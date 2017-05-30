Россия как барьер на пути к Третьей мировой
Интернет-портал mixednews.ru опубликовал перевод статьи сотрудника сайта WakingTimes.com Бак Роджерса, оригинальным образом связывающего мировой баланс с личностью Владимира Путина. В целом указанная статья является примером мистификации президента России, к которой прибегает значительная часть населения Запада при анализе роли Путина в современном мире. ВО публикует небольшие выдержки из достаточно обширного материала.
Знаменитый экстрасенс Эдгар Кейси был исключительно проницателен и точен, в частности в вопросах, связанных с глобальными политическими и социальными событиями. В числе спрогнозированных им явлений значатся предсказание краха фондового рынка в 1929 году, предвидение событий, связанных с обеими мировыми войнами, предостережение о безвременной кончине двух американских президентов. Он умер в 1947 году, но сумел предсказать современные события.
Кейси полагал, что будущие мировые кризисы будут связаны с финансами и обозначил Россию как «бельмо в глазу» финансовых сил, объединившихся против благополучия человечества в послевоенном мире.
Путин заявил по этому поводу, обращаясь к США:
Путин является преградой на пути кабальных планов Запада подчинить своей воле весь мир путем финансового доминирования, политической дестабилизации, превращения хаоса в новый порядок.
Именно он сдержал военное вмешательство США в Сирию, не дал им закабалить Украину и Крым, не позволяет распространиться ИГИЛ [террористическая организация, запрещенная в РФ].
В этой связи автор задается вопросом:
Знаменитый экстрасенс Эдгар Кейси был исключительно проницателен и точен, в частности в вопросах, связанных с глобальными политическими и социальными событиями. В числе спрогнозированных им явлений значатся предсказание краха фондового рынка в 1929 году, предвидение событий, связанных с обеими мировыми войнами, предостережение о безвременной кончине двух американских президентов. Он умер в 1947 году, но сумел предсказать современные события.
Кейси полагал, что будущие мировые кризисы будут связаны с финансами и обозначил Россию как «бельмо в глазу» финансовых сил, объединившихся против благополучия человечества в послевоенном мире.
Путин заявил по этому поводу, обращаясь к США:
Вы должны подняться над бесконечным стремлением к доминированию. Вы должны прекратить действовать исходя из имперских амбиций. Прекратите отравлять умы миллионов людей.
Путин является преградой на пути кабальных планов Запада подчинить своей воле весь мир путем финансового доминирования, политической дестабилизации, превращения хаоса в новый порядок.
Именно он сдержал военное вмешательство США в Сирию, не дал им закабалить Украину и Крым, не позволяет распространиться ИГИЛ [террористическая организация, запрещенная в РФ].
В этой связи автор задается вопросом:
Неужели Эдгар Кейси каким-то образом предвидел, что Россия заполнит здравым смыслом разрыв между духовным лидерством и гарантированным уничтожением человечества в Третьей мировой войне, которое замышляется Западом?
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