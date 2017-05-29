Правительственные силы взяли под контроль дорогу Дамаск-Пальмира

Террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) отступили в сторону Сухне. Трасса Дамаск-Пальмира под контролем армии и союзных сил,

Вооруженные группировки, размещенные в районах к востоку от аль-Махрама, пустили ракету, которая привела гибели людей,