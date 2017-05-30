Росгвардия вернет своим частям почетные наименования

Возвращение нашим подразделениям имени Дзержинского – это, прежде всего, просьба наших ветеранов. Многие из них служили и выполняли боевые задачи именно как "дзержинцы". Когда они обращаются с соответствующими ходатайствами к руководству ФСВНГ, мы их просьбы оставить без внимания не можем,

10-я стрелковая дивизия НКВД сыграла важную роль в обороне Сталинграда. Когда 23 августа 1942 года немцы прорвались к Волге, дивизии пришлось принять бой как обычному общевойсковому соединению. Она была достаточно хорошо экипирована, имела практически полный комплект личного состава. До октября соединение участвовало в боях вплоть до полного истощения. В момент, когда решалась судьба Сталинграда, 10-я дивизия НКВД оказалась цементом, скрепившим те группы бойцов 62-й армии, которые отступили к Сталинграду,

В нее собрали личный состав довоенной выучки. По уровню довольствия и снабжения армия была приравнена к гвардейским соединениям, а отдали ее в состав фронта, которым командовал отличившийся под Сталинградом Рокоссовский,

Тогда немцы прорвались через слабую армейскую дивизию и фактически выходили в ее тыл, а 70-й армии пришлось парировать этот удар и спасать фронт. В дальнейшем 70-я армия участвовала в такой сложной операции, как Восточно-Прусская в 1945 году, и дошла с боями до Данцига. Рокоссовский тогда поставил эту армию на ответственный участок – на стык фронтов. Туда отправляли только тех, на кого можно было положиться,