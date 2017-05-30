Среди ликвидированных на Филиппинах игиловцев - индонезийцы и арабы

Боевиков не так много, как они сами заявляют. В результате устраиваемых провокаций они теряют поддержку тех, кто изначально считал, что эти лица пришли бороться "за свободу". Для нас вопрос времени очистить от террористов кварталы города и выкурить их из укрытий.

С Филиппин приходят сообщения о продолжающейся войсковой операции против представителей группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ), неожиданно объявившейся в этой стране. По словам филиппинского генерала Эдуардо Ано, в результате спецоперации уничтожены несколько десятков боевиков, большинство из которых – иностранные наёмники. Генерал ВС Филиппин отмечает, что среди ликвидированных террористов в городе Марави - индонезийцы, малайзийцы, а также арабы.Отмечается, что существенные потери понесли и филиппинские войска. При этом известно, что в спецоперации против ИГИЛ (*) на острове Минданао, командование задействовало элитные подразделения спецназа вооружённых сил.На одном из этапов операции поступили сведения о том, что боевики псевдохалифата приняли решение взорвать несколько жилых домов в Марави и одновременно с этим поджечь кварталы города. По словам генерала Ано, боевики тем самым хотели создать имитацию атак на жилые массивы со стороны филиппинских военных. При этом террористы пытались сыграть на том, что такое «насилие филиппинской армией» совершается в священный для мусульман Рамадан.Генерала Ано цитирует Associated Press Для справки: город Марави является одним из немногих населённых пунктов Филиппин с преимущественным мусульманским населением. Основная часть населения страны - католики.