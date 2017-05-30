Боевик, совершивший теракты в Дагестане, получил 19 лет

Следствием и судом установлено, что в 2011 году Баширов вступил в незаконное вооруженное формирование, в банду, а также в состав преступного сообщества, запрещенного на территории России и действующего на территории южных районов Дагестана. Таким образом, им совместно с другими боевиками совершены: в 2013 году – террористический акт в селе Хучни Табасаранского района, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов на посту "Джемикентский" Дербентского района, обстрел здания отделения полиции Дербентского ОМВД, убийство лесника Зейнедина Батманова в Сулейман-Стальском районе, похищение учителя в Табасаранском районе, убийство таксиста в 2016 году в Дербентском районе и другие,

По делу допрошено более 300 свидетелей и потерпевших, проведено более 100 различных судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил более 100 томов, обвинительное заключение более 1 000 листов (4 тома),

Приговором суда Баширову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима,