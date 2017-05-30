12:00 30 мая

Россия как барьер на пути к Третьей мировой

Интернет-портал mixednews.ru опубликовал перевод статьи сотрудника сайта WakingTimes.com Бак Роджерса, оригинальным образом связывающего мировой баланс с личностью Владимира Путина. В целом указанная статья является примером мистификации президента России, к которой прибегает значительная часть населения Запада при анализе роли Путина в современном мире. ВО публикует небольшие выдержки из достаточно обширного материала.

Знаменитый экстрасенс Эдгар Кейси был исключительно проницателен и точен, в частности в вопросах, связанных с глобальными политическими и социальными событиями. В числе спрогнозированных им явлений значатся предсказание краха фондового рынка в 1929 году, предвидение событий, связанных с обеими мировыми войнами, предостережение о безвременной кончине двух американских президентов. Он умер в 1947 году, но сумел предсказать современные события.

Кейси полагал, что будущие мировые кризисы будут связаны с финансами и обозначил Россию как «бельмо в глазу» финансовых сил, объединившихся против благополучия человечества в послевоенном мире.


Путин заявил по этому поводу, обращаясь к США:

Вы должны подняться над бесконечным стремлением к доминированию. Вы должны прекратить действовать исходя из имперских амбиций. Прекратите отравлять умы миллионов людей.


Россия как барьер на пути к Третьей мировой


Путин является преградой на пути кабальных планов Запада подчинить своей воле весь мир путем финансового доминирования, политической дестабилизации, превращения хаоса в новый порядок.

Именно он сдержал военное вмешательство США в Сирию, не дал им закабалить Украину и Крым, не позволяет распространиться ИГИЛ [террористическая организация, запрещенная в РФ].

В этой связи автор задается вопросом:

Неужели Эдгар Кейси каким-то образом предвидел, что Россия заполнит здравым смыслом разрыв между духовным лидерством и гарантированным уничтожением человечества в Третьей мировой войне, которое замышляется Западом?


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