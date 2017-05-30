ЕСПЧ обязал Россию выплатить штраф за нарушения на выборах 2011
Европейский суд по правам человека принял очередное антироссийское решение. Судьи ЕСПЧ посчитали, что в России в ходе выборов в Государственную Думу в 2011 году была нарушена буква статьи о праве на свободные выборы. Речь о статье Европейской конвенции по правам человека. С соответствующим иском в ЕСПЧ обратилась «группа россиян», которая оспаривает результаты волеизъявления народа в декабре 2011-го.
РИА Новости сообщает, что истцами выступили 11 жителей Санкт-Петербурга, которые на тот момент являлись наблюдателями и кандидатами от партии «Справедливая Россия». По заявлениям этих 11-ти лиц, при подсчёте голосов имели место «махинации», а их (истцов) попытки добиться пересмотра результатов выборов не увенчались успехом.
В питерском отделении ЦИК ранее подтверждали, что отдельные нарушения на участках имели место, но они не были сколько-нибудь достаточными для отмены итогов всех выборов.
В ЕСПЧ решили, что истцы правы, а ЦИК нет, и обязали Россию выплатить «за нарушение прав человека» 38 тысяч евро компенсации тем самым истцам. После этого истцы «успокоились», что даёт повод задуматься над вопросом: у заявителей было желание найти справедливость или подзаработать на привычной антироссийской направленности ЕСПЧ?
Конституционный суд России вправе отказать ЕСПЧ в исполнении вердикта.
РИА Новости сообщает, что истцами выступили 11 жителей Санкт-Петербурга, которые на тот момент являлись наблюдателями и кандидатами от партии «Справедливая Россия». По заявлениям этих 11-ти лиц, при подсчёте голосов имели место «махинации», а их (истцов) попытки добиться пересмотра результатов выборов не увенчались успехом.
В питерском отделении ЦИК ранее подтверждали, что отдельные нарушения на участках имели место, но они не были сколько-нибудь достаточными для отмены итогов всех выборов.
В ЕСПЧ решили, что истцы правы, а ЦИК нет, и обязали Россию выплатить «за нарушение прав человека» 38 тысяч евро компенсации тем самым истцам. После этого истцы «успокоились», что даёт повод задуматься над вопросом: у заявителей было желание найти справедливость или подзаработать на привычной антироссийской направленности ЕСПЧ?
Конституционный суд России вправе отказать ЕСПЧ в исполнении вердикта.
Использованы фотографии: rumol.org
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