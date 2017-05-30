"Аэрофлот" подал иск в отношении компании "Гражданские самолёты Сухого"

Модель B100 отличается от базовой версии самолета установкой двигателя семейства SaM146 с повышенной взлетной тягой, который также применяется на самолете SSJ100 с увеличенной дальностью полета.



Основными характеристиками SSJ100 B100, сертифицированная модель RRJ-95B-100, являются: дальность полёта — 3048 км с расчетной коммерческой нагрузкой в условиях стандартной атмосферы, максимальный взлетный вес – 45880 кг, максимальная взлетная тяга двигателя – 8055 кгс и сокращенная на 10% по сравнению с базовой версией взлетная дистанция.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» подала в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление в отношении производителя самолётов SSJ (Сухой – СуперДжет). Известно о том, что общая сумма иска составляет 2,1 млрд рублей. Такого рода информация появилась на официальном сайте суда. Ответчиком по иску выступает АО «Гражданские самолёты Сухого».При этом не сообщается о причинах подачи иска в отношении упомянутой компании. Нужно заметить, что в газете «Ведомости» ранее сообщалось, что «Аэрофлот» подал иск в отношении на сумму в 576 млн рублей. По данным издания, первый иск касался вопросов лизингового использования пассажирских ближнемагистральных самолётов, заказанных авиаперевозчиком.АО «Гражданские самолёты Сухого» создана в 2000 году. Годовой оборот на 2015 год составлял около 34 млрд рублей.Пресс-служба компании не публикует комментариев по сути исковых претензий «Аэрофлота». При этом сообщается, что около 2-х недель назад была проведена сертификация в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA) новой модели самолета — B100.Из сообщения пресс-службы: