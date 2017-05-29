Бойцы «Азова» задержаны за убийство в Донбассе

На прошлой неделе мы задержали двух бойцов Нацгвардии полка Азов за совершение насильственных действий - убийство.Они не были на линии АТО, а на третьей линии обороны. Убийства совершались с умыслом, они не были бытовыми. Это страшные вещи, их нельзя озвучивать ежедневно, потому что они подрывают веру в тех, кто защитил государство. Азов в том числе освободил Мариуполь.

Люди, которые имели к этому отношение, днем - реальные герои, а ночью у них психологические стрессы, они неадекватно оценивают ситуацию. Конечно, это не бросает тень на весь Азов.

Уровень насильственных преступлений с применением оружия теми, кто владеет им на законных основаниях, не уменьшается. Сочетание посттравматического синдрома с отсутствием смены "картинки" приводит к тому, что просто плавятся мозги.