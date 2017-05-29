15:54 29 мая

Правительственные силы взяли под контроль дорогу Дамаск-Пальмира

Сирийская армия при поддержке союзных сил вернули контроль над основной трассой Дамаск-Пальмира, передает РИА Новости сообщение местного источника.

Правительственные силы взяли под контроль дорогу Дамаск-Пальмира


Террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) отступили в сторону Сухне. Трасса Дамаск-Пальмира под контролем армии и союзных сил,
сказал источник.


По его словам, наступление продолжается к западу от Пальмиры.

Собеседник сообщил, что «бои с террористами продолжаются в трех километрах от города Арак на трассе Пальмира -Дейр-эз-Зор». Боевики несут большие потери и отступают в сторону главного своего оплота в городе Сухне.

К настоящему времени в ходе операции на востоке провинции Хомс зачищено от террористов около тысячи квадратных километров.

Агентство сообщает также о гибели в Хомсе четырех малолетних детей и их бабушки при попадании в дом снаряда.

Недавно из Хомса были вывезены все боевики, не пожелавшие сложить оружие. Город полностью перешел под контроль армии и местной администрации. Однако, по словам собеседника, бандформирования остались близ Хомса в районе аль-Махрам.

Вооруженные группировки, размещенные в районах к востоку от аль-Махрама, пустили ракету, которая привела гибели людей,
сказал источник.

Он добавил, что от взрыва пострадал еще один член семьи, сам же дом получил серьезные повреждения.

Использованы фотографии: ИА Новости / Михаил Алаеддин
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 15:47
    Уже со счета сбиться можно... Вот такие они "бои местного значения"
    svp67
Картина дня