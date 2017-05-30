Росгвардия вернет своим частям почетные наименования
Командование Росгвардии приняло решение восстановить почетные наименования своих частей, в том числе и «имени Дзержинского Феликса Эдмундовича», сообщают Известия .
Принципиальное решение об этом уже принято. В настоящее время прорабатывается список батальонов, отрядов, полков, бригад и дивизий, которым вернут воинские регалии. Первым в списке идет Саратовский институт Росгвардии. Ему вновь присвоят имя Дзержинского.
«В годы ВОВ Внутренние войска, на базе которых была сформирована Росгвардия, входили в состав Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Наиболее заслуженными частями стали 10-я стрелковая дивизия НКВД и сформированная в 1943 году отдельная армия НКВД. Но, как отметили эксперты, военным историкам придется провести серьезное исследование, чтобы найти их современных наследников», – говорится в статье.
По словам, замкомандующего войсками ФСВНГ Сергея Меликова, решение о возвращении наград и почетных наименований принято по просьбе ветеранов.
Военный историк Алексей Исаев рассказал газете, что воинские части и соединения, укомплектованные сотрудниками НКВД, хорошо проявили себя в нескольких ключевых сражениях Великой Отечественной.
По его словам, «в конце 1942-го – начале 1943-го года была сформирована отдельная армия НКВД, в которую вошли пограничники и военнослужащие внутренних войск со всей страны». Позже ее переименовали в 70-ю армию.
На 70-ю армию пришелся один из главных ударов немцев во время сражения на Курской дуге.
Принципиальное решение об этом уже принято. В настоящее время прорабатывается список батальонов, отрядов, полков, бригад и дивизий, которым вернут воинские регалии. Первым в списке идет Саратовский институт Росгвардии. Ему вновь присвоят имя Дзержинского.
«В годы ВОВ Внутренние войска, на базе которых была сформирована Росгвардия, входили в состав Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Наиболее заслуженными частями стали 10-я стрелковая дивизия НКВД и сформированная в 1943 году отдельная армия НКВД. Но, как отметили эксперты, военным историкам придется провести серьезное исследование, чтобы найти их современных наследников», – говорится в статье.
По словам, замкомандующего войсками ФСВНГ Сергея Меликова, решение о возвращении наград и почетных наименований принято по просьбе ветеранов.
Возвращение нашим подразделениям имени Дзержинского – это, прежде всего, просьба наших ветеранов. Многие из них служили и выполняли боевые задачи именно как "дзержинцы". Когда они обращаются с соответствующими ходатайствами к руководству ФСВНГ, мы их просьбы оставить без внимания не можем,сказал Меликов.
Военный историк Алексей Исаев рассказал газете, что воинские части и соединения, укомплектованные сотрудниками НКВД, хорошо проявили себя в нескольких ключевых сражениях Великой Отечественной.
10-я стрелковая дивизия НКВД сыграла важную роль в обороне Сталинграда. Когда 23 августа 1942 года немцы прорвались к Волге, дивизии пришлось принять бой как обычному общевойсковому соединению. Она была достаточно хорошо экипирована, имела практически полный комплект личного состава. До октября соединение участвовало в боях вплоть до полного истощения. В момент, когда решалась судьба Сталинграда, 10-я дивизия НКВД оказалась цементом, скрепившим те группы бойцов 62-й армии, которые отступили к Сталинграду,рассказал эксперт.
По его словам, «в конце 1942-го – начале 1943-го года была сформирована отдельная армия НКВД, в которую вошли пограничники и военнослужащие внутренних войск со всей страны». Позже ее переименовали в 70-ю армию.
В нее собрали личный состав довоенной выучки. По уровню довольствия и снабжения армия была приравнена к гвардейским соединениям, а отдали ее в состав фронта, которым командовал отличившийся под Сталинградом Рокоссовский,сказал Исаев.
На 70-ю армию пришелся один из главных ударов немцев во время сражения на Курской дуге.
Тогда немцы прорвались через слабую армейскую дивизию и фактически выходили в ее тыл, а 70-й армии пришлось парировать этот удар и спасать фронт. В дальнейшем 70-я армия участвовала в такой сложной операции, как Восточно-Прусская в 1945 году, и дошла с боями до Данцига. Рокоссовский тогда поставил эту армию на ответственный участок – на стык фронтов. Туда отправляли только тех, на кого можно было положиться,рассказал Исаев.
Использованы фотографии: http://regionvest.ru
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