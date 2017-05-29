16:03 29 мая

В ЮВО продолжает поступать новая и модернизированная техника

В части и соединения 58-й общевойсковой армии Южного федерального округа, дислоцированные на Северном Кавказе и в Южной Осетии, в рамках программы переоснащения войск продолжают поступать новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба ЮВО.



В текущем году в подразделения общевойсковой армии ЮВО поступило около 50 единиц военной и специальной техники. В их числе – модернизированный танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", самоходные артиллерийские установки (САУ) "Акация", беспилотные летательные аппараты, комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", автомобили Урал и современные автобусы,
говорится в релизе.


Сообщается, что всего «до конца года планируется поставить на вооружение общевойсковой армии ЮВО более 200 единиц современной техники, в т.ч. автомобильную технику, бронетанковую технику, ракетно-артиллерийское вооружение, технику радиоэлектронной борьбы, технику радиохимической и биологической защиты, технику медицинской службы и инженерных войск».

Справка пресс-службы: «На модернизированный танк Т-72Б3 установлено последнее поколение средств связи, новейшая система управления огнем, цифровой баллистический вычислитель, позволяющий в несколько раз сократить время производимых расчетов и повысить их эффективность. Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток. Кроме того, появилась возможность стрельбы управляемым снарядом не только с места, но и с ходу».

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 6

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:20
    А почему на нем нету "шторы ",или другого КОЭП? ??
    Изгоняющий либероидов
    1. RASKAT Сегодня, 15:34
      Да нету это они с Тучей попутали.
      Еду пару недель назад по М-4 (под Новочеком) а на встречу колонна из новых Т-72б3м и БМП-3, на тралах. Машин так 40-50 насыщают новой техникой 150 гв дивизию. Отрадно видеть. Особенно что возродили легендарное подразделение, да еще как, 6 полков, шутка ли! good
      RASKAT
  2. katalonec2014 Сегодня, 14:27
    А Натовцы там призыв к России озвучили,мол Россия должна вывести свои войска с Южной Осетии,а так же отозвать признание республик...ну сумасшедший,что возьмёшь. ( Владимир Высоцкий )
    katalonec2014
  3. Владыка Ситх Сегодня, 14:28
    "реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", самоходные артиллерийские установки (САУ) "Акация""
    Я так понимаю это не новая и не модернизированная техника, а поставлена по штату из резерва.
    Владыка Ситх
  4. Астарт Сегодня, 14:36
    Вся техника хорошо известная в ВС. Нет новейших "выставочных" образцов. Такие подразделения обычно первый удар врага на себя принимают
    Астарт
  5. roskot Сегодня, 14:55
    Что ж делать. Окружили демоны. Только вооружаться. И бить наотмашь.
    roskot
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