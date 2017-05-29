21:08 29 мая

Из Молдавии высылают пятерых российских дипломатов

Из Молдавии приходят сообщения о том, что персонами нон-грата в этой стране объявлены 5 российских дипломатов. Пресс-служба министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдавии в лице пресс-секретаря Анны Самсон подтверждает сведения. При этом не публикуется никаких подробностей о причине высылки сотрудников российской дипмиссии за пределы Республики Молдова.

Из Молдавии высылают пятерых российских дипломатов


Президент Молдавии Игорь Додон назвал высылку российских дипломатов возмутительным актом.


Напомним, что на днях персонами нон-грата были объявлены двое российских дипломатов в Эстонии.

Известия о высылке российских дипломатических работников приходят на фоне информации о жесточайшем политическом кризисе, разразившемся в Молдавии. Правительство «теряет» свою либеральную часть в лице вице-премьера по социальным вопросам Георге Брега, министра образования Коринэ Фусу, министра окружающей среды Валерия Мунтяну и др.

Одной из причин называют коррупционный скандал, в котором оказались замешаны представители Либеральной партии Молдавии.
Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заявляет, что до осени текущего года, на которую намечена реформа правительства, новые министры назначаться не будут.

На днях в Молдавии был задержан глава администрации (примар) Кишинёва Дорин Киртоакэ. Об этом сообщает портал Noi.md. По коррупционному делу задержаны ещё 6 человек, большинство которых представляет Либеральную партию страны. Молдавские либералы назвали происходящее «политическим заказом».

Использованы фотографии: http://moldova.mid.ru
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Комментарии 49

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  1. Смог Сегодня, 19:50
    А причем тут наши дипломаты и скандал в либеральной партии Мамалыгии? Опять рука Кремля что ли?
    Смог
    1. слепой67 Сегодня, 20:03
      Цитата: Смог
      А причем тут наши дипломаты и скандал в либеральной партии Мамалыгии? Опять рука Кремля что ли?

      Кабмин Молдовы представлен либеральным большинством,силовикови и МИД как раз за ними. Так что гадить будут по полной и нам и Додону. Может быть я и нправ,но...Как-то так... Может кто из Молдовы расскажет нам так сказать из "первых уст"?
      слепой67
      1. Смог Сегодня, 20:05
        Все может быть. Но ведь даже гордых эстов перещеголяли.
        Смог
        1. svp67 Сегодня, 20:07
          Цитата: Смог
          Но ведь даже гордых эстов перещеголяли.

          До Рейгана и Тэтчер им все равно ДАЛЕКО...
          svp67
        2. bouncyhunter Сегодня, 20:23
          Цитата: Смог
          Но ведь даже гордых эстов перещеголяли.

          Костик , для этого большого ума не надо . wink Эпидемия "высылки русских дипломатов" началась , что ли ...
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 20:26
            Цитата: bouncyhunter
            Эпидемия "высылки русских дипломатов" началась ,

            Паш, не говори. Весна заканчивается, обострение никак. Плавно переходит в хроническое.
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:30
              Цитата: Смог
              Плавно переходит в хроническое.

              Вот и я о том же подумал . Если на днях ещё кто-нибудь вышлет наших дипломатов - стопудово обострение , к гадалке не ходи . Придётся доставать из холодильника вакцину .
              bouncyhunter
              1. Смог Сегодня, 20:33
                Цитата: bouncyhunter
                Придётся доставать из холодильника вакцину

                Я думал из оружейки......
                Смог
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:35
                  Костик , патроны жалко на всякую шушеру мелкую тратить . wink А вакцины я себе ещё набодяжу .
                  bouncyhunter
      2. akshor Сегодня, 20:06
        Всё верно. Президент это что то вроде секретаря...Очень маленькие полномочия. Правительство гейропейское типо.
        akshor
        1. рич Сегодня, 20:12
          Где-то это противостояние мы уже наблюдаем. При либералах и евроинтеграторах президенты решали все. Как только власть поменялась, так президенты становятся ничем. Находят сразу же кучу каких-то законов, ограничивающих деятельность тех, кого выбрало большинство. И живут себе, как будто ничего не поменялось. Вот жуки хитромудрые.
          рич
      3. Офицер запаса Сегодня, 20:18
        Я так понимаю, что молдавские вина и коньяки в наших магазинах не появятся.
        Офицер запаса
    2. INVESTOR Сегодня, 20:04
      Президент Молдавии Игорь Додон назвал высылку российских дипломатов возмутительным актом.

      Я полагал что президент страны, это тот чувак который в курсе всех движений в своей стране.. request
      INVESTOR
    3. Проксима Сегодня, 20:04
      Цитата: Смог
      Опять рука Кремля что ли?

      Агенты Кремля - они повсюду. Всех - завербовали! yes
      Проксима
    4. сибиралт Сегодня, 20:05
      А что хотел Додон, если в Молдове председатель конституционного суда гражданин Румынии и половина таких же в правительстве. Сейчас ему самое время провести референдум по изменению Конституции. Иначе со свету сживут.
      сибиралт
      1. Смог Сегодня, 20:09
        Да, там должность Президента все равно, что свадебный генерал. А на проведения референдума согласия парламента не требуется? Если требуется, то прокатят.
        Смог
        1. сибиралт Сегодня, 20:13
          А не забоится ли парламент заткнуть рот народу?
          сибиралт
      2. svp67 Сегодня, 20:16
        Цитата: сибиралт
        А что хотел Додон

        Он хочет своей страной управлять, а получается так, что не может, а все что может, так это только сожалеть и возмущаться... Такова их политическая система.
        А "серый кардинал" Молдовы, Влад Плахотнюк только из США вернулся...видимо с новыми инструкциями
        svp67
        1. Соломон Кейн Сегодня, 20:44
          "Тухлый запах свободы" повеял из Румынии и его кураторов из ГОСДЕПА.
          Ментальность Президента с оппозицией до добра не доведет. Украина это показала. Царю Дадону необходимо проявить политическую волю и провести жесткую кастрацию лишних административных членов. За поддержкой обратиться к кому надо. А если не знает -пусть у Башара спросит.
          Соломон Кейн
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 20:12
      Цитата: Смог
      А причем тут наши дипломаты и скандал в либеральной партии Мамалыгии? Опять рука Кремля что ли?

      Да черт их знает... soldier Вот Лебедь ,хорошо все объяснил (покойник..)...Сейчас такого уже нет! Вот и наглеют падлы...
      ОТДЕЛ
      1. Смог Сегодня, 20:18
        Цитата: ОТДЕЛ
        Вот Лебедь ,хорошо все объяснил

        Ну генерал был знатным дипломатом.Одно вот это дорогого стоит-
        Смеется последним тот, кто стреляет первым.
        Смог
  2. oleg-gr Сегодня, 19:50
    Ориентация на Гейропу дает о себе знать. "Президент Молдавии Игорь Додон назвал высылку российских дипломатов возмутительным актом". Видимо в Молдавии президент как королева бритов: царствует, но не правит.
    oleg-gr
    1. akshor Сегодня, 20:00
      Его полномочия очень ограничены
      akshor
    2. Partyzan Сегодня, 20:01
      это свадебный генерал, я так понял
      Partyzan
    3. Соломон Кейн Сегодня, 21:06
      О чем говорим? О хронике событий переходного периода: "В 1989 году произошло весьма знаковое событие, показывающее общую степень умопомешательства. Народный депутат СССР Любовь Йорга, известная также как поэтесса Леонида Лари, выгнала своего русского мужа с детьми и вышла замуж за памятник господарю Стефану Великому. Церемонию бракосочетания проводил другой народный депутат СССР, священник Бубуруз, изгнанный за это из московской епархии. Он повенчал молодоженов (к сожалению, подробностей брачной ночи влюбленных не приводится) при стечении толпы народа."
      Задурь Петрухи Парашного отдыхает.
      Соломон Кейн
  3. akshor Сегодня, 19:51
    По ходу, россияне поломали схему непростым смертным молдаванам (приближенным к правительству)...и выгнали с РФ... Вот и месть
    akshor
  4. samarin1969 Сегодня, 19:57
    Антироссийская истерика похоже хорошо продается на экспорт...За это на любую коррупцию дядя Сэм закроет глаза.
    samarin1969
  5. Чаронда Сегодня, 19:57
    Выслать из РФ граждан Молдовы,Россия не обязана кормить граждан больного русофобией государства...Голодный народ быстро разберется со своим правительством,да так,что ему будет не до дипломатов РФ.
    Чаронда
  6. Шуманит Сегодня, 20:02
    На это тоже ответим глубокой озабоченностью и обещанием адекватного ответа? Чего там говорящая голова Захаровой еще не отписалась во всем, от Твиттера до Одноклассников?
    Шуманит
    1. Владимирец Сегодня, 20:12
      Цитата: Шуманит
      На это тоже ответим глубокой озабоченностью и обещанием адекватного ответа?

      Нет, конечно, давайте поможем прозападному правительству и выгоним всех молдван.
      Владимирец
      1. Partyzan Сегодня, 20:20
        лучше выгоним прозападное правительство stop
        Partyzan
        1. Смог Сегодня, 20:27
          Цитата: Partyzan
          лучше выгоним прозападное правительство stop

          из Белоруссии????
          Смог
          1. Partyzan Сегодня, 21:04
            А где у нас прозападное правительство? request
            Partyzan
  7. богомданый Сегодня, 20:04
    Мне вот интересно а когда мы начнем чужих дипломатов высылать? наших высылают откуда хотят и кто хотят а мы только и делаем что грозим ответными мерами.
    богомданый
  8. AlexTires Сегодня, 20:04
    Не успели остынуть объятья с 9 мая ....
    AlexTires
  9. LiSiCyn Сегодня, 20:05
    Додон, 9 мая с ВВП на трибуне стоял, вроде единственный из лидеров на пост.советском. Кто- бы мог, подумать!?? Шел как про- российский, сейчас еще и Приднестровье , блокирывать собрался. Неужели, ВВП решил продолжить "партию"? Слишком быстро Додон переобулся.
    LiSiCyn
    1. akshor Сегодня, 20:07
      Господи...Всё перевернули с ног на голову...
      akshor
      1. LiSiCyn Сегодня, 20:13
        Цитата: akshor
        Господи...Всё перевернули с ног на голову...

        Обьясни! Додон, что реально может в стране? Или только фоткаться в Россию ездить?
        LiSiCyn
        1. Смог Сегодня, 20:30
          Цитата: LiSiCyn
          Обьясни! Додон, что реально может в стране

          Примерно тоже самое что королева в наглии. Или президент в Германии. Слышали о таком?
          Смог
    2. слепой67 Сегодня, 20:30
      Цитата: LiSiCyn
      Додон, 9 мая с ВВП на трибуне стоял, вроде единственный из лидеров на пост.советском. Кто- бы мог, подумать!?? Шел как про- российский, сейчас еще и Приднестровье , блокирывать собрался. Неужели, ВВП решил продолжить "партию"? Слишком быстро Додон переобулся.

      Вы читать умеете? Или в тексте "много всяких букОв"-не успеваете осмыслить прочитанное? Ересь не несите.
      слепой67
      1. LiSiCyn Сегодня, 20:57
        Хорошо месть, кому то там , дальше что? Насколько простираются полномочия Додона? Может он, отменить решение или только разговоры? А про Приднестровье, что он там говорил?
        LiSiCyn
  10. Шуманит Сегодня, 20:06
    А Додон - тееемная лошадка... Все как то у него в полумерах и 50/50.... Ничего путнего из него пока не получается...
    Шуманит
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:16
    А призедент Молдавии там для мебели-возмущаеться высылкой наших дипломатов, но сам ничего не делает, не отменяет этот недружественный шаг. ...
    Изгоняющий либероидов
    1. LiSiCyn Сегодня, 20:26
      Я может, что-то не понимаю, но такие шаги , без визы президента не делают?
      LiSiCyn
  12. LiSiCyn Сегодня, 20:19
    Цитата: AlexTires
    Не успели остынуть объятья с 9 мая ....

    Точно! Я думаю еще и пряники остались, которые ВВП отсыпал))) Если только, это не " хитрый ход" российских хакеров.
    LiSiCyn
    1. Смог Сегодня, 20:59
      Цитата: LiSiCyn
      Я думаю еще и пряники остались, которые ВВП отсыпал))) Если только, это не " хитрый ход" российских хакеров.

      О Господи! Каникулы начались в школе?.
      Смог
  13. Black_PR Сегодня, 20:42
    Всё просто. Сколько граждан Молдовы у нас в стране? Если правительство Молдовы не обоснует свои действия, вышлите 5000 - или сколько есть их в наличии - вот вам и ответка. Если кто-то взялся размахивать дубиной , он должен быть готов к тому , что эту дубину отберут и засунут ему же в зад.
    Black_PR
  14. Дирижер Сегодня, 20:42
    Ай , нету , нету Лебедя на них , мы нотами их закидаем . их целых 7)))
    Дирижер
  15. ШВЕДский_стол Сегодня, 21:07
    Вот это развернулась борьба за власть.
    ШВЕДский_стол
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