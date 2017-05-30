Боевик, совершивший теракты в Дагестане, получил 19 лет
В Дагестане вынесен приговор Нариману Баширову по делу об участии в террористической организации и совершении ряда тяжких преступлений, передает Интерфакс-АВН сообщение старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Расула Темирбекова.
По его словам, «дело в отношении Баширова судом рассматривалось по 16 статьям УК РФ: ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), ч.2 ст. 209 (участие в банде), ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц), п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 127 (незаконное лишение свободы), ч. 4 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем), ст. 158 (кража), ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом), ст. 162 (разбойное нападение), ст. 126 (похищение человека), ст. 222 (незаконный оборот оружия), ст. 222.1 (незаконное изготовление оружия), ст. 223 (незаконный оборот взрывных устройств)».
Он отметил, что осужденный активно сотрудничал со следствием, в результате чего удалось установить главарей и членов бандгрупп, которые летом прошлого года были нейтрализованы входе спецопераций.
Кроме того, по данным СК, с помощью Баширова установлена пособническая база преступного сообщества, в отношении членов которого «были возбуждены и направлены в суд уголовные дела, по некоторым из которых уже вынесены обвинительные приговоры».
Следствием и судом установлено, что в 2011 году Баширов вступил в незаконное вооруженное формирование, в банду, а также в состав преступного сообщества, запрещенного на территории России и действующего на территории южных районов Дагестана. Таким образом, им совместно с другими боевиками совершены: в 2013 году – террористический акт в селе Хучни Табасаранского района, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов на посту "Джемикентский" Дербентского района, обстрел здания отделения полиции Дербентского ОМВД, убийство лесника Зейнедина Батманова в Сулейман-Стальском районе, похищение учителя в Табасаранском районе, убийство таксиста в 2016 году в Дербентском районе и другие,рассказал Темирбеков.
По его словам, «дело в отношении Баширова судом рассматривалось по 16 статьям УК РФ: ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), ч.2 ст. 209 (участие в банде), ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц), п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 127 (незаконное лишение свободы), ч. 4 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем), ст. 158 (кража), ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом), ст. 162 (разбойное нападение), ст. 126 (похищение человека), ст. 222 (незаконный оборот оружия), ст. 222.1 (незаконное изготовление оружия), ст. 223 (незаконный оборот взрывных устройств)».
По делу допрошено более 300 свидетелей и потерпевших, проведено более 100 различных судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил более 100 томов, обвинительное заключение более 1 000 листов (4 тома),сказал представитель СК.
Он отметил, что осужденный активно сотрудничал со следствием, в результате чего удалось установить главарей и членов бандгрупп, которые летом прошлого года были нейтрализованы входе спецопераций.
Кроме того, по данным СК, с помощью Баширова установлена пособническая база преступного сообщества, в отношении членов которого «были возбуждены и направлены в суд уголовные дела, по некоторым из которых уже вынесены обвинительные приговоры».
Приговором суда Баширову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима,добавил Темирбеков.
Использованы фотографии: http://www.prvduma.ru
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