Девять подразделений ЮВО получили наименование «ударные»

К проверкам привлекались мотострелковые, танковые подразделения общевойсковых армий, десантно-штурмовые роты морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии. Всего было проверено 9 подразделений общей численностью более 1 тыс. человек,

В войсках Южного округа 9 подразделений выдержали испытания комиссии Минобороны РФ на присвоение им почетного наименования «ударные», сообщает пресс-служба ЮВО.говорится в релизе.Сообщается, что «в ходе проверки военнослужащие сдавали экзамены по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям».Кроме того, «каждое подразделение прошло испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также защите от оружия массового поражения», добавили в пресс-службе.По результатам проведенной проверки подразделений, представленных к присвоению почетного наименования, комиссия Минобороны постановила, что все они соответствуют установленным требованиям.«В летнем периоде обучения командующий войсками округа поставил задачу командирам соединений и воинских частей повысить численность подразделений, соответствующих критериям "ударных", предоставив такую возможность не только подразделениям, укомплектованным военнослужащими по контракту, но и тем ротам, дивизионам и кораблям, в штате которых проходят военную службу по призыву», – говорится в сообщении.