Американские эксперты осуждают антитеррористические авиаудары ВВС Египта по Ливии
Очередная серия авиаударов по позициям боевиков так называемого «Исламского государства» (* ИГИЛ, запрещено в РФ) нанесена авиацией Египта в Ливии. Египетский президент распорядился вести уничтожение террористов ИГИЛ (*) на территории сопредельного государства, после того как именно ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт против христиан-коптов. Напомним, что террористы напали на автобус с христианскими паломниками, убив не менее 29 человек.
Египетские военные самолёты сегодня наносят авиаудары по террористам ИГИЛ в районе ливийского города Дерна. Это уже третий по счёту авиаудар египетских ВВС с того момента, как террористы напали на туристический автобус.
Один из авианалётов привёл к уничтожению лагеря боевиков на западе Дерны, а два других были нацелены против террористов, позиции которых оборудованы южнее. Об этом сообщает «Аль-Джазира».
Обращает на себя внимание заявление эксперта, которое приводится «Аль-Джазирой» . Это представитель Гарвардского университета Тарек Масуд. По словам г-на Масуда, «Египет не может решать проблему собственной безопасности авиаударами по территории Ливии». По словам Масуда, это способно привести к жертвам среди мирного населения. Аналогичного мнения придерживается и ряд американских политиков.
В этой связи возникает вопрос, где был г-н Масуд и Ко, когда самолёты западной коалиции наносили удары по Ливии, а власти западных стран заявляли о борьбе за свободу и демократию против "тирана" Каддафи? Тогда мирное население не страдало? Или западным самолётам «за демократию» бороться можно, а Египту защищать себя от терроризма нельзя?
Масуд:
Кстати, не хочет ли г-н Масуд с тех же позиций дать советы США? Ведь если в своё время башни-близнецы Всемирного торгового центра взорвали в Нью-Йорке, то, может быть, и террористов нужно было искать не в Афганистане и не в Ираке, а в своей собственной стране...
Египетские военные самолёты сегодня наносят авиаудары по террористам ИГИЛ в районе ливийского города Дерна. Это уже третий по счёту авиаудар египетских ВВС с того момента, как террористы напали на туристический автобус.
Один из авианалётов привёл к уничтожению лагеря боевиков на западе Дерны, а два других были нацелены против террористов, позиции которых оборудованы южнее. Об этом сообщает «Аль-Джазира».
Обращает на себя внимание заявление эксперта, которое приводится «Аль-Джазирой» . Это представитель Гарвардского университета Тарек Масуд. По словам г-на Масуда, «Египет не может решать проблему собственной безопасности авиаударами по территории Ливии». По словам Масуда, это способно привести к жертвам среди мирного населения. Аналогичного мнения придерживается и ряд американских политиков.
В этой связи возникает вопрос, где был г-н Масуд и Ко, когда самолёты западной коалиции наносили удары по Ливии, а власти западных стран заявляли о борьбе за свободу и демократию против "тирана" Каддафи? Тогда мирное население не страдало? Или западным самолётам «за демократию» бороться можно, а Египту защищать себя от терроризма нельзя?
Масуд:
По моему мнению, если теракт произошёл в глубине территории Египта, то ливийские боевики к нему не имеют отношения. Египет должен бороться с террористами на своей территории.
Кстати, не хочет ли г-н Масуд с тех же позиций дать советы США? Ведь если в своё время башни-близнецы Всемирного торгового центра взорвали в Нью-Йорке, то, может быть, и террористов нужно было искать не в Афганистане и не в Ираке, а в своей собственной стране...
Использованы фотографии: http://www.aljazeera.com
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