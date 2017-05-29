Русские "Ярсы" спрячутся в обычных поездах Сегодня, 19:16 Константин Душенов о новом боевом железнодорожном ракетном комплексе «Баргузин». 0 Душенов. Война - 12.01.2017. Американские спецслужбы признали свой провал Душенов. Война: Запад, НАТО, смерть по расписанию Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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