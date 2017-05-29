Бойцы «Азова» задержаны за убийство в Донбассе
Согласно информации новостного интернет-портала « Корреспондент », военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о задержании правоохранителями двух бойцов полка Нацгвардии Азов за умышленное убийство.
Как он считает, поведение бойцов вызвано обесцениванием человеческих ценностей и усталостью от войны и ее последствий.
По его мнению, рост преступлений данного рода обусловлен тяжелым психическим состоянием у военнослужащих.
На прошлой неделе мы задержали двух бойцов Нацгвардии полка Азов за совершение насильственных действий - убийство.Они не были на линии АТО, а на третьей линии обороны. Убийства совершались с умыслом, они не были бытовыми. Это страшные вещи, их нельзя озвучивать ежедневно, потому что они подрывают веру в тех, кто защитил государство. Азов в том числе освободил Мариуполь.
Как он считает, поведение бойцов вызвано обесцениванием человеческих ценностей и усталостью от войны и ее последствий.
Люди, которые имели к этому отношение, днем - реальные герои, а ночью у них психологические стрессы, они неадекватно оценивают ситуацию. Конечно, это не бросает тень на весь Азов.
По его мнению, рост преступлений данного рода обусловлен тяжелым психическим состоянием у военнослужащих.
Уровень насильственных преступлений с применением оружия теми, кто владеет им на законных основаниях, не уменьшается. Сочетание посттравматического синдрома с отсутствием смены "картинки" приводит к тому, что просто плавятся мозги.
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