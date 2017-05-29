Чеченские багги представили на выставке
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об участии местного учебного Центра сил специального в научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов", который состоялся в подмосковном Красноармейске.
Багги представляет собой небольшой легкий автомобиль высокой проходимости, предназначенный для езды по пересеченному бездорожью.
Форум "День передовых технологий правоохранительных органов РФ" был проведен 25-27 мая 2017 года на полигоне НИИ "Геодезия". Он призван продемонстрировать новые технологии и уже имеющуюся продукцию для представителей спецподразделений Росгвардии и МВД России, других федеральных органов исполнительной власти, российских государственных корпораций, предприятий и организаций.
Инструкторская группа под руководством помощника главы ЧР, первого заместителя начальника управления ФСВНГ РФ по ЧР Даниила Мартынова показала в деле уникальную разработку - багги "Чаборз", который, по оценке специалистов, намного превосходит зарубежные аналоги известных фирм и прекрасно зарекомендовал себя в самых сложных условиях. Также наша команда продемонстрировала многочисленные разработки снаряжения для использования при проведении спецопераций.
Багги представляет собой небольшой легкий автомобиль высокой проходимости, предназначенный для езды по пересеченному бездорожью.
Форум "День передовых технологий правоохранительных органов РФ" был проведен 25-27 мая 2017 года на полигоне НИИ "Геодезия". Он призван продемонстрировать новые технологии и уже имеющуюся продукцию для представителей спецподразделений Росгвардии и МВД России, других федеральных органов исполнительной власти, российских государственных корпораций, предприятий и организаций.
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