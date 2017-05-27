20:05 27 мая

США снова бомбят Сирию: наступление или глухая оборона?

Константин Душенов об актуальной военно-стратегической ситуации в Сирии.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 19:24
    у душенова-параллельная реальность или альтернативная точка зрения-к просмотру не рекомендуется...мозг поплывёт...
    андрей юрьевич
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