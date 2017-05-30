12:00 30 мая

Новейший авианосец США Gerald R. Ford завершил приемочные испытания

Согласно информации новостного портала ЦАМТО , командование кораблестроения и вооружения ВМС США 26 мая сообщило об успешном завершении приемочных испытаний атомного многоцелевого авианосца (АВМА) CVN-78 «Джеральд Р.Форд» (Gerald R. Ford).



В ходе приемочных испытаний, занявших три дня, основной задачей экипажа являлся показ возможностей корабля при проведении операций в море согласно предъявляемым к нему заказчиком тактико-техническим требованиям. Всего было выполнено более 500 демонстраций и инспекций корпуса корабля, механических и электрических систем. После их завершения авианосец находится на заключительном этапе подготовки к передаче ВМС.


CVN-78 «Джеральд Р.Форд», получивший название в честь 38-ого президента США, является головным авианосцем в новейшей серии CVN-21. Он призван встать на замену первого американского атомного авианосца «Энтерпрайз» (CVN-65), который был официально выведен из боевого состава ВМС США 3 февраля 2017 года.

Постройка корабля стартовала в 2008 году. Киль был заложен 14 ноября 2009 года. Спуск корабля на воду состоялся 9 ноября 2013 года. Интеграция новых систем вызвала необходимость решения множества технических проблем, что привело к постоянному переносу сроков поступления авианосца на службу. В итоге заводские испытания были окончены в апреле 2017 года.
В августе 2015 года прошла церемония закладки киля второго авианосца серии, «Джон Ф.Кеннеди» (CVN-79). В мае 2016 года оформлена сделка по постройке третьего представителя семейства – CVN-80 «Энтерпрайз». Предполагается, что четвертый авианосец рассматриваемого класса может быть заказан в 2023 финансовом году.

Новые корабли сохраняют общую конструкцию корпуса «Нимиц». Однако ожидается, что они будут обладать расширенными техническими возможностями, в частности будут располагать новой системой боевого управления, перепроектированной надстройкой; иметь большую по размерам взлетно-посадочную палубу, позволяющую увеличить количество самолетовылетов на 20% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему.

Запуск самолетов осуществляется электромагнитной катапультой EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System). Установлен усовершенствованный аэрофинишер (AAG), двухдиапазонная РЛС. Использование новейших технологий при конструировании корабля позволяет уменьшить численность экипажа и снизить нагрузку на него, а также сократить эксплуатационные расходы в течение 50-летнего срока эксплуатации.


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Комментарии 79

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  1. Александр романов Сегодня, 09:51
    Против КНДР,это корыто не продержится и 15 минут.
    Александр романов
    1. dik-nsk Сегодня, 09:56
      главное чтобы экипаж при встрече с нашими потом на психологическую реабилитацию не просился как на Куке))
      dik-nsk
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:01
        Цитата: dik-nsk
        как на Туске

        Вы , видимо , хотели сказать "как на Куке" ? hi
        bouncyhunter
        1. dik-nsk Сегодня, 10:02
          конечно Кук, тот самый дональд))) спасибо, коллега, поправлюсь hi
          dik-nsk
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:02
            Всегда рад помочь .
            bouncyhunter
      2. xetai9977 Сегодня, 10:28
        "как на Куке))"
        А что с "Куком"? И не устанут же бесконечно тиражировать этот откровенный бред про "Хибины+Кука+памперсов" . Стеб сам по себе не есть хорошо, но ВЕРА в бред вообще верх идиотизма!
        xetai9977
        1. Опасный Сегодня, 10:38
          по другому они не умеют здесь плюсики зарабатывать потому что!
          Опасный
        2. dik-nsk Сегодня, 10:41
          верх идиотизма представителю Азербайджана в каждой новости про достижения матрасов с придыханием их восхвалять, ну, и отрицать факты, озвученные ИХ сми и не отрицавшиеся
          ИХ военными (была лишь истерика представителей госдепа о "не профессионализме русских"), добровольного "списывания" экипажа Дональда после означенных событий, тоже не верх "мудрости"
          dik-nsk
          1. Опасный Сегодня, 11:13
            верх идиотизма думать, что в боевой обстановке нашему самолету дадут хотя бы подлететь ближе, чем на 500 км к авианосцу. И посмотри видео облетов нашими самолетами их кораблей, снятыми самими американцами. Все веселые, всем интересно и по приколу, так же как и нашим летчикам. Наши поприкалывались, те посмеялись, все гут. Начитаются сказок, потом чушь два года подряд уже повторяют про кук, хибины и су-24. который их даже в принципе нести не может
            Опасный
            1. Александр романов Сегодня, 11:15
              Цитата: Опасный
              верх идиотизма думать, что в боевой обстановке нашему самолету дадут хотя бы подлететь ближе, чем на 500 км к авианосцу

              А мы и не будем,КНДР потопит в легкую.Они уже ролик сняли
              Александр романов
    2. Арон Заави Сегодня, 09:56
      Цитата: Александр романов
      Против КНДР,это корыто не продержится и 15 минут.

      Это само собой. good
      Арон Заави
    3. Antidote Сегодня, 10:03
      Шапками закидают, ага.
      Antidote
      1. Александр романов Сегодня, 10:07
        Цитата: Antidote
        Шапками закидают, ага.

        Зачем шапками,у КНДР 70 подлодок,это корыто будет потоплено очень быстро.
        Поговаривают,что среди экипажеи подлодок КНДР,идут страшные драки,за право потопить авианосец.
        Думаю правда,можно верить.
        Александр романов
        1. jonhr Сегодня, 10:32
          драки у них за рис laughing
          jonhr
          1. Александр романов Сегодня, 10:50
            Цитата: jonhr
            драки у них за рис

            Вранье,в северной кореи ,рис не едят уже давно.даже самые малоимущие в КНДР,могут себе позволить омаров и черную икру.
            Александр романов
            1. jonhr Сегодня, 10:52
              молодцы значит. семимильными шагами так сказать движутся. аж зависть берёт
              jonhr
            2. Lancer Сегодня, 11:28
              Им уже и это надоело,они всяческие изыски себе позволяют вроде соловьиных язычков и т.п.
              Lancer
      2. jonhr Сегодня, 10:13
        закидают Ынами
        jonhr
      3. Velizariy Сегодня, 10:21
        Главное шапкой попасть ниже ватерлинии или в реактор!))))
        Velizariy
    4. НЕКСУС Сегодня, 10:07
      Цитата: Александр романов
      Против КНДР,это корыто не продержится и 15 минут.

      Оно конечно все весело,если бы не было так грустно. Матрассы Девственницу сдали флоту очередную,а серию заложили в 48 ПЛ...теперь новый авианосец. Стебаться то можно до посинения,но что мы сдали флоту серьезного за прошлый и этот год?
      НЕКСУС
      1. Александр романов Сегодня, 10:10
        Цитата: НЕКСУС
        Стебаться то можно до посинения,но что мы сдали флоту серьезного за прошлый и этот год?

        Надо вас поставить президентом страны .И если вы не перевооружите флот за три года,повесить вас ,прямо в Кремле в присутствии СМИ.
        Александр романов
        1. НЕКСУС Сегодня, 10:14
          Цитата: Александр романов
          Надо вас поставить президентом страны .И если вы не перевооружите флот за три года,повесить вас ,прямо в Кремле в присутствии СМИ.

          Да я прекрасно чувствую себя и на своем месте. А вот ваши перлы про корейские ПЛ это шедевр идиотизма. Ведь в вашей реальности,авианосцы ходят по морям и океанам вообще без подводного и надводного прикрытия и бравые корейские подводники -просто цари морей.
          Продолжайте чепчики бросать,уважаемый,ведь с нашим флотом все очень хорошо и мы строим корабли первого ранга,сдаем флоту многоцелевики в срок и строим их быстро. А вот матрассы лохи,вкладывая деньги в авианосцы,крейсера и эсминцы.
          НЕКСУС
          1. Александр романов Сегодня, 10:28
            Цитата: НЕКСУС
            Да я прекрасно чувствую себя и на своем месте.

            Понимаю,место отличное,можно в каждой статье ныть .
            Цитата: НЕКСУС
            А вот ваши перлы про корейские ПЛ это шедевр идиотизма. Ведь в вашей реальности,авианосцы ходят по морям и океанам вообще без подводного и надводного прикрытия и бравые корейские подводники -просто цари морей.

            Более того,все самолеты на авианосцах США это муляжи , сделаны из фанеры.
            Цитата: НЕКСУС
            Продолжайте чепчики бросать,уважаемый,ведь с нашим флотом все очень хорошо и мы строим корабли первого ранга,сдаем флоту многоцелевики в срок и строим их быстро.

            Вот я и говорю,надо вас поставить президентом и у нас будет флот.
            Александр романов
            1. НЕКСУС Сегодня, 10:36
              Цитата: Александр романов
              Понимаю,место отличное,можно в каждой статье ныть .

              Трезво смотреть на вещи,а не с бодуна или перепоя -это ,уважаемый не называется "ныть". Но вам можно кричать в каждой ветке-всех победим и всех утопим! Но прежде чем такое орать в три горла,вы у моряков то поспрошайте,как оно там с нашими флотами. Может после этого ума хватит откровенный бред больше не писать.
              НЕКСУС
              1. Александр романов Сегодня, 10:38
                Цитата: НЕКСУС
                Трезво смотреть на вещи,а не с бодуна или перепоя -это ,уважаемый не называется "ныть"

                В вашем случае трезвость-это глубокое похмелье.Отходите
                Цитата: НЕКСУС
                Но вам можно кричать в каждой ветке-всех победим и всех утопим!

                Нет,вам всё таки вообще завязать пить.
                Цитата: НЕКСУС
                Но прежде чем такое орать в три горла,вы у моряков то поспрошайте,как оно там с нашими флотами.

                Ну я и говорю-ШИЛО
                Александр романов
                1. НЕКСУС Сегодня, 10:40
                  Цитата: Александр романов
                  Ну я и говорю-ШИЛО

                  Только оскудевший умом человек будет играть в игру-"САМ Д.УР.А.К", когда нет аргументов. Продолжайте,это даже забавно.
                  НЕКСУС
                  1. Александр романов Сегодня, 10:43
                    Цитата: НЕКСУС
                    Только оскудевший умом человек будет играть в игру-"САМ Д.УР.А.К", когда нет аргументов

                    Слушаи,иди ной в другой теме. Читать твое вечное нытье во всех темах.порядком надоело.
                    В любых темах,ты знаешь лучше,как и что нужно сделать.Везде ты ,лучше всех понимаешь состоянии вооруженных сил.
                    В таком случае я не понимаю,какого хрена ты тут сидишь.
                    Знаешь.что и как надо лучше сделать-Так иди и сделаи!
                    Александр романов
                    1. НЕКСУС Сегодня, 10:49
                      Цитата: Александр романов
                      Слушаи,иди ной в другой теме. Читать твое вечное нытье во всех темах.порядком надоело.

                      Послушай ,Романов. Не пузырись так,а то сдуешься быстро. Ты явно с другой планеты прилетел,раз называешь нытьем то,что твориться с нашими флотами. И такие как ты вредят своими криками и лозунгами не меньше,чем воры ,которые разворовывают оборонный бюджет. Чего пыль то пускаешь в глаза людям своими истошными воплями,урякалка?
                      НЕКСУС
                      1. Александр романов Сегодня, 10:55
                        Цитата: НЕКСУС
                        Ты явно с другой планеты прилетел,раз называешь нытьем то,что твориться с нашими флотами.

                        Слушаи,даваи уже покедова.Надоел
                        Цитата: НЕКСУС
                        . Чего пыль то пускаешь в глаза людям своими истошными воплями,урякалка?

                        Да блин,где же вас таких отлавливают
                        Александр романов
                      2. НЕКСУС Сегодня, 10:57
                        Цитата: Александр романов
                        Слушаи,даваи уже покедова.Надоел

                        Вот о том ,что я и говорил.Аргументации ноль,а пузырей и дешевого гонора хоть задом ешь. fool
                        НЕКСУС
                      3. Lancer Сегодня, 11:31
                        Да он же стебается с чучханутых.И очень толсто.Но многие ведутся :)))
                        Lancer
      2. НасРать Сегодня, 10:13
        Цитата: НЕКСУС
        Стебаться то можно до посинения,но что мы сдали флоту серьезного за прошлый и этот год?

        Всё форумчане ждут развала экономики США и взрыва йеллоустонского вулкана ! laughing

        По статье - красив корабль! Когда его первый поход?
        НасРать
      3. Астарт Сегодня, 10:19
        Цитата: НЕКСУС
        Стебаться то можно до посинения,но что мы сдали флоту серьезного за прошлый и этот год?

        Я так понимаю мы ответили "ассиметрично" (спасибо ВВП за терминологию) Циркон
        Астарт
        1. Monster_Fat Сегодня, 10:25
          А в России-"очередной катер" спустят на воду с каким нибудь "устрашающим" названием-"пиранья", "гюрза" и пр. -это и называется "ассиметричным ответом"... laughing good
          Monster_Fat
          1. Астарт Сегодня, 10:31
            Я бы хотел, что бы Россия запустила "Звездный крейсер класса Разрушитель" США не лезла в дела других стран, А все люди были добрыми и красивыми....Но "маемо шо маемо"
            Астарт
        2. НЕКСУС Сегодня, 10:30
          Цитата: Астарт
          Я так понимаю мы ответили "несимметрично" (спасибо ВВП за терминологию) Циркон

          Циркон еще не принят на вооружение. По поводу кораблей...был анонсирован проект фрегата повышенного водоизмещения проекта 22350М,водоизмещением на 1100 тонн больше чем базовый 22350-й. Но под него пока нет отечественного ГТУ,она только испытывается,если мне не изменяет склероз. Почему я об этом проекте говорю?Да потому что такой фрегат,очень близок к классу эсминцев,как по водоизмещению,так и по арсеналу.
          А что у нас с многоцелевиками? Половина стоит у стенки.Модернизация Баракуд заморожена. Напомню,именно многоцелевики обеспечивают охрану и прикрытие наших Дельфинов и Бореев.
          В этой связи очень прискорбно,что ПЛ класса Охотник у нас благополучно похоронили и более не строят,хотя надо бы.
          На новом ледоколе проекта 22220 Арктика стоит ЯСУ Ритм-200,который предполагают ставить в будущем на атомный эсминец Лидер. Ледоколы строим ,а когда заложим Лидер,хотя бы с ГТУ,а не с ЯСУ?
          НЕКСУС
    5. Астарт Сегодня, 10:09
      Цитата: Александр романов
      Против КНДР,это корыто не продержится и 15 минут.

      КНДР это стране, она не тонет. Двоечник
      Астарт
      1. Александр романов Сегодня, 10:11
        Цитата: Астарт
        КНДР это стране, она не тонет. Двоечник

        0.7 ?
        Александр романов
    6. Monster_Fat Сегодня, 10:13
      Шапки! Шапки вместо авианосцев! Шапки вместо самолетов" пятого поколения! Шапки, больше шапок! Еще больше шапок! Шапки-решают все! Смотрите новый сериал: "Секта Святого "Кука" и могучих "Хибин" снова в деле!"-только эксклюзив! и только на страницах ВО! laughing lol love
      Monster_Fat
  2. zivXP Сегодня, 10:02
    Девять лет строили, тоже не быстро при налаженном то процессе и технологиях.
    zivXP
    1. jonhr Сегодня, 10:14
      а им куда спешить? планово меняют старые авианосцы на новые
      jonhr
    2. Александр Абдрахманов Сегодня, 10:31
      Сегодня авианосец может спастись и сохраниться на дне моря , самое надежное укрытие . Они строили с учетом - что у других стран против него ракет не было , сегодня все поменялось , почти у всех против них ракеты есть . Если бы он еще летал , быстрее ракеты , тогда для него возможность была выжить.
      Александр Абдрахманов
  3. yehat Сегодня, 10:07
    Запуск самолетов осуществляется электромагнитной катапультой EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System).

    я одного не пойму, по результатам испытаний у катапульт выявили нерешенные проблемы. Настолько неудобные, что Трамп предлагал заменить их на старые, паровые. Но сообщается, что корабль УСПЕШНО прошел испытания.
    Как-то это не выглядит логично
    yehat
    1. jonhr Сегодня, 10:15
      если честно то об проблемах с катапультами я услышал тут на сайте. хотя год назад американцы говорили что катапульты готовы
      jonhr
      1. yehat Сегодня, 10:18
        смотря к чему готовы. стоять на авике - да. Обеспечивать беспроблемный запуск самолетов - нет.
        yehat
        1. jonhr Сегодня, 10:19
          ну понятно их там для красоты установили laughing
          jonhr
          1. yehat Сегодня, 10:28
            их туда установили для того, чтобы провести эксплуатацию и довести до уровня пригодности в боевых условиях.
            yehat
            1. jonhr Сегодня, 10:35
              их вообще-то испытывали на берегу сначала. не думаю чтобы они установили а потом доводить будут. размеры эм катапульты и паровой очень сильно разнятся и заменить одно на другое не получится быстро. что-то у меня сомнения что американцы построили авианосец со всеми системами только для того чтобы довести катапульту до ума
              jonhr
              1. yehat Сегодня, 11:01


                Стакли уточнил, что система EMALS состоит из ряда последовательно включаемых электромагнитных движителей (катушек) и при "передаче" разгоняемого самолета от одного движителя к другому возникает проблемный "разрыв" (имеется в виду отсутствие плавности разгона ЛА)

                на берегу устранили ряд детских болезней, однако это новое устройство и с настройкой проблем еще будет не мало.
                yehat
  4. Александр Абдрахманов Сегодня, 10:18
    Хороший плот у США - штуки четыре крылатых ракет и утопят несколько тысяч матросов и почти сотню самолетов . На много дешевле , у США на долларах будит очень сердито . Корыто выделки не стоит - за минут 20 его не будит . Строиться долго - зато утонет быстро .
    Александр Абдрахманов
    1. yehat Сегодня, 10:23
      не стоит с шапкозакидательством говорить об этом. Современный авик выдерживает примерно 10 попаданий ракет уровня Гарпун без критических последствий. Плюс охраняет его ордер кораблей, где 2-3 вымпела - корабли, приспособленные к отражению массированного ракетного залпа.
      Так что, чтобы его утопить, нужно серьезно постараться.
      yehat
      1. jonhr Сегодня, 10:36
        не постараться а иметь хотя-бы равноценный флот.
        ну и впрочем надо добавить что и сам авианосец не такой уж и беззащитный и имеет свою систему ПВО. да и само авиационное крыло это ударный кулак который благодаря самолётам ДРЛО видит очень и очень далеко
        jonhr
        1. Александр романов Сегодня, 10:39
          Цитата: jonhr
          не постараться а иметь хотя-бы равноценный флот

          Зачем Румынии флот?
          Александр романов
          1. jonhr Сегодня, 10:43
            знаете есть такой термин паранойя . так вот это когда видишь то чего нет ну или выдаёшь свою реальность за реальность истинную.
            причём здесь Румыния ? или вам неведом такой термин как субъект разговора? а ещё подучите как выглядят флаги разных стран laughing
            jonhr
            1. Александр романов Сегодня, 10:45
              Цитата: jonhr
              причём здесь Румыния ?

              Вы пишите ,под румынским флагом.
              Цитата: jonhr
              а ещё подучите как выглядят флаги разных стран

              А у вас флаг какои страны?
              Александр романов
              1. jonhr Сегодня, 10:48
                это вопросы к администрации сайта. а вот учитывая что в Румынии русским владеют не так уж и много людей то могли-бы и догадатся
                jonhr
                1. Александр романов Сегодня, 10:52
                  Цитата: jonhr
                  это вопросы к администрации сайта.

                  Администрация саита не развешивает флаги.Система лишь фиксирует аипи посетителя .Вы из Румынии smile
                  Цитата: jonhr
                  . а вот учитывая что в Румынии русским владеют не так уж и много людей то могли-бы и догадатся

                  Что вы один из них? Ну догадался и что?
                  Александр романов
                  1. jonhr Сегодня, 10:55
                    нет я не из Румынии laughing система значит такая чёткая))) 500 км вправо или 500 км влево разницы для неё нет laughing она случайно не на ядре линукса?)))
                    кстати цеплятся к флагам это типа такой тонкий тролинг?
                    jonhr
                    1. Александр романов Сегодня, 11:07
                      Цитата: jonhr
                      кстати цеплятся к флагам это типа такой тонкий тролинг?

                      Конечно,особенно,когда я читаю такие предложения
                      Цитата: jonhr
                      не постараться а иметь хотя-бы равноценный флот.
                      Александр романов
                      1. jonhr Сегодня, 11:34
                        так вроде румыны топить авианосцы США как-бы не собираются laughing а вы и их приплели
                        jonhr
                    2. yehat Сегодня, 11:15
                      мы видим то, что видим.
                      какая-то дочь крымского офицера с румынским флагом что-то пишет
                      Это факт, а остальное домыслы laughing
                      yehat
                      1. jonhr Сегодня, 11:38
                        а я должен ваши урякалки повторять? вам это не нравится? laughing
                        кстати я-бы всех вычислил кто урякает и в случае реальной заварушки тех кто больше уря прокричал то соответственно их на передний край.
                        jonhr
          2. Был Мамонт Сегодня, 11:18
            Цитата: Александр романов
            Зачем Румынии флот?

            Вы, оказывается и по географии двоечник.
            Был Мамонт
            1. Александр романов Сегодня, 11:21
              Цитата: Был Мамонт
              Вы, оказывается и по географии двоечник.

              Ха,ну значит Сомали нужно построить флот
              Александр романов
              1. Был Мамонт Сегодня, 11:47
                Цитата: Александр романов
                Ха,ну значит Сомали нужно построить флот

                Была бы возможность, сомалийцы и авианосец бы прикупили.
                "В июне 2009 года сомалийский флот был восстановлен. Был назначен новый командир, адмирал Фарах Ахмед Омар. До 500 морских пехотинцев, обучались в Могадишо, обучение завершилось в декабре 2009 года.
                Флот не имеет собственных кораблей и катеров, поэтому арендует быстроходные катера, чтобы выполнить патрули.
                В настоящее время ВМФ Сомали насчитывает 200 матросов и несколько катеров".
                Двоечник, он и в Сомали-двоеШник.
                Был Мамонт
        2. yehat Сегодня, 11:09
          не постараться а иметь хотя-бы равноценный флот

          чтобы решать задачу, не обязательно становиться преподавателем, достаточно найти решение задачи. Например, у СССР было несколько способов утопить авик. Например, подлодка, налет группы ту-22м, залп тяжелыми ПКР с тяжелого крейсера, создание самолета т4 сотка, банальные мины и т.д. Эти способы многократно дешевле наличия крупного флота
          yehat
    2. Velizariy Сегодня, 10:25
      Цитата: Александр Абдрахманов
      штуки четыре крылатых ракет и утопят несколько тысяч матросов

      Да эт понятно))) тут шапкой целые страны в каменный век загоняют, а это какой то авианосец, подумаешь...) шапка его потопит пролетая рядом.
      Лохи из МО США и конструкторы этой страны и не знают, что крылатая ракета погоду делает, а тут корыто сделали, вай дуракииии))))))))
      Velizariy
    3. xetai9977 Сегодня, 10:29
      ну да. Попробуйте потопить. Завидно?
      xetai9977
      1. Александр романов Сегодня, 10:40
        Цитата: xetai9977
        ну да. Попробуйте потопить. Завидно?

        Легко! Я в Вар Тундер эти авианосцы топил пачками. Завидно?
        Александр романов
    4. НЕКСУС Сегодня, 11:07
      Цитата: Александр Абдрахманов
      Строиться долго - зато утонет быстро .

      Для того,чтобы такое писать,сперва ознакомьтесь сколько ТУ-22 во времена Союза отводилось на уничтожение одной АУГ...подскажу-два полка! С почти 90% потерь с нашей стороны. Чтоб утопить авианосец,вы сперва подойдите к нему на расстояние пуска торпед или ракет. Это в видео игре,в которую играет Романов,авианосцы топят пачками,а в реальности все совсем не так.
      НЕКСУС
      1. Александр романов Сегодня, 11:13
        Цитата: НЕКСУС
        Это в видео игре,в которую играет Романов,авианосцы топят пачками,а в реальности все совсем не так.

        У тебя даже ума не хватает,отличить стеб от реальности.
        Александр романов
        1. НЕКСУС Сегодня, 11:18
          Цитата: Александр романов
          У тебя даже ума не хватает,отличить стеб от реальности.

          Ты так и будешь засирать ветку ,в дешевом стремлении укрепить свое ЭГО за счет других?
          НЕКСУС
          1. Александр романов Сегодня, 11:19
            Цитата: НЕКСУС
            Ты так и будешь засирать ветку ,в дешевом стремлении укрепить свое ЭГО за счет других?

            Я тебе написал в личку,что бы ТЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА МНЕ НИЧЕГО НЕ ПИСАЛ!!!
            НИКОГДА!!!
            Александр романов
      2. Опасный Сегодня, 11:19
        нафига здесь кому-то знать сколько Ту-22 отводилось на уничтожение авианосца? Это ж сразу с небес на землю вернет и шутить про памперсы больше станет некому. Видимо здесь школоты стало больше, чем знающих, надеюсь это временное явление
        Опасный
      3. yehat Сегодня, 11:22
        Для того,чтобы такое писать,сперва ознакомьтесь сколько ТУ-22 во времена Союза отводилось на уничтожение одной АУГ...подскажу-два полка! С почти 90% потерь с нашей стороны.

        как-то многовато потерь. я в натовском симуляторе смотрел симуляции таких учений на твд южнее Гренландии - по ним выходит, что если никто ничего не прощелкает, то собьют не больше 40%.
        А при достаточном объеме развединформации об аэродромах ПВО, что, кстати, не проблема,
        вообще можно было обойтись с минимумом потерь - уж больно шустрые ту-22.
        Ключевой вопрос был в действиях разведчиков ту-95.
        yehat
        1. jonhr Сегодня, 11:41
          в том то и проблема что натовские симуляторы поадекватней некоторых людей на этом сайте будут. а не как некоторые шапками его. кстати а как попасть шапкой ниже ватерлинии? laughing
          jonhr
  5. vch Сегодня, 11:00
    Блин. Обсуждение серьезной новости превратилось в выяснение отношений и диаметрально противоположных воплей - от "все пропало", до "всех потопим". А по теме, какие бы проблемы не были с этим кораблем - но он прошел испытания и вступил в строй, повысив и без того стратегическое превосходство США в океанах. Чем мы можем сейчас ответить? По большому счету особо нечем. Нет, конечно, сейчас вспомнят о ЯО и т.д. Но рассуждать о применении ЯО в локальных конфликтах - это полный бред. Понятно, что разные стратегии, разные подходы. Но двадцать упущенных лет нам буду икаться еще очень и очень долго......
    vch
  6. Рабинович_007 Сегодня, 11:25
    Вот это мощь, плавучие гиганты smile
    Рабинович_007
  7. loginovich Сегодня, 11:31
    Бриты Queen Elizabeth испытывают , янки джеральда , а Кузе замену котла заменили на ремонт котла. Не скоро РФ станет повелительницей морей .Ох как не скоро.
    loginovich
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