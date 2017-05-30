15:49 30 мая

ДНР: обстрел Красногоровки – провокация киевских силовиков

Оперативное командование ДНР проанализировало данные, полученные от местного населения и источников в штабе АТО, а также опубликованные в украинских СМИ сообщения и пришло к выводу, что воскресный обстрел подконтрольной Киеву Красногоровки был осуществлен украинскими войсками, сообщает военный блогер Диана Михайлова со ссылкой на представителя военного ведомства республики Эдуарда Басурина.

ДНР: обстрел Красногоровки – провокация киевских силовиков
Украинская ракета после обстрела Красногоровки

По словам Басурина, чтобы скрыть провокацию ВСУ, украинские издания опубликовали не все разрушения.


На фотографиях мы видим только те, которые получены в результате обстрела с позиций 92 омбр в районе Марьинки. При этом, по информации от местного населения, украинскими СМИ, в большей степени, продемонстрированы старые разрушения. Большинство новых повреждений получено в результате обстрела с направления Курахово. Этот факт подтверждается информацией от жителей Красногоровки, Марьинки и Курахово, ставших свидетелями применения запрещенных вооружений ВСУ, а также исходя из запрета допуска украинскими военнослужащими к местам разрушений международных наблюдателей и представителей СЦКК от российской стороны с целью объективного расследования,
сказал представитель командования.

Он уточнил, что «вчерашний (28 мая) обстрел Красногоровки велся с позиций 92 бригады, с двух направлений: из районов населенных пунктов Марьинка и Курахово». При этом применялись тяжелая артиллерия и РСЗО «Град».

Напомним, в воскресенье штаб АТО обвинил ополченцев в обстреле Красногоровки и сообщил о восьми раненых. В ДНР это обвинение отвергли и начали собственное расследование произошедшего.




Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com
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Комментарии 6

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:01
    Ждут, ждут обстрелов от ополченцев. Не дождавшись сами и пуляют. Судя по Донбасу Украина полностью вошла в западную цывылызыцыю. Там без провокаций за последние 200 лет со стороны агрессора не было ни одного военного конфликта.
    tiredwithall
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:03
      А может , бравые вояки 92-ой бригады ВСУ ужрались алкоголия вусмерть и начали шмалять куда попало ? Ну а потом командование решило всё свалить на ЛДНР ? wink
      bouncyhunter
    2. Александр романов Сегодня, 15:04
      Цитата: tiredwithall
      Не дождавшись сами и пуляют.

      Пост англичанина в жж опубликовали,который готовил украинский вермахт laughing
      Перевод:

      Я расскажу вам про Украину и про этот проклятый богом Донбасс. Я был в Афганистане и Ираке и скажу вам, что здесь намного хуже. Украинские солдаты ленивые ки, хуже чем афганская армия и иракская полиция. Это не то, чтобы ты их тренировал, а они бы становились нормальными солдатами. Большинство из них пьяная шпана, абсолютно невменяемая. Они работают, только пока их контролируешь. Если ты оставил своё снаряжение на 5 минут – они его украдут. Они крадут всё, что могут: боеприпасы, оружие, снаряжение, еду, даже бензин и аккумулятор для машины. Я думал хуже не будет, но я попал в Зайцево, это маленькая деревня, которую эти д.е.б.и.л.ы не могут захватить уже два года подряд. Местные ненавидят украинских военных, называют их укронацистами. Украинцы относятся к местным хуже, чем афганские полевые командиры. Эти пьяные украинские артиллеристы из тяжёлого вооружения стреляют куда попало. Они попадают во всё, кроме позиций противника. Безопаснее работать самому, чем с украинцами. Так по тебя не накроют хотя бы свои миномёты. Это реально худшее место, где я когда-нибудь был, и я не хочу туда когда-либо вернуться.       http://sergs-inf.livejournal.com/2203434.html

      Это к слову Порошенко, о самои мощной армии в европе
      Александр романов
      1. Подрезчик Сегодня, 15:16
        Н-да, они в прицелы смотрят, или это все специально? "Лучшая армия" Европы в состоянии вообще вести хоть какие-нибудь боевые действия, или только водку жрать, продавать все подряд и бомбить стариков и детей? Если в этой армии есть мои бывшие товарищи, мне стыдно...
        Подрезчик
  2. Грэг Миллер Сегодня, 15:11
    Если вы на каждую провокацию будете отвечать непропорционально, а с удвоенной силой, то никто и никогда не будет вас провоцировать. Нынешняя правящая верхушка в России такого ДНР позволить не способна - ее куда больше волнует сохранение своих капиталов за рубежом.
    Грэг Миллер
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:11
    Вот у.род.ы конченые. Понятно, что им ВСЕ население Донбасса - чужие и враги. И если бы не слишком большое количество посторонних глаз - давно "зачистили" бы всю захваченную территорию. wassat
    Горный стрелок
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