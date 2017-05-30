Появились фотографии автомобиля «Тигр» с минометом
Самоходный 120-миллимитровый миномет на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» был представлен в рамках научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов», сообщает Российская газета со ссылкой на ресурс sdelanounas.ru.
С таким мощным орудием бронеавтомобиль выглядит весьма внушительно.
Ранее разработчики – ЦНИИ «Буревестник» – поясняли, что это «упрощенная дистанционно управляемая минометная установка с гидропневматическими опорами».
Газета напоминает, что среди множества модификации «Тигра» есть модели, вооруженные 30-миллиметровой пушкой 2А72 и спаренным пулемётом и ЗРК "Гибка-С".
Справка газеты: «Многоцелевой автомобиль повышенной проходимости "Тигр" производится на Арзамасском машиностроительном заводе. Первые автомобили были представлены на выставке МIMS-2002. Серийный выпуск начался в 2005 году.
Цельнометаллический кузов машины рассчитан на перевозку четырёх человек и груза до 1500 килограмм. Корпус бронированных вариантов сваривается из термообработанных бронелистов толщиной 5 миллиметров».
С таким мощным орудием бронеавтомобиль выглядит весьма внушительно.
Ранее разработчики – ЦНИИ «Буревестник» – поясняли, что это «упрощенная дистанционно управляемая минометная установка с гидропневматическими опорами».
Газета напоминает, что среди множества модификации «Тигра» есть модели, вооруженные 30-миллиметровой пушкой 2А72 и спаренным пулемётом и ЗРК "Гибка-С".
Справка газеты: «Многоцелевой автомобиль повышенной проходимости "Тигр" производится на Арзамасском машиностроительном заводе. Первые автомобили были представлены на выставке МIMS-2002. Серийный выпуск начался в 2005 году.
Цельнометаллический кузов машины рассчитан на перевозку четырёх человек и груза до 1500 килограмм. Корпус бронированных вариантов сваривается из термообработанных бронелистов толщиной 5 миллиметров».
Использованы фотографии: https://twitter.com/sdelanounas_ru
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