12:04 30 мая

ВМС США передана 14-я АПЛ класса "Вирджиния"

Как сообщает пресс-служба судостроительной компании Huntington Ingalls Industries , в городе Ньюпорт-Ньюс в Вирджинии состоялась церемония передачи ВМС США многоцелевой атомной субмарины SSN 787 "Вашингтон" (Washington).

Закладка киля прошла в ноябре 2014 года. Ходовые испытания начались в апреле. Официально подводную лодку предполагается ввести в эксплуатацию летом на базе в Норфолке.


АПЛ Washington



"Вашингтон" является 14-м представителем субмарин типа "Вирджиния" , построенным по заявке ВМС США. Головная ПЛ передана флоту в 2004 году. На различных этапах постройки находятся еще пять кораблей данного класса. Всего ожидается приобрести 48 подлодок. АПЛ "Вашингтон" стала четвертой субмариной варианта Block.III, имеющего переработанную носовую часть с новым эхолотом LAB. На вооружении состоят две системы вертикального запуска, рассчитанные на 6 крылатых ракет "Томагавк" каждая.

Надводное водоизмещение достигает 7800 тонн при длине 115 метров. Максимальная скорость под водой – 34 узла. Предельная глубина – 480 метров. Экипаж – 100-120 человек. Помимо ракет "Томагавк" вооружены торпедными аппаратами.

ПЛ данного типа предназначены не только для борьбы с подводными лодками на глубине, но и для проведения прибрежных операций. В связи с этим лодка оснащена также соответствующим оборудованием: необитаемыми подводными аппаратами, шлюзовой камерой для легких водолазов, палубным креплением для контейнера или сверхмалой субмарины.

Минобороны США планирует ежегодно получать по 2 субмарины класса «Вирджиния» до начала 2020-х годов, когда их сменит проект "Колумбия".

Использованы фотографии: http://newsroom.huntingtoningalls.com/releases/photo-release-huntington-ingalls-industries-delivers-virginia-class-submarine-washington-to-navy
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Комментарии 15

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  1. Владимирец Сегодня, 07:47
    "Всего ожидается приобрести 48 подлодок."
    "Минобороны США планирует ежегодно получать по 2 субмарины класса «Вирджиния»"

    Завидно мне, что то. recourse
    Владимирец
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:50
      Владимирец hi -не одного вас душит жаба, lol что у янки такие темпы строительства флота recourse
      Изгоняющий либероидов
    2. Опасный Сегодня, 08:02
      Завидно это не то слово. Здесь злость берет из-за того, что наши просерают все до сих пор. Потому что во главе нашей оборонки стоит не государство, а холдниги, компании и корпорации, которые не пользу государству хотят приносить, а прибыль в свои карманы, путем продажи за рубеж всех и вся
      Опасный
      1. Владимирец Сегодня, 08:06
        Цитата: Опасный
        Потому что во главе нашей оборонки стоит не государство, а холдниги, компании и корпорации, которые не пользу государству хотят приносить, а прибыль в свои карманы, путем продажи за рубеж всех и вся

        Ну, здесь то американцев трудно переплюнуть, вот уж у кого бал правят корпорации, только ресурсов у них хватает и корпорации кормить (а они благотворительностью не занимаются) и на службу чего то ставить.
        Владимирец
      2. Muvka Сегодня, 08:57
        Цитата: Опасный
        Завидно это не то слово. Здесь злость берет из-за того, что наши просерают все до сих пор. Потому что во главе нашей оборонки стоит не государство, а холдниги, компании и корпорации, которые не пользу государству хотят приносить, а прибыль в свои карманы, путем продажи за рубеж всех и вся

        Напомните мне, во сколько раз военный бюджет США больше Российского? И еще, сколько из этого бюджета тратится в США на развитие ядерных сил и сколько в России. Может мы просто умеем расставлять приоритеты?
        Muvka
        1. Опасный Сегодня, 09:05
          Приоритеты?? Зачем тогда нам тогда со всех щелей вещают про арматы, Т50, эсминцы и авианосцы? Сказали бы сразу, что Россия это ядерная сверхдержава, а все остальное по остаточному принципу. Где обещанные фрегаты 22350, почему не выдерживается график Бореев и Ясеней? Почему теперь уже про арматы и Т-50 говорят как про нечто ограниченное и эксклюзивное? Ядерные силы да, здесь вроде все в порядке. Хотя судя по состоянию космической отрасли и по тем неудачам, которые нас преследуют в последнее время и за СЯС становится тревожно. А американцы строят и строят, все новое и самое современное.
          Опасный
          1. Muvka Сегодня, 09:06
            Т-50 и Т-14 нужны для таких конфликтов, как Грузинский и Сирийский. Для чего там нужны ПЛ и надводные корабли, мне лично не понятно. А насчет строят и строят самое современное, напомните, когда они произвели последнюю МБР?
            Muvka
            1. Опасный Сегодня, 09:11
              Ну допустим одна вирджиния сможет по боевикам в Сирии запустить гораздо больше томагавков, чем вся наша каспийская флотилия. Я о другом говорю, что нам постоянно говорят о принятии в строй новых видов вооружений, и что произойдет это тогда-то и тогда-то, а когда время приходит нифига из этого нет. Вопрос - почему?? Кризис? Китай и США несмотря на него пачками корабли штампуют. Окей, нам корабли не нужны, нам нужны сухопутные силы. Ну и где Т-50 и массовое внедрение армат??
              Опасный
              1. Muvka Сегодня, 09:27
                Палить КР по джипам? Серьезно? А для уничтожения командных пунктов страны, типа Грузии, у нас достаточно носителей КР.
                Muvka
                1. Опасный Сегодня, 09:33
                  Вы чет совсем запутались. Наши получается дураки, раз калибрами и ТУ-160 стреляли по боевикам? Ну да ладно, по-вашему все хорошо и слава Богу
                  Опасный
                  1. Muvka Сегодня, 09:47
                    Нет. Они просто опробовали новейшие виды вооружения в реальных боевых условиях. Что тут может быть непонятного? Причем именно со всех видов носителей для выявления недочетов. И эти недочеты были найдены благодаря этим залпам.
                    Muvka
  2. Опасный Сегодня, 07:57
    Молодцы американцы! Что бы тут про них не говорили, про распил миллиардов денег из оборонки, они строят и ставят на вооружение, здесь и сейчас. И их люди видят этот результат. А мы с вами живем только вечными планами, обещаниями и заверениями, что когда-то взлетит, когда-то вступит в строй и примут на вооружение. И по сравнению с их успехами в поставке в армию и флот новейшей техники, наши грачонки буксиры и тральщики выглядят просто смешно
    Опасный
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:59
    Жаба душит, спасу нет. Строят и строят. Очень опасные лодки, именно в плане нанесения внезапных ударов "топориками" по темечку. Но уж России точно не стоит втягиваться в соревнование по численному составу флота. Принцип разумной достаточности должен быть.
    Горный стрелок
    1. НЕКСУС Сегодня, 09:23
      Цитата: Горный стрелок
      Принцип разумной достаточности должен быть.

      Принцип то должен быть,но и мозги тоже должны прилагаться. Сколько у нас в строю многоцелевиков?Общее количество Щук,Щук-Б,Баракуд,Кондоров и Плавников с одним Ясенем -было построено 36 штук в период с 1976 по наши дни. Из низ сколько в строю?И сколько у стенки?При этом многоцелевики-это прикрытие и защита наших подводных ракетоносцев Дельфинов и Бореев.
      Матрассы строят ПЛ с завидными темпами,но помимо класса многоцелевых ПЛ,есть еще класс Охотников,который у нас благополучно похоронили. А в наших реалиях,очень бы нам не помешали ПЛ типа Лира,которые уж точно легче жизнь матрассам не сделали.
      НЕКСУС
  4. art030765 Сегодня, 11:50
    много раздраженных комментариев но вопрос неужели кто то тут на форуме думает что мы достигнем паритета в вооружениях сша и нато? ни по количеству ни по качеству мы им не ровня отбросте пропоганду МО и реальная картина вас удручит. наши специалисты и инженеры сами говорят что в целом ряде военных областей мы сильно отстаем от запада в электронике по некоторым позициям воще швах полный. когда запустили программу импортозамещения немецких двигателей для наших кораблей и привезли на завод им.горького отечественные там все были в шоке по качеству сборки они не выдерживали ни какой критики
    art030765
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