Спецназ, авиация и расчёты "Искандеров-М" ВС РФ уничтожают условных боевиков в Таджикистане

Подразделения специального назначения высадились на высокогорные площадки приграничного полигона "Харб-майдон" и приступили к обнаружению незаконных вооруженных формирований, выявлению путей движения караванов с оружием и наркотиками, определению координат тренировочных лагерей и складов условных боевиков.

В Таджикистане проходят учения "Душанбе-Антитеррор-2017", в которых задействованы подразделения специального назначения ВС РФ. В задачи военнослужащих, задействованных в маневрах, входит обнаружение и уничтожение диверсионно-террористических групп, а также противодействие караванам наркоторговцев, которые пересекли границу Республики Таджикистан. РИА Новости приводит заявление официального представителя Центрального военного округа РФ Ярослава Рощупкина:Отмечается, что после установления координат боевиков по ним будут нанесены удары с воздуха с помощью авиации. Также в учениях задействованы ракетные подразделения. В частности, в маневрах принимают участие расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Эти комплексы впервые доставлены Таджикистан для проведения учений.В ЦВО сообщили, что первый этап учений "Душанбе-Антитеррор-2017" проходил на территории не только Таджикистана, но также Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.