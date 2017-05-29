Талибы атаковали армейские и полицейские блокпосты в Афганистане. Австралия решила увеличить военное присутствие в стране

С учетом центрального положения Афганистана в глобальной борьбе против терроризма увеличение австралийского вклада в миссию поддержки (в Афганистане) является правильным и своевременным,

В ночь на воскресенье на территории южной афганской провинции Урузган боевики «Талибана» (движение запрещено в РФ) совершили нападение на блокпосты Армии и полиции, передает Afghanistan.ru сообщение агентства «Пажвок».«Боевые действия продолжались на протяжении более 12 часов – вечером в воскресенье представители местных властей сообщили прессе, что ожесточённые столкновения так и не прекратились», – говорится в сообщении.По данным агентства, боестолкновения унесли жизни 11 силовиков, ы том числе 9-ти военнослужащих и двоих полицейских. Боевики также понесли потери, однако их количество пока не установлено.Кроме того, сообщается о появлении неопознанных вертолетов на подконтрольных талибам территориях в восточной провинции Газни.Секретарь провинциального совета Хасан Реза Юсуфи сообщил об этом в Кабул и призвал власти тщательно расследовать этот инцидент.Между тем, правительство Австралии решило направить в Афганистан дополнительно 30 военнослужащих.сказала глава Минобороны Австралии Марис Пейн.Командующий Силами обороны Австралии Марк Бинскин пояснил, что «в Афганистан отправятся не боевые подразделения, а военные инструкторы, которые будут заниматься обучением и подготовкой солдат национальных вооруженных сил».Австралия направила воинский контингент в Афганистан в 2001 году, в течение 13-ти лет его численность составляла в среднем 1500 военнослужащих.