БЖРК "Баргузин" готовится к выходу на рельсы

За последние годы перевооружение армии превратилось из мечты в реальность. Только в этом году состоялась презентация целого семейства бронетехники, вот-вот начнет поступать в войска современная экипировка «Ратник». Следующий год ознаменуется началом серийных поставок истребителей пятого поколения ПАК ФА, в 2017 году начнутся испытания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Урожайным на новинки ОПК обещает быть и 2019 год.