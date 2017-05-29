15:58 29 мая

ЦАХАЛ отрицает принудительное проведение для нееврейских солдат курса гиюра

Пресс-служба израильского министерства обороны прокомментировала доклад, который был представлен накануне. Напомним, что в докладе сообщалось о почти 6,8 тыс. жалоб, исходящих от израильских военнослужащих. Часть жалоб касалась проявлений расизма в израильских вооружённых силах, а также принуждения военнослужащих нееврейской национальности проходить курсы по подготовке к мероприятию гиюр. Гиюр – это обращение в иудаизм тех, кто не является этническим евреем.

Тема "добровольной принудительности" гиюра в израильской армии в последнее время всплыла ещё и после информации, представленной депутатом Кнессета Ксенией Светловой. К ней обратился солдат из семьи репатриантов, заявивший, что его и его нееврейских товарищей ЦАХАЛ заставляет проходить курсы для будущего перехода военнослужащих в иудейскую веру.

ЦАХАЛ отрицает принудительное проведение для нееврейских солдат курса гиюра



Командование вооружёнными силами Израиля утверждает, что никакого принуждения к гиюру в израильской армии не проводится.

Израильский портал «Курсор» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что заявления о принудительном прохождении курсов организации «Натив» являются ложными. При этом в ЦАХАЛ заявили, что правозащитникам, оказывающим помощь репатриантам, "необходимо тщательнее изучать документы (о проведении курсов в израильской армии)".

Отмечается, что курсы сугубо добровольные, и каждый солдат может при желании от них отказаться, причём на любом этапе их прохождения (даже если записался). Однако в правозащитных организациях по-прежнему заявляют, что командование ВС Израиля «несколько лукавит».



Использованы фотографии: http://cursorinfo.co.il/otvet-tsahala-soldat-ne-prinuzhdayut-prohodit-giyur/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 41

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  1. Астарт Сегодня, 14:42
    Вот молодцы евреи, гнут свою линию и плевать на Мировую общественность и либералистические права.
    Астарт
  2. Partyzan Сегодня, 14:42
    Кто не иудей - тот против богоизбранных hi
    Partyzan
  3. профессор Сегодня, 14:43
    Ни дня без новостей о сионистах. wassat
    профессор
    1. Tusv Сегодня, 14:47
      Цитата: профессор
      Ни дня без новостей о сионистах

      А нафига вы моих племяшек зомбировали? Институт -Цахал -Замуж
      Tusv
      1. karish Сегодня, 14:55
        Цитата: Tusv
        Цитата: профессор
        Ни дня без новостей о сионистах

        А нафига вы моих племяшек зомбировали? Институт -Цахал -Замуж

        зомби
        karish
        1. Tusv Сегодня, 15:19
          Не ну, где ви видели Еврейку без высшего образования? Но причем тут Цахал. Скалка она должна быть мирной ласковой, а если она воинственная, то куда от нее спрятаться? Не порядок в ваше земле обетованной
          Tusv
    2. Александр романов Сегодня, 15:42
      Цитата: профессор
      Ни дня без новостей о сионистах

      А нехрен было захватывать весь мир laughing
      Александр романов
    3. Lancer Сегодня, 15:51
      Безотказный способ повысить посещаемость сайта.
      Lancer
  4. voyaka uh Сегодня, 14:46
    Да на эти курсы в очереди стоят. Полно семей от смешанных браков.
    Курс легкий. А потом от тебя никто не требует в кипе ходить или в юбке до колен.
    voyaka uh
    1. Анатоль Клим Сегодня, 14:55
      Цитата: voyaka uh
      Курс легкий. А потом от тебя никто не требует в кипе ходить или в юбке до колен.

      А обрезание требуют? у мусульман слышал можно быть мусульманиным и не быть обрезаным.
      Анатоль Клим
      1. профессор Сегодня, 14:59
        Цитата: Анатоль Клим
        А обрезание требуют? у мусульман слышал можно быть мусульманиным и не быть обрезаным.

        Требуют.

        PS
        Давайте один раз и не навсегда объясню, что это за 6.8 тысяч жалоб. Существует такая структура как Натсив Квилот Ахаялим в которую каждый солдат может пожаловаться на кого и что угодно в армии. На своего командира крикнувшего на солдата как-то, на столовку в которой компот был холодным, на командующего генштабом принявшего решение, что береты теперь будут другого цвета. Каждая жалоба регистрируется и проверяется. Никто не может отлынить от проверки. Будь то сержант отделения или командующий ВВС. Каждый год публикуется статистика жалоб. Например в этом году особое внимание прессы было уделено "расизму" и падению мотивации у солдаток в смешанных батальонах. Пример "расизма" может быть когда солдату друзу не дали пойти на свадьбу его 17-й троюродной сестры. Или христианину запретили есть бутерброд со свининой в солдатской столовой. "Расизм" закричали они и побежали жаловаться.
        Относительно гиюра. Гиюр не только дело добровольное, но и совсем не поощрямое. Пройти его сложно и религиозные власти ставят всяческие препоны. Причина одна: "Ты уверен, что оно тебе надо стать евреем?" На сколько сильно уверен? Заставить пройти гиюр это против самого принципа гиюра.
        Теперь об армейском гиюре. Чем он привлекателен для солдат, но не для армии. Солдат не еврей приходит к отцу командиру и говорит: "Пока вы тут будете окопы копать на солнце, я пойду на курсы гиюра. Поучу традиции в мягком кресле в кондиционированном помещении." И так далее. Так что никогда не поверю, что кто-то заставляет проходить гиюр, тем более в армии.
        профессор
        1. Астарт Сегодня, 15:05
          Спасибо, очень сжато и доходчиво. Я стал гуглить и столько бреда прочитал
          Астарт
      2. Red_Hamer Сегодня, 15:00
        А обрезание требуют? у мусульман слышал можно быть мусульманиным и не быть обрезаным.
        А Вы с какой целью интересуетесь? laughing
        Red_Hamer
        1. Анатоль Клим Сегодня, 15:05
          Цитата: Red_Hamer
          А Вы с какой целью интересуетесь?

          Мой бывший сослуживец по национальности белорус уехал с женой еврейкой в Израиль на ПМЖ, через три месяца вернулся в Беларусь, обратно на Родину. Как то раз за рюмкой чая сказал мне, что не захотел стать евреем, жена кстати осталась в Израиле.
          Анатоль Клим
          1. voyaka uh Сегодня, 15:20
            "Как то раз за рюмкой чая сказал мне, что не захотел стать евреем, жена кстати осталась в Израиле"///

            Это бывает. Не все к Израилю привыкают. Жара опять же... А в Беларуси леса, снега.
            Но принуждать его стать евреем никото бы ни стал. drinks
            voyaka uh
            1. Анатоль Клим Сегодня, 15:30
              Цитата: voyaka uh
              Но принуждать его стать евреем никото бы ни стал.

              Скорее всего Вы правы, просто люди привыкают к своему образу жизни, к своей земле, к своей Родине. Я сейчас ни за какие деньги, ни за какие печеньки не уеду из своего Поволжья. Пусть где-то там и лучше и богаче и сытнее, а мы уж здесь как-нибудь в России матушке, здесь родился, пусть здесь и похоронят рядом с дедами и прадедами.
              Анатоль Клим
          2. Alikos Сегодня, 15:56
            Цитата: Анатоль Клим
            Цитата: Red_Hamer
            А Вы с какой целью интересуетесь?

            Мой бывший сослуживец по национальности белорус уехал с женой еврейкой в Израиль на ПМЖ, через три месяца вернулся в Беларусь, обратно на Родину. Как то раз за рюмкой чая сказал мне, что не захотел стать евреем, жена кстати осталась в Израиле.


            Это типа суннет надо было делать при гиюре ?
            Alikos
        2. voyaka uh Сегодня, 15:34
          Смешной эпизод smile . Был в командировке в Англии.
          Парнишка-уборщик индус спрашивает: "из израиля? как стать евреем?".
          Я: "трудно, гиюр, ...морока. ...а зачем тебе?"
          Он: "евреи богатые..., но ладно,
          мусульмане тоже богатые [в Лондоне, ясное дело], пойду в ислам, к ним проще"
          voyaka uh
          1. Анатоль Клим Сегодня, 15:55
            Цитата: voyaka uh
            Парнишка-уборщик индус

            Старый, старый анекдот: два новых русских лежат на пляже в Майями, один говорит другому
            - слушай Ваня, а ты по России не скучаешь, Родина однако!
            - да ты чо Петруха, я что еврей что ли!
            Анатоль Клим
      3. voyaka uh Сегодня, 15:01
        Не в курсе, честно говоря. Фишка, что перед курсом тебе обрезание
        не имеют право делать - еще не еврей. А после курса, когда ты уже сделал гиюр,
        сделать обрезание могут только добровольно, принудить не могут.
        Из Союза приехали большинство необрезанных.
        Кто хотел - сделал (как я, например, потому что - красиво laughing ) , кто не хотел - пофиг.
        voyaka uh
        1. Саша Крымский Сегодня, 15:15
          Цитата: voyaka uh

          Кто хотел - сделал (как я, например, потому что - красиво laughing ) .

          Продеманстрируйте нам пожалуйста- как получилось. belay
          Саша Крымский
          1. voyaka uh Сегодня, 15:17
            Подруги и жены говорили - красиво! Им видней.
            voyaka uh
            1. Саша Крымский Сегодня, 15:20
              Цитата: voyaka uh
              Подруги и жены говорили - красиво! Им видней.
              laughing
              Саша Крымский
              1. Саша Крымский Сегодня, 15:43
                stop А жена видела, или только её подруги?
                Саша Крымский
            2. Александр романов Сегодня, 15:44
              Цитата: voyaka uh
              Подруги и жены говорили - красиво!

              Слухи это! Факты будут?
              Александр романов
              1. voyaka uh Сегодня, 15:51
                Вы с модераторами сначала договоритесь, замолвите за меня словечко.
                И я тут же мобильником сфоткаю fellow .
                А то я как-то за публикацию фотки изр. супер-модели в купальнике предупреждение получил.
                А тут ТАКАЯ красота. belay
                voyaka uh
        2. Tusv Сегодня, 15:30
          Цитата: voyaka uh
          Кто хотел - сделал (как я, например, потому что - красиво

          А мне таджики говорили, Есть бабы, а бани нет. Оказывается врали.Оказывается Красиво :wassat
          Лови анекдот
          - На смотри
          - у вас венеролическое заболевание и живность.
          - Обижайшь, да? Посмотри какой красавец:
          Tusv
      4. aleksfill Сегодня, 15:04
        Яхве чуть не убил Моисея за то, что тот не был обрезан, скорее всего обрезание,
        сегодня, это непременное условие.
        aleksfill
        1. антивирус Сегодня, 15:27
          Вам смешно, а так начиналась ТрМВ
          антивирус
      5. Александр романов Сегодня, 15:43
        Цитата: Анатоль Клим
        А обрезание требуют?

        Да,по самые яйца laughing
        Александр романов
  5. Приговор Сегодня, 14:59
    Что Вы, что Вы... это злые языки наговаривают на замечательный Израиль! Сейчас подтянутся правдивые еврейские парни, которые непременно опровергнут эту ложь... lol
    Приговор
    1. Арон Заави Сегодня, 15:10
      Цитата: Приговор
      Что Вы, что Вы... это злые языки наговаривают на замечательный Израиль! Сейчас подтянутся правдивые еврейские парни, которые непременно опровергнут эту ложь... lol

      Не волнуйся. Тебе обрезаться никто не предлагает. laughing
      Арон Заави
  6. 3vs Сегодня, 15:08
    Это "дедовщина" какая-то! lol
    3vs
  7. лысова Сегодня, 15:09
    --- " Однако в правозащитных организациях по-прежнему заявляют, что командование ВС Израиля «несколько лукавит»." --- hi lol Повеселили от души. А когда народ Израиля не ( мягко сказать) лукавил laughing . Извините, за прямоту, но это у, Вас, в крови. Вы, даже не замечая этого идёте на обман, даже самых близких и родных вам людей. А интересно, Вы, как относитесь к правде, искренности? А я знаю как ... .
    лысова
    1. Lancer Сегодня, 15:56
      Точно,точно,все время вгем и нагло обманываем простодушный народ-богоносец :)))
      Lancer
  8. Оператор Сегодня, 15:16
    А чего ещё ожидали новобранцы - неиудеи от армии такого расистского государства как Израиль?

    Ведь в Израиле все "богоизбранные" - юберменши, а все гои - унтерменши.
    Оператор
  9. Alexey RA Сегодня, 15:16
    "Принуждение к гиюру"... а ведь неплохое название для войсковой операции. smile
    Alexey RA
    1. voyaka uh Сегодня, 15:24
      good Прикольно! Атака на Хизбалла, операция: "принуждение к гиюру".
      Вот они обалдеют! belay
      voyaka uh
  10. lopvlad Сегодня, 15:34
    солдат из семьи репатриантов

    нечего было туда ехать жить.Это только в "тоталитарном" СССР насильно никто в веру не обращал как в других странах.
    У нас вон в медийной сфере 90% конченных русофобов являются евреями.
    lopvlad
  11. lopvlad Сегодня, 15:37
    Цитата: voyaka uh
    Курс легкий.


    в христианстве проще и без членовредительства.Куда только ювенальщики смотрят.
    lopvlad
  12. Рабинович_007 Сегодня, 15:57
    Люблю ЦАХАЛ smile
    На страже мира всей планеты.
    Рабинович_007
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