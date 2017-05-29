В ЮВО продолжает поступать новая и модернизированная техника

В текущем году в подразделения общевойсковой армии ЮВО поступило около 50 единиц военной и специальной техники. В их числе – модернизированный танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", самоходные артиллерийские установки (САУ) "Акация", беспилотные летательные аппараты, комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", автомобили Урал и современные автобусы,

В части и соединения 58-й общевойсковой армии Южного федерального округа, дислоцированные на Северном Кавказе и в Южной Осетии, в рамках программы переоснащения войск продолжают поступать новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба ЮВО.говорится в релизе.Сообщается, что всего «до конца года планируется поставить на вооружение общевойсковой армии ЮВО более 200 единиц современной техники, в т.ч. автомобильную технику, бронетанковую технику, ракетно-артиллерийское вооружение, технику радиоэлектронной борьбы, технику радиохимической и биологической защиты, технику медицинской службы и инженерных войск».Справка пресс-службы: «На модернизированный танк Т-72Б3 установлено последнее поколение средств связи, новейшая система управления огнем, цифровой баллистический вычислитель, позволяющий в несколько раз сократить время производимых расчетов и повысить их эффективность. Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток. Кроме того, появилась возможность стрельбы управляемым снарядом не только с места, но и с ходу».