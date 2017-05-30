На Камчатке сдана пограничникам заново отстроенная застава
Новый административно-бытовой комплекс пограничной заставы введен в строй в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района на западном побережье полуострова, передает Интерфакс-АВН сообщение правительства Камчатского края.
«Работы по строительству пограничной заставы выполнены в рамках реализации федеральной целевой программы "Государственная граница РФ (2012 - 2020 годы)". Современный комплекс сменил объекты заставы, построенные в районе еще в 70-е годы прошлого века», – говорится в релизе.
Сообщается, что «на территории погранзаставы построены административный и жилые блоки на 22 квартиры, боксы для размещения служебного транспорта, на прилегающей территории установлен детский игровой комплекс и уличные тренажеры для занятия спортом».
В ближайшие годы в регионе планируется открыть еще несколько современных погранзастав, в частности в селах Никольское, Тиличики, Соболево.
«Работы по строительству пограничной заставы выполнены в рамках реализации федеральной целевой программы "Государственная граница РФ (2012 - 2020 годы)". Современный комплекс сменил объекты заставы, построенные в районе еще в 70-е годы прошлого века», – говорится в релизе.
Сообщается, что «на территории погранзаставы построены административный и жилые блоки на 22 квартиры, боксы для размещения служебного транспорта, на прилегающей территории установлен детский игровой комплекс и уличные тренажеры для занятия спортом».
Для Камчатского края это очень важное событие. Сегодня мы присутствуем при запуске "первенца" целой череды комплексов, которые будут сдаваться на Камчатке. Несмотря на то, что пограничники всегда относились с любовью и уважением к тому месту, где они служили, заставы требуют реконструкции и модернизации, фактически – нового строительства. В условиях возрастающей международной напряженности, в условиях, когда терроризм поднимает голову, требования к охране рубежей страны особенные, и поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы условия службы и условия быта тех, кто сегодня защищает границу, были достойными,сказал губернатор Владимир Илюхин на церемонии открытия военного объекта.
В ближайшие годы в регионе планируется открыть еще несколько современных погранзастав, в частности в селах Никольское, Тиличики, Соболево.
Использованы фотографии: http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru
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