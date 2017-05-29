05:47 29 мая

Бойцы «Азова» задержаны за убийство в Донбассе

Согласно информации новостного интернет-портала « Корреспондент », военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о задержании правоохранителями двух бойцов полка Нацгвардии Азов за умышленное убийство.

На прошлой неделе мы задержали двух бойцов Нацгвардии полка Азов за совершение насильственных действий - убийство.Они не были на линии АТО, а на третьей линии обороны. Убийства совершались с умыслом, они не были бытовыми. Это страшные вещи, их нельзя озвучивать ежедневно, потому что они подрывают веру в тех, кто защитил государство. Азов в том числе освободил Мариуполь.





Как он считает, поведение бойцов вызвано обесцениванием человеческих ценностей и усталостью от войны и ее последствий.

Люди, которые имели к этому отношение, днем - реальные герои, а ночью у них психологические стрессы, они неадекватно оценивают ситуацию. Конечно, это не бросает тень на весь Азов.


По его мнению, рост преступлений данного рода обусловлен тяжелым психическим состоянием у военнослужащих.

Уровень насильственных преступлений с применением оружия теми, кто владеет им на законных основаниях, не уменьшается. Сочетание посттравматического синдрома с отсутствием смены "картинки" приводит к тому, что просто плавятся мозги.


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Комментарии 10

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  1. сибиралт Сегодня, 04:10
    Нацики из "Азова" получили психологическую травму при освобождении Мариуполя. Интересно, а жители города знают о том, что их кто-то освободил?
    сибиралт
    1. cniza Сегодня, 05:19
      Знают , что их оккупировали и ждут освобождения.
      cniza
  2. Младший рядовой Сегодня, 04:10
    "Азов" весь давно пора сажать. Убийцы там все.
    Младший рядовой
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 04:57
      они неадекватно оценивают ситуацию. Конечно, это не бросает тень на весь Азов.


      Так они и в тюряге будут неадекватами.
      Хе хе надо же весь АЗОВ чистенький и беленький ...цветочки каждый день шлет бедным жителям ДОНЕЦКА...
      нечисть моральная.
      К сожалению нацбатальоны УКРАИНЫ это готовые в чистом виде эсэцовцы УКРАИНЫ...и единственно что с ними можно сделать это всех их поголовно уничтожить.
      Тот же ЛЕХА
  3. Uncle Lee Сегодня, 04:21
    Это уже страшно, когда убийства становятся обыденностью !
    Uncle Lee
  4. eugraphus Сегодня, 04:34
    Видно у них там такой беспредел, что приходится своих наказывать. Хотя, как наказывать? Перед строем расстреляют? Штрафбатов у них нет. В тюрьму с фронта отправят?
    eugraphus
  5. Шукшин Сегодня, 04:38
    Когда слабым, трусливым и униженным людям попадает в руки оружие, они превращаются в монстров, которые убивают, только потому, что могут убить, просто самому себе доказывают, что могут и унижать и даже убить, у таких нет тормозов.
    И наоборот, если человек силен духом, то вооружи его хоть самым совершенным оружием, он никогда не обидит беззащитного, даже бывшего врага.
    Шукшин
    1. мармеладный Сегодня, 05:10
      на счет бывшего врага поспорю...враги тож они разные бывают знаете ли......
      мармеладный
    2. CorvusCoraks Сегодня, 05:45
      От ментальности и расы зависит. Китайцы врага всегда уничтожить предпочтут окончательно, полностью истребить, чтобы в будущем от врага проблем не было - прагматики...
      CorvusCoraks
  6. синоби Сегодня, 05:46
    Показуха.Рас замять не получилось,решили попиарится.Де,мы такие правильные.Хороший нацист-мёртвый нацист.
    синоби
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