ВМС США передана 14-я АПЛ класса "Вирджиния"
Как сообщает пресс-служба судостроительной компании Huntington Ingalls Industries , в городе Ньюпорт-Ньюс в Вирджинии состоялась церемония передачи ВМС США многоцелевой атомной субмарины SSN 787 "Вашингтон" (Washington).
Закладка киля прошла в ноябре 2014 года. Ходовые испытания начались в апреле. Официально подводную лодку предполагается ввести в эксплуатацию летом на базе в Норфолке.
"Вашингтон" является 14-м представителем субмарин типа "Вирджиния" , построенным по заявке ВМС США. Головная ПЛ передана флоту в 2004 году. На различных этапах постройки находятся еще пять кораблей данного класса. Всего ожидается приобрести 48 подлодок. АПЛ "Вашингтон" стала четвертой субмариной варианта Block.III, имеющего переработанную носовую часть с новым эхолотом LAB. На вооружении состоят две системы вертикального запуска, рассчитанные на 6 крылатых ракет "Томагавк" каждая.
Надводное водоизмещение достигает 7800 тонн при длине 115 метров. Максимальная скорость под водой – 34 узла. Предельная глубина – 480 метров. Экипаж – 100-120 человек. Помимо ракет "Томагавк" вооружены торпедными аппаратами.
ПЛ данного типа предназначены не только для борьбы с подводными лодками на глубине, но и для проведения прибрежных операций. В связи с этим лодка оснащена также соответствующим оборудованием: необитаемыми подводными аппаратами, шлюзовой камерой для легких водолазов, палубным креплением для контейнера или сверхмалой субмарины.
Минобороны США планирует ежегодно получать по 2 субмарины класса «Вирджиния» до начала 2020-х годов, когда их сменит проект "Колумбия".
Закладка киля прошла в ноябре 2014 года. Ходовые испытания начались в апреле. Официально подводную лодку предполагается ввести в эксплуатацию летом на базе в Норфолке.
АПЛ Washington
"Вашингтон" является 14-м представителем субмарин типа "Вирджиния" , построенным по заявке ВМС США. Головная ПЛ передана флоту в 2004 году. На различных этапах постройки находятся еще пять кораблей данного класса. Всего ожидается приобрести 48 подлодок. АПЛ "Вашингтон" стала четвертой субмариной варианта Block.III, имеющего переработанную носовую часть с новым эхолотом LAB. На вооружении состоят две системы вертикального запуска, рассчитанные на 6 крылатых ракет "Томагавк" каждая.
Надводное водоизмещение достигает 7800 тонн при длине 115 метров. Максимальная скорость под водой – 34 узла. Предельная глубина – 480 метров. Экипаж – 100-120 человек. Помимо ракет "Томагавк" вооружены торпедными аппаратами.
ПЛ данного типа предназначены не только для борьбы с подводными лодками на глубине, но и для проведения прибрежных операций. В связи с этим лодка оснащена также соответствующим оборудованием: необитаемыми подводными аппаратами, шлюзовой камерой для легких водолазов, палубным креплением для контейнера или сверхмалой субмарины.
Минобороны США планирует ежегодно получать по 2 субмарины класса «Вирджиния» до начала 2020-х годов, когда их сменит проект "Колумбия".
Использованы фотографии: http://newsroom.huntingtoningalls.com/releases/photo-release-huntington-ingalls-industries-delivers-virginia-class-submarine-washington-to-navy
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