались воевать по партизански,но ....а ведь это надолго! И ..тяму то не хватает умерить гордыню,люди ж гибнут!
    himRa
    1. Чёрный Сегодня, 18:02
      Грустно всё это, ребята. Люди гибнут, стороны обвиняют друг друга, и конца края не видно....иногда складывается впечатление , что всех всё устраивает.
      Чёрный
      1. Pirogov Сегодня, 18:14
        Цитата: Чёрный
        Грустно всё это, ребята. Люди гибнут, стороны обвиняют друг друга, и конца края не видно....иногда складывается впечатление , что всех всё устраивает.

        И будет это продолжатся как в Украине так и в других странах до тех пор пока не начнут массово гибнуть англосаксы.
        Pirogov
      2. cniza Сегодня, 18:16
        К сожалению , "человек такая скотина , что ко всему привыкает" и это страшно , люди научились жить в войне...
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 18:19
          Цитата: cniza
          К сожалению , "человек такая скотина , что ко всему привыкает" и это страшно , люди научились жить в войне...

          Не жить...выживвть
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 18:21
            Да конечно, выживать , но и женятся и рожают...
            cniza
        2. МойВрач Сегодня, 20:02
          Цитата: cniza
          К сожалению , "человек такая скотина , что ко всему привыкает" и это страшно , люди научились жить в войне...

          Улыбнуло. Человек особенно легко привыкает к войне если она его не касается и тем более легко - когда она проходит в нескольких сотнях км. от дома.
          МойВрач
  3. Владимир 38 Сегодня, 17:42
    Что то диверсионных групп слишком много, учитывая кол-во обстрелов. Когда уже конец этому положат, не понимаю, что нас держит, ввести миротворцев на границу и все обстрелы прекратятся. Там же русские умирают, наши по вере по менталитету, а самое главное они хотят быть с Россией. Плевать на санкции, нужно дать конкретного пинка фашистам и пусть потом причетают и озабоченности высказывают. За нами правда. А значит Бог с нами!
    Владимир 38
    1. himRa Сегодня, 17:48
      Цитата: Владимир 38
      Плевать на санкции, нужно дать конкретного пинка фашистам и пусть потом причетают и озабоченности высказывают. За нами правда. А значит Бог с нами!

      Если не доходит:у всех кто окружает нынешнюю украину есть к ней притензии и нет заинтересованых кроме самих кхохлов в прекращении гражданской войны!вот такие невеселые мысли ..
      А воевать то кому предлогаете? может сабельку пока спрятать...
      himRa
      1. Владимир 38 Сегодня, 17:59
        Цитата: himRa
        Если не доходит:у всех кто окружает нынешнюю украину есть к ней притензии и нет заинтересованых кроме самих кхохлов в прекращении гражданской войны!вот такие невеселые мысли ..
        А воевать то кому предлогаете? может сабельку пока спрятать...

        Вы считаете, что хохлы заинтересованы в прекращении гражданской войны? Так почему же они обстреливают ДНР и ЛНР? Вы хохол?
        Владимир 38
  4. roskot Сегодня, 18:02
    Тактика у них от матрасников. Сначала обстрел, потом огородами в тыл.
    roskot
    1. sub307 Сегодня, 20:10
      Это у "героя" Гиркина тактика такая...- сначала пострелять, потом "огородами" в тыл, в Россию то бишь, а "кашу" Захарченко с ополченцами и оставшимся населением "расхлёбывать" будут.
      sub307
  5. samarin1969 Сегодня, 18:05
    Раз ДРГ лезут - значит нет ни жестокой "ответки", ни суровой "прифронтовой зоны"...
    России, как гаранту "минских соглашений", пора ужесточать позицию: перекрывать поставки уголя, ГСМ. Разрывать любые связи с украиной, как нелегитимным государством, закрыть границу для граждан Украины и признать республики. ... Слишком далеко зашло, переговоры с Украиной абсолютно бессмысленны.
    samarin1969
    1. Владимир 38 Сегодня, 18:08
      Да, хотя бы так для начало..
      Цитата: samarin1969
      оссии, как гаранту "минских соглашений", пора ужесточать позицию: перекрывать поставки уголя, ГСМ. Разрывать любые связи с украиной, как нелегитимным государством, закрыть границу для граждан Украины и признать республики. ... Слишком далеко зашло, переговоры с Украиной абсолютно бессмысленны.
      Владимир 38
  6. himRa Сегодня, 18:10
    Цитата: Владимир 38
    Вы считаете, что хохлы заинтересованы в прекращении гражданской войны? Так почему же они обстреливают ДНР и ЛНР? Вы хохол?

    Так должно быть,хохлы сами должны быть заинтересованы в окончании гражданской войны,на любых условиях!как бе они хорохорились моб.ресурс у них ограничен
    2- это имеет какое то значение,че за ..тупые вопросы?
    himRa
    1. Владимир 38 Сегодня, 18:26
      Цитата: himRa
      Так должно быть,хохлы сами должны быть заинтересованы в окончании гражданской войны,на любых условиях!как бе они хорохорились моб.ресурс у них ограничен
      2- это имеет какое то значение,че за ..тупые вопросы?

      Должны - да не заинтересованы, как видно. И не будут заинтересованы, покуда под внешним управлением находятся. И единственно, кто их может в этом заинтересовать- это Россия. В противном случае, ДНР и ЛНР истребят, а кого не смогут, те сами освободят территорию, которая хохлам никогда не принадлежала.
      Цитата: himRa
      2- это имеет какое то значение,че за ..тупые вопросы?

      Конечно имеет значение, какой смысл с вами обсуждать эту тему, если вы придерживаетесь позиции официального Киева.
      Владимир 38
  7. Горный стрелок Сегодня, 18:23
    Россия просто ждёт, когда Внакраина САМА рассыплется на запчасти, и потом будет СПАСАТЬ ТЕ, которые её больше интересуют. Самостоятельно это образование уже не выживет, как только кредиторы к ней подкатят, проблемы начнутся по нарастающей...Думаю, именно поэтому такая ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ позиция.
    Горный стрелок
    1. cniza Сегодня, 18:27
      Все бы ничего , но гибнут люди.
      cniza
  8. Рабинович_007 Сегодня, 18:29
    Надо заканчивать эту войну России с Украиной.
    Рабинович_007
    1. cniza Сегодня, 18:31
      Россия ещё не начинала , а если начнет то закончит быстро.
      cniza
    2. himRa Сегодня, 18:46
      Цитата: Рабинович_007
      Надо заканчивать эту войну России с Украиной.

      Не правильно!
      Кац предлогает сдатцо,кац прелогает ...провокатор... laughing
      himRa
  9. Александр С. Сегодня, 18:36
    На самом деле поведение лднр наглядно показывает...кто реально управляет ими. А были времена,когда нам вся европа боялась слово сказать.
    Александр С.
    1. Владимир 38 Сегодня, 20:09
      Да были, когда элита больше боялась своих правителей, а сейчас партнеров боятся больше) Все непосильно нажитое там ведь..
      Цитата: Александр С.
      На самом деле поведение лднр наглядно показывает...кто реально управляет ими. А были времена,когда нам вся европа боялась слово сказать.
      Владимир 38
  10. himRa Сегодня, 18:43
    Цитата: Владимир 38
    И единственно, кто их может в этом заинтересовать- это Россия.

    Наивный вы ...если б Россия была заинтересована то решилось бы в течении недели,например как 08.08.08
    Конечно имеет значение, какой смысл с вами обсуждать эту тему, если вы придерживаетесь позиции официального Киева.

    Да мне как то плевать на официальный киев и на ваш пафос тоже ...
    У кого была подобная точка зрения поехали добровольцами туда а вы как я понял собираетесь посылать армию ..
    himRa
    1. Владимир 38 Сегодня, 19:48
      Цитата: himRa
      Наивный вы ...если б Россия была заинтересована то решилось бы в течении недели,например как 08.08.08

      Нет не наивный. Не заинтересованы в этом Ротенберги,Сечены и иже с ними. По этой причине не случается так как 08.08.08 Это и раздражает. А Россия в этом как раз заинтересованна.
      Цитата: himRa
      Да мне как то плевать на официальный киев и на ваш пафос тоже ..

      Я без пафоса так считаю.. И пафоса в своих словах не вижу. Какой может быть пафос, когда на нашей границе формируют армию врагов, при этом уже во всю истребляют русский народ, который не раз взывал о помощи Россию.
      Цитата: himRa
      У кого была подобная точка зрения поехали добровольцами туда а вы как я понял собираетесь посылать армию ..

      Точка зрения и умение воевать.. Между этим есть большая разница. Да и не сторонник я из мирного населения ополченцев формировать. Там нужны профессионалы. Я за то, что бы отправить туда миротворцев, а на границе расположить армию. Ну что бы у кастрюлеголовых пыл охладить. И все, обстрелы прекратятся и договоренности минские начнут выполнятся. Как то так.
      Владимир 38
  11. Толстоевский Сегодня, 18:43
    пойманных диверсантов в распыл без всяких глупостей типа суда и следствия
    Толстоевский
  12. seregatara1969 Сегодня, 20:00
    судя по колличчеству и интенссивности АППстрелов энтих гадов хлють кажный день по пачке
    seregatara1969
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