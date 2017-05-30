В Азербайджане началось учение ракетных и артиллерийских подразделений
Согласно плану подготовки на 2017 год в Азербайджане стартовало учение ракетных и артиллерийских подразделений, передает информационное агентство Vesti.Az сообщение пресс-службы министерства обороны страны.
Отмечается, что целью учения является «совершенствование боевых навыков личного состава».
Сообщается, что для обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб на учении используются «современные автоматизированные системы управления, а для корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты».
Отмечается, что целью учения является «совершенствование боевых навыков личного состава».
В ходе учения, проводимого в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполняют задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания,говорится в релизе.
Сообщается, что для обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб на учении используются «современные автоматизированные системы управления, а для корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты».
Использованы фотографии: http://www.vesti.az
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