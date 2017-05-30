11:57 30 мая

Боевик, совершивший теракты в Дагестане, получил 19 лет

В Дагестане вынесен приговор Нариману Баширову по делу об участии в террористической организации и совершении ряда тяжких преступлений, передает Интерфакс-АВН сообщение старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Расула Темирбекова.



Следствием и судом установлено, что в 2011 году Баширов вступил в незаконное вооруженное формирование, в банду, а также в состав преступного сообщества, запрещенного на территории России и действующего на территории южных районов Дагестана. Таким образом, им совместно с другими боевиками совершены: в 2013 году – террористический акт в селе Хучни Табасаранского района, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов на посту "Джемикентский" Дербентского района, обстрел здания отделения полиции Дербентского ОМВД, убийство лесника Зейнедина Батманова в Сулейман-Стальском районе, похищение учителя в Табасаранском районе, убийство таксиста в 2016 году в Дербентском районе и другие,
рассказал Темирбеков.


По его словам, «дело в отношении Баширова судом рассматривалось по 16 статьям УК РФ: ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), ч.2 ст. 209 (участие в банде), ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц), п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 127 (незаконное лишение свободы), ч. 4 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем), ст. 158 (кража), ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом), ст. 162 (разбойное нападение), ст. 126 (похищение человека), ст. 222 (незаконный оборот оружия), ст. 222.1 (незаконное изготовление оружия), ст. 223 (незаконный оборот взрывных устройств)».

По делу допрошено более 300 свидетелей и потерпевших, проведено более 100 различных судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил более 100 томов, обвинительное заключение более 1 000 листов (4 тома),
сказал представитель СК.

Он отметил, что осужденный активно сотрудничал со следствием, в результате чего удалось установить главарей и членов бандгрупп, которые летом прошлого года были нейтрализованы входе спецопераций.

Кроме того, по данным СК, с помощью Баширова установлена пособническая база преступного сообщества, в отношении членов которого «были возбуждены и направлены в суд уголовные дела, по некоторым из которых уже вынесены обвинительные приговоры».

Приговором суда Баширову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима,
добавил Темирбеков.

Использованы фотографии: http://www.prvduma.ru
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Комментарии 31

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  1. bouncyhunter Сегодня, 09:28
    осужденный активно сотрудничал со следствием

    Ясное дело - срок скостить . Тем не менее : заслужил - получи и распишись ! good
    bouncyhunter
    1. pvv113 Сегодня, 10:03
      Привет, Паша! Таких никаким сроком не исправишь. Только высшая мера hi
      pvv113
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:06
        Володя , моё почтение hi
        Цитата: pvv113
        Таких никаким сроком не исправишь

        Согласен с тобой .
        Цитата: pvv113
        Только высшая мера

        Поскольку в России мораторий на "вышку" - вся надежда на "попытку к бегству" при этапировании . yes
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 10:09
          Абсолютно согласен. bully Или жестокое самоубийство lol
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:12
            Цитата: pvv113
            Или жестокое самоубийство

            С обязательным контрольным - чтобы уж наверняка . bully
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 10:22
              Ну, без этого нельзя wink
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:39
                Угу , вот ещё бы мораторий на законодательном уровне отменили ...
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 10:45
                  Так и мораторий ввели только в угоду англосаксам
                  pvv113
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
                    То-то и оно . Хватит уже отвешивать им реверансы и книксены - это что бисер перед свиньями метать !
                    bouncyhunter
                    1. pvv113 Сегодня, 11:03
                      Это точно, бисером противнику урона не нанесешь, нужно что-то посерьезнее wink
                      pvv113
                      1. bouncyhunter Сегодня, 11:18
                        Есть ещё порох в пороховницах . Надо будет - отсыплем им "барбарысок" . wink
                        bouncyhunter
              2. Чёрный Сегодня, 11:39
                Да здравствует самый гуманный суд......
                Чёрный
            2. pvv113 Сегодня, 10:34
              Жестокое самоубийство выглядит примерно так
              pvv113
    2. сибиралт Сегодня, 10:29
      Семь лет скостили за сотрудничество со следствием. Таков закон. Все претензии к законотворцам.
      сибиралт
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:32
        Да давно пора уже мораторий на смертную казнь отменить и не сюсюкать с такими ушлёпками .
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 11:29
          Независимо от срока ни один бандюга после тюрьмы стахановцем не стал
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:38
            Володь , есть такие , кто реально встаёт на путь исправления , но это - единичные исключения , лишь подтверждающие правило .
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 11:41
              Вполне согласен - это исключения. Но террористы под исключения не попадают
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:44
                Цитата: pvv113
                Но террористы под исключения не попадают

                Тут как нельзя лучше применима пословица о горбатом и могиле .
                bouncyhunter
  2. bratchanin3 Сегодня, 09:39
    Как вяжутся тяжкие преступления и 19 лет отсидки в не очень строгой тюрьме? Наш суд самый гуманный суд в мире??
    bratchanin3
    1. Cartalon Сегодня, 09:44
      Ну отдохнёт человек, поделиться опытом с товарищами, исламисты скоро у нас все тюрьмы будут контролировать.
      Cartalon
    2. сибиралт Сегодня, 10:32
      Не надо пылить. За такие преступления мягче строго режима не положено, причем, первые 5-10 лет отсидки могут назначить тюремный режим. Да только выйдет ли он оттуда живьем, вот в чем незадача.
      сибиралт
  3. olimpiada15 Сегодня, 09:54
    Пора в УК вернуть смертную казнь. Тогда желание участвовать в тяжких преступлениях у многих пропадёт. Помню, когда вводили мораторий на смертную казнь, основным аргументом были ошибки следствия. Потому в УК надо предусмотреть отсрочку исполнения высшей меры лет на 10, чтобы в случае открытия новых обстоятельств, можно было пересмотреть приговор. Через 10 лет отправить на экспертизу судебное дело для повторного рассмотрения на наличие ошибки следствия или судебной ошибки, обязательно отсутствие тех лиц, которые занимались данным делом. Можно даже привлечь ВУЗы- преподавателей и студентов в качестве практики. И лишь после повторного рассмотрения приводить в исполнение приговор. А сейчас, при таком мягком наказании за тягчайшие преступления, желающих " подзаработать " , вступив в банду, ничего не останавливает.
    olimpiada15
  4. ваняватный Сегодня, 09:58
    б...ь , я не понимаю , ну какие на хрен сроки заключения по статьям о терроризме ? какой к хренам гумманизм ?чего стесняемся ? как в 90х боимся реакции ,, цивилизованного ,, мира? на хрена зоны набивать бациллами экстремизма ? уничтожать безжалостно всю эту гнойную па даль за любую причастность , почему эта мерзота должна жить? am
    ваняватный
  5. gukoyan Сегодня, 10:03
    Вздёргнуть на рее!
    gukoyan
  6. vch Сегодня, 10:13
    Цитата: ваняватный
    б...ь , я не понимаю , ну какие на хрен сроки заключения по статьям о терроризме ? какой к хренам гумманизм ?чего стесняемся ? как в 90х боимся реакции ,, цивилизованного ,, мира? на хрена зоны набивать бациллами экстремизма ? уничтожать безжалостно всю эту гнойную па даль за любую причастность , почему эта мерзота должна жить? am

    На самом деле, то что он дожил до суда, говорит о том, что очень много помог в ходе следствия. Скорее всего был договор со следствием, что он сдает всех своих главарей, подельников, а ему впаивают не пожизненный срок. При всем при том, это ему не гарантирует жизнь. Отбывание срока в наших местах заключения - процесс опасный и не предсказуемый. Начнет вести пропаганду или еще что либо - может произойти несчастный случай или зеки подерутся, а ему пика в бок достанется или внезапная остановка сердца. Вспомните Салмана Радуева.
    vch
    1. ваняватный Сегодня, 10:24
      по статье терроризм только одно наказание - смерть , плевать , что делал : кашу варил в горном блиндаже или покупал продукты для этой каши , снаряжал сву или кило болтов для него принес , ишака бородатому ослолюбу подогнал или сам ублажил - всех закапывать в беэымянных могилах am и никто там никому пику не сунет , очень настораживает взрывной рост количества зк из стран средней азии - этот рассадник заразы нам еще аукнется , сажают какого нибудь таджика за мелкую кражонку , а кто выходит? чего это малообразованное тело там набралось?
      ваняватный
  7. Умничка Сегодня, 10:15
    За многочисленные убийства в составе организованной бандгруппы всего 19 лет ??? Если ему 25 - в 44 года на свободе и иди продолжай и воспитывай себе подобных, как бывшие бандеровцы, отпущенные из лагерей, воспитали современную молодёжь на украине ??? Минимум - пожизненное. Это не убийство в ссоре, в конфликте, в состоянии аффекта и т.д., это многочисленные спланированные умышленные убийства. Только адекватная реакция должна быть в таких случаях - смертная казнь, пожизненное в качестве подарка за сотрудничество со следствием и т.п. Такие выродки не перевоспитываются.
    Умничка
  8. танк66 Сегодня, 10:18
    Я б ему в камере круглосуточно дом-2 крутил на максимальном звуке - через 2-3 месяца сам вздёрнется.
    танк66
  9. Слон Сегодня, 11:31
    России необходимо снять мораторий на "вышку". Таких колония не исправляет. Зря только деньги государство тратит. Также велика вероятность распространения идей терроризма непосредственно в колониях.
    Слон
  10. komrad buh Сегодня, 11:49
    Доказали и к стенке, причем публично
    komrad buh
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