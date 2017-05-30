11:56 30 мая

В ВВО сформированы два новых автомобильных батальона

Согласно информации ТАСС , пресс-служба Восточного военного округа сообщила об окончании формирования в составе войск военно-административной единицы двух автомобильных батальонов, оснащенных многоосными машинами, которые предназначены для переброски тяжелого вооружения и бронетехники.

Оба автомобильных батальона укомплектованы новой полноприводной техникой. Стоящие на вооружении подразделений КамАЗы и "Уралы" оборудованы специальными модулями для размещения такелажной команды или экипажа бронетехники.





В целях поддержания автопарка в исправном состоянии указанным подразделениям приданы новые ремонтные машины - четырехосные вездеходы на базе "Урала". Как пояснили в округе, они приняли участие в недавнем параде Победы в Хабаровске.

Благодаря новым батальонам существенно возрастут возможности войск округа по переброске техники на большие расстояния. Их личный состав уже прошел учения, продемонстрировав положительные результаты.

В ВВО сформированы два новых автомобильных батальона


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Комментарии 5

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  1. Uncle Lee Сегодня, 09:25
    К празднику, ко Дню военного автомобилиста ! good
    Uncle Lee
    1. Зяблицев Сегодня, 09:32
      Иж что творят!Сердюков старался,расформировывал, ночей не спал...,а они опять их формируют! laughing
      Зяблицев
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:35
        Как говорил Саид: "Стреляют"!
        Uncle Lee
  2. 31rus4 Сегодня, 10:37
    Уважаемые,видел сам переброску тяжелой техники на таких автопоездах,вроде обыденное дело,но впечатляет,колонна с танками,"Мста",вспомогательной техникой,только каверзный вопрос ,а батальоны укомплектованы системами маскировки,вооруженной техникой сопровождения
    31rus4
  3. Doliva63 Сегодня, 11:14
    В застойные времена, по-моему, так только неисправную технику возили, не? Ибо полигон - рядом, сами доедут (в незапланирванный район - тем более);если к соседям куда(или на войну) - поездом . Или к безрельсовой войне готовимся? wassat
    Doliva63
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