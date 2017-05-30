Новые разработки в сфере защиты бронетехники ВДВ
Согласно информации « Вестника Мордовии », пресс-служба ККУ «Концерн "Тракторные заводы» сообщает о том, что командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков в мае нанес рабочий визит на ОАО «НИИ стали» с целью поиска путей усиления защищенности техники подведомственных ему подразделений.
В ходе посещения предприятия А. Сердюков осмотрел производственные и экспериментальные участки НИИ стали, на которых выпускаются опытные партии защитных комплектов для бронетанковой техники. После этого состоялось совещание с участием руководителей военно-научного комитета и материально-технического обеспечения ВДВ, ведущих специалистов ОАО «НИИ стали», представителей ГАБТУ, 3 ЦНИИ МО РФ, Концерна «Тракторные заводы», ОАО «Курганмашзавод», ВМК «ВгТЗ», а также других предприятий, осуществляющих разработку и производство техники для ВДВ.
Как было заявлено в ходе совещания, ряд разработок института по защите легкобронированной техники уже прошли проверку в инициативном порядке. В ходе натурных испытаний были подтверждены заявленные защитные и эксплуатационные характеристики. В связи с этим изделия могут быть рекомендованы для внедрения на технику ВДВ.
Среди новых разработок института значатся ультравысокопрочная броневая сталь, алюминиевая броня марки 1565ч, пеноалюминий, гетерогенная алюминиевая броня пас 2б, экономно легированный титановый сплав.
Командующий ВДВ поручил ускорить внедрение новых разработок, связанных с повышением защищенности техники ВДВ.
В ходе посещения предприятия А. Сердюков осмотрел производственные и экспериментальные участки НИИ стали, на которых выпускаются опытные партии защитных комплектов для бронетанковой техники. После этого состоялось совещание с участием руководителей военно-научного комитета и материально-технического обеспечения ВДВ, ведущих специалистов ОАО «НИИ стали», представителей ГАБТУ, 3 ЦНИИ МО РФ, Концерна «Тракторные заводы», ОАО «Курганмашзавод», ВМК «ВгТЗ», а также других предприятий, осуществляющих разработку и производство техники для ВДВ.
Как было заявлено в ходе совещания, ряд разработок института по защите легкобронированной техники уже прошли проверку в инициативном порядке. В ходе натурных испытаний были подтверждены заявленные защитные и эксплуатационные характеристики. В связи с этим изделия могут быть рекомендованы для внедрения на технику ВДВ.
Среди новых разработок института значатся ультравысокопрочная броневая сталь, алюминиевая броня марки 1565ч, пеноалюминий, гетерогенная алюминиевая броня пас 2б, экономно легированный титановый сплав.
Командующий ВДВ поручил ускорить внедрение новых разработок, связанных с повышением защищенности техники ВДВ.
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