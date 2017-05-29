09:35 29 мая

В Сомали неизвестный открыл огонь в центре раздачи питания

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 15 получили ранения после того, как неизвестный мужчина открыл огонь по людям в центре раздачи питания в Сомали, передает РИА Новости сообщение агентства Синьхуа.

Сотрудники службы безопасности Сомали

Как сообщили агентству очевидцы, «вооруженный мужчина целился только по бедным людям, которые направились получать завтраки». Это произошло в городе Абуд-Вак, расположенном в центральной части Сомали.


Мужчина, вооруженный АК-47, убил шесть человек, большинство из которых – женщины, и ранил еще 15, все они мирные жители,
рассказал свидетель произошедшего Моаллим Сугаал Али Гулед.

Сообщается, что открывший огонь мужчина с места преступления скрылся. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Правоохранители предполагают, что убийца является членом террористической группировки «Аш-Шабаб», которая много лет пытается свергнуть правительство Сомали. В 2012 году организация объединилась с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). В последние годы группировка начала терять свои позиции, однако в сельской местности ее влияние по-прежнему велико.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Mohamed Abdiwahab
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Комментарии 9

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 08:32
    В Сомали неизвестный открыл огонь в центре раздачи питания
    -это необычно для Сомали...? светская страна...спокойные и порядочные люди... what
    андрей юрьевич
    1. злой партизан Сегодня, 08:39
      Цитата: андрей юрьевич
      светская страна...спокойные и порядочные люди

      Не. Ужинать в Могадишо я не полечу... no Чёт расхотелось. sad
      Привет, геополитик режевского разлива! drinks
      злой партизан
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:44
        Цитата: злой партизан
        Не. Ужинать в Могадишо я не полечу.

        аналогично... yes привет Газпромовец..как лещи? или только клещи? wink
        андрей юрьевич
        1. злой партизан Сегодня, 09:15
          Цитата: андрей юрьевич
          как лещи?

          Растут sad . До трофейного размера fellow .
          злой партизан
          1. андрей юрьевич Сегодня, 09:29
            Цитата: злой партизан
            Растут . До трофейного размера

            будем ждать...
            андрей юрьевич
    2. xetai9977 Сегодня, 08:41
      "Сотрудники службы безопасности Сомали"- отличаются весьма бравым видом laughing laughing laughing
      xetai9977
      1. Partyzan Сегодня, 09:02
        Это они маскируются под гражданских, стволы все равно почти увсех laughing
        Partyzan
    3. сибиралт Сегодня, 08:53
      Люди даже в Сомали живут. Но и там стреляют. Хотя, они оружие сами не производят. belay
      сибиралт
  2. Altona Сегодня, 08:41
    Сомали уже много раз обсуждали, какая это страна. Тут иностранцу приходится арендовать не просто охрану, а вооруженный отряд из 15 человек и закрытый как полицейский бобик джип, так как никто никому никакую безопасность не гарантирует.
    Altona
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