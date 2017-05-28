11:10 28 мая

В Эстонии стартовало международное учение Saber Knight

Командно-штабное учение стран НАТО Saber Knight началось в эстонском городе Выру близ границы Россией, передает Интерфакс сообщение оборонного ведомства Эстонии.

В Эстонии стартовало международное учение Saber Knight


«Учение проходит на базе штаба 2-й пехотной бригады с привлечением около 100 эстонских военнослужащих. Также в тренировках принимают участие бригадные штабы из Латвии, Литвы и Дании. Всего в учении задействовано около 700 солдат и офицеров», – говорится в релизе.


Сообщается, что кроме представителей стран Балтии и Дании в маневрах участвуют американские и словацкие военнослужащие.

«Целью учений является взаимодействие штабов для проведения совместных операций», – цитирует пресс-служба командира эстонской бригады полковника Ээро Ребо.

Saber Knight является часть учебного процесса Датской дивизии, в ходе которого отрабатываются задачи планирования и проведения операций в прибалтийских республиках по отражению агрессии государства с условным названием Ботния.

Кроме того, Saber Knight связано с американскими учениями в Европе Saber Strike, направленными на отработку взаимодействия сухопутных подразделений и ВВС по приему войск союзников.

Учение продлится до 2 июля.

Использованы фотографии: http://onsmi.ru
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Комментарии 21

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  1. Верба Сегодня, 09:32
    Как новости не почитаешь ,так эти приблуды самые воинственные на континенте .
    Верба
    1. svp67 Сегодня, 09:49
      Цитата: Верба
      Как новости не почитаешь ,так эти приблуды самые воинственные на континенте

      Да, бросьте...Уж Вам то рассказывать, что самые воинственные это - украинцы, только они смогли "голыми руками" "остановить" "сотни русских "Армат""
      svp67
      1. vorobey Сегодня, 10:00
        Цитата: svp67
        что самые воинственные это - украинцы

        vorobey
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:49
          vorobey hi Саня я, тут фото боевых эстонцев обнаружил feel laughing
          Наблюдатель2014
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:58
            "Да-а-алека дорога твоя ..." (с)
            Приветствую , джентльмены ! hi
            bouncyhunter
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:33
    Пусть учатся, , мы русские любим серьезных противников..А то видали грузин ,вояк обученных США, бегать быстро умеют и все! soldier
    ОТДЕЛ
    1. Рабинович_007 Сегодня, 11:03
      Что за дурная привычка говорить за всех.
      нквдшник?

      За погибших в ВОВ тоже скажите?
      Рабинович_007
      1. Pancir026 Сегодня, 11:09
        Цитата: Рабинович_007
        Что за дурная привычка говорить за всех.

        А у вас?
        Вас нквдешники до сих пор пугают,что вы тут страхом истекаете?
        Цитата: Рабинович_007
        За погибших в ВОВ тоже скажите?

        Скажем что наши погибшие-ЭТО наша скорбь,но и другое скажем.НАША ПОБЕДА-НАША,а не примазавшихся разной окраски.
        Pancir026
  3. vorobey Сегодня, 09:33
    100 эстонских военных.. по замыслу учений рвут агрессора на переднем крае.. и сдерживают его до подхода бравых солдат НАТО...? эстонцы в курсе?
    vorobey
    1. рич Сегодня, 09:46
      Ученья командно-штабные. «Целью учений является взаимодействие штабов для проведения совместных операций»
      рич
      1. vorobey Сегодня, 09:50
        Цитата: рич
        Ученья командно-штабные


        я способный..я понимаю..
        vorobey
      2. svp67 Сегодня, 09:51
        Цитата: рич
        «Целью учений является взаимодействие штабов для проведения совместных операций»

        svp67
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:35
    Очень сильный тандем -принц датский на тормознутой улитке! fool Эстонцам кто нибудь сказал что они к блоку нато приписаны, на птичьих провах? ???? lol
    Изгоняющий либероидов
    1. vorobey Сегодня, 09:41
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Очень сильный тандем -принц датский на тормознутой улитке! fool Эстонцам кто нибудь сказал что они к блоку нато приписаны, на птичьих провах? ???? lol


      идет эстонец по лесу, грибы собирает, ягоды, вдыхает воздух полной грудью. и вдруг нос к носу сталкивается с медведем... Медведь такой - о.. ты кто? Эстонец гордо - я турист... Медведь вежливо поправляет.. не.. братка . турист это я а ты завтрак туриста.. laughing

      Про завтрак туриста аналогия сама напросилась..
      vorobey
      1. sabakina Сегодня, 10:37
        Завтрак туриста-мечта туриста!
        sabakina
  5. KIBL Сегодня, 09:39
    Опять будут пугать фермерский скот и прочую местную фауну!
    KIBL
    1. vorobey Сегодня, 09:44
      Цитата: KIBL
      Опять будут пугать фермерский скот и прочую местную фауну!


      они так и берут у Вас на такие мероприятия танк в аренду? lol
      Военные Эстонии на несколько дней одолжили у Национальных вооруженных сил Латвии советский танк Т-55, чтобы провести военные учения, сообщает латвийская газета «Час». в 2010 годе было так
      vorobey
  6. samarin1969 Сегодня, 09:44
    Численность противника обманчива... Создадут инфраструктуру, систематизируют опыт действий в Восточной Европе.
    Осталось создать искусственный экономический хаос и сформировать "пятую колонну взывающую о помощи". ...
    Всё решит на чьей стороне будет рос.гвардия.
    samarin1969
  7. nalogoplatelschik Сегодня, 09:50
    Старый Таллин мне запомнился. Замки средневековые и всё такое. Больше там смотреть не на что.
    nalogoplatelschik
    1. nalogoplatelschik Сегодня, 09:56
      Ещё вспомнил шикарный ресторан в средневековом стиле с тремя залами. Рыбный зал, охотничий зал и ещё какой-то. Щас не помню. И ещё там был кобачёк где можно было выпить горячее вино. Ещё экскурсовод там была , приятная женщина, жаловалась, что в Эстонии более 80% русских, чем естонцев. Надеюс, что теперь у них фсё пропорционально и фсе довольны.
      nalogoplatelschik
  8. Tusv Сегодня, 09:53
    А если Ботния победит, его посадят?
    Tusv
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