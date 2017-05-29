Правительственные силы взяли под контроль дорогу Дамаск-Пальмира
Сирийская армия при поддержке союзных сил вернули контроль над основной трассой Дамаск-Пальмира, передает РИА Новости сообщение местного источника.
По его словам, наступление продолжается к западу от Пальмиры.
Собеседник сообщил, что «бои с террористами продолжаются в трех километрах от города Арак на трассе Пальмира -Дейр-эз-Зор». Боевики несут большие потери и отступают в сторону главного своего оплота в городе Сухне.
К настоящему времени в ходе операции на востоке провинции Хомс зачищено от террористов около тысячи квадратных километров.
Агентство сообщает также о гибели в Хомсе четырех малолетних детей и их бабушки при попадании в дом снаряда.
Недавно из Хомса были вывезены все боевики, не пожелавшие сложить оружие. Город полностью перешел под контроль армии и местной администрации. Однако, по словам собеседника, бандформирования остались близ Хомса в районе аль-Махрам.
Он добавил, что от взрыва пострадал еще один член семьи, сам же дом получил серьезные повреждения.
Террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) отступили в сторону Сухне. Трасса Дамаск-Пальмира под контролем армии и союзных сил,сказал источник.
По его словам, наступление продолжается к западу от Пальмиры.
Собеседник сообщил, что «бои с террористами продолжаются в трех километрах от города Арак на трассе Пальмира -Дейр-эз-Зор». Боевики несут большие потери и отступают в сторону главного своего оплота в городе Сухне.
К настоящему времени в ходе операции на востоке провинции Хомс зачищено от террористов около тысячи квадратных километров.
Агентство сообщает также о гибели в Хомсе четырех малолетних детей и их бабушки при попадании в дом снаряда.
Недавно из Хомса были вывезены все боевики, не пожелавшие сложить оружие. Город полностью перешел под контроль армии и местной администрации. Однако, по словам собеседника, бандформирования остались близ Хомса в районе аль-Махрам.
Вооруженные группировки, размещенные в районах к востоку от аль-Махрама, пустили ракету, которая привела гибели людей,сказал источник.
Он добавил, что от взрыва пострадал еще один член семьи, сам же дом получил серьезные повреждения.
Использованы фотографии: ИА Новости / Михаил Алаеддин
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