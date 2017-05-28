15:25 28 мая

ЛНР: Украина вновь сорвала разведение сил у Станицы Луганской

Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе не состоялось по вине украинских силовиков, передает РИА Новости сообщение и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филиппоненко.



Согласно договоренностям, достигнутым 24 мая Контактной группой в Минске, было определено, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской должно состояться 28 мая 2017 года,
сказал Филиппоненко журналистам.


По его словам, «со стороны ЛНР были выполнены все требования по подготовке к разводу, и была запущена ракета о готовности к разведению».

Однако «на данный момент мы наблюдаем, что украинская сторона не собирается (разводить силы на данном участке), и это подтверждает миссия ОБСЕ через наблюдателя на той стороне.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что «за сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 152 и 122-мм, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие».

По данным пресс-службы, артобстрелы зафиксированы со стороны подконтрольных ВСУ Светлодарского и Луганского в район Калиновки и Лозового. Обстрелам из гранатометов подверглись н.п. Красный Яр и Лозовое.

«Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет», – уточнили в ведомстве.

В свою очередь украинский штаб АТО заявил о 49 обстрелах со стороны ополчения.

«Бандформирования 49 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, неоднократно используя тяжелое артиллерийское вооружение. За сутки были ранены 8 военнослужащих», – говорится в сообщении, опубликованном в «Фейсбуке».

Использованы фотографии: РИА Новости / Олеся Потапова
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Комментарии 14

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  1. oleg-gr Сегодня, 13:25
    Доверия нет у обеих сторон. Все закономерно. Каждая сторона продвигает свою "правду".
    oleg-gr
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:28
      Цитата: oleg-gr
      Каждая сторона продвигает свою "правду".

      Вот только мирному населению от такой правды не легче ... С уважением hi
      bouncyhunter
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:47
        Ага!!!! lol Лучшим Пашам топвара мой привет drinks !!!С очередным воскресеньем-первым на этой неделе! !! drinks hi drinks
        Изгоняющий либероидов
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:51
          Параллельно мыслим , Серёга - только что тебе отписал в другой ветке . wink drinks Ты мне вот ответь - согласен с моими словами , али как ?
          bouncyhunter
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:44
            Думаю, и даже уверен что да drinks !
            Изгоняющий либероидов
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:04
      Терпи пока и отстреливайся ЛДНР...Потом мочить будем! Денег нет у них уже и боеприпасов тоже..
      Русские таки и на войну не пришли...)))) Ну бандеровцы , готовьтесь...
      ОТДЕЛ
  2. iliitchitch Сегодня, 13:36
    усраина , чего-то там у неё сорвало ... Кукушка улетела , вот и всё , а вот когда у этих долбоящеров днище вышибет , то о-о-о . Какшками уСраинскими умоемся . И Россия виноват . Ну не кролики жже . Превед от госдепа ? АУ , дядя ВОВА , где ответка ? Задолбала позишн Кота Леопольда .
    iliitchitch
  3. dr.star75 Сегодня, 13:41
    К сожалению, такая ситуация продлится долго
    dr.star75
    1. avg-mgn Сегодня, 13:50
      толку не будет до тех пор, пока Еврогаранты не принудят Киев к пошаговому выполнению минских соглашений, т. е. сами не начнут исполнять документ под которым подписались!
      avg-mgn
    2. леонидыч Сегодня, 13:57
      Да вы правы это на долго. Думается в этом десятилетии сдвигов не будет. Все уже привыкли к такой ситуации. Нам оно не надо, а Европу это устраивает.
      леонидыч
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:45
    Так, когда там Захарченко возьмет Киев, и попутно как матрос Железняк разгонит укроинский парламент????? fool Он же дату назвал, по сути запустив таймер обратного отчета!!! am Пора делом ответить за слова! !!! no
    Изгоняющий либероидов
  5. Vita VKO Сегодня, 13:52
    Прежде чем договариваться о политических процессах по Минским соглашениям, нужно договорится о статусе и официальной терминологии в отношении друг друга. Хотя бы на уровни официальных СМИ. Когда с обоих сторон сыплются обвинения в терроризме и бандитизме нет смысла разговаривать вообще. Люди, население, десятки тысяч родственников погибших просто не позволят и сметут политиков которые попытаются договариваться. А ОБСЕ в это время только руки потирает и радуется геноциду русского населения.
    Vita VKO
  6. Александр С. Сегодня, 13:55
    Запад довольно потирает руки.
    Александр С.
  7. леонидыч Сегодня, 14:35
    Весь этот сыр-бор затевался не для того чтобы он быстро закончился. Никто отводить вооружения не будет.Они осознают что эти территории для них потеряны точнее население которое там проживает им не нужно. Но отказаться, уйти с этих земель им не позволят их покровители. За 3 года им так мозг промыли что вряд ли и за 10 лет правдивой информации о любви и дружбе не помогут. А все эти договорённости, это переговоры ради переговоров. Создание видимости что Минский процесс хоть на 1% но идёт. На уступки никто не пойдёт ни Запад ни мы поэтому все это на долго на очень долго.
    леонидыч
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