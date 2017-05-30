Очередной теракт в Багдаде. Почему Эйфелева башня не окрашена в цвета иракского флага?

Иракские СМИ сообщают об очередном теракте в Багдаде. Взрыв произошёл в торговых рядах города. Бомба взорвалась в непосредственной близости от лавки продавца мороженого. В результате теракта погибли не менее 10 человек, более двух десятков получили ранения.По предварительной информации, бомба находилась в припаркованном близ лавки автомобиле. Находился ли в тот момент за рулём автомобиля смертник, - не сообщается.Обращает на себя внимание следующий факт. Если теракт происходит в одной из стран Европы или в Соединённых Штатах Америки, то все крупные средства массовой информации Запада сразу же закрывают возможность оставлять комментарии к публикациям. В случае же терактов на Ближнем Востоке или Афганистане возможность оставлять комментарии не закрывается. Мягко говоря, странный подход, если учитывать, что именно западные СМИ называют себя оплотом свободы слова и свободы самовыражения.Конечно же, никто не окрасит в цвета иракского флага Эйфелеву башню и Бранденбургские ворота, потому что в демократическом мире цена жизни иракца резко отличается от цены жизни, к примеру, француза, англичанина или гражданина Германии.Напомним, что буквально несколько дней назад другой теракт в Ираке унёс жизни 35 человек.