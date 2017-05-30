Россия как барьер на пути к Третьей мировой

Вы должны подняться над бесконечным стремлением к доминированию. Вы должны прекратить действовать исходя из имперских амбиций. Прекратите отравлять умы миллионов людей.

Неужели Эдгар Кейси каким-то образом предвидел, что Россия заполнит здравым смыслом разрыв между духовным лидерством и гарантированным уничтожением человечества в Третьей мировой войне, которое замышляется Западом?