13:00 29 мая

Авианосец Carl Vinson отводится от Кореи

Согласно информации ТАСС , новостное агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Joong Ang Ilbo сообщило о планах на этой неделе отвести американский атомный авианосец Carl Vinson ( класса "Нимиц" ) от восточного побережья Южной Кореи и вернуть его в Сан-Диего, совершив остановку на Гавайских островах.



По всей видимости, в этой связи США планируют направить в западную часть Тихого океана третий авианосец Nimitz в дополнение к уже находящимся в этом регионе авианосцам Ronald Reagan и Carl Vinson.


Carl Vinson и корабли сопровождения были перемещены в район Корейского полуострова в апреле текущего года в целях проведения маневров с союзниками и оказания дополнительного давления на КНДР, проводящей ракетно-ядерные испытания.


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Комментарии 24

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  1. Machete Сегодня, 10:47
    Северян бомбить не собираются всё же.
    ну и ладно.
    Machete
    1. maxim947 Сегодня, 10:50
      Что то быстро сдулись...))
      maxim947
      1. Чёрный Сегодня, 10:54
        Да, видимо перед саммитом НАТЫ гроши повыбивать собирались , типа *видали, как мы там туда-сюда? а теперь башляйте* laughing ..ну а теперь саммит прошёл, можно домой..
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 11:21
          Нагоняют ужаса и сами боятся.
          cniza
      2. Cветлейший Сегодня, 11:04
        Цитата: maxim947
        Что то быстро сдулись...))

        Да это изначально было губошлёпство, адекватным людям понятно что северяне это молоток в руках Китая, для забивания гвоздей и его они не выпустят) Будут спокойнейшим образом строить острова спратли, пока пин-дос ня тявкает на СКорею.
        Cветлейший
        1. maxim947 Сегодня, 11:17
          То что, это будет цирк, было понятно сразу. Но не так же быстро слинять... стыдно как бы..)))
          maxim947
      3. tiredwithall Сегодня, 11:21
        Цитата: maxim947
        Что то быстро сдулись

        По последней информации, полученной из надежных источников, Carl Vinson оказался небоеспособеным, т. к. перед его отправкой к берегам Кореи на него не успел загрузить положенный объём туалетной бумаги. Как сообщили те же надёжные источники, пополнив запасы туалетной бумаги, авианосец тут же вернется на боевое дежурство. При полном запасе туалетной бумаги экипаж отважного судна сможет стойко противостоять любым ответным действиям со стороны любого агрессора.
        tiredwithall
    2. Тралл Сегодня, 10:53
      Может фильм какой снимут фантастический по пути назад очередной. Поход нужно окупить smile
      Тралл
    3. vovanpain Сегодня, 10:55
      сообщило о планах на этой неделе отвести американский атомный авианосец Carl Vinson ( класса "Нимиц" ) от восточного побережья Южной Кореи и вернуть его в Сан-Диего,

      Это половой акт какой то,то вводят,то выводят.Блин шоу двух актеров.
      vovanpain
    4. НЕКСУС Сегодня, 11:42
      Цитата: Machete
      Северян бомбить не собираются всё же.
      ну и ладно.

      Не факт...один авианосец уйдет,на его замену придет другой...пока далеко все не ясно.
      НЕКСУС
    5. дядя Мурзик Сегодня, 12:16
      опять у Романова день не удался! lol
      дядя Мурзик
  2. bouncyhunter Сегодня, 10:49
    Обычная ротация ?
    bouncyhunter
    1. Чёрный Сегодня, 10:55
      Не, ща сдадут их в Японии на свалку, и потом весь Владивосток будет привозить себе на рыбалку авианосцы под ПТС .. wassat
      Чёрный
    2. НЕКСУС Сегодня, 11:43
      Цитата: bouncyhunter
      Обычная ротация ?

      По видимому так...ну и попытка пыль в глаза пустить корейцам,дабы те расслабились.
      НЕКСУС
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:45
        Цитата: НЕКСУС
        ну и попытка пыль в глаза пустить корейцам

        Это матрасы хорошо умеют ...
        bouncyhunter
        1. НЕКСУС Сегодня, 11:47
          Цитата: bouncyhunter
          Это матрасы хорошо умеют ...

          Уверен,что нагнетание давления будет только усиливаться.Японцы ,думаю,очень скоро тоже подключаться к тому,чтоб кошмарить корейцев.
          НЕКСУС
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:48
            Цитата: НЕКСУС
            Японцы ,думаю,очень скоро тоже подключаться к тому,чтоб кошмарить корейцев.

            Если Хозяин разрешит .
            bouncyhunter
  3. Tusv Сегодня, 11:03
    А в корее скажут, что лично товарисчь Ын три авианосца выгнал И пофиг, что мистерам Пу и Си просто не нравится,когда их корыта плавает как оно в проруби у наших берегов. Запах не тот
    Tusv
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:10
    были перемещены в район Корейского полуострова в апреле текущего года

    Очевидно морально-психологическое состояние экипажа ни к черту, вот и решили провести ротацию. У них даже спецназ плачется на трудности, а что говорить тогда про моряков.
    rotmistr60
  5. vch Сегодня, 11:10
    У них в регионе остаются две АУГ. Этого вполне достаточно, что бы развязать войну...... Не думаю, что матрасники успокоились. Тем более, что лихой Ын опять произвел пуск баллистической ракеты, которая к тому же и упала вблизи от территориальных вод Японии..... Плевал он на все санкции и резолюции ООН. Что то тут не то..... Уж очень нагло он себя ведет.......
    vch
    1. voyaka uh Сегодня, 11:54
      Для войны нужны три АУГ, как минимум. Так что, похоже, атака
      откладывается.
      voyaka uh
  6. mvg Сегодня, 12:13
    Кто из знающих, подскажет состав группы Карла Винсона? Как то она (судя по фото) маловата.. Крейсер, фрегаты... Берков не вижу.. (( Слепой?
    mvg
    1. voyaka uh Сегодня, 12:31
      Вы правы, там неполная группа.

      Вот этими эсминцами усилена АУГ Карла Винсона:
      USS Carl Vinson Strike Group in South China Sea Reinforced by Surface Action Group Destroyers

      Four Arleigh Burke-class Aegis guided missile destroyers:
      USS Dewey (DDG 105), USS Sterett (DDG 104), USS Mustin (DDG 89)
      and USS Stethem (DDG 63). (Photo : US Navy)
      voyaka uh
  7. Logall Сегодня, 12:42
    Цитата: voyaka uh
    Так что, похоже, атака
    откладывается

    Спровоцируют КНДР, как себя поведет Китай? А тут и у Россиюшки интересы огромные? Там , тоже, не дураки сидят.
    Logall
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