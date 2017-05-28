15:25 28 мая

Девять подразделений ЮВО получили наименование «ударные»

В войсках Южного округа 9 подразделений выдержали испытания комиссии Минобороны РФ на присвоение им почетного наименования «ударные», сообщает пресс-служба ЮВО.

Архивное фото

К проверкам привлекались мотострелковые, танковые подразделения общевойсковых армий, десантно-штурмовые роты морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии. Всего было проверено 9 подразделений общей численностью более 1 тыс. человек,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в ходе проверки военнослужащие сдавали экзамены по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям».

Кроме того, «каждое подразделение прошло испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также защите от оружия массового поражения», добавили в пресс-службе.

По результатам проведенной проверки подразделений, представленных к присвоению почетного наименования, комиссия Минобороны постановила, что все они соответствуют установленным требованиям.

«В летнем периоде обучения командующий войсками округа поставил задачу командирам соединений и воинских частей повысить численность подразделений, соответствующих критериям "ударных", предоставив такую возможность не только подразделениям, укомплектованным военнослужащими по контракту, но и тем ротам, дивизионам и кораблям, в штате которых проходят военную службу по призыву», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: http://svbr.livejournal.com
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 12:45
    Ждем еще названий Киевская, Харьковская, Днепропетровская... И других освобожденных городов smile
    Тралл
    1. рич Сегодня, 12:54
      Начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальецев сообщил, что наиболее боеспособные части российских Вооруженных сил получат звание "ударных". "Лучшие воинские части и подразделения соревнуются за звание ударных. Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком", - отметил И.Бувальцев в статье, которую опубликовала 22 мая текущего года газета "Красная звезда". "В данный момент командования военных округов, видов и родов войск представили к присвоению звания "ударных" 78 подразделений, воинских частей и соединений. Окончательное решение о присвоении звания "ударных" будет принято после проверки этих частей и подразделений комиссиями министерства обороны РФ, которая пройдёт в течение мая", - сказал генерал.
      рич
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:54
      Сейчас, Виталий разгонит там местную шелупонь, позачищает города, и пустит вперед на Варшаву и Ландон бронекопытные бурятские ударные подводно-космические армии lol !!!!
      Изгоняющий либероидов
      1. Тралл Сегодня, 12:59
        А в полуразрушенном Букингемском дворце проведем финал КВН! smile
        Тралл
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:01
          Цитата: Тралл
          А в полуразрушенном Букингемском дворце проведем финал КВН! smile

          hi Можно и образцово-показательное выступление "Однажды в России" . wink
          bouncyhunter
          1. Монос Сегодня, 13:10
            Здравствуй, Паша hi drinks
            В Советской Армии это называлось "Отличник боевой и политической подготовки". Ещё были Гвардейские части. А называть "Ударными" как-то глуповато. А остальные тогда что, "плюшевые" что-ли ?
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:11
              Витя , здрав буде ! hi
              Цитата: Монос
              А остальные тогда что, "плюшевые" что-ли ?

              Ну неужели не понятно - "ватные" ! wink
              bouncyhunter
            2. рич Сегодня, 13:20
              Монос: В Советской Армии это называлось "Отличник боевой и политической подготовки". Ещё были Гвардейские части. А называть "Ударными" как-то глуповато. А остальные тогда что, "плюшевые" что-ли ?

              А остальные будут бороться за звание противоударные lol
              рич
            3. Mavrikiy Сегодня, 13:38
              Цитата: Монос
              Здравствуй, Паша hi drinks
              В Советской Армии это называлось "Отличник боевой и политической подготовки". Ещё были Гвардейские части. А называть "Ударными" как-то глуповато. А остальные тогда что, "плюшевые" что-ли ?

              Так я говорю. Где армия, а где " генераторы идей". Вспомнили "женский ударный батальон", лавры Керенского спать не дают.
              Mavrikiy
            4. Fei_Wong Сегодня, 13:54
              Я уже говорил ранее в первой новости про "ударников" - возрождают армейскую традицию РИ. Именно тогда лучшие, наиболее боеспособные части носили звание ударных.
              https://ru.wikipedia.org/wiki/Ударные_части_Русск
              ой_армии
              Fei_Wong
      2. iliitchitch Сегодня, 13:50
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Сейчас, Виталий разгонит там местную шелупонь, позачищает города, и пустит вперед на Варшаву и Ландон бронекопытные бурятские ударные подводно-космические армии !!!!


        Чего-то непонятно мне , чукче бурятскому - ударять зачем ? Нам что , Гвардейцев МАЛО ?
        А , у кого-то зятёк на орденской фабрике работает , не иначе , только арбатский паркетный округ разогнали , так опять вши со звёздами полезли . Легче вшей истребить у монгло-татаров на лошадях , чем этих , уж больно много их . Крокодильчики , мать их , племя чернильное .
        iliitchitch
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 13:12
      Цитата: Тралл
      Ждем еще названий Киевская, Харьковская, Днепропетровская... И других освобожденных городов smile

      Думаю теперь эти ударные войсковые части , больше так называть не будут..Ну кроме Донецко-Луганская ударная группировка и Крымско-татарская , освободили город-герой Киев! soldier
      ОТДЕЛ
    4. Torkvat Torkvat Сегодня, 14:38
      Что вы бред высказываете?? Полномасштабную войну хотите?? Да,Украина будет захваченна и дальше что?? Запад парализует экономически РФ и...??? + Это население кормить надо будет,пускай сами дохнут, по своей воле))
      Torkvat Torkvat
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:51
    Раз присвоили, то значит не за красивые глаза, явно заслужили!
    Изгоняющий либероидов
    1. Mavrikiy Сегодня, 13:34
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Раз присвоили, то значит не за красивые глаза, явно заслужили!

      Предлагаю Петрову "присвоить". Я думаю найдется у нас полсотни "штурмовых Петровых". Впрочем, Вы наверно тоже из штурмовых?
      Mavrikiy
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:40
        Мне вчера один тролль -плакса "присвоил "рукой админа пятое предупреждение, так что вы сударь меня очень сильно с кем-то путаете.!Я как хороший коньяк lol ношу пять "звездочек "от администрации сайта! !! lol
        Изгоняющий либероидов
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:48
          Витальевич ! hi drinks А ты будь мудрее , не поддавайся на провокации . yes
          bouncyhunter
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:48
            Паша drinks не всякую провокацию можно и нужно терпеть am
            Изгоняющий либероидов
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:54
    командующий войсками округа поставил задачу командирам соединений и воинских частей повысить численность подразделений, соответствующих критериям "ударных",

    ... задача поставлена и будет исполнена... численность "ударных" повысится..
    a.s.zzz888
  4. Mavrikiy Сегодня, 13:31
    Девять подразделений ЮВО получили наименование «ударные»
    Мои конечно поздравления и пожелания, но .....что же так скромно, остановилисль на роте? Давайте-ка "ударный взвод", или круче "ударное отделение" или "ударный танк" (не путать с ударниками социалистического труда). А крутотень "ударный солдат". Против дивизии он как сквозь масло и вернется и все печенюшки отберет (солярой он не питается).
    Я понимаю, армий у нас кот наплакал, дивизий - крокадил. Но за профанацию и "инициативы" пора уже не только я... прищемлять, но и удалять, за не надобностью.
    Mavrikiy
    1. Fei_Wong Сегодня, 13:59
      А ударники и в ПМВ были, как правило, размером лишь до батальона.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Ударные_части_Русск
      ой_армии
      Fei_Wong
    2. 31rus4 Сегодня, 14:04
      Уважаемые,а как же будет Ударная ,гвардейская,да враг от одних названий в ступор упадет,а по моему сделайте звание гвардеец не словом ,а делом с теми же проверками ,например когда служил полк был обычный ,а наш дивизион рсзо гвардейский,это к тому что можно даже в отделении выделить лучших т.е отличник значит получи звание гвардеец,нет значит подтягивай уровень,а ударные как тут предлогали уже должны быть именно по оснащению и комплектации
      31rus4
  5. iliitchitch Сегодня, 14:13
    Злит это самодовольство нешуточно уже . Ударные , понимаешь . А также непобедимые , бессмертные , бессерки , янычары , ассасины и проч. отсосины . Дело делай , а . Креаклов развелось в МО на пару магазинов пристрелить болванов (примерно 60 патронов , специально для креаклов сообщ. - 2 шт. ) . Хорош болтать .
    iliitchitch
  6. Злой 55 Сегодня, 14:28
    удостоили почетного наименования «ударные», выдали барабаны и клавишные....Лишь не присвоили какой-либо армии обозначение 2-я ударная..
    Злой 55
Картина дня