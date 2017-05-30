Украина "за ведение войны" подаёт на Россию иск в свой собственный суд
Украина становится первым государством в мире, заявившим, что на него напали, но при этом вместо объявления войны «агрессору» и всеобщей мобилизации собирается подать иск в суд. Причём в свой собственный.
На сайте украинской прокуратуры несуществующей «автономной республики Крым» появилась заметка следующего содержания:
Далее приводится комментарий так называемого прокурора «АРК» Гюндуза Мамедова:
По словам Мамедова, "информация в СМИ и соцсетях при правильном анализе (это ключевое замечание, - прим. "ВО") может служить большей доказательной базой в совершении преступления, нежели другие источники".
Сразу видно, у кого научились. В учителях – Вашингтон, который всё последнее время пытается выстраивать «доказательную» базу на публикациях в соцсетях, причём на публикациях, которые были заранее состряпаны, чтобы именно на них и ссылаться.
Вряд ли стоит полагать, что Киев не выиграет самим собой подготавливаемый судебный процесс в своём собственном суде. Сами обвинили, сами сообщили, сами осудили, за самих себя порадовались – так и живут...
На сайте украинской прокуратуры несуществующей «автономной республики Крым» появилась заметка следующего содержания:
Прокуратурой Автономной Республики Крым на основании материалов Службы безопасности Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.
Беспрецедентностью этого уголовного производства является то, что впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины.
Сейчас устанавливаются факты совершения должностными лицами Российской Федерации совместно с отдельными должностными лицами органов оккупационной власти действий, направленных на изменение территориальной целостности Украины и создание условий для вынужденного переселения с территории Крыма тысяч украинских граждан.
Во время досудебного расследования особое внимание планируется уделить фактам приготовления к оккупации Крыма и склонение жителей полуострова к ненависти к народам Украины, в том числе, путём манипуляций общественным мнением через средства массовой информации и социальные сети.
Беспрецедентностью этого уголовного производства является то, что впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины.
Сейчас устанавливаются факты совершения должностными лицами Российской Федерации совместно с отдельными должностными лицами органов оккупационной власти действий, направленных на изменение территориальной целостности Украины и создание условий для вынужденного переселения с территории Крыма тысяч украинских граждан.
Во время досудебного расследования особое внимание планируется уделить фактам приготовления к оккупации Крыма и склонение жителей полуострова к ненависти к народам Украины, в том числе, путём манипуляций общественным мнением через средства массовой информации и социальные сети.
Далее приводится комментарий так называемого прокурора «АРК» Гюндуза Мамедова:
В современной истории оккупацию Россией полуострова Крым можно считать ярким примером успешного ведения гибридной войны. Она продолжается и поэтому мы должны приложить максимум усилий для придания ей правовую оценку.
По словам Мамедова, "информация в СМИ и соцсетях при правильном анализе (это ключевое замечание, - прим. "ВО") может служить большей доказательной базой в совершении преступления, нежели другие источники".
Сразу видно, у кого научились. В учителях – Вашингтон, который всё последнее время пытается выстраивать «доказательную» базу на публикациях в соцсетях, причём на публикациях, которые были заранее состряпаны, чтобы именно на них и ссылаться.
Вряд ли стоит полагать, что Киев не выиграет самим собой подготавливаемый судебный процесс в своём собственном суде. Сами обвинили, сами сообщили, сами осудили, за самих себя порадовались – так и живут...
Использованы фотографии: squirreldemo.co.uk
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти