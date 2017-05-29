Авианосец Carl Vinson отводится от Кореи
Согласно информации ТАСС , новостное агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Joong Ang Ilbo сообщило о планах на этой неделе отвести американский атомный авианосец Carl Vinson ( класса "Нимиц" ) от восточного побережья Южной Кореи и вернуть его в Сан-Диего, совершив остановку на Гавайских островах.
По всей видимости, в этой связи США планируют направить в западную часть Тихого океана третий авианосец Nimitz в дополнение к уже находящимся в этом регионе авианосцам Ronald Reagan и Carl Vinson.
Carl Vinson и корабли сопровождения были перемещены в район Корейского полуострова в апреле текущего года в целях проведения маневров с союзниками и оказания дополнительного давления на КНДР, проводящей ракетно-ядерные испытания.
По всей видимости, в этой связи США планируют направить в западную часть Тихого океана третий авианосец Nimitz в дополнение к уже находящимся в этом регионе авианосцам Ronald Reagan и Carl Vinson.
Carl Vinson и корабли сопровождения были перемещены в район Корейского полуострова в апреле текущего года в целях проведения маневров с союзниками и оказания дополнительного давления на КНДР, проводящей ракетно-ядерные испытания.
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