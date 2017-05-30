18:58 30 мая

"Аэрофлот" подал иск в отношении компании "Гражданские самолёты Сухого"

Российская авиакомпания «Аэрофлот» подала в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление в отношении производителя самолётов SSJ (Сухой – СуперДжет). Известно о том, что общая сумма иска составляет 2,1 млрд рублей. Такого рода информация появилась на официальном сайте суда. Ответчиком по иску выступает АО «Гражданские самолёты Сухого».

При этом не сообщается о причинах подачи иска в отношении упомянутой компании. Нужно заметить, что в газете «Ведомости» ранее сообщалось, что «Аэрофлот» подал иск в отношении на сумму в 576 млн рублей. По данным издания, первый иск касался вопросов лизингового использования пассажирских ближнемагистральных самолётов, заказанных авиаперевозчиком.

"Аэрофлот" подал иск в отношении компании "Гражданские самолёты Сухого"



АО «Гражданские самолёты Сухого» создана в 2000 году. Годовой оборот на 2015 год составлял около 34 млрд рублей.

Пресс-служба компании не публикует комментариев по сути исковых претензий «Аэрофлота». При этом сообщается, что около 2-х недель назад была проведена сертификация в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA) новой модели самолета — B100.

Из сообщения пресс-службы:
Модель B100 отличается от базовой версии самолета установкой двигателя семейства SaM146 с повышенной взлетной тягой, который также применяется на самолете SSJ100 с увеличенной дальностью полета.

Основными характеристиками SSJ100 B100, сертифицированная модель RRJ-95B-100, являются: дальность полёта — 3048 км с расчетной коммерческой нагрузкой в условиях стандартной атмосферы, максимальный взлетный вес – 45880 кг, максимальная взлетная тяга двигателя – 8055 кгс и сокращенная на 10% по сравнению с базовой версией взлетная дистанция.

Использованы фотографии: brandzshop.ru
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Комментарии 37

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  1. katalonec2014 Сегодня, 16:30
    Может есть предположения о сути претензий,а то из статьи ясно одно-подал,а чем недоволен не ясно.
    katalonec2014
    1. Zaurbek Сегодня, 16:34
      Наверное кто то что то не вовремя сертифицировал или поставил...
      Zaurbek
      1. andr327 Сегодня, 16:38
        Ответ либералов на полет МС-21
        andr327
        1. Großer Feldherr Сегодня, 17:26
          Каким боком мс-21 относится к супербюджету?
          Großer Feldherr
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:32
          Цитата: andr327
          Ответ либералов на полет МС-21

          Скорее всего так и есть...Помните на "Уралвагон завод" наезд был за типо огромные долги и чуть ли не банкротством грозились(это когда "Армата" создавалась)..Тоже самое и сейчас происходит , а кто за этим стоит думаю говорить смысла нет и так все понятно..Вот черти ,что творят!
          ОТДЕЛ
          1. рич Сегодня, 17:43
            Обращение связано с поставкой «Аэрофлоту» несколько лет назад первой партии лайнеров "сухой Суперджет 100". Как авиакомпания прописала в контракте, если не удастся получить от государства субсидии на уплату лизинговых платежей, то их компенсирует производитель. Этих Субсидий «Аэрофлот» так и не дождался. Источники «Ведомостей» объясняют, что «Гражданские самолеты Сухого» согласились включить такое условие в контракт, потому что очень хотели продать сухой Суперджет 100 «Аэрофлоту».

            http://www.ntv.ru/novosti/1809683/
            рич
    2. Владимир 38 Сегодня, 16:38
      Это статья уже выходила месяца два назад и так же не была озвучена причина, странно как то..
      Владимир 38
      1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:54
        Да мутная история. Была информация, что есть проблемы с обслуживанием ( скорость, запчасти и т.д).
        Хотя при этом в авиокомпании - Саха ( Якутия), данный самолёт зарекомендовал себя наоборот с наилучшей сторстороны. Причем работая с отличными показателями, в том числе и на обслуживании.
        В общем, непонятно, ждем
        форумчанина - АИИ, он компетентен в данных вопросах.
        N.O.M.A.D.E.
        1. Соломон Кейн Сегодня, 17:47
          Что-то похоже на "бадалово" ТОР-менеджмента, у кого "крыша" в Кремле круче.
          Соломон Кейн
      2. Соломон Кейн Сегодня, 17:09
        Из газеты Ведомости"24 апреля «Аэрофлот» подал иск к ГСС на сумму более 576 млн руб. По данным «Ведомостей», иск связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ-100 «Аэрофлоту» по договору от 2011 г., заключенному с ГСС и «ВЭБ лизингом». По договору «Аэрофлот» должен был получить субсидии из федерального бюджета на уплату лизинговых платежей за эти суда, если субсидии не будут получены, их должен компенсировать производитель. Субсидии перевозчик не получил, рассказывали собеседники «Ведомостей». ГСС согласилась на включение такого пункта в договор, так как очень хотела поставить «Аэрофлоту» самолеты, объясняет один из собеседников «Ведомостей».
        Соломон Кейн
    3. user1212 Сегодня, 16:54
      Цитата: katalonec2014
      Может есть предположения о сути претензий,а то из статьи ясно одно-подал,а чем недоволен не ясно

      ИМХО Аэрофлот решил не платить/отбить бабло назад. Есть такая модель ведения закупок, набирающая популярность в РФ, и вполне стандартная для западных компаний, когда заключается договор на поставку, товар передается, а потом юр отдел покупателя через суд придирается к каждой запятой в контракте и пытается не заплатить или уменьшить стоимость закупки. Юр отдел живет не на окладе, а на % отбитого бабла. Звериный оскал капитализма laughing
      user1212
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:59
        поэтому нужны грамотные юристы. пора уже привыкнуть к капитализму за 20 лет и вырастить адекватные кадры
        с-т Petrov
        1. user1212 Сегодня, 17:34
          Сухие отобьются, думаю. У них вполне положительный опыт продаж в Китай и Индию, а это еще те "клиенты".
          user1212
          1. Соломон Кейн Сегодня, 17:57
            Вообще конечно "жесть" сливать свой Российский авиапром, тем более в глазах потенциальных иностранных покупателей.
            Соломон Кейн
            1. Mole Сегодня, 18:05
              "Деньги - не пахнут!" am
              Mole
        2. yuriy55 Сегодня, 18:07
          Цитата: с-т Petrov
          пора уже привыкнуть к капитализму за 20 лет и вырастить

          Нечего к нему привыкать, потому что это не панацея от всех бед и не будущее планеты. Вырастить можно пролетариат, что и делают наши олигархи. Пролетариат с МРОТ - 8400 и ипотечным кредитом...
          Государство, которое раздаёт за бесценок стратегические отрасли экономики, лишено будущего, ибо будет сброшено толпой тех, кому при распределении достался воздух. Надо устранять из экономики спекулянтов разного толка. А в делах, в которых прослеживается линия подрыва экономической безопасности (производства, предприятия, отрасли) должен разбирать СК и раздавать всем сестрам по серьгам...
          yuriy55
    4. reservist Сегодня, 17:13
      Цитата: katalonec2014
      Может есть предположения о сути претензий

      24 апреля «Аэрофлот» подал иск к ГСС на сумму более 576 млн руб. По данным «Ведомостей», иск связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ-100 «Аэрофлоту» по договору от 2011 г., заключенному с ГСС и «ВЭБ лизингом». По договору «Аэрофлот» должен был получить субсидии из федерального бюджета на уплату лизинговых платежей за эти суда, если субсидии не будут получены, их должен компенсировать производитель.

      www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/30/692152-
      aeroflot

      может "собачка в пути немного подросла" ?
      reservist
      1. Соломон Кейн Сегодня, 17:40
        С такими, как у них %-ми, собачка в слона может превратиться.
        Соломон Кейн
    5. Офицер запаса Сегодня, 18:20
      Если уж писать об этом иске, то предметно. А если информации нет, то вообще о чем говорить?
      А так только дыму на сайте напустили.
      Офицер запаса
  2. hydrox Сегодня, 16:36
    Статейка ни о чём, тем более в "Военном Обозрении".
    Стыдно, господа модераторы!
    hydrox
  3. Стирбьорн Сегодня, 16:41
    Больше похоже на рекламу новой модели Суперджета B100)) а кричащий заголовок, чтобы читателей привлечь
    Стирбьорн
  4. senima56 Сегодня, 16:42
    Похоже причина одна и простая: "Самолет г...но!"
    senima56
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:44
      Похоже причина одна и простая: "Самолет г...но!"


      эксперт по калу? а я все в больницу носил в баночке, буду в следующий раз тебе в личку отправлять фотки, чтоб получить дельное мнение эксперта

      хоть делом займешься своим профильным

      с-т Petrov
    2. Zaurbek Сегодня, 16:47
      Не согласен. Летает, людей возит. Я летал на нем, никаких отличий от более взрослых А-319, только мест 3+2...в сравнении с конкурентами - сказка. Рынок для этих самолетов не так велик и конкуренция не из 2 производителей, соответственно и доходность. Долго еще выстраивали лизинг и сервис - это 40% успеха.
      Zaurbek
      1. spirit Сегодня, 17:25
        На Самом деле не все так радужно с ним, знакомый работающий Авиамехаником в Аэропорту Шереметьево , очень нелестно отзывался о этой машине, причем о новых только что полученных , дословно: дребезжит как банка с гвоздями . и ооочень долгое и частое обслуживание. вообщем negative
        spirit
        1. Zaurbek Сегодня, 17:28
          Тут вопрос в сервисе и реагировании завода на проблемы. Вот поэтому и иск , наверное. Я как потребитель написал.
          Zaurbek
    3. Устин Умаров Сегодня, 17:00
      Вот ответь мне, немец, почему корова срет лепешками, а коза горошком?
      Устин Умаров
  5. vch Сегодня, 16:52
    Скорее всего суть иска в срыве сроков поставки заказанных и предоплаченных самолетах......
    vch
  6. Berkut154 Сегодня, 17:16
    Цитата: vch
    Скорее всего суть иска в срыве сроков поставки заказанных и предоплаченных самолетах......

    Имено в этом, потому что из 20 машин обычно летает 5 или 6, остальные ждут запчасти. Многое изготавливается в Европе, и допустим трубку гидравлики шасси из Италии надо ждать 1,5 месяца, а неисправность не входит в перечень допущенных (МЕL).
    Berkut154
    1. user1212 Сегодня, 17:52
      Цитата: Berkut154
      Имено в этом, потому что из 20 машин обычно летает 5 или 6, остальные ждут запчасти

      Наглое вранье. Статистика полетов SSJ по Аэрофлоту доступна, проверить не проблема http://ssj-aeroflot.blogspot.ru/. Не верите этой - дублируйте на flightradar
      user1212
  7. domnich Сегодня, 17:35
    Цитата: user1212
    Есть такая модель ведения закупок, набирающая популярность в РФ, и вполне стандартная для западных компаний, когда заключается договор на поставку, товар передается, а потом юр отдел покупателя через суд придирается к каждой запятой в контракте и пытается не заплатить или уменьшить стоимость закупки. Юр отдел живет не на окладе, а на % отбитого бабла.



    И что, теперь на ровном месте создадим ГСС экономические трудности? Может еще и банкротство организуем? Понятно, что этот "юр отдел" работает на себя, и по-государственному ему думать не хочется. Будем надеяться, что суд примет во внимание все обстоятельства и примет справедливое решение.
    domnich
  8. Vasya_Piterskiy Сегодня, 17:42
    Цитата: katalonec2014
    Может есть предположения о сути претензий,а то из статьи ясно одно-подал,а чем недоволен не ясно.

    Суть претензий предельно ясна. Программа перехода гражданской авиации на отечественные самолеты. А от откатов Боинга (причем колоссальных) отказываться не хоцица. По этой причине и похерили отечественное авиастроение в свое время.
    Vasya_Piterskiy
  9. KVashentcev Сегодня, 17:55
    Статья не раскрывает сути претензий. Обсуждать нечего, все сводится к взаимным упрекам сторонников обеих организаций. Насколько я помню, первые поставленные самолеты Аэрофлоту по многим запрошенным характеристикам не отвечали заявке авиакомпании, включая отделку сидений. Должны были устранить, по видимому, этого не сделали, раз получили иск. Погосянова структура с самого начала было криво сшита, что и выливается в логичные действия заказчика.
    Аэрофлот - не Альфа-Банк, не соглашусь с параллелями с Арматой. Это полугосударственная структура а-ля Сбербанк, системообразующее предприятие, за которым Государство все же приглядывает, Иск одного кармана пиджака к другому с противоположной стороны скорее всего на ходится "в рамках..."
    KVashentcev
  10. 16112014nk Сегодня, 18:23
    Цитата: yuriy55
    Вырастить можно пролетариат, что и делают наши олигархи.

    "Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои - беззаконием,
    кто заставляет ближнего своего работать даром
    и не отдаёт ему платы его"©
    Иеремия 22 глава - Библия
    16112014nk
  11. avg-mgn Сегодня, 18:33
    Пожалуй приму версию банальной попытки выжать максимум финансовой выгоды из подписанных пунктов "Договора", при этом ни одну из сторон не волнует престиж собственных фирм или государства. Соглашусь, что постсовковские юристы продолжают клепать договора с учетом возможностей на отжатие денег, т.е. получение материально выгоды любой ценой и при любом исходе дел. На дворе 21 век, а методы 90-х.
    avg-mgn
  12. APASUS Сегодня, 18:44
    Дела манагеров вышли на мировой уровень! По сути PR акция ,Аэрофлот пиариться за счет Сухого
    APASUS
  13. ОТДЕЛ Сегодня, 18:52
    Суть всего этого заставить Россию опять закупать б\у боинги и т.д...Западу конкуренты в авиапромышленности не нужны! А мы назло всем восстановим былую мощь нашей гражданской авиации ..Не все еще потеряно и разрушено!
    ОТДЕЛ
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