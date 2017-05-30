19:02 30 мая

Среди ликвидированных на Филиппинах игиловцев - индонезийцы и арабы

С Филиппин приходят сообщения о продолжающейся войсковой операции против представителей группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ), неожиданно объявившейся в этой стране. По словам филиппинского генерала Эдуардо Ано, в результате спецоперации уничтожены несколько десятков боевиков, большинство из которых – иностранные наёмники. Генерал ВС Филиппин отмечает, что среди ликвидированных террористов в городе Марави - индонезийцы, малайзийцы, а также арабы.

Отмечается, что существенные потери понесли и филиппинские войска. При этом известно, что в спецоперации против ИГИЛ (*) на острове Минданао, командование задействовало элитные подразделения спецназа вооружённых сил.

Среди ликвидированных на Филиппинах игиловцев - индонезийцы и арабы



На одном из этапов операции поступили сведения о том, что боевики псевдохалифата приняли решение взорвать несколько жилых домов в Марави и одновременно с этим поджечь кварталы города. По словам генерала Ано, боевики тем самым хотели создать имитацию атак на жилые массивы со стороны филиппинских военных. При этом террористы пытались сыграть на том, что такое «насилие филиппинской армией» совершается в священный для мусульман Рамадан.

Генерала Ано цитирует Associated Press :
Боевиков не так много, как они сами заявляют. В результате устраиваемых провокаций они теряют поддержку тех, кто изначально считал, что эти лица пришли бороться "за свободу". Для нас вопрос времени очистить от террористов кварталы города и выкурить их из укрытий.


Для справки: город Марави является одним из немногих населённых пунктов Филиппин с преимущественным мусульманским населением. Основная часть населения страны - католики.

Использованы фотографии: @manilainformer
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Комментарии 21

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  1. FirstNormann Сегодня, 16:52
    давай родриго покажи востоку и западу как надо бороться с терроризмом
    FirstNormann
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:56
      давай родриго покажи востоку и западу как надо бороться с терроризмом


      у них на западе свои методы. Ну а восток сам кому хочешь рассказать может

      с-т Petrov
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:19
        Отмечается, что существенные потери понесли и филиппинские войска.

        Лучше сейчас задавить чертей ,пусть с потерями, чем потом страна полыхать начнет..
        Все правильно филипинцы, мочите не взирая ни на что и ни на кого.. soldier
        ОТДЕЛ
      2. FirstNormann Сегодня, 17:24
        рассказать то можно много чего много кому_я про показать_это сложнее
        FirstNormann
    2. сибиралт Сегодня, 18:37
      Филиппины - американская зона влияния еще со времен войны с Японией. И, если США объявили ИГ своим врагом, то почему Дутерте поехал за помощью к Путину? Филиппинцы - не хитрые китайцы. Не потому ли Родриго Роанович прямо заявил, что он верит только России и приехал за оружием воевать против террористов.
      сибиралт
      1. FirstNormann Сегодня, 18:56
        между филиппинами и сша пробежала черный кошк(обама) поэтому президент филиппин решил показать сша кузькину мать и решил спросить у путина где она живет
        FirstNormann
  2. Чёрный Сегодня, 16:53
    Долбить не смотря ни на что. Слабину давать нельзя.
    Чёрный
  3. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 16:54
    Филиппинцы мочат террористов на 100%...Другим будет урок как надо "правильно" мочить в сартире террористов good
    КИБЕРНИНДЗЯ
  4. новичок Сегодня, 16:58
    “...группировка игил, неожиданно появившейся в этой стране...“. привет от янки: “у вас ещё не демократия, мы идём к вам“.
    новичок
  5. Андрюха Г Сегодня, 17:05
    Цитата: новичок
    “...группировка игил, неожиданно появившейся в этой стране...“. привет от янки: “у вас ещё не демократия, мы идём к вам“.

    Нет, принцип другой, начинаете дружить с Россией - значит у вас нет демократии.
    Андрюха Г
    1. новичок Сегодня, 17:08
      в принципе, одно и то же по разным полкам. ведь в последнее время всё самое страшное и ужасное для них олицетваряем мы.
      новичок
  6. parusnik Сегодня, 17:14
    Меня опять терзают смутные сомнения. У Шпака магнитофон, у посла медальон…Как только какая либо страна, начинает налаживать дружественные отношения, при этом либо обладает стратегическими ресурсами либо стратегическим положением, в этой стране появляются задорные ребята: Вы еще стираете обычным порошком? Тогда мы идем к вам..Стоило президенту Филиппин заявить зачем он едет в Россию...Так в его стране появились боевики из далекой игиловщины...До заявления..как-то бармалеям было все равно..а тут..
    parusnik
    1. cniza Сегодня, 17:20
      Таких совпадений не бывает , ручные бармалеи отрабатывают исправно.
      cniza
  7. Аскет Сегодня, 17:19
    Появилась информация, что Марави освобожден от халифатчиков правительственными войсками. Дуэрте потребовалось 6дней, чтобы освободить город от боевиков, Марави был захвачен 23мая во время его визита в Россию.
    Аскет
    1. рич Сегодня, 17:37
      Боевиков не так много, как они сами заявляют. В результате устраиваемых провокаций они теряют поддержку тех, кто изначально считал, что эти лица пришли бороться "за свободу".

      Боевиков добьет армия, а тех кто боевиков поддерживал - "эскадроны смерти"
      рич
    2. donavi49 Сегодня, 17:52
      Пока нет. Боевики все еще держат тюремный комплекс и пристань - плюс некоторые кварталы в городе.

      Но армия довольно неплохо показала себя ибо:
      - удалось быстро перебросить хорошие войска по воздуху с севера.
      - сама пехота в Филиппинах очень хорошо экипирована, в отличии от той же Сирии, четкая структура, подствольники, марксманы, пулеметы в каждом отделении, СИЗ.
      - самих бабахов было около 100-150 человек + еще кто-то из освобожденных заключенных (там до 50 бабахов сидело, а также всякие элементы, которые по идее можно было поставить под ружье).
      donavi49
      1. behemot Сегодня, 18:55
        вырезать всех, реально шкуру живьем спускать , и пусть визжат аллах акбар. Хоть кто то с этими тварями не церимонится.
        behemot
  8. ваняватный Сегодня, 17:26
    только никаких судов- адвокатов , всех в грунт am
    ваняватный
  9. Влад5307 Сегодня, 17:26
    Цитата: parusnik
    Меня опять терзают смутные сомнения. У Шпака магнитофон, у посла медальон…Как только какая либо страна, начинает налаживать дружественные отношения, при этом либо обладает стратегическими ресурсами либо стратегическим положением, в этой стране появляются задорные ребята: Вы еще стираете обычным порошком? Тогда мы идем к вам..Стоило президенту Филиппин заявить зачем он едет в Россию...Так в его стране появились боевики из далекой игиловщины...До заявления..как-то бармалеям было все равно..а тут..

    Это все признаки противодействия Запада российским усилиям по стабилизации обстановки на БВ и ЮВА! Там страшно боятся усиления нашего влияния в регионе! hi
    Влад5307
  10. APASUS Сегодня, 18:35
    На одном из этапов операции поступили сведения о том, что боевики псевдохалифата приняли решение взорвать несколько жилых домов в Марави и одновременно с этим поджечь кварталы города. По словам генерала Ано, боевики тем самым хотели создать имитацию атак на жилые массивы со стороны филиппинских военных. При этом террористы пытались сыграть на том, что такое «насилие филиппинской армией» совершается в священный для мусульман Рамадан.

    Не напоминает Сирию?
    Я бы сказал ,что даже очень! Похоже у отрядов ИГИЛ одни и те же инструкторы и технология отработавнная
    APASUS
  11. behemot Сегодня, 18:53
    во, сразу видно чьи уши торчат из-за черномазых. Нус, ждем химических атак злобных филиппинских военных.
    ЦРУ - топорная работа, привыкли действовать тупо и нагло. Америкосы одним словом.
    behemot
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