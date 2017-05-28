ЛНР: Украина вновь сорвала разведение сил у Станицы Луганской

Согласно договоренностям, достигнутым 24 мая Контактной группой в Минске, было определено, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской должно состояться 28 мая 2017 года,

Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе не состоялось по вине украинских силовиков, передает РИА Новости сообщение и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филиппоненко.сказал Филиппоненко журналистам.По его словам, «со стороны ЛНР были выполнены все требования по подготовке к разводу, и была запущена ракета о готовности к разведению».Однако «на данный момент мы наблюдаем, что украинская сторона не собирается (разводить силы на данном участке), и это подтверждает миссия ОБСЕ через наблюдателя на той стороне.Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что «за сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 152 и 122-мм, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие».По данным пресс-службы, артобстрелы зафиксированы со стороны подконтрольных ВСУ Светлодарского и Луганского в район Калиновки и Лозового. Обстрелам из гранатометов подверглись н.п. Красный Яр и Лозовое.«Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет», – уточнили в ведомстве.В свою очередь украинский штаб АТО заявил о 49 обстрелах со стороны ополчения.«Бандформирования 49 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, неоднократно используя тяжелое артиллерийское вооружение. За сутки были ранены 8 военнослужащих», – говорится в сообщении, опубликованном в «Фейсбуке».