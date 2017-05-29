13:02 29 мая

СБУ отрапортовала о пресечении закупки «санкционных» российских автобусов в Закарпатье

Сотрудники СБУ пресекли в Закарпатье попытку закупить российские школьные автобусы, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

СБУ отрапортовала о пресечении закупки «санкционных» российских автобусов в Закарпатье


«Правоохранители установили, что в регионе были объявлены тендеры на приобретение пожарного аэродромного автомобиля и шестнадцати школьных автобусов на общую сумму 30 млн. гривен (около 64 млн. руб.)», – говорится в релизе.


Дальнейшая проверка документов показала, что организаторы тендера остановили свой выбор на российских производителях автомобилей, в отношении которых Киев ранее ввел экономические санкции.

«СБ Украины информировала тендерные комитеты о выявленных нарушениях, после чего закупка российской автотехники была отменена», – добавили в пресс-службе.

Киев впервые ввел ограничения в отношении российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года, тогда под разные виды санкций попали 388 человек и 105 организаций и предприятий. Впоследствии черный список неоднократно расширялся. В частности, 17 мая вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко, запрещающий доступ к соцсетям «Одноклассники», «ВКонтакте», ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Безруких
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Комментарии 16

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  1. Принц_Пенсии Сегодня, 12:46
    СБушники застрелитесь уже из ПМ
    Принц_Пенсии
    1. Чёрный Сегодня, 12:50
      из ПМ нельзя, табу!Это российский пистолет.. laughing ...да и не нужно сбушникам оружие, они боевым гопаком владеют.. wassat
      Чёрный
    2. vasilev Сегодня, 12:53
      ПМ тоже оружие агрессора,но выход простой-спилить звездочки на щечках и перемога. laughing
      vasilev
  2. Чёрный Сегодня, 12:46
    Сотрудники СБУ пресекли в Закарпатье попытку закупить российские школьные автобусы
    Это ВЕЛИКАЯ ПЕРЕМОГА! laughing ...и вообще, о каких школьных автобусах идёт речь? Зачем им школа? Холопам школа не нужна. Им для работы на скотном дворе в Польше , да на плантациях буряка считать до 10 научиться хватит.
    Чёрный
    1. Александр романов Сегодня, 12:51
      Цитата: Чёрный
      Холопам школа не нужна.

      Нужна! Там расскажут деткам,что вышиванка, является выдающимся прикидом
      Александр романов
      1. Чёрный Сегодня, 12:56
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Чёрный
        Холопам школа не нужна.

        Нужна! Там расскажут деткам,что вышиванка, является выдающимся прикидом

        ну тады пусть для энтих целей верблюдов у шейхов прикупят, страусов там всяких...от украинского производителя хрюшки подойдут - всё детям развлекуха.Весело в школу будет ехать laughing
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:58
          Не удивлюсь , если закупят МАЗовские ...
          bouncyhunter
          1. Чёрный Сегодня, 13:01
            Цитата: bouncyhunter
            Не удивлюсь , если закупят МАЗовские ...

            ...тогда лучше Белазовские.... smile
            Чёрный
        2. Александр романов Сегодня, 13:00
          Цитата: Чёрный
          ну тады пусть для энтих целей верблюдов у шейхов прикупят

          У них в карманах рошенок нема.
          Цитата: Чёрный
          от украинского производителя хрюшки подойдут

          Хрюшка у них сейчас в президентах ходит.
          Александр романов
  3. Бензорез Сегодня, 12:52
    Странно. "Эталоны" с "Богданами" закончились что-ли...
    Бензорез
    1. Machete Сегодня, 12:53
      Нет. По качеству, даже далеко не блестящий ПАЗик, намного лучше этого хлама. Вот и всё.
      Machete
  4. Machete Сегодня, 12:52
    На эти деньги закупят патриотические телеги. А остальные деньги пропьют.
    Machete
  5. Павловский Сегодня, 12:55
    Школы закрыть и всех в поля, зачем на учебу время терять? Польские унитазы чистить можно и без образования.
    Павловский
  6. katalonec2014 Сегодня, 12:57
    Российское нельзя,своего путёвого нет,а на европейские денег нет.Пусть своё развивают,пользуются так сказать моментом.
    katalonec2014
    1. Александр романов Сегодня, 13:01
      Цитата: katalonec2014
      Пусть своё развивают,

      Вышиванка,вареники и гопак. Это предел развития.
      Александр романов
  7. zivXP Сегодня, 12:59
    Правильно, для здоровья нации полезнее ходить пешком.
    zivXP
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