Новейший авианосец США Gerald R. Ford завершил приемочные испытания
Согласно информации новостного портала ЦАМТО , командование кораблестроения и вооружения ВМС США 26 мая сообщило об успешном завершении приемочных испытаний атомного многоцелевого авианосца (АВМА) CVN-78 «Джеральд Р.Форд» (Gerald R. Ford).
В ходе приемочных испытаний, занявших три дня, основной задачей экипажа являлся показ возможностей корабля при проведении операций в море согласно предъявляемым к нему заказчиком тактико-техническим требованиям. Всего было выполнено более 500 демонстраций и инспекций корпуса корабля, механических и электрических систем. После их завершения авианосец находится на заключительном этапе подготовки к передаче ВМС.
CVN-78 «Джеральд Р.Форд», получивший название в честь 38-ого президента США, является головным авианосцем в новейшей серии CVN-21. Он призван встать на замену первого американского атомного авианосца «Энтерпрайз» (CVN-65), который был официально выведен из боевого состава ВМС США 3 февраля 2017 года.
Постройка корабля стартовала в 2008 году. Киль был заложен 14 ноября 2009 года. Спуск корабля на воду состоялся 9 ноября 2013 года. Интеграция новых систем вызвала необходимость решения множества технических проблем, что привело к постоянному переносу сроков поступления авианосца на службу. В итоге заводские испытания были окончены в апреле 2017 года.
В августе 2015 года прошла церемония закладки киля второго авианосца серии, «Джон Ф.Кеннеди» (CVN-79). В мае 2016 года оформлена сделка по постройке третьего представителя семейства – CVN-80 «Энтерпрайз». Предполагается, что четвертый авианосец рассматриваемого класса может быть заказан в 2023 финансовом году.
Новые корабли сохраняют общую конструкцию корпуса «Нимиц». Однако ожидается, что они будут обладать расширенными техническими возможностями, в частности будут располагать новой системой боевого управления, перепроектированной надстройкой; иметь большую по размерам взлетно-посадочную палубу, позволяющую увеличить количество самолетовылетов на 20% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему.
Запуск самолетов осуществляется электромагнитной катапультой EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System). Установлен усовершенствованный аэрофинишер (AAG), двухдиапазонная РЛС. Использование новейших технологий при конструировании корабля позволяет уменьшить численность экипажа и снизить нагрузку на него, а также сократить эксплуатационные расходы в течение 50-летнего срока эксплуатации.
В ходе приемочных испытаний, занявших три дня, основной задачей экипажа являлся показ возможностей корабля при проведении операций в море согласно предъявляемым к нему заказчиком тактико-техническим требованиям. Всего было выполнено более 500 демонстраций и инспекций корпуса корабля, механических и электрических систем. После их завершения авианосец находится на заключительном этапе подготовки к передаче ВМС.
CVN-78 «Джеральд Р.Форд», получивший название в честь 38-ого президента США, является головным авианосцем в новейшей серии CVN-21. Он призван встать на замену первого американского атомного авианосца «Энтерпрайз» (CVN-65), который был официально выведен из боевого состава ВМС США 3 февраля 2017 года.
Постройка корабля стартовала в 2008 году. Киль был заложен 14 ноября 2009 года. Спуск корабля на воду состоялся 9 ноября 2013 года. Интеграция новых систем вызвала необходимость решения множества технических проблем, что привело к постоянному переносу сроков поступления авианосца на службу. В итоге заводские испытания были окончены в апреле 2017 года.
В августе 2015 года прошла церемония закладки киля второго авианосца серии, «Джон Ф.Кеннеди» (CVN-79). В мае 2016 года оформлена сделка по постройке третьего представителя семейства – CVN-80 «Энтерпрайз». Предполагается, что четвертый авианосец рассматриваемого класса может быть заказан в 2023 финансовом году.
Новые корабли сохраняют общую конструкцию корпуса «Нимиц». Однако ожидается, что они будут обладать расширенными техническими возможностями, в частности будут располагать новой системой боевого управления, перепроектированной надстройкой; иметь большую по размерам взлетно-посадочную палубу, позволяющую увеличить количество самолетовылетов на 20% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему.
Запуск самолетов осуществляется электромагнитной катапультой EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System). Установлен усовершенствованный аэрофинишер (AAG), двухдиапазонная РЛС. Использование новейших технологий при конструировании корабля позволяет уменьшить численность экипажа и снизить нагрузку на него, а также сократить эксплуатационные расходы в течение 50-летнего срока эксплуатации.
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