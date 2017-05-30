В ВВО сформированы два новых автомобильных батальона

Оба автомобильных батальона укомплектованы новой полноприводной техникой. Стоящие на вооружении подразделений КамАЗы и "Уралы" оборудованы специальными модулями для размещения такелажной команды или экипажа бронетехники.

Согласно информации ТАСС , пресс-служба Восточного военного округа сообщила об окончании формирования в составе войск военно-административной единицы двух автомобильных батальонов, оснащенных многоосными машинами, которые предназначены для переброски тяжелого вооружения и бронетехники.В целях поддержания автопарка в исправном состоянии указанным подразделениям приданы новые ремонтные машины - четырехосные вездеходы на базе "Урала". Как пояснили в округе, они приняли участие в недавнем параде Победы в Хабаровске.Благодаря новым батальонам существенно возрастут возможности войск округа по переброске техники на большие расстояния. Их личный состав уже прошел учения, продемонстрировав положительные результаты.