19:00 30 мая

ЕСПЧ обязал Россию выплатить штраф за нарушения на выборах 2011

Европейский суд по правам человека принял очередное антироссийское решение. Судьи ЕСПЧ посчитали, что в России в ходе выборов в Государственную Думу в 2011 году была нарушена буква статьи о праве на свободные выборы. Речь о статье Европейской конвенции по правам человека. С соответствующим иском в ЕСПЧ обратилась «группа россиян», которая оспаривает результаты волеизъявления народа в декабре 2011-го.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить штраф за нарушения на выборах 2011


РИА Новости сообщает, что истцами выступили 11 жителей Санкт-Петербурга, которые на тот момент являлись наблюдателями и кандидатами от партии «Справедливая Россия». По заявлениям этих 11-ти лиц, при подсчёте голосов имели место «махинации», а их (истцов) попытки добиться пересмотра результатов выборов не увенчались успехом.


В питерском отделении ЦИК ранее подтверждали, что отдельные нарушения на участках имели место, но они не были сколько-нибудь достаточными для отмены итогов всех выборов.

В ЕСПЧ решили, что истцы правы, а ЦИК нет, и обязали Россию выплатить «за нарушение прав человека» 38 тысяч евро компенсации тем самым истцам. После этого истцы «успокоились», что даёт повод задуматься над вопросом: у заявителей было желание найти справедливость или подзаработать на привычной антироссийской направленности ЕСПЧ?

Конституционный суд России вправе отказать ЕСПЧ в исполнении вердикта.

Использованы фотографии: rumol.org
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Комментарии 57

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  1. Грэг Миллер Сегодня, 16:10
    Америкосы конституцию для России в 1993-м написали, по ней и живем...
    Грэг Миллер
    1. cniza Сегодня, 16:12
      Конституционный суд России вправе отказать ЕСПЧ в исполнении вердикта.


      Вот и пусть они идут лесом.
      cniza
      1. Грэг Миллер Сегодня, 16:14
        Тогда какой-нибудь мультимиллиардер-виолончелист Ролдугин, станет просто виолончелистом...
        Грэг Миллер
      2. bouncyhunter Сегодня, 16:16
        О чём мы с тобой и говорили , Витя - выборы скоро . И чем ближе они , тем больше будет таких выкинштейнов . И будут они всё грязнее .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 16:17
          Это уже далеко не выборы , а состязание полит. технологий.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:19
            Как ни назови - чище от этого они не станут .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 16:27
              Не помню кто сказал - "Политика это необъезженная лошадь и ты должен на ней удержаться , проезжая по дерьму."
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:29
                Хорошая , незатёртая метафора .
                bouncyhunter
      3. Верба Сегодня, 16:23
        Цитата: cniza
        Вот и пусть они идут лесом.

        Только пока ,народ России идёт лесом ,а матрасы только потирают руки от удовольствия.
        Верба
        1. cniza Сегодня, 16:32
          Ну это ещё как посмотреть.
          cniza
      4. ALLxANDr Сегодня, 17:08
        С языка сняли )))))) Желательно в Перу пусть идут ) Там им самое место!
        ALLxANDr
    2. Владимир 38 Сегодня, 16:19
      Цитата: Грэг Миллер
      Америкосы конституцию для России в 1993-м написали, по ней и живем...

      И мало того наше правительство ОНА устраивает и даже очень..
      Владимир 38
      1. AUL Сегодня, 16:48
        В питерском отделении ЦИК ранее подтверждали, что отдельные нарушения на участках имели место, но они не были сколько-нибудь достаточными для отмены итогов всех выборов.
        А кто мне может сказать, какие нарушения являются "достаточными", а какие "несущественными"? В каком документе это регламентируется? На усмотрение ЦИК? Они усмотрят... Какое наказание понесли те, кто допустил эти "недостаточные"( в УК РФ статья соответствующая имеется)?
        AUL
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:04
          какие нарушения являются "достаточными", а какие "несущественными"


          если включить голову:

          те нарушения, которые повлияют на исход выборов. а пара клоунов с парой поступков не стоят даже пересмотра на конкретном участке
          с-т Petrov
          1. AUL Сегодня, 17:13
            Не надо грубить!
            А головы - они у всех разные. Для кого-то - "пустяк, ерунда несущественная", а для другого - конкретное нарушение ЗАКОНА! Поэтому для особо головастых повторю вопрос: как объективно, по закону (а не с точки зрения незнамо кого) определяется существенность того или иного нарушения ?
            AUL
        2. ALLxANDr Сегодня, 17:15
          Давно написан целый регламент по выборам, где всё расписано достаточно подробно. Разжевано до последней запятой. Там же расписано и о нарушениях. Количество наблюдателей просто зашкаливает! Есть наблюдатели, коих целая куча, есть даже видеонаблюдатели - заходят через интернет на камеру. Мало того, есть народ, которому тоже не мешают заявлять о нарушениях. Поэтому 11 человек с разных участков - просто смешная цифра! Тем более захотели провернуть дело задним числом, зная, что уже ничего не получится! Вот это как называется? Самопиар? Или заказные оплачиваемые действия?!

          Так что если интересуетесь, можете почитать регламент ЦИКа. Если не интересуетесь - не разводите демагогию, всё равно разговор о пустом будет в связи с не владением знаний по теме дискуссии.
          ALLxANDr
          1. AUL Сегодня, 17:36
            Ну, не вам судить о моих знаниях, в этом вопросе вы недостаточно компетентны.
            Дайте ссылочку, плиз, на этот регламент - почитаю с удовольствием!
            Насчет видеонаблюдений - полон интернет роликов с последних выборов о вбросоах, прочих нарушениях - и что?
            А наблюдатели - и говорить смешно! На предпоследних выборах пришел на участок к концу работы, а за меня уже проголосовали! Что за дела?! "Да вот ошибочка, не в ту графу... Да вы тише, тише, все в порядке..." Я к наблюдателю, он морду кирпичем, мямлит - да ошибочка, с кем не бывает, ничего страшного...Так и не зафиксировал, пaдлюка! Вот вам и наблюдатели.
            AUL
            1. рич Сегодня, 18:18
              истцами выступили 11 жителей Санкт-Петербурга, которые на тот момент являлись наблюдателями и кандидатами от партии «Справедливая Россия».

              партия «Справедливая Россия» подала в иностранный суд на Россию. И это при том, что как парламентская партия «Справедливая Россия» почти полностью (на 86,4 %) финансируется из средств федерального бюджета.
              рич
              1. AUL Сегодня, 18:21
                Этот факт дает право нарушать законы РФ?
                AUL
            2. noct Сегодня, 18:55
              Аул, шли бы ВЫ на адрес своего Ника. Или к начальному он вас приютит
              noct
  2. Толстоевский Сегодня, 16:10
    как сказал классик
    Толстоевский
  3. katalonec2014 Сегодня, 16:11
    Пусть платят те кто их нанял,наверняка кинули,хотя сумма для России плёвая,но ведь это прецедент,так сказать лиха беда начало.
    katalonec2014
    1. mojohed2012 Сегодня, 17:07
      Самое интересное, в отношении "оппозиции". Навальный "непонятно на чьи деньги" ведет пиар акцию - полноценную компанию, нацеленную на президентские выборы в РФ. Ему уже дали понять, что у него нет шансов, т.к. у него судимость, но он прет. Значит рассчитывает на "новую Болотную" на период выборов. Значит рассчитывает на "подобие Майдана". Как-то так получается...
      mojohed2012
  4. Аскет Сегодня, 16:18
    По 3 тыс.евриков на рыло и 5тыс.откат судье. wassat
    Аскет
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:21
      Цитата: Аскет
      По 3 тыс.евриков на рыло

      3 тыс.евриков делим на 30 и получаем 100 евриков - таков сегодняшний курс серебренника . hi
      bouncyhunter
      1. midivan Сегодня, 16:28
        drinks Привет Паша!!! А чего на 30 то?, не вкурил
        midivan
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:31
          Привет , Ваня ! hi drinks Наводящий вопрос : за сколько серебренников Иуда Христа продал ?
          bouncyhunter
          1. midivan Сегодня, 16:38
            recourse от блин, laughing Только сдается мне об нашего "Христа" они сегодня все зубы переломают lol
            midivan
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:42
              Вань , поверь - таких провокаций сейчас будет всё больше ...
              bouncyhunter
              1. midivan Сегодня, 16:51
                Цитата: bouncyhunter
                Вань , поверь - таких провокаций сейчас будет всё больше ...

                Верю Паша, я как то писал тут, что на месте нашего верховного, снял бы свою кандидатуру с выборов и "назначил бы" нового да такого, чтобы, так это под корешок зачистил всю шваль навел порядок (имеется ввиду Порядок после которого будет такой вой за бугром, что мы такого с 30х годов не слышали), а дальше импичмент и новая жизнь со старым проверенным и надежным президентом ВВП laughing
                midivan
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:54
                  Интересные мысли , Ваня ...
                  bouncyhunter
                  1. midivan Сегодня, 17:01
                    Паша это не мысли, этот бред, в бессонных ночах целую операцию придумал, правда начинать за пару лет до выборов надо laughing бред потому что ни кто на такое не пойдет, все у нас там на верху "Честь имеют" перед европой recourse
                    midivan
                    1. bouncyhunter Сегодня, 17:11
                      Ну , коли целую операцию измыслил - стратег ! lol А если серьёзно - не сомневаюсь что у ВВП явно неплохой штат аналитиков , стратегов и тактиков для грязных игр , для приличия именуемых "политика" .
                      bouncyhunter
                      1. midivan Сегодня, 17:19
                        Цитата: bouncyhunter
                        А если серьёзно - не сомневаюсь что у ВВП явно неплохой штат аналитиков , стратегов и тактиков для грязных игр

                        И я не сомневаюсь, я не про игры Паша а про реальную чистку smile ну много очень много развелось гада, и гада этого надо за раз того.......... понимаешь одним махом, я тебе вечерком в личку напишу полностью, а то тут вроде и не по теме уже.
                        midivan
                2. Orionvit Сегодня, 16:58
                  Цитата: midivan
                  снял бы свою кандидатуру с выборов и "назначил бы" нового

                  Не каждый потянет такую должность. Президентов во всём мире валом, вот только действительно грамотных и сильных, единицы.
                  Orionvit
                  1. midivan Сегодня, 17:08
                    Вы малость меня не поняли- "назначил бы" нового- Медведев помнится был, по аналогии, новый будет всего навсего подстава на которого все шишки вплоть до вышки упадут в общем как тут любят выражаться почти "стрелочник".
                    midivan
    2. midivan Сегодня, 16:31
      Цитата: Аскет
      По 3 тыс.евриков на рыло и 5тыс.откат судье.

      Чет они там совсем замелочились laughing Шли бы уже мелочь по карманам тырить и нечего отвлекать "серьезных дядек" от "серьезных решений судебных". lol
      midivan
      1. Аскет Сегодня, 16:44
        Цитата: midivan
        Цитата: Аскет
        По 3 тыс.евриков на рыло и 5тыс.откат судье.

        Чет они там совсем замелочились laughing Шли бы уже мелочь по карманам тырить и нечего отвлекать "серьезных дядек" от "серьезных решений судебных". lol

        Капиталистическое отечество в опасности,только "Справедливая Россия" спасёт буржуинов! lol
        Аскет
    3. Владимирец Сегодня, 17:28
      Цитата: Аскет
      По 3 тыс.евриков на рыло

      Именно столько стоят честные выборы. smile
      Владимирец
  5. midivan Сегодня, 16:21
    [/quote]В ЕСПЧ решили, что истцы правы, а ЦИК нет, и обязали Россию выплатить «за нарушение прав человека» 38 тысяч евро компенсации тем самым истцам. После этого истцы «успокоились», что даёт повод задуматься над вопросом: у заявителей было желание найти справедливость или подзаработать?
    Чтобы ответить на этот вопрос далеко ходить не надо, идем по привычке в "википедию" -
    «Справедливая Россия» изначально создавалась как объединение нескольких партий и конструктивная оппозиция правящей «Единой России». Однако в 2010—2012 годах она находилась в радикальной оппозиции к федеральной власти, после чего стала ей полностью лояльной.
    После чего интересно? laughing Дык вот оно что-
    С середины 2012 года «Справедливая Россия» полностью поддерживает политику В. В. Путина, а также вступила в союз с партией «Единая Россия»[⇨] [⇨].

    «Справедливая Россия» по состоянию на 2015 год почти полностью (на 86,4 %) финансируется из средств федерального бюджета[quote]
    О деньги! Как много в этом звуке в душе Миронова слилось. lol
    midivan
  6. roskot Сегодня, 16:22
    Будет прецедент - валом повалять, всем кому не лень, по судам срубить деньжат.
    roskot
  7. Аналитик Сегодня, 16:27
    выплатить «за нарушение прав человека» 38 тысяч евро компенсации тем самым истцам.

    А какие убытки понесли истцы? Из чего состоит эта сумма?
    Аналитик
    1. Paranoid50 Сегодня, 17:15
      Цитата: Аналитик
      Из чего состоит эта сумма?

      Дык, из морального ущерба. yes Целой футбольной команде(11 чел.) выборы нанесли душевные травмы,несовместимые с жизнью. Ну,а цена "совмещения" - 38 тыс.
      Paranoid50
  8. ZAVal Сегодня, 16:30
    С каких это пор решения суда ЕСПЧ являются обязательными к исполнению на территории России? И что это за "вмешательства во внутренние дела государства"? Если вы такие смелые и принципиальные - рассмотрите в судебном заседании итоги выборов в США, много о себе нового можете узнать не дожидаясь вердикта.
    ZAVal
  9. samarin1969 Сегодня, 16:33
    Ну и зачем это надо России? fool
    За 2010 год ЕСПЧ было принято 217 постановлений по делам против России, из них в 204 усмотрены нарушения[21].

    За 2011 год ЕСПЧ было принято 133 постановления по делам против России, из них в 121 усмотрены нарушения[22].

    За 2012 год ЕСПЧ было принято 134 постановления по делам против России, из них в 122 усмотрены нарушения.[15]

    За 2013 год ЕСПЧ было принято 129 постановлений по делам против России, из них в 119 усмотрены нарушения.[23]

    За 2014 год ЕСПЧ было принято 129 постановлений по делам против России, из них в 122 усмотрены нарушения.[19]

    За 2015 год ЕСПЧ было принято 116 постановлений по делам против России, из них в 109 усмотрены нарушения.

    За 2016 год ЕСПЧ было принято 228 постановлений по делам против России, из них в 222 усмотрены нарушения.[24]
    samarin1969
    1. Владимир 38 Сегодня, 17:14
      Мазохизм,но мы туда еще и взносы платим, это плюс к штрафам.. Какой то полный абсурд получается. Деньги платим , штрафы нам выписывают, а самое главное ничего к лучшему не меняется, это точно так же как с нашей думой, ну а совет федерации - это чистая благотворительность. К сожалению за наш счет
      Владимир 38
  10. FirstNormann Сегодня, 16:34
    нормальное государство само создает такую систему защиты прав своих граждан при которой никакие сторонние ЕСПЧи не нужны_ а эти деньги...лучше старушке у метро отдать
    FirstNormann
  11. К-50 Сегодня, 16:38
    Ну и чем это не вмешательство в выборы со стороны наглоссакцев?
    Когда же наше руководство на такие заявления "партнёров" будет их сразу посылать пешим эротическим маршрутом?
    Как же эти сскацы задобали , вместе со своими шавками-подпевалами.
    Воистину, терпение русское безгранично!!!
    К-50
  12. Doliva63 Сегодня, 16:39
    "В питерском отделении ЦИК ранее подтверждали, что отдельные нарушения на участках имели место, но они не были сколько-нибудь достаточными для отмены итогов всех выборов."
    А достаточность/недостаточность они чем меряли? Знаю я эти ЦЫКи, пять лет на ЕР работал laughing
    Doliva63
    1. Владимир 38 Сегодня, 17:16
      Цитата: Doliva63
      А достаточность/недостаточность они чем меряли? Знаю я эти ЦЫКи, пять лет на ЕР работал

      Вот рассказали бы поподробнее, в чем ваша работа заключалась... А то многие на этом сайте до сих пор там работают)) на ЕР
      Владимир 38
  13. vch Сегодня, 17:02
    Давайте говорить откровенно. То, что у нас огромное количество нарушений в ходе выборов - наверное никто оспаривать не будет. Лично я видел это своими глазами и не раз. Другое дело - назовите мне хоть одну страну, где за последние 10 лет прошли "чистые" выборы?? Но наши западные "партнеры" "на голубом глазу" заявляют, что они самые демократические демократы и являются примером для подражания. Вот это не реально бесит. Так давайте каждый в своем доме будет порядок наводить и не лезть в "чужой огород" с нравоучениями и указаниями.
    vch
  14. Alekseits Сегодня, 17:19


    Политика, она такая же.
    Alekseits
  15. ded100 Сегодня, 17:55
    Интересно узнать фамилии этих 11 исцов мне кажется я не удивлюсь! lol
    ded100
  16. Fedalex Сегодня, 18:10
    Россия платит за счёт налогов граждан, т.е. из моего кармана! Фамилии справедрастов - в студию! Россияне должны знать, кто их грабит...
    Fedalex
  17. avg-mgn Сегодня, 18:48
    Инициативную группу на кичу. Партию под снос, навечно.
    avg-mgn
  18. APASUS Сегодня, 18:52
    В ЕСПЧ решили, что истцы правы, а ЦИК нет, и обязали Россию выплатить «за нарушение прав человека» 38 тысяч евро компенсации тем самым истцам. После этого истцы «успокоились», что даёт повод задуматься над вопросом: у заявителей было желание найти справедливость или подзаработать на привычной антироссийской направленности ЕСПЧ?

    УК достаточно четко определяет наказание за махинации на выборах,но судя по тому что истцов понесло в ЕСПЧ им особенно не нужна правда.Да и "права человека " к выборному законодательству скажем притянуты
    APASUS
  19. behemot Сегодня, 18:58
    кому деньги то перечислить надо? Лешику Навальному что ли, так там вроде какая то справедливая Россия? Тема денег не раскрыта.
    behemot
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