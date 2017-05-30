15:45 30 мая

Росгвардия вернет своим частям почетные наименования

Командование Росгвардии приняло решение восстановить почетные наименования своих частей, в том числе и «имени Дзержинского Феликса Эдмундовича», сообщают Известия .

Росгвардия вернет своим частям почетные наименования


Принципиальное решение об этом уже принято. В настоящее время прорабатывается список батальонов, отрядов, полков, бригад и дивизий, которым вернут воинские регалии. Первым в списке идет Саратовский институт Росгвардии. Ему вновь присвоят имя Дзержинского.


«В годы ВОВ Внутренние войска, на базе которых была сформирована Росгвардия, входили в состав Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Наиболее заслуженными частями стали 10-я стрелковая дивизия НКВД и сформированная в 1943 году отдельная армия НКВД. Но, как отметили эксперты, военным историкам придется провести серьезное исследование, чтобы найти их современных наследников», – говорится в статье.

По словам, замкомандующего войсками ФСВНГ Сергея Меликова, решение о возвращении наград и почетных наименований принято по просьбе ветеранов.

Возвращение нашим подразделениям имени Дзержинского – это, прежде всего, просьба наших ветеранов. Многие из них служили и выполняли боевые задачи именно как "дзержинцы". Когда они обращаются с соответствующими ходатайствами к руководству ФСВНГ, мы их просьбы оставить без внимания не можем,
сказал Меликов.

Военный историк Алексей Исаев рассказал газете, что воинские части и соединения, укомплектованные сотрудниками НКВД, хорошо проявили себя в нескольких ключевых сражениях Великой Отечественной.

10-я стрелковая дивизия НКВД сыграла важную роль в обороне Сталинграда. Когда 23 августа 1942 года немцы прорвались к Волге, дивизии пришлось принять бой как обычному общевойсковому соединению. Она была достаточно хорошо экипирована, имела практически полный комплект личного состава. До октября соединение участвовало в боях вплоть до полного истощения. В момент, когда решалась судьба Сталинграда, 10-я дивизия НКВД оказалась цементом, скрепившим те группы бойцов 62-й армии, которые отступили к Сталинграду,
рассказал эксперт.

По его словам, «в конце 1942-го – начале 1943-го года была сформирована отдельная армия НКВД, в которую вошли пограничники и военнослужащие внутренних войск со всей страны». Позже ее переименовали в 70-ю армию.

В нее собрали личный состав довоенной выучки. По уровню довольствия и снабжения армия была приравнена к гвардейским соединениям, а отдали ее в состав фронта, которым командовал отличившийся под Сталинградом Рокоссовский,
сказал Исаев.

На 70-ю армию пришелся один из главных ударов немцев во время сражения на Курской дуге.

Тогда немцы прорвались через слабую армейскую дивизию и фактически выходили в ее тыл, а 70-й армии пришлось парировать этот удар и спасать фронт. В дальнейшем 70-я армия участвовала в такой сложной операции, как Восточно-Прусская в 1945 году, и дошла с боями до Данцига. Рокоссовский тогда поставил эту армию на ответственный участок – на стык фронтов. Туда отправляли только тех, на кого можно было положиться,
рассказал Исаев.

Использованы фотографии: http://regionvest.ru
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 53

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Офицер запаса Сегодня, 14:05
    "Возвращение нашим подразделениям имени Дзержинского – это, прежде всего, просьба наших ветеранов".

    Все правильно. Давно пора смыть грязь и восстановить честь.
    Офицер запаса
    1. Смог Сегодня, 14:09
      Цитата: Офицер запаса
      Давно пора смыть грязь и восстановить честь.

      Да и памятник тоже нужно вернуть на свое место. Хватит жить в либероидном угаре
      Смог
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:12
        каждый день по 2 раза проезжаю отдельную дивизию оперативного назначения. имени Ф.Э. Дзержинского в г.Балашихе

        Порядок и красота на территории, красивый спорт городок, аккуратные казармы. Красивый центральный въезд оформлен БМП на постаменте с рысью на морде

        В общем проезжаю и каждый раз глаз радуется. А когда спецура бежит вдоль трассы М-7 в полном обвесе в количестве человек так 100 - вообще загляденье.

        Ну и частенько по трассе ездят "тигры" теперь. В общем нравится

        с-т Petrov
        1. Смог Сегодня, 14:17
          Цитата: с-т Petrov
          каждый день по 2 раза проезжаю отдельную дивизию оперативного назначения. имени Ф.Э. Дзержинского в г.Балашихе

          Смог
        2. g1v2 Сегодня, 14:58
          Ну это да. Но когда я еще служил срочку в ВВ , нам вывешивали сводку правонарушений по внутренним войскам. Так вот в ОДОН преступлений и правонарушений совершалось как в небольшом городе. Когда к нам оттуда привезли с тамошней учебки экипажи бмп , то на них без слез взглянуть было нельзя. Задроченные - до крайности. Ты на него только взглянул - он сразу по вспышке с тылу падает. belay Откармливать пришлось несколько месяцев в нарядах по столовой. Сейчас то этого наверное нет , но раньше в учебные части ОДОН попадать не очень хотелось. feel
          А вот уже старослужащие и особенно краповики из других частей дивизии совсем другие были - нормальные и четкие профи , хотя встречались и с придурью товарищи.
          g1v2
        3. Vit0c Сегодня, 15:43
          ...а командиром этой ОДОН - бывший ротный 2БОН нашего полка в бытность моей срочки в Казачьих Лагерях 97-99
          Vit0c
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:13
      Поддерживаю . Боевая слава прошлого должна жить . Забывать (а уж тем более - менять) историю негоже . soldier
      bouncyhunter
      1. гурт Сегодня, 14:35
        Цитата: bouncyhunter
        Боевая слава прошлого должна жить .

        коль вернули атрибуты дореволюционной русской армии пришла пора возвращать и атрибуты красной и советской армии ибо армия доказала право на память тем ,что мы живем .....
        гурт
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:58
          Совершенно справедливо . Это ещё одно правильное направление в сохранении истории и связи поколений .
          bouncyhunter
    3. Диана Ильина Сегодня, 14:13
      Офицер запаса Сегодня, 14:05 Новый
      Все правильно. Давно пора смыть грязь и восстановить честь.
      А заодно пора вернуть памятник Железному Феликсу на его законное место на Лубянке.
      Правда, она рано или поздно восторжествует, памятники займут свое место, а людям вернут их честные имена.
      Диана Ильина
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:38
        Командование Росгвардии приняло решение восстановить почетные наименования своих частей, в том числе и «имени Дзержинского Феликса Эдмундовича»
        хм...но звание Дзержинского,носила дивизия МВД...что тут "восстанавливать" ? у "росгвардии" небыло никаких наименований,да и "гвардии "самой небыло.ахинея..примазывать к "новоделу" былые заслуги другого поколения....
        андрей юрьевич
        1. Банный Сегодня, 15:19
          Нет никакой Росгвардии есть Нацгвардия ФСВНГ где Р видно?
          Банный
        2. Alexey RA Сегодня, 15:38
          Цитата: андрей юрьевич
          хм...но звание Дзержинского,носила дивизия МВД...что тут "восстанавливать" ? у "росгвардии" небыло никаких наименований,да и "гвардии "самой небыло.ахинея..примазывать к "новоделу" былые заслуги другого поколения....

          В таком случае нужно отобрать все почётные названия и награды у частей и соединений ВС РФ - ведь их носили части и соединения Советской Армии. ахинея..примазывать к "новоделу" былые заслуги другого поколения ©
          Alexey RA
  2. Altona Сегодня, 14:07
    Похоже на покупку лояльности силовиков перед выборами. Кстати, на премии и поощрения выделено почти 12 млрд рублей. С буржуазными перемогами как то не очень, снова вспомнили о советских победах.
    Altona
    1. Александр романов Сегодня, 14:11
      Цитата: Altona
      Похоже на покупку лояльности силовиков перед выборами.

      laughing laughing laughing
      Александр романов
    2. Аскет Сегодня, 14:26
      Цитата: Altona
      буржуазными перемогами как то не очень, снова вспомнили о советских победах.

      У капиталиста одна победа и символ её -чистоган. Поэтому и героев нет в памяти народной, помнят только тех, кто свои доходы тратил на общее благо Мамонтовы, Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Солодовниковы их помнят до сих пор, а кто будет помнить фридманов, березовских, гусинских и прочих абрамовичей с ходорковскими?
      А все благотворительные фонды Потаниных,Вексельбергов и Прохоровых просто несопоставими по объёму дореуолюционных меценатов зачастую носит преимущественно пиар-характер, ориентирована во многом лишь на зрелищную составляющую. Похоже, что она рассчитана больше на то, как она будет воспринята, нежели исходит из реального желания помочь. Например, в сфере образования помогают ведущим столичным вузам, у которых и так относительно неплохо обстоят дела – если сравнивать с остальной страной. В том числе и поэтому нынешние российские олигархи гораздо большие деньги тратят на спорт высоких достижений и покупку дорогих иностранных спортивных клубов, нежели, например, на поддержку массового детского спорта в нашей стране.
      Аскет
      1. Банный Сегодня, 15:20
        и на уточек и домики для бездомных поросят)))
        Банный
  3. истопник Сегодня, 14:08
    И это правильно. На мой взгляд. И вернуть Боевые Знамёна вместо этих салфеток из модных ресторанов.
    истопник
  4. Topotun Сегодня, 14:10
    Павильно! Давно пора, кровью за эти наименования заплачено. И заплачено сполна. А замылить наше прошлое сейчас пытаются все кому не лень.
    Topotun
  5. Million Сегодня, 14:19
    Какое отношение имеет недавно созданная Росгвардия к Ф.Э.Дзержинскому???
    Логично было бы присвоить имя Ельцина,которого так уважает наш президент,и которому построен огромный комплекс ,в память о заслугах ЕБН перед российским народом
    Million
    1. Александр романов Сегодня, 14:26
      Цитата: Million
      Логично было бы присвоить имя Ельцина,к

      Логично было бы вам переехать в другую страну
      Александр романов
      1. Million Сегодня, 14:36
        может лучше вам?на историческую родину
        Million
        1. Александр романов Сегодня, 14:38
          Цитата: Million
          может лучше вам?на историческую родину

          Я и так на Родине.
          Александр романов
          1. Million Сегодня, 14:42
            Видимо у вас сегодня родина все там же, там где задница в тепле.(с)
            Million
    2. гурт Сегодня, 14:49
      Цитата: Million
      Какое отношение имеет недавно созданная Росгвардия к Ф.Э.Дзержинскому???

      ....это наследники ВЧК-чон(части особого назначения) были созданы после переименования вчк в огпу для борьбы с бандитизмом(кстати А.Гайдар был комбригом на Алтае)
      гурт
      1. Million Сегодня, 15:31
        Наследство только другому политическому строю перешло...А Гайдар- да,лихой был комбриг,а наследники его.....тоже уже не те..))))
        Million
    3. Alexey RA Сегодня, 15:40
      Цитата: Million
      Какое отношение имеет недавно созданная Росгвардия к Ф.Э.Дзержинскому???

      Такое же, как ВС РФ к Андропову и Калинину. smile
      Alexey RA
  6. Doliva63 Сегодня, 14:21
    Ну, да. По откормленности НКВД с РККА, наверное, не сравнить было. Вот и гнал их Рокоссовский, куда своих жалко было. Это я так, побрюзжать. Форму с погонами только армия носить должна, остальным - галуны, позумент, что угодно.
    Doliva63
    1. Диана Ильина Сегодня, 14:25
      Повторите свои слова в лицо тем, кто верой и правдой служил во внутренних войсках. Моему брату например, я посмотрю, что после этого останется от вашего лица... laughing
      Диана Ильина
      1. истопник Сегодня, 14:26
        Цитата: Диана Ильина
        Повторите свои слова в лицо тем, кто верой и правдой служил во внутренних войсках. Моему брату например, я посмотрю, что после этого останется от вашего лица... laughing

        Мне понравился Ваш комментарий.
        истопник
        1. Диана Ильина Сегодня, 14:34
          истопник Сегодня, 14:26 ↑ Новый
          Мне понравился Ваш комментарий.
          Спасибо, но это чистая правда. Мой брат служил в дивизии "ДОН-100", как они её сами называли "Дикой дивизии". Был на Кавказе во время известных событий, ранен, в общем не в столовой подъедался. Так что за такой комментарий, я думаю комментатор не досчитался бы пары зубов.
          Диана Ильина
          1. Смог Сегодня, 14:38
            Цитата: Диана Ильина
            истопник Сегодня, 14:26 ↑ Новый
            Мне понравился Ваш комментарий.
            Спасибо, но это чистая правда. Мой брат служил в дивизии "ДОН-100", как они её сами называли "Дикой дивизии". Был на Кавказе во время известных событий, ранен, в общем не в столовой подъедался. Так что за такой комментарий, я думаю комментатор не досчитался бы пары зубов.

            good
            Смог
          2. истопник Сегодня, 15:19
            Цитата: Диана Ильина
            Спасибо, но это чистая правда.


            Ну, что Вы, будто оправдываетесь. Я Вас понял именно так, как Вы написали.
            Ещё раз повторю, мне понравилось это. Видно, что сказано от души.
            истопник
    2. Околоточный Сегодня, 15:08
      Это не побрюзжать, это попер..еть.
      Околоточный
  7. MegaMarcel Сегодня, 14:31
    И памятник на Лубянской площади восстановить надо.
    MegaMarcel
    1. ied9999 Сегодня, 14:38
      Ну памятник Дзержинскому точно не нужен на Лубянке.
      Пускай его себе в расположение заберут, и рядом с часовней установят laughing
      ied9999
  8. FirstNormann Сегодня, 14:37
    чтож нас в крайности постоянно бросает_то либерастические ценности бориса 1 пьяного то возрождение культа большевистских упырей_есть же нормальные достойные имена в нашей истории_генерал Скобелев_князь Суворов_император Александр 3_князь Воротынский_генерал Каппель_люди имена которых не стыдно увековечить в памятниках и названиях боевых подразделений
    FirstNormann
    1. Диана Ильина Сегодня, 14:47
      То есть, по вашему, не стыдно увековечивать имена только царских особ и генералов? При всем моем уважении к Александру Васильевичу Суворову, генералу Скобелеву и прочим достойным деятелям, хочу вам заметить, что это были все таки царские генералы, за очень редким исключением, как например тот же Суворов, пробившиеся на самый верх с самого низа. У так ненавидимых вами большевиков, практически весь комсостав пробился из простого народа, и этот самый простой народ в итоге сломал шею объединенному Западу! так что уберите свои грязные рученки от достойных имен, вы и ногтя их не стоите.
      Диана Ильина
      1. bober1982 Сегодня, 14:53
        .....как например тот же Суворов,пробившейся наверх с самого низа.
        Уважаемая Диана Ильина, отцом фельдмаршала Суворова был генерал-аншеф Василий Иванович Суворов,не последний человек в Империи.
        bober1982
        1. Диана Ильина Сегодня, 15:06
          Уважаемая Диана Ильина, отцом фельдмаршала Суворова был генерал-аншеф Василий Иванович Суворов,не последний человек в Империи.
          Я в курсе...! Тем не менее Суворов начал службу в чине капрала и за папиной спиной не прятался, не смотря на болезненное здоровье. И службу солдатскую знал не по наслышке.
          Диана Ильина
          1. bober1982 Сегодня, 15:13
            Согласен,солдатскую службу он знал, для производства в офицерский чин необходима была солдатская выслуга,он и служил мушкетером.За спиной Василия Ивановича он не прятался,согласен.
            bober1982
            1. Банный Сегодня, 15:24
              Не подскажете в каком возрасте начал службу граф Суворов?
              Банный
      2. FirstNormann Сегодня, 14:56
        гражданка во первых моих рученок вы не видели они кстати довольно помытые поэтому не надо их обижать)во вторых есть имена и из советской истории достойные с моей точки зрения например генерал Ватутин и я не считаю его большевистским упырем_и в третьих хватит порочить мои рученки на сайте ногти у меня тоже вполне бодрые)максималистка понимаешь)
        FirstNormann
  9. Altona Сегодня, 14:48
    Цитата: Doliva63
    По откормленности НКВД

    -----------------------------------
    Пограничники 22 июня 1941 года "по откормленности" границу защищали стрелковым оружием против танков вермахта?
    Altona
  10. Altona Сегодня, 14:50
    Цитата: Александр романов
    laughing laughing laughing

    ------------------------------
    Романова хлебом не корми, дай поржать только.Прям гвардеец кардинала. lol
    Altona
    1. Александр романов Сегодня, 14:52
      Цитата: Altona
      Романова хлебом не корми, дай поржать только

      Смех подливает жизнь
      Александр романов
      1. Диана Ильина Сегодня, 15:18
        Смех подливает жизнь
        Не в вашем случае романов. Про таких как вы у нас обычно говорят: смешно "не умному человеку" fool , что шапка на боку... tongue
        Диана Ильина
  11. faterdom Сегодня, 15:04
    Все это правильно, но... верните городу Сталинградской битвы название Сталинград! Оно в мире громко звучит, и дорогого стоит! Да и макронам с меркелями и другим австралийским премьерам - любителям "жестко разговаривать" это как осиновый кол упырям будет!
    faterdom
    1. ied9999 Сегодня, 15:20
      Цитата: faterdom
      но... верните городу Сталинградской битвы название Сталинград!

      Вы это волгоградцев спросите...услышите, куда вас пошлют laughing
      ied9999
      1. faterdom Сегодня, 15:26
        Мои знакомые волгоградцы -ЗА, Ваши - не знаю, но сама мысль,хотя бы спросить -правильная! Только вот что-то не спрашивают.
        faterdom
    2. Банный Сегодня, 15:26
      От названия Сталинград корежит нашу властную елиту
      Банный
      1. FirstNormann Сегодня, 15:35
        смысл ступу в воде месить_решать надо на референдуме волгоградцам в каком городе жить
        FirstNormann
  12. AID.S Сегодня, 15:10
    Советское-значит лучшее!
    AID.S
Картина дня