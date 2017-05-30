07:39 30 мая

Новые разработки в сфере защиты бронетехники ВДВ

Согласно информации « Вестника Мордовии », пресс-служба ККУ «Концерн "Тракторные заводы» сообщает о том, что командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков в мае нанес рабочий визит на ОАО «НИИ стали» с целью поиска путей усиления защищенности техники подведомственных ему подразделений.

В ходе посещения предприятия А. Сердюков осмотрел производственные и экспериментальные участки НИИ стали, на которых выпускаются опытные партии защитных комплектов для бронетанковой техники. После этого состоялось совещание с участием руководителей военно-научного комитета и материально-технического обеспечения ВДВ, ведущих специалистов ОАО «НИИ стали», представителей ГАБТУ, 3 ЦНИИ МО РФ, Концерна «Тракторные заводы», ОАО «Курганмашзавод», ВМК «ВгТЗ», а также других предприятий, осуществляющих разработку и производство техники для ВДВ.

Новые разработки в сфере защиты бронетехники ВДВ



Как было заявлено в ходе совещания, ряд разработок института по защите легкобронированной техники уже прошли проверку в инициативном порядке. В ходе натурных испытаний были подтверждены заявленные защитные и эксплуатационные характеристики. В связи с этим изделия могут быть рекомендованы для внедрения на технику ВДВ.

Среди новых разработок института значатся ультравысокопрочная броневая сталь, алюминиевая броня марки 1565ч, пеноалюминий, гетерогенная алюминиевая броня пас 2б, экономно легированный титановый сплав.

Командующий ВДВ поручил ускорить внедрение новых разработок, связанных с повышением защищенности техники ВДВ.


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Комментарии 6

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  1. mojohed2012 Сегодня, 06:51
    От тандемных ракет ТОУ-2 никакой лист аллюминия в любом составе не спасет. Лучше бы занялись навеской полых блоков по типу Контакта или афганита, но адаптированного под броню БМП.
    mojohed2012
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:06
      Цитата: mojohed2012
      От тандемных ракет ТОУ-2 никакой лист аллюминия в любом составе не спасет.

      Дык надо знать психологию десанта. Это для танка броня хороша, когда она выдерживает ЛЮБОЙ снаряд в упор. А у нас - меньше брони - больше дижения. А больше движения - дольше живёшь. Это ещё Василий Филиппыч сказал... Так... От пуль, от осколков... А когда совсем вплотную - и броники сбрасывали, чтобы двигаться легче было. Шкурку-то свою не жалко - знали, куда шли. Главное - честь и ВДВ не опозорить. А подход главкома к этому вопросу мне лично напоминает Василия Филиппыча. Что пацаны-то молодцы, но если их чуть лучше защитить - протянут дольше. А дольше протянут - и задачу выполнят, и "двухсотых" меньше будет. Вот только с фамилией нашему главкому не повезло - уж больно врезался нам в память другой Сердюков.... Будем надеяться, этот пятно с фамилии смоет. По крайней мере, то, что вижу - внушает доверие.....
      Сам-то давно уж на пенсии, но до сих пор говорю и до гроба буду с гордостью говорить - "МЫ - ДЕСАНТ". Десантник бывшим не бывает...
      Zoldat_A
    2. Лопатов Сегодня, 07:24
      Цитата: mojohed2012
      От тандемных ракет ТОУ-2 никакой лист аллюминия в любом составе не спасет

      Не факт. Насколько слышал, именно пеноалюминий применяется в качестве демпфера при установке блоков ДЗ на лёгкую бронетехнику
      Лопатов
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:54
    Это список тех компаний, которые Талян пустит по миру и потом задорма продаст? ??А Васильева чем занята -хрусты воровонные считает???
    Изгоняющий либероидов
    1. kolyhalovs Сегодня, 07:04
      Сердюков? Сердюков! Сердюков!!! СЕРДЮКОООООВВВВВ!!!!!!! am angry

      Зачем читать, зачем думать, писать надо торопиться.
      командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков
      kolyhalovs
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:36
        Тогда каюсь, belay виноват, неправильно понял hi
        Изгоняющий либероидов
  3. Комментарий был удален.
  4. 31rus4 Сегодня, 07:19
    Уважаемые,а как это ультравысокопрочная?ВДВ необходимо расширять тактику применения,а для этого нужна соответствующая техника
    31rus4
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