12:57 29 мая

Талибы атаковали армейские и полицейские блокпосты в Афганистане. Австралия решила увеличить военное присутствие в стране

В ночь на воскресенье на территории южной афганской провинции Урузган боевики «Талибана» (движение запрещено в РФ) совершили нападение на блокпосты Армии и полиции, передает Afghanistan.ru сообщение агентства «Пажвок».

Талибы атаковали армейские и полицейские блокпосты в Афганистане. Австралия решила увеличить военное присутствие в стране


«Боевые действия продолжались на протяжении более 12 часов – вечером в воскресенье представители местных властей сообщили прессе, что ожесточённые столкновения так и не прекратились», – говорится в сообщении.


По данным агентства, боестолкновения унесли жизни 11 силовиков, ы том числе 9-ти военнослужащих и двоих полицейских. Боевики также понесли потери, однако их количество пока не установлено.

Кроме того, сообщается о появлении неопознанных вертолетов на подконтрольных талибам территориях в восточной провинции Газни.

Секретарь провинциального совета Хасан Реза Юсуфи сообщил об этом в Кабул и призвал власти тщательно расследовать этот инцидент.

Между тем, правительство Австралии решило направить в Афганистан дополнительно 30 военнослужащих.

С учетом центрального положения Афганистана в глобальной борьбе против терроризма увеличение австралийского вклада в миссию поддержки (в Афганистане) является правильным и своевременным,
сказала глава Минобороны Австралии Марис Пейн.

Командующий Силами обороны Австралии Марк Бинскин пояснил, что «в Афганистан отправятся не боевые подразделения, а военные инструкторы, которые будут заниматься обучением и подготовкой солдат национальных вооруженных сил».

Австралия направила воинский контингент в Афганистан в 2001 году, в течение 13-ти лет его численность составляла в среднем 1500 военнослужащих.

Использованы фотографии: http://www.belvpo.com
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Комментарии 31

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  1. tiredwithall Сегодня, 11:08
    правительство Австралии решило направить в Афганистан дополнительно 30 военнослужащих

    Ну все, кранты талибам! Кенгуру поехали...
    tiredwithall
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:16
      жутко обеспокоенная судьбой Афганистана его "соседка" Австралия решила оказать помощь отправив еще 30 своих баранов на убой,а понимание выполнения воинского долга перед своей страной у австралийского солдата наверняка не больше чем у бойцов АНЗАК на Галлиполи лет сто назад))
      Ратник с пулеметом
    2. НасРать Сегодня, 11:18
      Цитата: tiredwithall
      правительство Австралии решило направить в Афганистан дополнительно 30 военнослужащих

      Ну все, кранты талибам! Кенгуру поехали...


      Кранты, не кранты, но оккупация продолжается! А бьют талибы местную армию или на оборот, армия бьет талибов - Это англосаксов не касается, главное они в центре Евроазии! И много ли идет боев талибов(или тех же ИГИЛ) с коалицией? Вроде бы об этом не слышно!,
      Спровадить бы их всех по домам - глядишь и начнет мирная жизнь возвращаться в Афган.
      НасРать
      1. tiredwithall Сегодня, 11:35
        Цитата: НасРать
        Кранты, не кранты, но оккупация продолжается! А бьют талибы местную армию или на оборот, армия бьет талибов - Это англосаксов не касается, главное они в центре Евроазии! .

        Вот тут нужны уточнения:
        Это англосаксов не касается
        - как раз англо-саксы платят кровью за присутствие Центральной Азии. "Не касается" - это для хозяев денег.
        оккупация продолжается!
        да продолжается, но и продолжаются расходы. Для австралийцев это просто расходы без доходов даже в перспективе.
        Так, что со временем или надоест платить кровью, или финансово надорвутся.
        tiredwithall
  2. bouncyhunter Сегодня, 11:09
    Между тем, правительство Австралии решило направить в Афганистан дополнительно 30 военнослужащих.

    Ну всё , теперь "Талибану" трындец ! lol
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 11:13
      Подумать страшно , они там 13 лет...усиление , которое позволит наконец одержать победу.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 11:15
        Скучно видать австралийцам на острове стало...шоу захотелось...
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 11:25
          Будет им скоро шоу , не отсидятся они в своих "крепостях" , талибы начали активные действия.
          cniza
      2. bouncyhunter Сегодня, 11:16
        Цитата: cniza
        Подумать страшно , они там 13 лет...усиление , которое позволит наконец одержать победу.

        Бумерангами закидают - талибы со смеху подохнут .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 11:27
          Не знаю как талибы , но всем будет "весело"... а есть боевые бумеранги ? или только для охоты.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:29
            Цитата: cniza
            а есть боевые бумеранги ? или только для охоты.

            А пёс его знает . Это у австралийских аборигенов лучше спросить .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 11:39
              Аборигены точно в Афган не поедут и тайну не выдадут.
              cniza
    2. Чёрный Сегодня, 11:14
      Цитата: bouncyhunter
      Ну всё , теперь "Талибану" трындец !

      Боевых кенгуру пришлют laughing
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:15
        Цитата: Чёрный
        Боевых кенгуру пришлют

        Ну да , талибы любят кузнечиков ловить . wassat
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 11:28
          Ага , "мухобойкой" в лет.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
            Цитата: cniza
            Ага , "мухобойкой" в лет.

            good Представил себе эту "картину маслом" . laughing
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 11:38
              А если серьезно , где Австралия и где Афганистан ? вот что им там надо ?
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:39
                Цитата: cniza
                вот что им там надо ?

                Как что ? Хозяину лизнуть .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 11:48
                  Ну да , старшой сказал нужно пушечное мясо извольте поставить.
                  cniza
              2. Azim77 Сегодня, 12:33
                Цитата: cniza
                А если серьезно , где Австралия и где Афганистан ? вот что им там надо ?

                Посмотрели перечень стран по алфавиту и нашли, что Авганистан находится близко. smile
                Если серьезно, то именно из-за англосаксов Авганистан остался в позапрошлом веке и знаем его сейчас таким, каким был в 19 веке весь Туркестан.
                Azim77
        2. андрей юрьевич Сегодня, 11:40
          Цитата: bouncyhunter
          Ну да , талибы любят кузнечиков ловить .

          кенгуру-не кузнечики,это старые зайцы...
          андрей юрьевич
  3. seregatara1969 Сегодня, 11:10
    "С учетом центрального положения Афганистана в глобальной борьбе против терроризма увеличение австралийского вклада в миссию поддержки (в Афганистане) является правильным и своевременным, " так мы десять лет в центре борьбы против терроризма воевали в афгане
    seregatara1969
  4. Machete Сегодня, 11:12
    Да, Австралия - самая нужная и важная страна в мире.

    Не видел более бесполезных военных соединений, чем в Афгане. Это касается всех сил стран псевдокоалиции.
    Machete
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:12
    Австралия решила увеличить военное присутствие в стране

    Трепещите талибы, Австралия идет. Им самим еще не смешно?
    rotmistr60
  6. роман66 Сегодня, 11:17
    на фотографии в ленте патронов намного больше, и вряд ли у них есть броники, способные остановить этот патрон
    роман66
  7. mishastich Сегодня, 11:21
    Зря Вы тут смеетесь, Кенги и Киви не плохие вояки. 30 человек дополнят уже присутсвующий в Афгане контингент.
    Гораздо интереснее фраза про неопознанные вертолеты в талибской зоне!
    mishastich
    1. Partyzan Сегодня, 11:31
      Опять клинтониха постаралась laughing
      Partyzan
    2. tiredwithall Сегодня, 11:40
      Цитата: mishastich
      Гораздо интереснее фраза про неопознанные вертолеты в талибской зоне!

      Ну раз талибы зашевелились, то оружия им подкинули, а привезти его могли как пакистанцы, так и китайцы, так и иранцы, так и спецслужбы звездно-полосатой коалиции. Потому и не опознаны, что им еще надо в рамках информационной войны это на кого-либо повесить. В целом ситуация в инфо-плане с широким разбросом, но в целом стандартная.
      tiredwithall
  8. iliitchitch Сегодня, 11:35
    Перестаньте убивать кенгуру и делать из них тушёнку . И не суйте своё жало , где не надо , прищемят а то злобные русские . Нам разгребать , как всегда , после вонючек . А что делать ? Дома (на Планете) должно быть чисто . К счастью , мы уже не Коты Леопольды , и не тов.шыварнадзе насчёт подарить(что б ему в Аду вкусно было на вертеле на пару с горбатым) там видно будет .
    iliitchitch
  9. 3vs Сегодня, 12:00
    Где Австралия и где Афганистан!
    Чего вы тут забыли, с кенгуру воюйте, "защитники демократии"!
    3vs
  10. нивасандер Сегодня, 12:40
    по принятой в Австралии методичке ---- в группе из 30 человек должно быть не менее 8 женщин,не менее 10 негров \арабов\азиатов и не менее 5 гомиков\ковырялок\трансов и пр. мутантиков.Отличное пополнение
    нивасандер
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