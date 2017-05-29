Чеченские багги представили на выставке

Инструкторская группа под руководством помощника главы ЧР, первого заместителя начальника управления ФСВНГ РФ по ЧР Даниила Мартынова показала в деле уникальную разработку - багги "Чаборз", который, по оценке специалистов, намного превосходит зарубежные аналоги известных фирм и прекрасно зарекомендовал себя в самых сложных условиях. Также наша команда продемонстрировала многочисленные разработки снаряжения для использования при проведении спецопераций.

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об участии местного учебного Центра сил специального в научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов", который состоялся в подмосковном Красноармейске.Багги представляет собой небольшой легкий автомобиль высокой проходимости, предназначенный для езды по пересеченному бездорожью.Форум "День передовых технологий правоохранительных органов РФ" был проведен 25-27 мая 2017 года на полигоне НИИ "Геодезия". Он призван продемонстрировать новые технологии и уже имеющуюся продукцию для представителей спецподразделений Росгвардии и МВД России, других федеральных органов исполнительной власти, российских государственных корпораций, предприятий и организаций.