Из Молдавии высылают пятерых российских дипломатов

Из Молдавии приходят сообщения о том, что персонами нон-грата в этой стране объявлены 5 российских дипломатов. Пресс-служба министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдавии в лице пресс-секретаря Анны Самсон подтверждает сведения. При этом не публикуется никаких подробностей о причине высылки сотрудников российской дипмиссии за пределы Республики Молдова.Президент Молдавии Игорь Додон назвал высылку российских дипломатов возмутительным актом.Напомним, что на днях персонами нон-грата были объявлены двое российских дипломатов в Эстонии.Известия о высылке российских дипломатических работников приходят на фоне информации о жесточайшем политическом кризисе, разразившемся в Молдавии. Правительство «теряет» свою либеральную часть в лице вице-премьера по социальным вопросам Георге Брега, министра образования Коринэ Фусу, министра окружающей среды Валерия Мунтяну и др.Одной из причин называют коррупционный скандал, в котором оказались замешаны представители Либеральной партии Молдавии.Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заявляет, что до осени текущего года, на которую намечена реформа правительства, новые министры назначаться не будут.На днях в Молдавии был задержан глава администрации (примар) Кишинёва Дорин Киртоакэ. Об этом сообщает портал Noi.md. По коррупционному делу задержаны ещё 6 человек, большинство которых представляет Либеральную партию страны. Молдавские либералы назвали происходящее «политическим заказом».