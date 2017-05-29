Израиль патрулирует границу с Сектором Газа с помощью беспилотных автомобилей
На израильском портале www.nrg.co.il появился материал, который сообщает о необычном способе патрулирования границы между Израилем и Сектором Газа. Необычность патрулирования состоит в том, что вдоль границы с израильской стороны мониторинг обстановки осуществляется с помощью особого автомобиля. Это автотранспортный беспилотник.
Как сообщается, беспилотный автомобиль управляется дистанционно – с пункта, в котором находятся операторы транспортного средства. Машина-беспилотник оснащена видеокамерами, позволяющими в режиме реального времени передавать «картинку» операторам. Кроме того, автомобиль способен двигаться по заранее определённому маршруту, используя координаты электронных карт.
Такой автомобиль, как заявляют израильские военные, позволяет заменить пешее патрулирование приграничной полосы.
В материале также сообщается, что в ближайшее время на патрулирование границы с Сектором Газа выйдет аналогичный автомобиль-беспилотник, который оснащён помимо видеокамер и датчиков ещё и системой вооружения, управляемой так же дистанционно.
Командование вооружёнными силами Израиля сообщает, что именно ЦАХАЛ становится первым в мире полноценным оператором военных транспортных средств, которые могут выполнять определённые задачи без водителя за рулём. Руль автомобиля вращается при передаче сигналов, улавливаемых специальными датчиками.
Кадры передвижения автомобиля - по ссылке .
Как сообщается, беспилотный автомобиль управляется дистанционно – с пункта, в котором находятся операторы транспортного средства. Машина-беспилотник оснащена видеокамерами, позволяющими в режиме реального времени передавать «картинку» операторам. Кроме того, автомобиль способен двигаться по заранее определённому маршруту, используя координаты электронных карт.
Такой автомобиль, как заявляют израильские военные, позволяет заменить пешее патрулирование приграничной полосы.
В материале также сообщается, что в ближайшее время на патрулирование границы с Сектором Газа выйдет аналогичный автомобиль-беспилотник, который оснащён помимо видеокамер и датчиков ещё и системой вооружения, управляемой так же дистанционно.
Командование вооружёнными силами Израиля сообщает, что именно ЦАХАЛ становится первым в мире полноценным оператором военных транспортных средств, которые могут выполнять определённые задачи без водителя за рулём. Руль автомобиля вращается при передаче сигналов, улавливаемых специальными датчиками.
Кадры передвижения автомобиля - по ссылке .
Использованы фотографии: http://www.nrg.co.il
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