07:46 30 мая

Спецназ, авиация и расчёты "Искандеров-М" ВС РФ уничтожают условных боевиков в Таджикистане

В Таджикистане проходят учения "Душанбе-Антитеррор-2017", в которых задействованы подразделения специального назначения ВС РФ. В задачи военнослужащих, задействованных в маневрах, входит обнаружение и уничтожение диверсионно-террористических групп, а также противодействие караванам наркоторговцев, которые пересекли границу Республики Таджикистан.

Спецназ, авиация и расчёты "Искандеров-М" ВС РФ уничтожают условных боевиков в Таджикистане


РИА Новости приводит заявление официального представителя Центрального военного округа РФ Ярослава Рощупкина:
Подразделения специального назначения высадились на высокогорные площадки приграничного полигона "Харб-майдон" и приступили к обнаружению незаконных вооруженных формирований, выявлению путей движения караванов с оружием и наркотиками, определению координат тренировочных лагерей и складов условных боевиков.



Отмечается, что после установления координат боевиков по ним будут нанесены удары с воздуха с помощью авиации. Также в учениях задействованы ракетные подразделения. В частности, в маневрах принимают участие расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Эти комплексы впервые доставлены Таджикистан для проведения учений.

В ЦВО сообщили, что первый этап учений "Душанбе-Антитеррор-2017" проходил на территории не только Таджикистана, но также Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Использованы фотографии: @CAINFO3
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Комментарии 4

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  1. 31rus4 Сегодня, 06:21
    Уважаемые,учения конечно хорошо и нужны,а вот не ужели тот самый спец. наз о котором писали на той неделе,для точного наведения "Искандер"на замаскированные цели
    31rus4
    1. рич Сегодня, 07:44
      В частности, в маневрах принимают участие расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Эти комплексы впервые доставлены Таджикистан для проведения учений.

      А "Искандеры" как туда попали? Разве что на «Русланах».
      рич
    2. Комментарий был удален.
  2. Астарт Сегодня, 07:10
    Пока ВС РФ уничтожает условных боевиков, настоящие туда не сунутся
    Астарт
    1. рич Сегодня, 07:45
      Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» для борьбы с террористами?
      рич
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