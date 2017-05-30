ДНР: обстрел Красногоровки – провокация киевских силовиков
Оперативное командование ДНР проанализировало данные, полученные от местного населения и источников в штабе АТО, а также опубликованные в украинских СМИ сообщения и пришло к выводу, что воскресный обстрел подконтрольной Киеву Красногоровки был осуществлен украинскими войсками, сообщает военный блогер Диана Михайлова со ссылкой на представителя военного ведомства республики Эдуарда Басурина.
Украинская ракета после обстрела Красногоровки
По словам Басурина, чтобы скрыть провокацию ВСУ, украинские издания опубликовали не все разрушения.
Он уточнил, что «вчерашний (28 мая) обстрел Красногоровки велся с позиций 92 бригады, с двух направлений: из районов населенных пунктов Марьинка и Курахово». При этом применялись тяжелая артиллерия и РСЗО «Град».
Напомним, в воскресенье штаб АТО обвинил ополченцев в обстреле Красногоровки и сообщил о восьми раненых. В ДНР это обвинение отвергли и начали собственное расследование произошедшего.
По словам Басурина, чтобы скрыть провокацию ВСУ, украинские издания опубликовали не все разрушения.
На фотографиях мы видим только те, которые получены в результате обстрела с позиций 92 омбр в районе Марьинки. При этом, по информации от местного населения, украинскими СМИ, в большей степени, продемонстрированы старые разрушения. Большинство новых повреждений получено в результате обстрела с направления Курахово. Этот факт подтверждается информацией от жителей Красногоровки, Марьинки и Курахово, ставших свидетелями применения запрещенных вооружений ВСУ, а также исходя из запрета допуска украинскими военнослужащими к местам разрушений международных наблюдателей и представителей СЦКК от российской стороны с целью объективного расследования,сказал представитель командования.
Он уточнил, что «вчерашний (28 мая) обстрел Красногоровки велся с позиций 92 бригады, с двух направлений: из районов населенных пунктов Марьинка и Курахово». При этом применялись тяжелая артиллерия и РСЗО «Град».
Напомним, в воскресенье штаб АТО обвинил ополченцев в обстреле Красногоровки и сообщил о восьми раненых. В ДНР это обвинение отвергли и начали собственное расследование произошедшего.
Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com
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