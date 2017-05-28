В Эстонии стартовало международное учение Saber Knight
Командно-штабное учение стран НАТО Saber Knight началось в эстонском городе Выру близ границы Россией, передает Интерфакс сообщение оборонного ведомства Эстонии.
«Учение проходит на базе штаба 2-й пехотной бригады с привлечением около 100 эстонских военнослужащих. Также в тренировках принимают участие бригадные штабы из Латвии, Литвы и Дании. Всего в учении задействовано около 700 солдат и офицеров», – говорится в релизе.
Сообщается, что кроме представителей стран Балтии и Дании в маневрах участвуют американские и словацкие военнослужащие.
«Целью учений является взаимодействие штабов для проведения совместных операций», – цитирует пресс-служба командира эстонской бригады полковника Ээро Ребо.
Saber Knight является часть учебного процесса Датской дивизии, в ходе которого отрабатываются задачи планирования и проведения операций в прибалтийских республиках по отражению агрессии государства с условным названием Ботния.
Кроме того, Saber Knight связано с американскими учениями в Европе Saber Strike, направленными на отработку взаимодействия сухопутных подразделений и ВВС по приему войск союзников.
Учение продлится до 2 июля.
«Учение проходит на базе штаба 2-й пехотной бригады с привлечением около 100 эстонских военнослужащих. Также в тренировках принимают участие бригадные штабы из Латвии, Литвы и Дании. Всего в учении задействовано около 700 солдат и офицеров», – говорится в релизе.
Сообщается, что кроме представителей стран Балтии и Дании в маневрах участвуют американские и словацкие военнослужащие.
«Целью учений является взаимодействие штабов для проведения совместных операций», – цитирует пресс-служба командира эстонской бригады полковника Ээро Ребо.
Saber Knight является часть учебного процесса Датской дивизии, в ходе которого отрабатываются задачи планирования и проведения операций в прибалтийских республиках по отражению агрессии государства с условным названием Ботния.
Кроме того, Saber Knight связано с американскими учениями в Европе Saber Strike, направленными на отработку взаимодействия сухопутных подразделений и ВВС по приему войск союзников.
Учение продлится до 2 июля.
Использованы фотографии: http://onsmi.ru
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