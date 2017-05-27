США снова бомбят Сирию: наступление или глухая оборона? Сегодня, 18:50 Константин Душенов об актуальной военно-стратегической ситуации в Сирии. 1 Душенов. Война - 19.01.2016. Марш коварного Путина: Сирия, Ливия, далее везде? Душенов. Война - 12.01.2017. Американские спецслужбы признали свой провал Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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