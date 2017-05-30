12:05 30 мая

В Азербайджане началось учение ракетных и артиллерийских подразделений

Согласно плану подготовки на 2017 год в Азербайджане стартовало учение ракетных и артиллерийских подразделений, передает информационное агентство Vesti.Az сообщение пресс-службы министерства обороны страны.

В Азербайджане началось учение ракетных и артиллерийских подразделений


Отмечается, что целью учения является «совершенствование боевых навыков личного состава».


В ходе учения, проводимого в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполняют задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания,
говорится в релизе.



Сообщается, что для обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб на учении используются «современные автоматизированные системы управления, а для корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты».


Использованы фотографии: http://www.vesti.az
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Комментарии 7

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  1. xetai9977 Сегодня, 10:44
    Нормальная процедура! Кстати. отличные фотографии! К слову, что за орудие на первой фотке? Я дилетант по этой части
    xetai9977
    1. роман66 Сегодня, 10:55
      тоже заинтересовало - компоновка необычная какая-то
      роман66
      1. xetai9977 Сегодня, 11:13
        отличается как-то от Д-30.
        xetai9977
        1. tanit Сегодня, 11:31
          Гиацинт-Б, вроде.
          tanit
          1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 11:33
            Вроде гиацинт имеет четыре колеса
            Спайков Джавелин Тоувич
        2. роман66 Сегодня, 11:33
          во нашел, "гиацинт" это
          роман66
    2. Владыка Ситх Сегодня, 11:53
      2А36 «Гиацинт-Б» 152-мм 18 единиц у вас. Гаубичный дивизион.
      Владыка Ситх
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