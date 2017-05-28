Мэттис: НАТО не является угрозой для России, и она прекрасно об этом знает
Североатлантический альянс не представляет угрозы для России, и она это знает, передает РИА Новости заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.
Он отметил, что сейчас, в соответствии с проводимой президентом Дональдом Трампом линией, США применяют дипломатический подход в отношениях с Москвой.
При этом министр назвал «стратегически неудобной ситуацию», когда США работают с Российской Федерацией на дипломатическом поле, «пытаясь найти выход из данной ситуации», и при этом противодействуют Москве там, где «приходится».
Почему они (россияне) рассматривают НАТО как угрозу – это за гранью моего понимания. Очевидно, НАТО – это не угроза. Но сейчас Россия решила быть стратегическим противником по целому ряду причин. Главное же в том, что НАТО – не угроза. И они знают об этом, у них нет в этом сомнений,сказал глава Пентагона в эфире телеканала CBS.
Он отметил, что сейчас, в соответствии с проводимой президентом Дональдом Трампом линией, США применяют дипломатический подход в отношениях с Москвой.
И пусть мы хотим взаимодействовать с ними дипломатически, мы будем противостоять России, когда речь заходит о тех сферах, где они атакуют нас, как в киберпространстве, или когда они пытаются изменить границы, используя вооруженные силы,пояснил Мэттис.
При этом министр назвал «стратегически неудобной ситуацию», когда США работают с Российской Федерацией на дипломатическом поле, «пытаясь найти выход из данной ситуации», и при этом противодействуют Москве там, где «приходится».
Использованы фотографии: http://www.interfax.ru
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