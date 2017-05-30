15:43 30 мая

Появились фотографии автомобиля «Тигр» с минометом

Самоходный 120-миллимитровый миномет на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» был представлен в рамках научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов», сообщает Российская газета со ссылкой на ресурс sdelanounas.ru.

Появились фотографии автомобиля «Тигр» с минометом


С таким мощным орудием бронеавтомобиль выглядит весьма внушительно.


Ранее разработчики – ЦНИИ «Буревестник» – поясняли, что это «упрощенная дистанционно управляемая минометная установка с гидропневматическими опорами».



Газета напоминает, что среди множества модификации «Тигра» есть модели, вооруженные 30-миллиметровой пушкой 2А72 и спаренным пулемётом и ЗРК "Гибка-С".

Справка газеты: «Многоцелевой автомобиль повышенной проходимости "Тигр" производится на Арзамасском машиностроительном заводе. Первые автомобили были представлены на выставке МIMS-2002. Серийный выпуск начался в 2005 году.

Цельнометаллический кузов машины рассчитан на перевозку четырёх человек и груза до 1500 килограмм. Корпус бронированных вариантов сваривается из термообработанных бронелистов толщиной 5 миллиметров».

Использованы фотографии: https://twitter.com/sdelanounas_ru
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Комментарии 21

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  1. Самаритянин Сегодня, 12:41
    Шайтанавто... Голубая мечта, чтобы на "Тигре" сделали управляемые мины, снаряды и ракеты...
    Самаритянин
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:52
      сирийско-талибские "шайтанмобили" дали толчок нашему ВПК-тоже результат...опыт-бесценен.
      андрей юрьевич
      1. Астарт Сегодня, 13:00
        Два вопроса... Я боюсь спросить, чтобы не услышать ответ.....а зачем нашим "правоохранительным органам" 120мм миномет. И второй наши Силовые Министры как авторские отчисления ИГИЛовцам делать будут
        Астарт
        1. wasjasibirjac Сегодня, 13:13
          затем же для чего БТР с 30 мм пушкой. КТО разные бывают. чем плохо, что на вооружении будут. и не надо кричать, что демонстрации разгонять начнут.
          И второй наши Силовые Министры как авторские отчисления ИГИЛовцам делать будут
          а ИГИЛовцы патент на "шайтан-мобиль" получали? нет? значит роялити не будет. передадут минами, напрямую.
          wasjasibirjac
          1. Астарт Сегодня, 13:25
            Прицельная дальность 120мм миномета 500-9000 м. Если наши "правоохранители" начнут с дальности 9км. бетонные особняки цыган разносить, откуда они у нас гериком барыжат так я за
            Астарт
          2. ЮБОРГ Сегодня, 14:52
            Как то так. Возможность установки на базу "Тайфун-У" и БТР-МДМ «Ракушка»
            ЮБОРГ
  2. Маз Сегодня, 12:43
    Эх, тачанка-ростовчанка,
    Наша гордость и краса,
    Конармейская тачанка-
    Все четыре колеса!

    Эх, Буденый бы прослезился.
    Маз
  3. Рабинович_007 Сегодня, 12:50
    Тигр название не очень, немецкий танк напоминает.
    Рабинович_007
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:04
      Рабинович_007 Сегодня, 12:50 Новый
      Тигр название не очень, немецкий танк напоминает.

      ... а по Уссурийской тайге, тигры тоже немецкие ходят?
      a.s.zzz888
    2. Alexey-74 Сегодня, 13:04
      или Уссурийского тигра.... wink
      Alexey-74
  4. Мещерский Сегодня, 12:58
    Годный аппарат, я катался на полигоне. Очень понравился.
    Мещерский
  5. strannik1985 Сегодня, 13:07
    Зачем дублировать новости? Вчера была статья о самоходном миномете на базе Тигра.
    strannik1985
  6. Арон Заави Сегодня, 13:07
    Вчера уже обсуждали.
    Кажется для аэромобилов тяжеловать выходит. Так легче.

    Арон Заави
  7. barclay Сегодня, 13:38
    Интересно, как выглядит этот миномет в боевом положении? Любому миномету требуется опорная плита или то что её заменяет. Не очень понятно где опорная плита у этого миномета? На картинке, по некоторым признакам, она как бэ лежит отдельно.

    Получается, что для перевода в боевое положение её нужно снимать вручную и выкладывать на грунт? Или она перед стрельбой крепится к казенной части?
    barclay
    1. strannik1985 Сегодня, 14:30
      Плита входит в комплект для возможности использовать миномет отдельно от машины, в штатном режиме "плита"-вся машина с упорами.
      strannik1985
      1. barclay Сегодня, 15:34
        Что то больно мудрено...
        А под кожухом в казенной части, вероятно, находятся противооткатные устройства.
        Не понятно как это все стыкуется.
        barclay
    2. NIKNN Сегодня, 14:32
      Цитата: barclay
      Интересно, как выглядит этот миномет в боевом положении? Любому миномету требуется опорная плита или то что её заменяет. Не очень понятно где опорная плита у этого миномета? На картинке, по некоторым признакам, она как бэ лежит отдельно.

      Да нет , вроде , по тексту статьи так:
      Ранее разработчики – ЦНИИ «Буревестник» – поясняли, что это «упрощенная дистанционно управляемая минометная установка с гидропневматическими опорами».

      А вот, где у него боезапас и на сколько выстрелов...
      Сегодня про украинский мотоцикл "Днепр" с минонетом, так там боезапас вроде 3 мины..., отстрелял, згпнял, за новыми? Ну вроде как не пешком, а на мотоцикле...
      NIKNN
      1. barclay Сегодня, 15:24
        Цитата: NIKNN
        А вот, где у него боезапас и на сколько выстрелов..

        Вот здесь как раз все более понятно, учитывая грузоподъемность "Тигра" (прибл. 1500 кг).
        Кабина вроде бы достаточно вместительна. Боезапас на два-три десятка мин по 16 кг наверно потянет. Так же интересен процесс наводки и заряжания. Хотелось бы на это посмотреть.
        barclay
        1. NIKNN Сегодня, 15:27
          Цитата: barclay
          Так же интересен процесс наводки и заряжания. Хотелось бы на это посмотреть.

          Да , это тоже бы интересн, Ну если с процессом наводки, вроде как более или менее понятно, как и все тяжелые минометы, го вот процесс заряжания вызавает вопросы. Хотя как то решили...
          NIKNN
          1. barclay Сегодня, 15:40
            Цитата: NIKNN
            вот процесс заряжания вызавает вопросы.

            Осмелюсь предположить, что заряжание производится как то через "верх"
            barclay
    3. Großer Feldherr Сегодня, 14:35
      Вообще то это и есть боевое положение , популярная сейчас тенденция , минометы набирают популярность .
      Großer Feldherr
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