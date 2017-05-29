На Донбассе артобстрелу подверглась Красногоровка
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », военное ведомство Украины со ссылкой на украинских представителей Совместного центра по координации и контролю сообщило о повреждении 28 мая более десяти квартир в пятиэтажном доме г. Красногоровка Донецкой области в результате обстрела города из крупнокалиберного оружия.
Также снаряды попали в отделение неврологии и скорой помощи Красногоровской районной больницы, пробили крышу местной школы №2 по ул.Нахимова, вызвав пожар, повредили жилые дома по улицам Маяковского, Белинского, Грушевского, Богдана Хмельницкого, Чайковского, Каштановой.
Со слов украинской стороны, три дня назад артиллерийский удар пришелся на Красногоровскую больницу, местный аграрный техникум и жилые кварталы.
Минобороны ДНР категорически отвергают данные заявления:
Представитель военного ведомства ДНР Эдуард Басурин указал, что обстрел населенного пункта велся с украинской стороны.
По его мнению, ВСУ заинтересованы в обстрелах своей территории в целях извлечения коррупционной выгоды. Они наносят артиллерийские удары по уже разрушенным или давно пустующим строениям. После чего в срочном порядке заключают контракт с подконтрольной фирмой "однодневкой" на восстановление разрушений. .
Три квартиры уничтожены почти полностью. Снаряд попал в окно квартиры на четвертом этаже. Взрывом было разрушено перекрытие на третьем и пятом этажах. К счастью, жильцы дома вовремя его покинули. Число раненых достигло восьми лиц, тоже к счастью у всех случаях ранения легкие.
Также снаряды попали в отделение неврологии и скорой помощи Красногоровской районной больницы, пробили крышу местной школы №2 по ул.Нахимова, вызвав пожар, повредили жилые дома по улицам Маяковского, Белинского, Грушевского, Богдана Хмельницкого, Чайковского, Каштановой.
Со слов украинской стороны, три дня назад артиллерийский удар пришелся на Красногоровскую больницу, местный аграрный техникум и жилые кварталы.
Варварский обстрел тех же кварталов населенного пункта подтверждает, что бандиты бьют по жизненно важным объектам Красногоровки полностью сознательно и целенаправленно, и что для них не существует никаких законов гуманизма и правил ведения войны. Подобные теракты НВФ ОРДО против мирного населения опять свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения.
Минобороны ДНР категорически отвергают данные заявления:
ДНР не использует запрещенные Минскими соглашениями реактивные системы залпового огня, о чем говорят представители Киева. Все обвинения в обстрелах Красногоровки - провокация, с целью дискредитации вооруженных сил ДНР.
Представитель военного ведомства ДНР Эдуард Басурин указал, что обстрел населенного пункта велся с украинской стороны.
Сегодня утром был обстрел Красногоровки. Велся он с направления Марьинки и Курахово (. . .) Мы сейчас проводим собственное расследование и сможем рассказать, что произошло. Эти ранения на совести украинской власти. Наша разведка получила ряд документов из штаба "АТО" и министерства обороны Украины, а также от источников в 92-й ОМБр (отдельная мотострелковая бригада), согласно которым объясняется усиление обстрелов с позиций ВСУ по территории республики и жилым районам населенного пункта Красногоровка. Рост количества обстрелов связан с попыткой командованием ВСУ скрыть увеличение числа дезертиров в подразделениях 92-й бригады и оставление военнослужащими своих позиций. Обстрелы наносятся не только по территории Республики, но и по населенным пунктам, подконтрольным ВСУ, для того, чтобы отвлечь внимание общественности от сложившихся проблем в армии.
По его мнению, ВСУ заинтересованы в обстрелах своей территории в целях извлечения коррупционной выгоды. Они наносят артиллерийские удары по уже разрушенным или давно пустующим строениям. После чего в срочном порядке заключают контракт с подконтрольной фирмой "однодневкой" на восстановление разрушений. .
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