Северокорейские «подарки» для США: ещё более мощные, ещё более разрушительные
Власти КНДР официально подтвердили, что с территории страны была запущена баллистическая ракета. Запуск был осуществлён в понедельник. После испытания ракеты северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал продолжить разработку ещё более мощных видов стратегических вооружений.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си» и северокорейское агентство «ЦТАК», ракету запустили в восточном направлении, в сторону Японского моря. Ракета успешно поразила цель.
После проведения успешного испытания Ким Чен Ын приказал продолжить разработку более мощных видов стратегических вооружений.
Удачное испытание баллистической ракеты воодушевило руководство Северной Кореи, отмечает «Deutsche Welle» . В Пхеньяне даже начали угрожать Соединённым Штатам масштабными «подарками».
После осуществлённого запуска баллистической ракеты Северная Корея ужесточила риторику в отношении США и Южной Кореи. Об этом «Немецкая волна» сообщает со ссылкой на «KCNA» (официальное издание КНДР).
Ким Чен Ын, который присутствовал при запуске лично, не только отдал приказ о производстве ещё более разрушительных видов оружия, но и сделал ряд заявлений в известном стиле.
Лидер КНДР отметил, что успех северокорейского военпрома беспокоит «янки», а также отнимает мужество у их «южнокорейских марионеток». В отместку за провокации Соединённые Штаты получат в будущем ещё более масштабные «подарки», пообещал северокорейский правитель.
Напомним, запуск ракеты в понедельник стал уже третьим за последние дни испытанием баллистических ракет.
КНДР проводит подобные ракетные испытания регулярно, несмотря на запрещающие резолюции Организации Объединённых Наций. На уровне ООН Пхеньяну запрещено разрабатывать и испытывать ядерное оружие и баллистические ракеты, однако Ким Чен Ын указания ООН систематически игнорирует.
Белому дому очень не нравится ни столь вольное поведение КНДР, ни ядерное усиление этой предельно военизированной страны. Дональд Трамп не раз указывал на северокорейскую ядерную проблему и заявлял о своём желании заблокировать стремление Пхеньяна создать такое ядерное оружие, при помощи которого Ким Чен Ын мог бы «достать» до США.
В настоящее время дипломатическое противодействие ядерным амбициям Ким Чен Ына Вашингтон ведёт совместно с Пекином. В Пхеньяне действия Вашингтона считают провокациями.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си» и северокорейское агентство «ЦТАК», ракету запустили в восточном направлении, в сторону Японского моря. Ракета успешно поразила цель.
После проведения успешного испытания Ким Чен Ын приказал продолжить разработку более мощных видов стратегических вооружений.
Удачное испытание баллистической ракеты воодушевило руководство Северной Кореи, отмечает «Deutsche Welle» . В Пхеньяне даже начали угрожать Соединённым Штатам масштабными «подарками».
После осуществлённого запуска баллистической ракеты Северная Корея ужесточила риторику в отношении США и Южной Кореи. Об этом «Немецкая волна» сообщает со ссылкой на «KCNA» (официальное издание КНДР).
Ким Чен Ын, который присутствовал при запуске лично, не только отдал приказ о производстве ещё более разрушительных видов оружия, но и сделал ряд заявлений в известном стиле.
Лидер КНДР отметил, что успех северокорейского военпрома беспокоит «янки», а также отнимает мужество у их «южнокорейских марионеток». В отместку за провокации Соединённые Штаты получат в будущем ещё более масштабные «подарки», пообещал северокорейский правитель.
Напомним, запуск ракеты в понедельник стал уже третьим за последние дни испытанием баллистических ракет.
КНДР проводит подобные ракетные испытания регулярно, несмотря на запрещающие резолюции Организации Объединённых Наций. На уровне ООН Пхеньяну запрещено разрабатывать и испытывать ядерное оружие и баллистические ракеты, однако Ким Чен Ын указания ООН систематически игнорирует.
Белому дому очень не нравится ни столь вольное поведение КНДР, ни ядерное усиление этой предельно военизированной страны. Дональд Трамп не раз указывал на северокорейскую ядерную проблему и заявлял о своём желании заблокировать стремление Пхеньяна создать такое ядерное оружие, при помощи которого Ким Чен Ын мог бы «достать» до США.
В настоящее время дипломатическое противодействие ядерным амбициям Ким Чен Ына Вашингтон ведёт совместно с Пекином. В Пхеньяне действия Вашингтона считают провокациями.
Использованы фотографии: epa / vostock-photo
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