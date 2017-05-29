Талибы атаковали армейские и полицейские блокпосты в Афганистане. Австралия решила увеличить военное присутствие в стране
В ночь на воскресенье на территории южной афганской провинции Урузган боевики «Талибана» (движение запрещено в РФ) совершили нападение на блокпосты Армии и полиции, передает Afghanistan.ru сообщение агентства «Пажвок».
«Боевые действия продолжались на протяжении более 12 часов – вечером в воскресенье представители местных властей сообщили прессе, что ожесточённые столкновения так и не прекратились», – говорится в сообщении.
По данным агентства, боестолкновения унесли жизни 11 силовиков, ы том числе 9-ти военнослужащих и двоих полицейских. Боевики также понесли потери, однако их количество пока не установлено.
Кроме того, сообщается о появлении неопознанных вертолетов на подконтрольных талибам территориях в восточной провинции Газни.
Секретарь провинциального совета Хасан Реза Юсуфи сообщил об этом в Кабул и призвал власти тщательно расследовать этот инцидент.
Между тем, правительство Австралии решило направить в Афганистан дополнительно 30 военнослужащих.
Командующий Силами обороны Австралии Марк Бинскин пояснил, что «в Афганистан отправятся не боевые подразделения, а военные инструкторы, которые будут заниматься обучением и подготовкой солдат национальных вооруженных сил».
Австралия направила воинский контингент в Афганистан в 2001 году, в течение 13-ти лет его численность составляла в среднем 1500 военнослужащих.
«Боевые действия продолжались на протяжении более 12 часов – вечером в воскресенье представители местных властей сообщили прессе, что ожесточённые столкновения так и не прекратились», – говорится в сообщении.
По данным агентства, боестолкновения унесли жизни 11 силовиков, ы том числе 9-ти военнослужащих и двоих полицейских. Боевики также понесли потери, однако их количество пока не установлено.
Кроме того, сообщается о появлении неопознанных вертолетов на подконтрольных талибам территориях в восточной провинции Газни.
Секретарь провинциального совета Хасан Реза Юсуфи сообщил об этом в Кабул и призвал власти тщательно расследовать этот инцидент.
Между тем, правительство Австралии решило направить в Афганистан дополнительно 30 военнослужащих.
С учетом центрального положения Афганистана в глобальной борьбе против терроризма увеличение австралийского вклада в миссию поддержки (в Афганистане) является правильным и своевременным,сказала глава Минобороны Австралии Марис Пейн.
Командующий Силами обороны Австралии Марк Бинскин пояснил, что «в Афганистан отправятся не боевые подразделения, а военные инструкторы, которые будут заниматься обучением и подготовкой солдат национальных вооруженных сил».
Австралия направила воинский контингент в Афганистан в 2001 году, в течение 13-ти лет его численность составляла в среднем 1500 военнослужащих.
Использованы фотографии: http://www.belvpo.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти