ЦАХАЛ отрицает принудительное проведение для нееврейских солдат курса гиюра
Пресс-служба израильского министерства обороны прокомментировала доклад, который был представлен накануне. Напомним, что в докладе сообщалось о почти 6,8 тыс. жалоб, исходящих от израильских военнослужащих. Часть жалоб касалась проявлений расизма в израильских вооружённых силах, а также принуждения военнослужащих нееврейской национальности проходить курсы по подготовке к мероприятию гиюр. Гиюр – это обращение в иудаизм тех, кто не является этническим евреем.
Тема "добровольной принудительности" гиюра в израильской армии в последнее время всплыла ещё и после информации, представленной депутатом Кнессета Ксенией Светловой. К ней обратился солдат из семьи репатриантов, заявивший, что его и его нееврейских товарищей ЦАХАЛ заставляет проходить курсы для будущего перехода военнослужащих в иудейскую веру.
Командование вооружёнными силами Израиля утверждает, что никакого принуждения к гиюру в израильской армии не проводится.
Израильский портал «Курсор» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что заявления о принудительном прохождении курсов организации «Натив» являются ложными. При этом в ЦАХАЛ заявили, что правозащитникам, оказывающим помощь репатриантам, "необходимо тщательнее изучать документы (о проведении курсов в израильской армии)".
Отмечается, что курсы сугубо добровольные, и каждый солдат может при желании от них отказаться, причём на любом этапе их прохождения (даже если записался). Однако в правозащитных организациях по-прежнему заявляют, что командование ВС Израиля «несколько лукавит».
Тема "добровольной принудительности" гиюра в израильской армии в последнее время всплыла ещё и после информации, представленной депутатом Кнессета Ксенией Светловой. К ней обратился солдат из семьи репатриантов, заявивший, что его и его нееврейских товарищей ЦАХАЛ заставляет проходить курсы для будущего перехода военнослужащих в иудейскую веру.
Командование вооружёнными силами Израиля утверждает, что никакого принуждения к гиюру в израильской армии не проводится.
Израильский портал «Курсор» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что заявления о принудительном прохождении курсов организации «Натив» являются ложными. При этом в ЦАХАЛ заявили, что правозащитникам, оказывающим помощь репатриантам, "необходимо тщательнее изучать документы (о проведении курсов в израильской армии)".
Отмечается, что курсы сугубо добровольные, и каждый солдат может при желании от них отказаться, причём на любом этапе их прохождения (даже если записался). Однако в правозащитных организациях по-прежнему заявляют, что командование ВС Израиля «несколько лукавит».
Использованы фотографии: http://cursorinfo.co.il/otvet-tsahala-soldat-ne-prinuzhdayut-prohodit-giyur/
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