На фотографиях мы видим только те, которые получены в результате обстрела с позиций 92 омбр в районе Марьинки. При этом, по информации от местного населения, украинскими СМИ, в большей степени, продемонстрированы старые разрушения. Большинство новых повреждений получено в результате обстрела с направления Курахово. Этот факт подтверждается информацией от жителей Красногоровки, Марьинки и Курахово, ставших свидетелями применения запрещенных вооружений ВСУ, а также исходя из запрета допуска украинскими военнослужащими к местам разрушений международных наблюдателей и представителей СЦКК от российской стороны с целью объективного расследования,





