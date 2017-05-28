19:07 28 мая

Мэттис: НАТО не является угрозой для России, и она прекрасно об этом знает

Североатлантический альянс не представляет угрозы для России, и она это знает, передает РИА Новости заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Мэттис: НАТО не является угрозой для России, и она прекрасно об этом знает


Почему они (россияне) рассматривают НАТО как угрозу – это за гранью моего понимания. Очевидно, НАТО – это не угроза. Но сейчас Россия решила быть стратегическим противником по целому ряду причин. Главное же в том, что НАТО – не угроза. И они знают об этом, у них нет в этом сомнений,
сказал глава Пентагона в эфире телеканала CBS.


Он отметил, что сейчас, в соответствии с проводимой президентом Дональдом Трампом линией, США применяют дипломатический подход в отношениях с Москвой.

И пусть мы хотим взаимодействовать с ними дипломатически, мы будем противостоять России, когда речь заходит о тех сферах, где они атакуют нас, как в киберпространстве, или когда они пытаются изменить границы, используя вооруженные силы,
пояснил Мэттис.

При этом министр назвал «стратегически неудобной ситуацию», когда США работают с Российской Федерацией на дипломатическом поле, «пытаясь найти выход из данной ситуации», и при этом противодействуют Москве там, где «приходится».

Использованы фотографии: http://www.interfax.ru
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Комментарии 9

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:59
    Фу, какие мелочи-если нато не угроза, так распустите ее, как вон террористы в Ливии, воевать надоело, они и разбежались по домам. Докажите на деле все миролюбие.
    Изгоняющий либероидов
    1. майор Юрик Сегодня, 19:02
      Нато это угроза всему,что не подмахивает янкесовской демократии! Для этого и создавалась,этим и живет! am
      майор Юрик
      1. Вас Влад Сегодня, 19:06
        Цитата: майор Юрик
        подмахивает

        Фу, как не эстетично!Но я согласен с вами lol
        Вас Влад
  2. Тралл Сегодня, 19:00
    И экипажи Тополь-М в Калининградской области это знают. smile
    Тралл
  3. faiver Сегодня, 19:02
    а для кого нато угроза? для чего оно существует? нахрена бредни говорить?
    faiver
  4. roskot Сегодня, 19:02
    Опять все против Кореи. Поход начнете с Прибалтики или с Украины. Через всю Россию.Так что нам боятся НАТО не надо. Ведь пацан сказал, пацан сделал.
    roskot
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:03
    Если вы России не угрожаете, то уж какого вассаби свои войска стягиваете к нашим границам, расширяетесь за счет новых стран зачем????? fool
    Изгоняющий либероидов
  6. grigorii Сегодня, 19:03
    Шутник да и только.
    grigorii
  7. faterdom Сегодня, 19:03
    Очевидно, НАТО – это не угроза.

    Обалденная аксиома. Пояснения даже не требуются.
    faterdom
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