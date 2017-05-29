15:54 29 мая

В НАТО предложили Москве отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии

Парламентская ассамблея НАТО предложила Москве отозвать признание Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, передает РИА Новости .

В НАТО предложили Москве отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии


В декларации, опубликованной на сайте ассамблеи, также содержится призыв «выполнить международные обязательства, взятые в отношении Грузии» и «вывести войска из "оккупированных регионов».


При этом отмечается, что Парламентская ассамблея НАТО «приветствует конструктивную политику Грузии, направленную на деэскалацию напряженности в отношениях с Россией».

Весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО проходила в Тбилиси с 26 мая. В течение трех дней около 600 делегатов из парламентов стран альянса и стран-партнеров приняли участие в комитетских заседаниях.

Напомним, Южная Осетия и Абхазия объявили о независимости от Тбилиси после войны в августе 2008 года. Российская Федерация признала независимость республик. В Грузии же считают их оккупированными территориями. Москва не раз заявляла, что признание республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Комментарии 36

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  1. Partyzan Сегодня, 15:05
    В декларации, опубликованной на сайте ассамблеи, также содержится призыв «выполнить международные обязательства, взятые в отношении Грузии» и «вывести войска из "оккупированных регионов».
    а может еще и ЯО им отдать? fool
    Partyzan
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:09
      Парламентская ассамблея НАТО предложила Москве отозвать признание Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами

      От буя ушки вам , удоды тоскливые ! am
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 15:12
        Военный блок уже делает политические заявления? В Европе и США уюе военнй режим? ....или кто такая эта ната? laughing
        Чёрный
        1. freejack Сегодня, 15:18
          В Европе и США уюе военнй режим?

          Да хpен бы с ними - нехай свои режимы устанавливают...Грузия куда?...У них уже и Аджария лишняя стала?... wink
          freejack
        2. sharp-lad Сегодня, 15:20
          НАТО - Национальная американская террористическая организация. Это самая точная
          расшифровка абвеатуры на сегодняшний день.
          sharp-lad
        3. тол100в Сегодня, 15:21
          Цитата: Чёрный
          .или кто такая эта ната?

          Вот в этом и весь вопрос! Может еще и Гринпис совместно с кружком "поющих грузинских мальчиков" выдвинут аналогичные требования?!
          тол100в
          1. Ююка Сегодня, 15:32
            Цитата: тол100в
            Цитата: Чёрный
            .или кто такая эта ната?

            Вот в этом и весь вопрос! Может еще и Гринпис совместно с кружком "поющих грузинских мальчиков" выдвинут аналогичные требования?!


            напрашивается аналогия -
            весна 45-го, Гитлер выступает с предложением к Сталину не брать Берлин и отвести войска к Москве belay
            Ююка
      2. НЕКСУС Сегодня, 15:37
        Цитата: bouncyhunter
        От буя ушки вам , удоды тоскливые !

        Лучше уши от осла...кстати интересная инфа,Паша...
        57-летний Роберт Мерфи , который работал ночным сторожем музея восковых фигур мадам Тюссо арестован за половые контакты с семнадцатью скульптурами.Среди которых оказалась и восковая копия Барака Обамы.


        Все свои преступления подозреваемый совершал в период с июня 2016 года по сегодняшний день

        Сотрудники музея заметили, что многие скульптуры так или иначе были повреждены в течение последних нескольких месяцев.

        После проверки кадров видеонаблюдения стало ясно в связи с чем статуи получили столь характерные повреждения.

        По словам пресс-секретаря полиции Нью-Йорка, лейтенанта Дэвида Робинсона, обвиняемый имел сексуальные отношения с восковыми фигурами многочисленных знаменитостей, в том числе Рональда Рейгана, Ганди, Альберта Эйнштейна, и даже Кинг-Конга.

        Последним счастливчиком оказался Барак Обама.
        wassat
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:47
          Убил , Андрюха , пишу изпоцтола ... laughing
          bouncyhunter
        2. Alikos Сегодня, 15:49
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: bouncyhunter
          От буя ушки вам , удоды тоскливые !

          Лучше уши от осла...кстати интересная инфа,Паша...
          57-летний Роберт Мерфи , который работал ночным сторожем музея восковых фигур мадам Тюссо арестован за половые контакты с семнадцатью скульптурами.Среди которых оказалась и восковая копия Барака Обамы.


          Все свои преступления подозреваемый совершал в период с июня 2016 года по сегодняшний день
          Сотрудники музея заметили, что многие скульптуры так или иначе были повреждены в течение последних нескольких месяцев.
          После проверки кадров видеонаблюдения стало ясно в связи с чем статуи получили столь характерные повреждения.
          По словам пресс-секретаря полиции Нью-Йорка, лейтенанта Дэвида Робинсона, обвиняемый имел сексуальные отношения с восковыми фигурами многочисленных знаменитостей, в том числе Рональда Рейгана, Ганди, Альберта Эйнштейна, и даже Кинг-Конга.
          Последним счастливчиком оказался Барак Обама.
          wassat


          Всех имел!
          Alikos
      3. Alikos Сегодня, 15:47
        Цитата: bouncyhunter
        Парламентская ассамблея НАТО предложила Москве отозвать признание Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами

        От буя ушки вам , удоды тоскливые ! am

        "Предложили отказаться..."
        Не предлагайте нам что делать и мы не покажем вам направление!
        Alikos
    2. Астарт Сегодня, 15:11
      Им бы собраться всем вместе и к Гудвину за мозгами сходить
      Астарт
    3. Teberii Сегодня, 15:11
      НАТО мается от бессилия .
      Teberii
    4. виктор н Сегодня, 15:13
      Пусть, для начала, откажутся от признания независимости Косово. А там будем думать дальше.
      виктор н
      1. sharp-lad Сегодня, 15:16
        С кончиков пальцев снял!!! am lol hi hi hi
        sharp-lad
      2. Тень тьмы Сегодня, 15:41
        Для начала пусть откажутся от признания независимости ВСЕХ бывших советских республик и признают их сепаратистскими незаконными образованиями, тогда можно поговорить и о том что они забыли в Грузии!
        Тень тьмы
    5. ShadowCat Сегодня, 15:37
      Цитата: Partyzan
      а может еще и ЯО им отдать?

      С доставкой до порога?)
      ShadowCat
    6. Комментарий был удален.
  2. Алексей Макарыч Сегодня, 15:09
    Ага, и "Кемпску волость"...
    Алексей Макарыч
  3. Злой 55 Сегодня, 15:11
    Есть в России такой bpвечный афоризм-"А ху-ху не хо-хо"?
    Злой 55
  4. polev66 Сегодня, 15:14
    видать сильно хочется грузинов в нато принять
    polev66
    1. тол100в Сегодня, 15:28
      Цитата: polev66
      видать сильно хочется грузинов в нато принять

      А устав самой =наты= это не позволяет! Значит стоит ожидать его пересмотра! Игра в исключительность не задалась, пора менять правила ....
      тол100в
  5. Black_PR Сегодня, 15:15
    Пусть напишут свои предложения на бумаге, затем свернут в плотную трубочку и засунут себе .... Именно туда.
    Black_PR
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:15
    Обуревший
    генерал Петр Павел








    председатель Военного комитета НАТО, генерал Петр Павел призвал Россию "отозвать признание" Абхазии и Южной Осетии.
    "Призываем Россию отозвать признание независимости двух регионов (Абхазии и Южной Осетии — ред.) и выразить уважение грузинских границ", — заявил генерал после встречи с министром обороны Грузии Леваном Изория
    http://www.yaplakal.com/forum1/topic1558064.html

    Хочу сказать этим господам по русски от души трехэтажным фольклором...
    но нельзя выгонят из клуба НВО...ограничусь простыми словами...
    идите вы на три буквы в известное место.
    Тот же ЛЕХА
  7. 1536 Сегодня, 15:16
    Аппетиты растут. Как бы им не лопнуть, ведь забрызгают навозом пол света.
    1536
  8. Дамир Сегодня, 15:17
    Ну давайте не будем так строги к людям... тем более не привычным... три дня непрерывной пьянки с песнями кого угодно доведут.... ладно еще всем составом зеленых человечков по тбилиси не ловят или не отправились чеченских геев освобождать.....
    Дамир
  9. Black_PR Сегодня, 15:18
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Обуревший
    генерал Петр Павел


    председатель Военного комитета НАТО, генерал Петр Павел призвал Россию "отозвать признание" Абхазии и Южной Осетии.
    "Призываем Россию отозвать признание независимости двух регионов (Абхазии и Южной Осетии — ред.) и выразить уважение грузинских границ", — заявил генерал после встречи с министром обороны Грузии Леваном Изория
    http://www.yaplakal.com/forum1/topic1558064.html
    Хочу сказать этим господам по русски от души трехэтажным фольклором...
    но нельзя выгонят из клуба НВО...ограничусь простыми словами...
    идите вы на три буквы в известное место.

    )))) Так это Пётр или Павел ? Мутный какой то мон женераль...)))
    Black_PR
  10. roskot Сегодня, 15:18
    Нарываются ребята на партнерский ответ.Мыши они всегда храбрые пока кот спит. Пора бы нам хвостом пошевелить. А то обнаглели уже.
    roskot
  11. roskot Сегодня, 15:19
    В НАТО предложили Москве отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии
    А ТО ЧТО?
    roskot
    1. Злодей Сегодня, 15:36
      Цитата: roskot
      А ТО ЧТО?

      А ТО, КАК В ПРОШЛЫЙ РАЗ БУДЕТ!!! Озабоченность выразят, как минимум, и ещё раз агрессором обзовут, а санкции, ввиду обоюдоконечности сей палки применять,скорее всего, не станут, Крым отжать у нас это не помогло. wassat fellow wassat
      Злодей
  12. лысова Сегодня, 15:23
    Да конечно же откажемся. Мы просто, по их согласию, включим их в состав России, чтоб у некоторых вожжа под хвостом не зудела. Так и лезут поближе к нашим границам, видать прижаться хотят, потереться - ... . Накалим лом до красна с одной стороны, а другой стороной в- да туда.
    лысова
  13. Михаил55 Сегодня, 15:25
    Цитата: Partyzan
    а может еще и ЯО им отдать?

    Ярославскую область????? feel
    Михаил55
  14. 3vs Сегодня, 15:28
    Тоже самое мы можем предложить нате - Косово - это Сербия!
    Косовских главарей под трибунал!
    И, таки, да - не пора ли Аляску и Калифорнию взад вернуть!
    3vs
  15. svp67 Сегодня, 15:30
    Парламентская ассамблея НАТО предложила Москве
    svp67
  16. Tusv Сегодня, 15:40
    Напомним, Южная Осетия и Абхазия объявили о независимости от Тбилиси после войны в августе 2008

    Что вы, что вы.Какой то обратный отсчет. Будто бы не было войн за независимость и наших \воинов не расстреливали. 08.08.08 Просто узаконили свое право на самоопределение
    Tusv
  17. Flinky Сегодня, 15:40
    Тоскливые нытики.
    Flinky
  18. Владимир Постников Сегодня, 15:42
    Кто-то вот так взял, да и признал независимость Косово. Кто же это был, такой нехороший? Нет, не нехороший, а отъявленный негодяй, который бомбил электростанции, и прочую промышленную и транспортную инфрастуктуру Сербии.
    Теперь тот же самый негодяй предлагает что-то там отозвать?
    Ну, не знаю, не знаю.
    Владимир Постников
  19. yehat Сегодня, 15:48
    вот 6 пунктов соглашения 12 августа, которые и являются "обязательством" РФ
    Соглашение содержит шесть пунктов:

    1. Не прибегать к использованию силы
    2. Окончательное прекращение всех военных действий.
    3. Свободный допуск гуманитарной помощи.
    4. Вооруженным силам Грузии надлежит вернуться в места их постоянной дислокации.
    5. Создание международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в регионах Абхазии и Южной Осетии.
    6. Вооруженные силы России должны выйти на линию, предшествующую началу боевых действий.

    кроме 4 пункта, остальные выполнены.
    yehat
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