СБУ отрапортовала о пресечении закупки «санкционных» российских автобусов в Закарпатье
Сотрудники СБУ пресекли в Закарпатье попытку закупить российские школьные автобусы, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
«Правоохранители установили, что в регионе были объявлены тендеры на приобретение пожарного аэродромного автомобиля и шестнадцати школьных автобусов на общую сумму 30 млн. гривен (около 64 млн. руб.)», – говорится в релизе.
Дальнейшая проверка документов показала, что организаторы тендера остановили свой выбор на российских производителях автомобилей, в отношении которых Киев ранее ввел экономические санкции.
«СБ Украины информировала тендерные комитеты о выявленных нарушениях, после чего закупка российской автотехники была отменена», – добавили в пресс-службе.
Киев впервые ввел ограничения в отношении российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года, тогда под разные виды санкций попали 388 человек и 105 организаций и предприятий. Впоследствии черный список неоднократно расширялся. В частности, 17 мая вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко, запрещающий доступ к соцсетям «Одноклассники», «ВКонтакте», ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.
«Правоохранители установили, что в регионе были объявлены тендеры на приобретение пожарного аэродромного автомобиля и шестнадцати школьных автобусов на общую сумму 30 млн. гривен (около 64 млн. руб.)», – говорится в релизе.
Дальнейшая проверка документов показала, что организаторы тендера остановили свой выбор на российских производителях автомобилей, в отношении которых Киев ранее ввел экономические санкции.
«СБ Украины информировала тендерные комитеты о выявленных нарушениях, после чего закупка российской автотехники была отменена», – добавили в пресс-службе.
Киев впервые ввел ограничения в отношении российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года, тогда под разные виды санкций попали 388 человек и 105 организаций и предприятий. Впоследствии черный список неоднократно расширялся. В частности, 17 мая вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко, запрещающий доступ к соцсетям «Одноклассники», «ВКонтакте», ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.
Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Безруких
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