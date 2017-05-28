Донецкие хроники за неделю (20-26 мая) от военкора «Маг»





























На этой неделе обстановка оставалась напряженная. Несколько дней подряд ВСУ с АГС и минометов днем и утром обстреляли автостанцию Трудовские в Петровском районе Донецка, из-за чего было ранено несколько мирных жителей. В дальнейшем одна и женщин скончалась в больнице.Также ВСУ в воскресенье вечером под прикрытием минометного и арт огня пытались провести разведку боев в районе ЯБП. После того, как у ВСУ эта затея в очередной раз провалилась, наши позиции были накрыты реактивными снарядами РСЗО «Град».Боец ОРБ «Спарта» на позицииПо прежнему, никаких наступлений нет, но из-за того, что обстрелы, как в 2014-2015 году начинаются днем, количество жертв, среди мирного населения увеличилось. Сам уровень нарушений перемирия остается средним.Утром было тихо, периодически работало стрелковое на ЯБП.15:30 автостанция Трудовские в Петровском районе Донецка под обстрелом АГС. Ранения различной степени тяжести получили двое мужчин.17:20 ЯБП под обстрелом артиллерии ВСУ.18:20 ЯБП после короткого перерыва снова под обстрелом артиллерии.19:50 Киевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки подвергается арт обстрелу. Снаряды падают вблизи школы № 32. Один из снарядов угодил в частный двор по улице Чижевского.21:00 над Широкой Балкой ПВО ВСН с ЗУ сбивают БЛА ВСУ.За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ Петровского района ранены Байра Виктор Борисович, 1963 г.р. и Усович Николай Анатольевич, 1956 г.р.Потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший.ВСУ обстреляли нас 44 раза.На Донецком направлении с позиций 72-й омбр и 55-й обр по районам населенных пунктов: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Макеевка, Аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка выпущено 107 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152-мм, 16 танковых снарядов и 336 мин различного калибра.На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись населенные пункты: Доломитное, Зайцево и Михайловка. При этом по районам этих населенных пунктов выпущено 6 мин калибра 82-мм и применялись различные виды гранатометов и стрелкового вооружения.На Мариупольском направлении противник, кроме того применял минометы, артиллерию и танки при обстрелах следующих населенных пунктов: Приморское, Набережное, Октябрь, Ленинское и Саханка, где выпущено 2 152-мм артиллерийских снаряда, 4 танковых снаряда и 12 мин калибра 120-мм.Утром было тихо, в основном продолжались перестрелки на южном фронте и ЯБП.12:00 ЯБП – Яковлевка - Ясиноватая род обстрелом тяжелых минометов и артиллерии.18:00-21:00 Ясиноватая под арт обстрелом. Огонь велся подразделениями артиллерии 72-й омбр с юго-западной окраины Авдеевки и корректировался с использованием беспилотных летательных аппаратов. Всего за время этого обстрела по нашим позициям и жилым кварталам было выпущено 52 120-мм и 14 82-мм мины. Однако часть из этих снарядов попала в район Донецкой фильтровальной станции. Разрушений и жертв, среди персонала станции нет. Но есть жертвы среди солдат ВСУ, находящихся, в нарушении всех договоренностей, на позициях вблизи ДФС. Так, по данным разведки, нам стало известно, что в результате этого обстрела трое военнослужащих ВСУ получили ранения.19:00 на южном фронте ВСУ начали арт обстрел наших позиций.19:15 в районе ЯБП начался сильный бой, ВСУ пытаются провести разведку боем при поддержке минометов, артиллерии и техники.20:25 Трасса Бахмутка (ЛНР) под обстрелом минометов и арты.20:30 Спартак под обстрелом минометов и артиллерии. Один из снарядов упал во двор, где живут единственные в поселке дети - две девочки. Вика, младшая из них, делала в этот момент уроки во дворе. Было зафиксировано 5 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 2 артиллерийских снаряда калибром 122-мм и 11 мин калибром 120-мм.21:20 в Петровском районе после обстрела из к/к пулемета горит дом.21:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов, артиллерии и техники.22:00 в районе Зайцево минометный обстрел минами калибра 82-мм и 120-мм, периодически артиллерия 122-мм.22:20 в районе Фрунзе (ЛНР) обстрел артиллерией.22:20 на трассе Бахмутка (ЛНР) бой.23:00 Докучаевск под обстрелами минометов ВСУ.23:05 ЯБП под обстрелом 152-мм артиллерии.За прошедшие сутки при артиллерийском обстреле н.п. Спартак осколочные ранения получила Плешкова Валентина Николаевна.Потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: одни раненый.Очередной раз, жертвы среди военнослужащих ВСУ принес печально известный миномет-убийца «Молот». Так, по данным нашей разведки, 21 мая, на позициях 53-й омбр в районе н.п. Зайцево в процессе ведения огня из минометов по нашим позициям произошел очередной разрыв «Молота», в результате которого погибло двое и ранен один военнослужащий ВСУ. Но при этом, в официальных заявлениях штаба «АТО» с 13 по 26 мая о потерях среди военнослужащих данных о погибших НЕТ. Получается, что штаб списал их на «небоевые» или просто дал команду вывести тела в тыл, чтобы списать как погибших на полигоне и, вроде как, «не было таких в зоне «АТО».ВСУ обстреляли нас 63 раза.На Донецком направлении противник выпустил 79 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 385 мин, в том числе 273 калибром 120-мм и произвел 62 выстрела из танка по районам поселкам: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Жабичево, Спартак, Еленовка, Ясное, Докучаевск, Аэропорту, Кировскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка.В результате обстрелов повреждения получили девять жилых и административных домостроений, в том числе один жилой дом – в н.п. Ясиноватая, один дом и продуктовый магазин – в н.п. Спартак, по одному дому – в н.п. Ясиноватая, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также четыре жилых дома – в н.п. Докучаевск.На Горловском направлении артиллерийские и минометные расчеты противника подвергли обстрелам н.п. Доломитное, Гольмовский, Горловка, Озеряновка, Верхнеторецкое и Красный Партизан. При этом со стороны противника было выпущено 8 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 45 мин различного калибра.На Мариупольском направлении танковым и минометным обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись н.п. Новоласпа, Коминтерново, Сосновское, Ленинское, Октябрь и Саханка, по которым было выпущено 30 танковых снарядов и 30 мин калибром 82 и 120-мм.02:30-05:00 на Светлодарской дуге ВСУ ведут артиллерийский обстрел наших позиций.06:30-07:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП ВСУ ведут арт обстрел.07:20-09:00 в районе Калиново (ЛНР) ВСУ ведут арт обстрел наших позиций.13:55 в районе ЯБП снова под обстрелом 152-мм снарядов.12:00 западнее Докучаевска бои с применением минометов.18:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов 82-мм и 120-мм, артиллерии и танков.19:15 на южном фронте Коминтерново и Саханка под арт даром ВСУ.19:45 в районе Широкой Балки бой с применением минометов.19:55 в районе Калиново (ЛНР) под арт обстрелом ВСУ.21:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП снова артиллерийские обстрелы.23:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП два часа продолжается арт обстрел.За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ поселка Яковлевка ранение получил мирный житель Роман Зуев 1977 г. р.Потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: одни раненый.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 62 раза.На Донецком направлении зафиксировано сорок три нарушения. Обстрелам подвергались населенные пункты: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Спартак, Ясное, Докучаевск, Аэропорт, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. При этом противник выпустил 20 реактивных снарядов РСЗО «Град», 174 артиллерийских снаряда калибра 152 и 122-мм, 78 танковых снарядов и более 700 мин, из них 465 120-мм калибра. Повреждения разной степени получили пять жилых домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка.На Горловском направлении зафиксировано применение противником минометов, вооружения БМП, БТРов, различных видов гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелы велись по поселкам: Зайцево, Озеряновке, Михайловке, Верхнеторецкому и Красному Партизану. ВСУ было выпущено 20 мин 82-мм калибра. В результате обстрела Зайцево повреждения получили пять домов.На Мариупольском направлении танковым и минометным обстрелам продолжают подвергаться населенные пункты: Коминтерново, Сосновское, Ленинское, Октябрь и Саханка, по районам которых противник выпустил 16 танковых снарядов и 145 мин калибра 82 и 120-мм. В результате попадания снаряда в опору линии электропередач и ее падения поврежден жилой дом в Коминтерново.Утром и днем было тихо.17:50 Крутая Балка под минометным обстрелом.17:50 поселки Зайцево и Гольмовский бой с применением минометов 82 и 120-мм.18:20 Доломитное под минометным обстрелом.18:50 поселки Коминтерново и Саханка бой с применением минометов 82 и 120-мм.22:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов 82 и 120-мм и техники.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 48 раз.На Донецком направлении минометные расчеты 72 и 92 бригад выпустили сто четырнадцать мин калибра 120 и 82 мм по районам населенных пунктов: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Докучаевск, району аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка.На Горловском направлении с позиций 53-й бригады ВСУ выпущено 3 122-мм артиллерийских снаряда по населенному пункту Гольмовский, в результате поврежден жилой дом по улице Загородная, и 5 мин калибра 120-мм по району населенного пункта Доломитное. Также обстрелам из стрелкового оружия и различных видов гранатометов подверглись населенные пункты: Доломитное, Озеряновка, Зайцево.На Мариупольском направлении с позиций 36-й обр морской пехоты выпущено 13 мин калибра 120-мм и 15 мин калибра 82-мм по району населенного пункта Саханка. Также обстрел из стрелкового оружия зафиксирован в районе населенного пункта Коминтерново.10.55 Петровский район очередной обстрел автостанции Трудовские. Ранение получили три мирных жителя.20:40 Гольмовский под обстрелом минометов. Ранена женщина.21:40 над северным пригородом Донецка ПВО ДНР двадцать минут с ЗУ пытаются сбить БЛА ВСУ.22:40 в районе Старомихайловки начался бой с применением минометов.За прошедшие сутки в результате минометного обстрела автостанции «Трудовские» Петровского района Донецка, ранения получили три мирных жителя: Солдатов Владимир Иванович 1953 года рождения, Жилина Людмила Владимировна 1953 года рождения, Кот Татьяна Николаевна 1942 года рождения. В результате обстрела населенного пункта Гольмовский ранение получила Зайцева Галина Васильевна 1943 года рождения и поврежден один жилой дом.ВСУ обстреляли нас 55 раз.На Донецком направлении обстрел велся с позиций 72-й и 92-й омбр по районам населенных пунктов: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Спартак, Докучаевск, району Аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка, по которым ВСУ выпустили 31 артиллерийский снаряд калибра 122 и 152-мм, произвели 52 выстрела из танков и выпустили 380 мин, в том числе 239 калибра 120 мм. В Кировском и Петровском районах Донецка повреждения получили три жилых дома.На Горловском направлении с позиций 53-й омбр и 45-й овдбр выпущено 3 артиллерийских снаряда калибром 152-мм и 37 мин калибром 82 и 120-мм по районам населенных пунктов: Доломитное, Гольмовский, Зайцево, Верхнеторецкое и Озеряновка. Кроме того, отмечается применение противником реактивных систем «Град» в направлении населенного пункта Красный Партизан, но 40 реактивных снарядов, выпущенных украинскими артиллеристами, разорвались в «серой зоне», не долетев до населенного пункта.На Мариупольском направлении с позиций 36-й обр морской пехоты выпущено 8 мин калибра 120-мм по району Саханки. В районе населенного пункта Ленинское зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.01:00-01:45 западнее Докучаевска позиций ВСН под арт обстрелом.Утром и днем было тихо.13:00 на южном фронте периодически вспыхивают короткие перестрелки.15:00 на южном фронте бои усилились, применяются минометы и техника.18:20 на южном фронте в течении всего дня бои с применением минометов и техники (БМП).19:45на южном фронте подключилась артиллерия и начались арт дуэли. ВСУ ведут огонь из Широкино и Сартана.20:30 в районе Старомихайловки бои с применением минометов, артиллерии и техники. 20:35 в районе ЯБП короткие перестрелки и обстрелы минами.20:40 Петровский район под обстрелом минометов.22:15 в районе поселка Северный сильный арт обстрел.22:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП идут тяжелые бои с применением АГС, минометов, артиллерии и техники.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 58 раз.При обстрелах территории Республики применялись: РСЗО, артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.01:00 на Светлодарской дуге минометный обстрел наших позиций.01:30 ЯБП под обстрелом мин 82 и 120-мм.03:30 в районе Докучаевска короткий бой с применением минометов.04:00 на Светлодарской дуге минометный обстрел наших позиций.07:10 на южном фронте наши позиции под массированным обстрелом.Утром и днем на фронте было тихо.18:50 на южном фронте бой с применением минометов и техники (БМП).За прошедшие сутки в результате применения ВСУ запрещенного Минскими договоренностями вооружения по населенному пункту Старомихайловка ранение получила мирная жительница Анищенко Т.М. 1941 г.р.За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший.Обстреляли нас 63 раза.На Донецком направлении было самое большее количество обстрелов. ВСУ из 72-й и 92-й омбр вели обстрелы по районам населенных пунктов: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Докучаевск, району аэропорта, Кировскому и Петровскому районам Донецка было выпущено 83 снаряда калибра 122 и 152-мм и 425 мин калибра 120 и 82 мм. Кроме того, обстрелами нарушено электроснабжение населенного пункта Лозовое.На Горловском направлении противник вел обстрелы по районам населенных пунктов: Гольмовский, Озеряновка, Доломитное, Зайцево и Железная Балка. С позиций 55-й и 53-й отдельных артиллерийских бригад, а также 25-й отдельной воздушно-десантной бригады было выпущено 5 152-мм артиллерийских снарядов, 37 снарядов из РСЗО «Град» и 10 мин калибра 82-мм.На Мариупольском направлении ВСУ вели огонь с применением минометов калибра 82 и 120-мм по районам населенных пунктов: Саханка, Безыменное, Тельманово, Ленинское, Николаевка и Октябрь. Всего с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты было выпущено 119 мин.Всего за прошедшую неделю, в результате обстрелов со стороны Украины один мирный житель погиб и семеро получили ранения.Потери среди военнослужащих НМ ДНР за неделю составили: четверо погибших и четверо раненых.За неделю противник 378 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории Республики из запрещенного Минскими договоренностями вооружения 4456 реактивных, артиллерийских снарядов, мин и танковых выстрелов."Военное обозрение" информирует, что экстремистские организации "Правый сектор" и ОУН запрещены в РФ.