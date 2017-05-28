19:06 28 мая

Донецкие хроники за неделю (20-26 мая) от военкора «Маг»

На этой неделе обстановка оставалась напряженная. Несколько дней подряд ВСУ с АГС и минометов днем и утром обстреляли автостанцию Трудовские в Петровском районе Донецка, из-за чего было ранено несколько мирных жителей. В дальнейшем одна и женщин скончалась в больнице.

Также ВСУ в воскресенье вечером под прикрытием минометного и арт огня пытались провести разведку боев в районе ЯБП. После того, как у ВСУ эта затея в очередной раз провалилась, наши позиции были накрыты реактивными снарядами РСЗО «Град».

Боец ОРБ «Спарта» на позиции



По прежнему, никаких наступлений нет, но из-за того, что обстрелы, как в 2014-2015 году начинаются днем, количество жертв, среди мирного населения увеличилось. Сам уровень нарушений перемирия остается средним.

20.05.17, суббота

Утром было тихо, периодически работало стрелковое на ЯБП.
15:30 автостанция Трудовские в Петровском районе Донецка под обстрелом АГС. Ранения различной степени тяжести получили двое мужчин.
17:20 ЯБП под обстрелом артиллерии ВСУ.
18:20 ЯБП после короткого перерыва снова под обстрелом артиллерии.
19:50 Киевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки подвергается арт обстрелу. Снаряды падают вблизи школы № 32. Один из снарядов угодил в частный двор по улице Чижевского.
21:00 над Широкой Балкой ПВО ВСН с ЗУ сбивают БЛА ВСУ.

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ Петровского района ранены Байра Виктор Борисович, 1963 г.р. и Усович Николай Анатольевич, 1956 г.р.

Потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший.

ВСУ обстреляли нас 44 раза.

На Донецком направлении с позиций 72-й омбр и 55-й обр по районам населенных пунктов: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Макеевка, Аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка выпущено 107 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152-мм, 16 танковых снарядов и 336 мин различного калибра.

На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись населенные пункты: Доломитное, Зайцево и Михайловка. При этом по районам этих населенных пунктов выпущено 6 мин калибра 82-мм и применялись различные виды гранатометов и стрелкового вооружения.

На Мариупольском направлении противник, кроме того применял минометы, артиллерию и танки при обстрелах следующих населенных пунктов: Приморское, Набережное, Октябрь, Ленинское и Саханка, где выпущено 2 152-мм артиллерийских снаряда, 4 танковых снаряда и 12 мин калибра 120-мм.




21.05.17, воскресенье

Утром было тихо, в основном продолжались перестрелки на южном фронте и ЯБП.
12:00 ЯБП – Яковлевка - Ясиноватая род обстрелом тяжелых минометов и артиллерии.
18:00-21:00 Ясиноватая под арт обстрелом. Огонь велся подразделениями артиллерии 72-й омбр с юго-западной окраины Авдеевки и корректировался с использованием беспилотных летательных аппаратов. Всего за время этого обстрела по нашим позициям и жилым кварталам было выпущено 52 120-мм и 14 82-мм мины. Однако часть из этих снарядов попала в район Донецкой фильтровальной станции. Разрушений и жертв, среди персонала станции нет. Но есть жертвы среди солдат ВСУ, находящихся, в нарушении всех договоренностей, на позициях вблизи ДФС. Так, по данным разведки, нам стало известно, что в результате этого обстрела трое военнослужащих ВСУ получили ранения.
19:00 на южном фронте ВСУ начали арт обстрел наших позиций.
19:15 в районе ЯБП начался сильный бой, ВСУ пытаются провести разведку боем при поддержке минометов, артиллерии и техники.
20:25 Трасса Бахмутка (ЛНР) под обстрелом минометов и арты.
20:30 Спартак под обстрелом минометов и артиллерии. Один из снарядов упал во двор, где живут единственные в поселке дети - две девочки. Вика, младшая из них, делала в этот момент уроки во дворе. Было зафиксировано 5 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм и 11 мин калибром 120-мм.
21:20 в Петровском районе после обстрела из к/к пулемета горит дом.
21:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов, артиллерии и техники.
22:00 в районе Зайцево минометный обстрел минами калибра 82-мм и 120-мм, периодически артиллерия 122-мм.
22:20 в районе Фрунзе (ЛНР) обстрел артиллерией.
22:20 на трассе Бахмутка (ЛНР) бой.
23:00 Докучаевск под обстрелами минометов ВСУ.
23:05 ЯБП под обстрелом 152-мм артиллерии.

За прошедшие сутки при артиллерийском обстреле н.п. Спартак осколочные ранения получила Плешкова Валентина Николаевна.

Потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: одни раненый.

Очередной раз, жертвы среди военнослужащих ВСУ принес печально известный миномет-убийца «Молот». Так, по данным нашей разведки, 21 мая, на позициях 53-й омбр в районе н.п. Зайцево в процессе ведения огня из минометов по нашим позициям произошел очередной разрыв «Молота», в результате которого погибло двое и ранен один военнослужащий ВСУ. Но при этом, в официальных заявлениях штаба «АТО» с 13 по 26 мая о потерях среди военнослужащих данных о погибших НЕТ. Получается, что штаб списал их на «небоевые» или просто дал команду вывести тела в тыл, чтобы списать как погибших на полигоне и, вроде как, «не было таких в зоне «АТО».

ВСУ обстреляли нас 63 раза.

На Донецком направлении противник выпустил 79 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 385 мин, в том числе 273 калибром 120-мм и произвел 62 выстрела из танка по районам поселкам: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Жабичево, Спартак, Еленовка, Ясное, Докучаевск, Аэропорту, Кировскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка.
В результате обстрелов повреждения получили девять жилых и административных домостроений, в том числе один жилой дом – в н.п. Ясиноватая, один дом и продуктовый магазин – в н.п. Спартак, по одному дому – в н.п. Ясиноватая, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также четыре жилых дома – в н.п. Докучаевск.

На Горловском направлении артиллерийские и минометные расчеты противника подвергли обстрелам н.п. Доломитное, Гольмовский, Горловка, Озеряновка, Верхнеторецкое и Красный Партизан. При этом со стороны противника было выпущено 8 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 45 мин различного калибра.

На Мариупольском направлении танковым и минометным обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись н.п. Новоласпа, Коминтерново, Сосновское, Ленинское, Октябрь и Саханка, по которым было выпущено 30 танковых снарядов и 30 мин калибром 82 и 120-мм.





22.05.17, понедельник

02:30-05:00 на Светлодарской дуге ВСУ ведут артиллерийский обстрел наших позиций.06:30-07:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП ВСУ ведут арт обстрел.
07:20-09:00 в районе Калиново (ЛНР) ВСУ ведут арт обстрел наших позиций.
13:55 в районе ЯБП снова под обстрелом 152-мм снарядов.
12:00 западнее Докучаевска бои с применением минометов.
18:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов 82-мм и 120-мм, артиллерии и танков.
19:15 на южном фронте Коминтерново и Саханка под арт даром ВСУ.
19:45 в районе Широкой Балки бой с применением минометов.
19:55 в районе Калиново (ЛНР) под арт обстрелом ВСУ.
21:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП снова артиллерийские обстрелы.
23:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП два часа продолжается арт обстрел.

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ поселка Яковлевка ранение получил мирный житель Роман Зуев 1977 г. р.

Потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: одни раненый.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 62 раза.

На Донецком направлении зафиксировано сорок три нарушения. Обстрелам подвергались населенные пункты: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Спартак, Ясное, Докучаевск, Аэропорт, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. При этом противник выпустил 20 реактивных снарядов РСЗО «Град», 174 артиллерийских снаряда калибра 152 и 122-мм, 78 танковых снарядов и более 700 мин, из них 465 120-мм калибра. Повреждения разной степени получили пять жилых домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка.

На Горловском направлении зафиксировано применение противником минометов, вооружения БМП, БТРов, различных видов гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелы велись по поселкам: Зайцево, Озеряновке, Михайловке, Верхнеторецкому и Красному Партизану. ВСУ было выпущено 20 мин 82-мм калибра. В результате обстрела Зайцево повреждения получили пять домов.

На Мариупольском направлении танковым и минометным обстрелам продолжают подвергаться населенные пункты: Коминтерново, Сосновское, Ленинское, Октябрь и Саханка, по районам которых противник выпустил 16 танковых снарядов и 145 мин калибра 82 и 120-мм. В результате попадания снаряда в опору линии электропередач и ее падения поврежден жилой дом в Коминтерново.





23.05.17, вторник

Утром и днем было тихо.
17:50 Крутая Балка под минометным обстрелом.
17:50 поселки Зайцево и Гольмовский бой с применением минометов 82 и 120-мм.
18:20 Доломитное под минометным обстрелом.
18:50 поселки Коминтерново и Саханка бой с применением минометов 82 и 120-мм.
22:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов 82 и 120-мм и техники.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 48 раз.
На Донецком направлении минометные расчеты 72 и 92 бригад выпустили сто четырнадцать мин калибра 120 и 82 мм по районам населенных пунктов: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Докучаевск, району аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка.

На Горловском направлении с позиций 53-й бригады ВСУ выпущено 3 122-мм артиллерийских снаряда по населенному пункту Гольмовский, в результате поврежден жилой дом по улице Загородная, и 5 мин калибра 120-мм по району населенного пункта Доломитное. Также обстрелам из стрелкового оружия и различных видов гранатометов подверглись населенные пункты: Доломитное, Озеряновка, Зайцево.

На Мариупольском направлении с позиций 36-й обр морской пехоты выпущено 13 мин калибра 120-мм и 15 мин калибра 82-мм по району населенного пункта Саханка. Также обстрел из стрелкового оружия зафиксирован в районе населенного пункта Коминтерново.




24.05.17, среда

10.55 Петровский район очередной обстрел автостанции Трудовские. Ранение получили три мирных жителя.



20:40 Гольмовский под обстрелом минометов. Ранена женщина.
21:40 над северным пригородом Донецка ПВО ДНР двадцать минут с ЗУ пытаются сбить БЛА ВСУ.
22:40 в районе Старомихайловки начался бой с применением минометов.

За прошедшие сутки в результате минометного обстрела автостанции «Трудовские» Петровского района Донецка, ранения получили три мирных жителя: Солдатов Владимир Иванович 1953 года рождения, Жилина Людмила Владимировна 1953 года рождения, Кот Татьяна Николаевна 1942 года рождения. В результате обстрела населенного пункта Гольмовский ранение получила Зайцева Галина Васильевна 1943 года рождения и поврежден один жилой дом.

ВСУ обстреляли нас 55 раз.

На Донецком направлении обстрел велся с позиций 72-й и 92-й омбр по районам населенных пунктов: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Спартак, Докучаевск, району Аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка, по которым ВСУ выпустили 31 артиллерийский снаряд калибра 122 и 152-мм, произвели 52 выстрела из танков и выпустили 380 мин, в том числе 239 калибра 120 мм. В Кировском и Петровском районах Донецка повреждения получили три жилых дома.

На Горловском направлении с позиций 53-й омбр и 45-й овдбр выпущено 3 артиллерийских снаряда калибром 152-мм и 37 мин калибром 82 и 120-мм по районам населенных пунктов: Доломитное, Гольмовский, Зайцево, Верхнеторецкое и Озеряновка. Кроме того, отмечается применение противником реактивных систем «Град» в направлении населенного пункта Красный Партизан, но 40 реактивных снарядов, выпущенных украинскими артиллеристами, разорвались в «серой зоне», не долетев до населенного пункта.

На Мариупольском направлении с позиций 36-й обр морской пехоты выпущено 8 мин калибра 120-мм по району Саханки. В районе населенного пункта Ленинское зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.




25.05.17, четверг

01:00-01:45 западнее Докучаевска позиций ВСН под арт обстрелом.
Утром и днем было тихо.

13:00 на южном фронте периодически вспыхивают короткие перестрелки.
15:00 на южном фронте бои усилились, применяются минометы и техника.
18:20 на южном фронте в течении всего дня бои с применением минометов и техники (БМП).
19:45на южном фронте подключилась артиллерия и начались арт дуэли. ВСУ ведут огонь из Широкино и Сартана.
20:30 в районе Старомихайловки бои с применением минометов, артиллерии и техники. 20:35 в районе ЯБП короткие перестрелки и обстрелы минами.
20:40 Петровский район под обстрелом минометов.
22:15 в районе поселка Северный сильный арт обстрел.
22:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП идут тяжелые бои с применением АГС, минометов, артиллерии и техники.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 58 раз.
При обстрелах территории Республики применялись: РСЗО, артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.




26.05.17, пятница

01:00 на Светлодарской дуге минометный обстрел наших позиций.01:30 ЯБП под обстрелом мин 82 и 120-мм.
03:30 в районе Докучаевска короткий бой с применением минометов.
04:00 на Светлодарской дуге минометный обстрел наших позиций.
07:10 на южном фронте наши позиции под массированным обстрелом.

Утром и днем на фронте было тихо.

18:50 на южном фронте бой с применением минометов и техники (БМП).

За прошедшие сутки в результате применения ВСУ запрещенного Минскими договоренностями вооружения по населенному пункту Старомихайловка ранение получила мирная жительница Анищенко Т.М. 1941 г.р.

За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший.

Обстреляли нас 63 раза.

На Донецком направлении было самое большее количество обстрелов. ВСУ из 72-й и 92-й омбр вели обстрелы по районам населенных пунктов: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Докучаевск, району аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка было выпущено 83 снаряда калибра 122 и 152-мм и 425 мин калибра 120 и 82 мм. Кроме того, обстрелами нарушено электроснабжение населенного пункта Лозовое.

На Горловском направлении противник вел обстрелы по районам населенных пунктов: Гольмовский, Озеряновка, Доломитное, Зайцево и Железная Балка. С позиций 55-й и 53-й отдельных артиллерийских бригад, а также 25-й отдельной воздушно-десантной бригады было выпущено 5 152-мм артиллерийских снарядов, 37 снарядов из РСЗО «Град» и 10 мин калибра 82-мм.
На Мариупольском направлении ВСУ вели огонь с применением минометов калибра 82 и 120-мм по районам населенных пунктов: Саханка, Безыменное, Тельманово, Ленинское, Николаевка и Октябрь. Всего с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты было выпущено 119 мин.

Всего за прошедшую неделю, в результате обстрелов со стороны Украины один мирный житель погиб и семеро получили ранения.

Потери среди военнослужащих НМ ДНР за неделю составили: четверо погибших и четверо раненых.

За неделю противник 378 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории Республики из запрещенного Минскими договоренностями вооружения 4456 реактивных, артиллерийских снарядов, мин и танковых выстрелов.





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Комментарии 20

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:43
    Что то на наших канала затихло все...Думаю скоро мочить будем (в Чечне тоже так было..) По моему доигрался Киев..
    ОТДЕЛ
    1. Partyzan Сегодня, 16:47
      А учения возле границы со скакунами не планируется? кто знает? а то я думаю случайно промахнуться могут, и так раз 20 negative
      Partyzan
    2. Соломон Кейн Сегодня, 16:56
      Давно пора! Как с Грузией в 2008. А Запад и впрягаться не станет полают, как собаки и успокоятся. А то сколько можно бедным старикам и детям страдать...
      Соломон Кейн
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:07
      ОТДЕЛ -вам бы сударь на пару с Захарченко действовать -так сказать, тандемом , глядишь и Киев уже бы забрали ,да что Киев ,над рейхстагом флаг наш весел бы ....если бы.... wassat
      Изгоняющий либероидов
      1. Zibelew Сегодня, 17:09
        Цитата: ОТДЕЛ
        Думаю скоро мочить будем (в Чечне тоже так было..)

        Главное шашкой помахать, в своем репертуаре laughing
        Zibelew
    4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:08
      ОТДЕЛ -вам бы сударь на пару с Захарченко действовать -так сказать, тандемом , глядишь и Киев уже бы забрали ,да что Киев ,над рейхстагом флаг наш весел бы ....если бы.... wassat
      Изгоняющий либероидов
    5. Лелёк Сегодня, 18:27
      Цитата: ОТДЕЛ
      .Думаю скоро мочить будем


      Ох уж, оракул Вы наш...:
      Лелёк
    6. Молодой_Коммунист Сегодня, 19:02
      Думаю скоро мочить будем

      Ваш диван?

      Если по делу, то раньше, помнится, такие статьи набирали по 400 ответов. А теперь по 18-20. Приелись русским новости об страданиях Донбасса? Забыли-простили?
      Молодой_Коммунист
    7. APASUS Сегодня, 19:02
      Цитата: ОТДЕЛ
      Что то на наших канала затихло все

      Есть такое дело.
      Думаю это ожидание ,скоро что то должно произойти и наши не хотят травить Запад новостями из Донбасса.
      Вопрос только в том кто должен сделать первый шаг и что готовят? Наши могут признать республики,но вот что готовит Запад.........
      APASUS
  2. Владыка Ситх Сегодня, 17:00
    Всем привет! Как обычно по ссылке в блоге Червонца у меня там больше видео.
    http://chervonec-001.livejournal.com/1876908.html
    Владыка Ситх
    1. Соломон Кейн Сегодня, 17:09
      Как в древнем Риме: кресты от Донецка до Киева и всю эту Порошенковскую кодлу на кресты.
      Донбасс! Мы с тобой!
      Соломон Кейн
    2. Zibelew Сегодня, 17:11
      Добрый день, спасибо за сводку! Есть новости про политическое решение в противостоянии с Украиной?
      Zibelew
      1. Лелёк Сегодня, 17:27
        Цитата: Zibelew
        Есть новости про политическое решение в противостоянии с Украиной?


        Привет.
        Не совсем понял, что Вы имели ввиду под "новостями", но кое-что в этом плане с "той стороны" имеет место быть. Ну, вот хотя бы новый "закон о борьбе с терроризмом". Не буду навязывать своего мнения по этому вопросу, приведу лишь мнение киевского эксперта:

        А что Вы скажете по этому поводу?
        Лелёк
        1. Zibelew Сегодня, 17:33
          Ранее Владыка Ситх писал про политическое решение в конце мая. Насчет киевских нациков, так они обслуживают интересы власти. В парламент их не пустили.
          Zibelew
      2. Владыка Ситх Сегодня, 17:42
        Понаехало "инопланетян" и работают в министерствах сейчас. "Инопланетянами" так глава республики Захарченко называет помощь из вне.
        У нас официально запустили комитет по интеграции в Россию, Госпрограмма есть. Нор я других новостей ожидаю.
        Владыка Ситх
        1. Лелёк Сегодня, 17:50
          Цитата: Владыка Ситх
          Нор я других новостей ожидаю.


          hi , Сергей.
          Каких именно? ИМХО, - проведение выборов, объединение ЛНР и ДНР в единое целое, признание ЛДНР со стороны РФ. Угадал?
          Лелёк
          1. Владыка Ситх Сегодня, 17:58
            Добрый день, именно, не события как такового, а новости о событии.
            Владыка Ситх
          2. Zibelew Сегодня, 18:02
            Сергей, я смотрю дороги делать начали. В частности дорогу «Донецк — Новоазовск — Седово». Как идет восстановление разрушенной промышленности?
            Zibelew
            1. Владыка Ситх Сегодня, 18:22
              Да много что делают, из того, что не делали до войны.
              Владыка Ситх
              1. Сибирячка Сегодня, 18:52
                Объединяться ДНР и ЛНР не надо. Когда пойдетпроцесс признания, они друг другу количество добавят. Есть какое-то положение о том,что 3 государства признали,уже новая страна получает международный статус. Кто признал - не важно,пусть это будут сами непризнанные страны (Абхазия, Ю. Осетия, Нагорный Карабах).Все должны объявть о признании друг друга. Сами видите, что процесс не бегом происходит. Сейчас нужно упорно и без лишнего шума интегрироваться и объединяться экономически, политически, юридически. А вот идет это или нет,мы узнаем только от вас. Сообщайте.
                Сибирячка
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