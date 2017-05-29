Американские эксперты осуждают антитеррористические авиаудары ВВС Египта по Ливии

По моему мнению, если теракт произошёл в глубине территории Египта, то ливийские боевики к нему не имеют отношения. Египет должен бороться с террористами на своей территории.

Очередная серия авиаударов по позициям боевиков так называемого «Исламского государства» (* ИГИЛ, запрещено в РФ) нанесена авиацией Египта в Ливии. Египетский президент распорядился вести уничтожение террористов ИГИЛ (*) на территории сопредельного государства, после того как именно ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт против христиан-коптов. Напомним, что террористы напали на автобус с христианскими паломниками, убив не менее 29 человек.Египетские военные самолёты сегодня наносят авиаудары по террористам ИГИЛ в районе ливийского города Дерна. Это уже третий по счёту авиаудар египетских ВВС с того момента, как террористы напали на туристический автобус.Один из авианалётов привёл к уничтожению лагеря боевиков на западе Дерны, а два других были нацелены против террористов, позиции которых оборудованы южнее. Об этом сообщает «Аль-Джазира».Обращает на себя внимание заявление эксперта, которое приводится «Аль-Джазирой» . Это представитель Гарвардского университета Тарек Масуд. По словам г-на Масуда, «Египет не может решать проблему собственной безопасности авиаударами по территории Ливии». По словам Масуда, это способно привести к жертвам среди мирного населения. Аналогичного мнения придерживается и ряд американских политиков.В этой связи возникает вопрос, где был г-н Масуд и Ко, когда самолёты западной коалиции наносили удары по Ливии, а власти западных стран заявляли о борьбе за свободу и демократию против "тирана" Каддафи? Тогда мирное население не страдало? Или западным самолётам «за демократию» бороться можно, а Египту защищать себя от терроризма нельзя?Масуд:Кстати, не хочет ли г-н Масуд с тех же позиций дать советы США? Ведь если в своё время башни-близнецы Всемирного торгового центра взорвали в Нью-Йорке, то, может быть, и террористов нужно было искать не в Афганистане и не в Ираке, а в своей собственной стране...