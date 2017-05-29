В Сомали неизвестный открыл огонь в центре раздачи питания

Мужчина, вооруженный АК-47, убил шесть человек, большинство из которых – женщины, и ранил еще 15, все они мирные жители,

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 15 получили ранения после того, как неизвестный мужчина открыл огонь по людям в центре раздачи питания в Сомали, передает РИА Новости сообщение агентства Синьхуа.Как сообщили агентству очевидцы, «вооруженный мужчина целился только по бедным людям, которые направились получать завтраки». Это произошло в городе Абуд-Вак, расположенном в центральной части Сомали.рассказал свидетель произошедшего Моаллим Сугаал Али Гулед.Сообщается, что открывший огонь мужчина с места преступления скрылся. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.Правоохранители предполагают, что убийца является членом террористической группировки «Аш-Шабаб», которая много лет пытается свергнуть правительство Сомали. В 2012 году организация объединилась с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). В последние годы группировка начала терять свои позиции, однако в сельской местности ее влияние по-прежнему велико.