18:35 29 мая

Израиль патрулирует границу с Сектором Газа с помощью беспилотных автомобилей

На израильском портале www.nrg.co.il появился материал, который сообщает о необычном способе патрулирования границы между Израилем и Сектором Газа. Необычность патрулирования состоит в том, что вдоль границы с израильской стороны мониторинг обстановки осуществляется с помощью особого автомобиля. Это автотранспортный беспилотник.

Израиль патрулирует границу с Сектором Газа с помощью беспилотных автомобилей


Как сообщается, беспилотный автомобиль управляется дистанционно – с пункта, в котором находятся операторы транспортного средства. Машина-беспилотник оснащена видеокамерами, позволяющими в режиме реального времени передавать «картинку» операторам. Кроме того, автомобиль способен двигаться по заранее определённому маршруту, используя координаты электронных карт.




Такой автомобиль, как заявляют израильские военные, позволяет заменить пешее патрулирование приграничной полосы.

В материале также сообщается, что в ближайшее время на патрулирование границы с Сектором Газа выйдет аналогичный автомобиль-беспилотник, который оснащён помимо видеокамер и датчиков ещё и системой вооружения, управляемой так же дистанционно.

Командование вооружёнными силами Израиля сообщает, что именно ЦАХАЛ становится первым в мире полноценным оператором военных транспортных средств, которые могут выполнять определённые задачи без водителя за рулём. Руль автомобиля вращается при передаче сигналов, улавливаемых специальными датчиками.

Кадры передвижения автомобиля - по ссылке .

Использованы фотографии: http://www.nrg.co.il
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Комментарии 16

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 18:13
    помимо видеокамер и датчиков ещё и системой вооружения, управляемой так же дистанционно


    А вот это другое дело smile

    Машина не будет такой гуманной как солдаты. Если есть угроза, программа должна сама решать что применить. Крупнокалиберный пулемёт, гранатомет и т. д.
    Рабинович_007
    1. Deniska999 Сегодня, 18:21
      Даже если это просто какая-нибудь белка вдоль дороги прыгает...
      Deniska999
      1. Рабинович_007 Сегодня, 18:22
        Ну думаю это придумали.
        Рабинович_007
    2. Астарт Сегодня, 18:26
      Ну вот мы и шагнули в Апокалипсис Терминаторов :))
      Астарт
  2. Partyzan Сегодня, 18:14
    Командование вооружёнными силами Израиля сообщает, что именно ЦАХАЛ становится первым в мире полноценным оператором военных транспортных средств, которые могут выполнять определённые задачи без водителя за рулём. Руль автомобиля вращается при передаче сигналов, улавливаемых специальными датчиками.
    это Цукерберг им разработку подогнал? feel
    Partyzan
  3. Саша Крымский Сегодня, 18:16
    А чем вооружён данный гаджет против диверсантов - не сообщили.
    Саша Крымский
    1. активатор Сегодня, 18:25
      Цитата: Саша Крымский
      А чем вооружён данный гаджет против диверсантов - не сообщили.

      Сообщили, этот ни чем ,а вот следующий
      В материале также сообщается, что в ближайшее время на патрулирование границы с Сектором Газа выйдет аналогичный автомобиль-беспилотник, который оснащён помимо видеокамер и датчиков ещё и системой вооружения, управляемой так же дистанционно.
      активатор
      1. Саша Крымский Сегодня, 18:28
        Спасибо! Видимо на этом месте текста зевнул. belay
        Саша Крымский
  4. Alget87 Сегодня, 18:20
    А беспилотники чем не устраивают, и дешевле и обзор больше , да подбить труднее, если только наработки на будушее, да и смотря против кого использовать, против "босоты" какой нибудь это одно, а против регулярных ВО, да и ещё имеющих на вооружении средства РЭБа, это совсем другое.
    Alget87
  5. brdm Сегодня, 18:20
    Круто...50км одним авто))
    brdm
  6. vetor Сегодня, 18:21
    Вещь!
    А если колесо прострелить?
    Искусственный разум знает где домкрат?
    vetor
    1. Рабинович_007 Сегодня, 18:24
      Так надо ещё подойти. Электроника должна далеко обнаруживать по идее.

      Нужно и танки такие сделать.
      Рабинович_007
      1. Partyzan Сегодня, 18:29
        а не проще ли сразу терминатора? laughing
        Partyzan
        1. Рабинович_007 Сегодня, 18:33
          smile Если уж на то пошло, то и Голем есть.
          Рабинович_007
          1. Partyzan Сегодня, 18:35
            Голем - это к Ребе bully
            Partyzan
  7. Alget87 Сегодня, 18:33
    Цитата: Саша Крымский
    Видимо на этом месте текста зевнул

    Не спи, замёрзнешь fellow
    Alget87
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