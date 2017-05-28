Мэттис: НАТО не является угрозой для России, и она прекрасно об этом знает

Почему они (россияне) рассматривают НАТО как угрозу – это за гранью моего понимания. Очевидно, НАТО – это не угроза. Но сейчас Россия решила быть стратегическим противником по целому ряду причин. Главное же в том, что НАТО – не угроза. И они знают об этом, у них нет в этом сомнений,

И пусть мы хотим взаимодействовать с ними дипломатически, мы будем противостоять России, когда речь заходит о тех сферах, где они атакуют нас, как в киберпространстве, или когда они пытаются изменить границы, используя вооруженные силы,