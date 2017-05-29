05:50 29 мая

Чеченские багги представили на выставке

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об участии местного учебного Центра сил специального в научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов", который состоялся в подмосковном Красноармейске.

Инструкторская группа под руководством помощника главы ЧР, первого заместителя начальника управления ФСВНГ РФ по ЧР Даниила Мартынова показала в деле уникальную разработку - багги "Чаборз", который, по оценке специалистов, намного превосходит зарубежные аналоги известных фирм и прекрасно зарекомендовал себя в самых сложных условиях. Также наша команда продемонстрировала многочисленные разработки снаряжения для использования при проведении спецопераций.





Багги представляет собой небольшой легкий автомобиль высокой проходимости, предназначенный для езды по пересеченному бездорожью.

Форум "День передовых технологий правоохранительных органов РФ" был проведен 25-27 мая 2017 года на полигоне НИИ "Геодезия". Он призван продемонстрировать новые технологии и уже имеющуюся продукцию для представителей спецподразделений Росгвардии и МВД России, других федеральных органов исполнительной власти, российских государственных корпораций, предприятий и организаций.


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Комментарии 9

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  1. Астарт Сегодня, 03:44
    А как же идея Меркель, помочь Чеченцам стать Визажистами и кутюрье
    Астарт
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:00
      А пущай она приедет в ГРОЗНЫЙ и попробует это сделать...надо полагать уедет она оттуда в разобранном виде.
      Я вообще был в полном отпаде когда германские правозащитнички заговорили о чеченских геях belay ...анекдот по немецки.
      А по поводу багги...время покажет насколько такая машина востребованна спецами...хотя в СИРИИ не помешало бы их опробовать...все таки мобильно перебрасывать ударные подразделения это преимущество в войне.
      Тот же ЛЕХА
      1. cniza Сегодня, 05:23
        Цитата: Астарт
        А как же идея Меркель, помочь Чеченцам стать Визажистами и кутюрье


        Пусть приедет , они ей нарисуют "баги" или крючком свяжут ...
        cniza
      2. андрей юрьевич Сегодня, 05:43
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        А по поводу багги...время покажет насколько такая машина востребованна спецами...хотя в СИРИИ не помешало бы их опробовать...все таки мобильно перебрасывать ударные подразделения это преимущество в войне.

        "тойоты"-тачанки не уступают по эффективности я думаю,но комфортнее...
        андрей юрьевич
  2. Atlant-1164 Сегодня, 03:44
    В начале 1970-х годов первые багги появились и в СССР. В них тоже можно было узнать обычные легковые автомобили — «ГАЗ-69», «Запорожец», «Москвич», «Жигули», — разве что с упрощенными кузовами.
    В 1972 году группа студентов Тольяттинского политехнического института (ТПИ) в инициативном порядке приступила к разработке проекта собственного кроссового автомобиля. Так началась история СКБ «Багги

    Первенец, получивший обозначение Б-2901, представлял собой двухместный спортивно-туристический автомобиль, созданный на базе «Жигулей» и имевший ту же схему: двигатель — впереди, ведущие колеса — задние (для увеличения загрузки последних двигатель, водитель и пассажир были смещены назад); устанавливался и небольшой багажник. Эта машина увидела свет в 1975 году и была первой в Тольятти. На ней применили пространственную раму, из труб, к которой приваривались дуги безопасности и крепились стеклопластиковые и алюминиевые панели кузова. Позже это стало характерной особенностью всех багги. Ход подвесок увеличили до 120 мм. Благодаря тщательной проработке вес Б-2901 составил 750 кг — значительно меньший по сравнению с другими аналогичными машинами.








    В спортивных багги также постепенно выделилось несколько классов:багги для трофи рейдов — максимально облегченные полноприводные багги как правило построенные на базе внедорожников для преодоления участков практически полного бездорожья;пляжные багги — комфортабельные легкие багги для передвижения в основном по относительно ровным песчаным поверхностям;краулеры — специальные багги для участия в соревнованиях по триалу (преодоление препятствий, как правило в виде скал и искусственных препятствий).






    так все и начиналось.
    Atlant-1164
    1. ovod84 Сегодня, 04:14
      так начиналось а потом инициативу подхватили янки , и начали в массовом порядке их использовать ,а наши только недавно возобновили производство ,с их использованием
      ovod84
      1. Atlant-1164 Сегодня, 04:45
        не совсем так..
        Впервые багги появились в 1950-е годы в США. Сначала это были обычные легковые автомобили, изношенные, уже не пригодные к нормальной эксплуатации. Они отличались экстравагантным внешним видом — без дверей, крыльев, а то и вовсе без кузова. На них владельцы лихо носились по песчаным дюнам, порой устраивая между собой гонки. Новинка многим пришлась по вкусу, и стихийные соревнования стали иногда вырастать в грандиозные автокросс-шоу. Популярность багги росла и вскоре перешагнула границы Штатов — машины этого типа распространились по всему миру.
        Atlant-1164
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 05:16
          Цитата: Atlant-1164
          Впервые багги появились в 1950-е годы в США. Сначала это были обычные легковые автомобили, изношенные, уже не пригодные к нормальной эксплуатации. Они отличались экстравагантным внешним видом — без дверей, крыльев, а то и вовсе без кузова. На них владельцы лихо носились по песчаным дюнам, порой устраивая между собой гонки. Новинка многим пришлась по вкусу, и стихийные соревнования стали иногда вырастать в грандиозные автокросс-шоу. Популярность багги росла и вскоре перешагнула границы Штатов — машины этого типа распространились по всему миру.

          Согласен.
          Одними из самых активных эксплуатантов армейских багги являются вооруженные силы США. Здесь на вооружении находится более 20 видов багги производства различных компаний. Первоначально основным их назначением было патрулирование границ США. Также данные автомобили хорошо подходят для действий в пустыне, проведения диверсионных вылазок и ведения разведки. Первые багги появились в США в 1950-е годы. Для их изготовления обычно использовали старые, не используемые автомобили Фольксваген Жук. От уменьшительной формы названия Фольксвагена «Жука» — Volkswagen Bug и произошло слово «buggy» — «жучок».


          http://army-news.ru/2016/11/pustynnye-baggi-ameri
          kanskoj-armii/
          DOCTOR ZLO
  3. LÄRZ Сегодня, 04:41
    показала в деле уникальную разработку - багги "Чаборз"
    А скооперироваться с ВАЗом не пробовали?
    На научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» был представлен уникальный военный багги. К всеобщему удивлению, производителем оказалась отечественная Lada.
    Только спустя недолгое время удалось выяснить, что облаченный в камуфляж багги, по сути, является аналогом ударно-разведывательного автомобиля «УРА». Эта машина также производится из вазовских компонентов, монтируемых на пространственном трубном каркасе. Выпуск данной модели осуществляется под заказ, и компании пока что удалось организовать только несколько таких багги. По поводу новых технических характеристик «УРА»: её размеры составляют 3 640 / 1 950 / 1 370 мм. Дорожный просвет превышает 300 мм, полная масса — одна тонна. Оснащается автомобиль двигателем ВАЗ 21126 объемом 1,6 литра. В салоне у нее два места.
    http://politpuzzle.ru/64781-shedevr-ot-avtovaza-v
    -set-popalo-foto-novogo-baggi-dlya-rosgvardii/
    LÄRZ
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