21:04 29 мая

Русские "Ярсы" спрячутся в обычных поездах

Константин Душенов о новом боевом железнодорожном ракетном комплексе «Баргузин».




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Комментарии 1

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  1. Проксима Сегодня, 19:50
    Эпатажный ведущий. Православие вперемешку с милитаристическим национализмом. Я не против русского национализма (в разумных пределах) и тем более православия, но калаш с рясой и бородой - это уже перебор.
    Этим батюшкам на фото, тоже бы не помешало определиться - отцы они или братки.
    Проксима
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