Планы Индии в области закупок вооружений

DCNS участвует в проекте 75, поэтому они, безусловно, останутся на сцене, но ThyssenKrupp - единственные, кто на сегодняшний день испытали ВНЭУ . DCNS не имеет ничего подобного, в то время как русские опережают DCNS по ВНЭУ. У нас есть собственное решение по ВНЭУ, разработанное совместно с DRPO.

Согласно информации блога bmpd Bloomberg Quint сообщило о намерении военного ведомства Индии увеличить долю участия индийских частных компаний в отечественном производстве продукции военного назначения. Для реализации намеченного плана разработана новая программа "Политика оборонных закупок" (Defence Acquisition Policy). Согласно принятым процедурам, она должна получить одобрение Комитета по вопросам безопасности кабинета министров Индии.Её основная суть сводится к повышению участия частного сектора в производстве подводных лодок, вертолетов, однодвигательных истребителей и боевой машины пехоты / основного танка. Предполагается, что в рамках каждого направления будет действовать один стратегический партнер в роли интегратора «системы систем» (‘System of Systems’ integrator). Таким путем планируется выстроить производственную пирамиду, задействовав в выпуске конкретной продукции средние и малые предприятия.Правительство намерено построить не менее 6 субмарин проекта 75(l) ориентировочной стоимостью 60 000 кроров рупий (1 крор = 10 млн. рупий, то есть всего 9,3 млрд. долл.) на различных верфях по всей стране. Предполагается оснастить их усовершенствованными воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ), которые дадут возможность подводным лодкам находиться под водой в течение более длительного времени. Как полагает издание, головными подрядчиками могут стать немецкая ThyssenKrupp Marine Systems и DCNS из Франции. Индийские Reliance Defense and Engineering Ltd. и Larsen & Toubro Ltd. имеют возможность получить статус стратегических партнеров в данном сегменте.- пояснил Джайант Патил, старший вице-президент и глава оборонного и аэрокосмического направления компании L&T.В плане вертолетостроения правительство ожидает привлечь в рамках программы Naval Utility Program частный сектор к выпуску 110 машин, призванных заменить HAL Cheetah для ВМС Индии. Реализация программы рассчитана на 10-15 лет и обойдется примерно в 12 000 кроров рупий (1,86 млрд. долл.). Основные претенденты – Bell и Airbus Helicopters. Третий кандидат, итальянская Leonardo Helicopters (бывшая AugustaWestland), была занесена правительством в черный список. В качестве стратегических партнеров могут выступить Mahindra Group и Tata Group. Mahindra Defense постепенно расширяет сотрудничество с Airbus при создании военных вертолетов в Индии. Tata Son. имеет договоренности с Boeing по производству комплектующих для вертолетов AH-64 Apache.Самолетостроение предусматривает в первую очередь замену более чем 200 истребителей МиГ-21. По мнению издания, соглашение с Францией на поставку 36 двухдвигательных истребителей Rafale на сумму более 8,5 млрд долл. привело к замедлению развития индийской национальной программы приобретения среднего многоцелевого боевого самолета MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft). Головными подрядчиками при производстве однодвигательного самолета могут стать американская Lockheed Martin (со своим F-16), шведская Saab (Gripen) и французская Dassault Aviation (Rafale). В настоящее время идет поиск среди индийских компаний стратегического партнера для создания на собственной территории однодвигательных многоцелевых боевых самолетов. Возможно участие в этой роли Tata Advanced Systems, которая уже обладает связями с Lockheed Martin в сфере производства комплектующих для военно-транспортных самолетов C-130J Super Hercules. По имеющимся сведениям, индийский конгломерат Adani Group ведет переговоры с Saab о возможности налаживании производства истребителей Gripen JAS-39E на территории Индии. Reliance Defence сотрудничала с Dassault Aviation в производстве комплектующих для Rafale.В разработке бронированных машин (БМП и основного танка) могут принять участие местные компании Larsen & Toubro (L&T), Mahindra & Mahindra (M&M), Tata Motors-Bharat Forge и Tata Power-SED. Предполагается, что новая техника заменит основной танк Arjun. Вместо них уже идут закупки российского T-90. Считается, что стоимость заказов в данном сегменте превысит 4,6 млрд долл. В качестве генеральных подрядчиков могут выступить российские предприятия и американская General Dynamics.