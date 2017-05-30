07:44 30 мая

Очередной теракт в Багдаде. Почему Эйфелева башня не окрашена в цвета иракского флага?

Иракские СМИ сообщают об очередном теракте в Багдаде. Взрыв произошёл в торговых рядах города. Бомба взорвалась в непосредственной близости от лавки продавца мороженого. В результате теракта погибли не менее 10 человек, более двух десятков получили ранения.

Очередной теракт в Багдаде. Почему Эйфелева башня не окрашена в цвета иракского флага?


По предварительной информации, бомба находилась в припаркованном близ лавки автомобиле. Находился ли в тот момент за рулём автомобиля смертник, - не сообщается.


Обращает на себя внимание следующий факт. Если теракт происходит в одной из стран Европы или в Соединённых Штатах Америки, то все крупные средства массовой информации Запада сразу же закрывают возможность оставлять комментарии к публикациям. В случае же терактов на Ближнем Востоке или Афганистане возможность оставлять комментарии не закрывается. Мягко говоря, странный подход, если учитывать, что именно западные СМИ называют себя оплотом свободы слова и свободы самовыражения.

Конечно же, никто не окрасит в цвета иракского флага Эйфелеву башню и Бранденбургские ворота, потому что в демократическом мире цена жизни иракца резко отличается от цены жизни, к примеру, француза, англичанина или гражданина Германии.

Напомним, что буквально несколько дней назад другой теракт в Ираке унёс жизни 35 человек.


Использованы фотографии: twitter.com/Conflicts
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Комментарии 7

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:45
    Очередной теракт в Багдаде. Почему Эйфелева башня не окрашена в цвета иракского флага
    ?потому,что для НАТО,Ирак-враг априоре...
    андрей юрьевич
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:47
    Потому что реакция на" терракты "в Европе лицемерно -показушная, они свои жизнишки ставят выше, много выше чем жизни тех же жителей стран Ближнего Востока.
    Изгоняющий либероидов
  3. Владимирец Сегодня, 06:51
    Так вроде информации о погибших геях не поступало, чего грустить? request
    Владимирец
  4. nalogoplatelschik Сегодня, 06:59
    Вообще не понятно, зачем они взрывают? Убили людей и чего...?
    nalogoplatelschik
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:00
    Так люди второго и третьего сорта (по европейской классификации) не подпадают под сочувствие "цивилизованной и просвещенной" Европы. Они по жертвам теракта в России скорби не проявляли.
    rotmistr60
    1. gla172 Сегодня, 07:28
      ...согласен....они начинают паниковать и скорбить только когда их самих жареный петух в одно место клюёт.....но судя по развитию событий это будет происходить часто.....
      gla172
  6. Kot3713 Сегодня, 07:38
    А потому что - это не гейропа. Это где-то далеко и их не касается. Вод если у них , то да это трагедия, а дела попуасов их не касаются. am
    Kot3713
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