На Донбассе артобстрелу подверглась Красногоровка

Три квартиры уничтожены почти полностью. Снаряд попал в окно квартиры на четвертом этаже. Взрывом было разрушено перекрытие на третьем и пятом этажах. К счастью, жильцы дома вовремя его покинули. Число раненых достигло восьми лиц, тоже к счастью у всех случаях ранения легкие.

Варварский обстрел тех же кварталов населенного пункта подтверждает, что бандиты бьют по жизненно важным объектам Красногоровки полностью сознательно и целенаправленно, и что для них не существует никаких законов гуманизма и правил ведения войны. Подобные теракты НВФ ОРДО против мирного населения опять свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения.

ДНР не использует запрещенные Минскими соглашениями реактивные системы залпового огня, о чем говорят представители Киева. Все обвинения в обстрелах Красногоровки - провокация, с целью дискредитации вооруженных сил ДНР.

Сегодня утром был обстрел Красногоровки. Велся он с направления Марьинки и Курахово (. . .) Мы сейчас проводим собственное расследование и сможем рассказать, что произошло. Эти ранения на совести украинской власти. Наша разведка получила ряд документов из штаба "АТО" и министерства обороны Украины, а также от источников в 92-й ОМБр (отдельная мотострелковая бригада), согласно которым объясняется усиление обстрелов с позиций ВСУ по территории республики и жилым районам населенного пункта Красногоровка. Рост количества обстрелов связан с попыткой командованием ВСУ скрыть увеличение числа дезертиров в подразделениях 92-й бригады и оставление военнослужащими своих позиций. Обстрелы наносятся не только по территории Республики, но и по населенным пунктам, подконтрольным ВСУ, для того, чтобы отвлечь внимание общественности от сложившихся проблем в армии.