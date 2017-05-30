В ВВО сформированы два новых автомобильных батальона
Согласно информации ТАСС , пресс-служба Восточного военного округа сообщила об окончании формирования в составе войск военно-административной единицы двух автомобильных батальонов, оснащенных многоосными машинами, которые предназначены для переброски тяжелого вооружения и бронетехники.
В целях поддержания автопарка в исправном состоянии указанным подразделениям приданы новые ремонтные машины - четырехосные вездеходы на базе "Урала". Как пояснили в округе, они приняли участие в недавнем параде Победы в Хабаровске.
Благодаря новым батальонам существенно возрастут возможности войск округа по переброске техники на большие расстояния. Их личный состав уже прошел учения, продемонстрировав положительные результаты.
Оба автомобильных батальона укомплектованы новой полноприводной техникой. Стоящие на вооружении подразделений КамАЗы и "Уралы" оборудованы специальными модулями для размещения такелажной команды или экипажа бронетехники.
В целях поддержания автопарка в исправном состоянии указанным подразделениям приданы новые ремонтные машины - четырехосные вездеходы на базе "Урала". Как пояснили в округе, они приняли участие в недавнем параде Победы в Хабаровске.
Благодаря новым батальонам существенно возрастут возможности войск округа по переброске техники на большие расстояния. Их личный состав уже прошел учения, продемонстрировав положительные результаты.
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