В Азербайджане началось учение ракетных и артиллерийских подразделений

В ходе учения, проводимого в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполняют задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания,

Согласно плану подготовки на 2017 год в Азербайджане стартовало учение ракетных и артиллерийских подразделений, передает информационное агентство Vesti.Az сообщение пресс-службы министерства обороны страны.Отмечается, что целью учения является «совершенствование боевых навыков личного состава».говорится в релизе.Сообщается, что для обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб на учении используются «современные автоматизированные системы управления, а для корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты».