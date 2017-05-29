15:55 29 мая

Американские эксперты осуждают антитеррористические авиаудары ВВС Египта по Ливии

Очередная серия авиаударов по позициям боевиков так называемого «Исламского государства» (* ИГИЛ, запрещено в РФ) нанесена авиацией Египта в Ливии. Египетский президент распорядился вести уничтожение террористов ИГИЛ (*) на территории сопредельного государства, после того как именно ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт против христиан-коптов. Напомним, что террористы напали на автобус с христианскими паломниками, убив не менее 29 человек.

Американские эксперты осуждают антитеррористические авиаудары ВВС Египта по Ливии


Египетские военные самолёты сегодня наносят авиаудары по террористам ИГИЛ в районе ливийского города Дерна. Это уже третий по счёту авиаудар египетских ВВС с того момента, как террористы напали на туристический автобус.


Один из авианалётов привёл к уничтожению лагеря боевиков на западе Дерны, а два других были нацелены против террористов, позиции которых оборудованы южнее. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

Обращает на себя внимание заявление эксперта, которое приводится «Аль-Джазирой» . Это представитель Гарвардского университета Тарек Масуд. По словам г-на Масуда, «Египет не может решать проблему собственной безопасности авиаударами по территории Ливии». По словам Масуда, это способно привести к жертвам среди мирного населения. Аналогичного мнения придерживается и ряд американских политиков.

В этой связи возникает вопрос, где был г-н Масуд и Ко, когда самолёты западной коалиции наносили удары по Ливии, а власти западных стран заявляли о борьбе за свободу и демократию против "тирана" Каддафи? Тогда мирное население не страдало? Или западным самолётам «за демократию» бороться можно, а Египту защищать себя от терроризма нельзя?

Масуд:
По моему мнению, если теракт произошёл в глубине территории Египта, то ливийские боевики к нему не имеют отношения. Египет должен бороться с террористами на своей территории.


Кстати, не хочет ли г-н Масуд с тех же позиций дать советы США? Ведь если в своё время башни-близнецы Всемирного торгового центра взорвали в Нью-Йорке, то, может быть, и террористов нужно было искать не в Афганистане и не в Ираке, а в своей собственной стране...

Использованы фотографии: http://www.aljazeera.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Михаил177 Сегодня, 14:17
    Видать египтяне игиловцев немало покрошили, раз их хозяин беспокоится.
    Михаил177
    1. Partyzan Сегодня, 14:36
      По моему мнению, если теракт произошёл в глубине территории Египта, то ливийские боевики к нему не имеют отношения. Египет должен бороться с террористами на своей территории.
      Так столько бабак угрохали, этож опять какие расходы предстоят bully
      Partyzan
    2. oleg-gr Сегодня, 14:36
      Эксперты америкосов осуждают. Видимо бомбежки не очень "демократические". Или египтяне бьют точно по целям. Если бы перепахивали пустыню никто и не "озаботился" бы.
      oleg-gr
  2. bouncyhunter Сегодня, 14:19
    По словам г-на Масуда, «Египет не может решать проблему собственной безопасности авиаударами по территории Ливии».

    Вот уж чья бы корова мычала , а матрасная - молчала ! fool
    bouncyhunter
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:26
      Паша hi -это все американская корова , сша ее кормят, доют, и разрешают мычать what
      Изгоняющий либероидов
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:36
        Привет , Серёга ! hi Задолбали уже эти "исключительные" совать свой нос куда не просят . Сами бахают куда угодно , только не в ИГИЛ (оно и понятно - как же можно стрелять в родное детище) , так ещё и тех , кто бармалеев лупит - осуждают . Тьфу , выродки !
        bouncyhunter
  3. Платов Сегодня, 14:19
    Хочу в Египет!) Красное море...Кайф) эти террористы, только гадить могут. Такой курорт был классный...
    Платов
  4. seregatara1969 Сегодня, 14:19
    египтяне в самую середку попали - ажно эксперты взвыли в матрасии !
    seregatara1969
  5. Платов Сегодня, 14:21
    вот я недоумеваю, как можно быть настолько тупыми, чтобы стать террористами?! Бандерлоги без мозгов.
    Платов
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:24
    Заварили янки кашу с этим игилом -для многих стран большая беда, а для сша это всего лишь политика и бизнес.Вот вы с штатах появилось боевое крыло игила -пускай и янки "испытают удовольствие от неизведанного "по максимуму.
    Изгоняющий либероидов
  7. pvv113 Сегодня, 14:27
    Я перестаю понимать, где американцы говорят серьезно, а где прикалываются. В данном случае выступление Масуда похоже на антре дешевого клоуна
    pvv113
    1. voyaka uh Сегодня, 14:36
      Выступил какой-то профессор со своей точкой зрения.
      Имеет право на мнение, даже если оно - неверное.
      voyaka uh
      1. pvv113 Сегодня, 14:58
        Про права профессора я ничего не говорю, пусть несет любую ахинею. Просто я хочу понять, когда можно смеяться? hi
        pvv113
  8. НЕКСУС Сегодня, 14:36
    По словам г-на Масуда, «Египет не может решать проблему собственной безопасности авиаударами по территории Ливии». По словам Масуда, это способно привести к жертвам среди мирного населения. Аналогичного мнения придерживается и ряд американских политиков.

    Командование вооруженных сил США признало, что в результате авиаударов по позициям запрещенной в России и других странах экстремистской группировки "Исламское государство" рядом с иракским Мосулом погибли по меньшей мере 105 мирных жителей.
    По заявлению военных, их целью были два снайпера из ИГ с высокоточным оружием. Однако в результате авиаудара сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в одном из зданий. Мирные жители, находившиеся в этом здании, погибли.

    Один из свидетелей авиаудара на земле говорил, что в здании находились еще 36 безоружных людей, однако командование армии США сказало, что такой информацией не располагает.




    По заявлению международной правозащитной организации Amnesty International, накануне авиаударов возглавляемой США коалиции, предположительно унесших жизни более 200 человек, мирным жителям Мосула запретили покидать свои дома.

    Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «Накануне авиаударов мирным жителям Мосула было дано указание не покидать свои дома» (Mosul residents were told not to flee before airstrikes that killed civilians), опубликованной 28 марта в The Guardian.

    Согласно отчету правозащитной группы, опубликованному во вторник, 28 марта, рост числа жертв среди гражданского населения говорит о том, что возглавляемая США коалиция в Ираке не предпринимает достаточно мер для предотвращения гибели гражданских лиц.


    Коалиция признала, что Вооруженные силы США ответственны за авиаудары по западному району Мосула, совершенные 17 марта. По свидетельствам очевидцев там было убито не менее 200 мирных жителей. Официальные лица США пока не подтвердили такое количество жертв среди гражданского населения, однако начали расследование.

    Как с этим быть?
    НЕКСУС
  9. лысова Сегодня, 14:51
    --- " Египет должен бороться с террористами на своей территории." ---- Вшивый пёс, верёвка, для просушки полосатых матрасов - не учи отца, совершать половой акт. Давить тебе подобных, будут везде и до тебя дойдёт время. Египтяне делают святое дело, бог им в помощь.
    лысова
  10. Koitel Сегодня, 14:55
    Цитата: НЕКСУС
    Как с этим быть?

    а в ответ " И ЧЁ"
    Koitel
  11. Tusv Сегодня, 14:58
    По словам Масуда, это способно привести к жертвам среди мирного населения.

    В чем проблема. Взорвите хлорную бомбу и террористов ни кто не тронет. Или это уже не катит,. Прикрываться женщинами и детьми, как то сподручнее.
    О Великий муфтий всея Руси, поведай отступникам, что они борются с самим Аллахом, ради царствия иблиса
    Tusv
  12. ВМФ7981 Сегодня, 15:03
    Интересно, а что будет мешать нанесению ударов когда мирного населения не останется и останутся только исламисты?
    ВМФ7981
  13. 3vs Сегодня, 15:13
    Забеспокоились, египтяне "расходный материал" подсократили...
    3vs
  14. roskot Сегодня, 15:13
    Исключительные в трауре. Родное детище наказывают. И кто. Египтяне. Нельзя. Опять арабскую весну замутят в Египте.
    roskot
Картина дня