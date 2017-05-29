В НАТО предложили Москве отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии
Парламентская ассамблея НАТО предложила Москве отозвать признание Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, передает РИА Новости .
В декларации, опубликованной на сайте ассамблеи, также содержится призыв «выполнить международные обязательства, взятые в отношении Грузии» и «вывести войска из "оккупированных регионов».
При этом отмечается, что Парламентская ассамблея НАТО «приветствует конструктивную политику Грузии, направленную на деэскалацию напряженности в отношениях с Россией».
Весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО проходила в Тбилиси с 26 мая. В течение трех дней около 600 делегатов из парламентов стран альянса и стран-партнеров приняли участие в комитетских заседаниях.
Напомним, Южная Осетия и Абхазия объявили о независимости от Тбилиси после войны в августе 2008 года. Российская Федерация признала независимость республик. В Грузии же считают их оккупированными территориями. Москва не раз заявляла, что признание республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
В декларации, опубликованной на сайте ассамблеи, также содержится призыв «выполнить международные обязательства, взятые в отношении Грузии» и «вывести войска из "оккупированных регионов».
При этом отмечается, что Парламентская ассамблея НАТО «приветствует конструктивную политику Грузии, направленную на деэскалацию напряженности в отношениях с Россией».
Весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО проходила в Тбилиси с 26 мая. В течение трех дней около 600 делегатов из парламентов стран альянса и стран-партнеров приняли участие в комитетских заседаниях.
Напомним, Южная Осетия и Абхазия объявили о независимости от Тбилиси после войны в августе 2008 года. Российская Федерация признала независимость республик. В Грузии же считают их оккупированными территориями. Москва не раз заявляла, что признание республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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