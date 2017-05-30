21:58 30 мая

Украина "за ведение войны" подаёт на Россию иск в свой собственный суд

Украина становится первым государством в мире, заявившим, что на него напали, но при этом вместо объявления войны «агрессору» и всеобщей мобилизации собирается подать иск в суд. Причём в свой собственный.

Украина "за ведение войны" подаёт на Россию иск в свой собственный суд


На сайте украинской прокуратуры несуществующей «автономной республики Крым» появилась заметка следующего содержания:


Прокуратурой Автономной Республики Крым на основании материалов Службы безопасности Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

Беспрецедентностью этого уголовного производства является то, что впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины.

Сейчас устанавливаются факты совершения должностными лицами Российской Федерации совместно с отдельными должностными лицами органов оккупационной власти действий, направленных на изменение территориальной целостности Украины и создание условий для вынужденного переселения с территории Крыма тысяч украинских граждан.

Во время досудебного расследования особое внимание планируется уделить фактам приготовления к оккупации Крыма и склонение жителей полуострова к ненависти к народам Украины, в том числе, путём манипуляций общественным мнением через средства массовой информации и социальные сети.


Далее приводится комментарий так называемого прокурора «АРК» Гюндуза Мамедова:
В современной истории оккупацию Россией полуострова Крым можно считать ярким примером успешного ведения гибридной войны. Она продолжается и поэтому мы должны приложить максимум усилий для придания ей правовую оценку.


По словам Мамедова, "информация в СМИ и соцсетях при правильном анализе (это ключевое замечание, - прим. "ВО") может служить большей доказательной базой в совершении преступления, нежели другие источники".

Сразу видно, у кого научились. В учителях – Вашингтон, который всё последнее время пытается выстраивать «доказательную» базу на публикациях в соцсетях, причём на публикациях, которые были заранее состряпаны, чтобы именно на них и ссылаться.

Вряд ли стоит полагать, что Киев не выиграет самим собой подготавливаемый судебный процесс в своём собственном суде. Сами обвинили, сами сообщили, сами осудили, за самих себя порадовались – так и живут...

Использованы фотографии: squirreldemo.co.uk
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 58

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Толстоевский Сегодня, 19:18
    свинопасы очень похожи на людей
    Толстоевский
    1. Астарт Сегодня, 19:22
      Этих убогих даже пинать не хочется, сами сдохнут
      Астарт
      1. hirurg Сегодня, 20:19
        ----планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)
        Агрессивной войны?
        А еще войны бывают щекотливые, ласкательные, любовные... laughing
        Да они маньяки в самом деле.
        hirurg
        1. cniza Сегодня, 20:46
          Вы знаете , что удивляет ? все все понимают , но каждый хочет выгоду только для себя , а это патовая ситуация.
          cniza
        2. Балу Сегодня, 21:07
          Россия смертельно оскорбила бандерлогов. Они России объявили войну, а Россия на нее не явилась.
          Балу
    2. Монос Сегодня, 19:25
      Я так понимаю, следующим шагом будет признание Украины страной-победителем по решению Оболонского суда. laughing
      Монос
      1. Чёрный Сегодня, 19:31
        Цитата: Монос
        Я так понимаю, следующим шагом будет признание Украины страной-победителем по решению Оболонского суда. laughing

        Плюс Пеца признает себя потерпевшим и выплатит себе компенсацию wassat
        Чёрный
        1. bulvas Сегодня, 19:51
          Цитата: Монос
          Я так понимаю, следующим шагом будет признание Украины страной-победителем по решению Оболонского суда. laughing


          Следующим шагом будет изъятие российской собственности на основании решения Оболонского суда
          bulvas
          1. cniza Сегодня, 20:55
            В общем , они все в шоколаде.
            cniza
      2. Дамир Сегодня, 19:38
        Я так понимаю, следующим шагом будет признание Украины страной-победителем по решению Оболонского суда

        все страшнее - это еще и станет основанием для конфискации Российского заграничного имущества.... янки вон и сейчас не сильно стесняются с дипломатической собственностью... а так сама по себе новость из разряда - будни душевнобольных, хроники психиатрической клиники....
        Дамир
        1. Владимирец Сегодня, 19:47
          На Украине как то так.
          Владимирец
      3. Александр романов Сегодня, 20:32
        Цитата: Монос
        Я так понимаю, следующим шагом будет признание Украины страной-победителем по решению Оболонского суда

        И ведь не поспоришь,решение суда на руках laughing
        Александр романов
        1. vorobey Сегодня, 21:09
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Монос
          Я так понимаю, следующим шагом будет признание Украины страной-победителем по решению Оболонского суда

          И ведь не поспоришь,решение суда на руках laughing


          А нас рать.. мы тогда себе справку нарисуем... feel
          vorobey
      4. Аскет Сегодня, 20:36
        Цитата: Монос
        по решению Оболонского суда

        После употребления пива Оболонь в больших количествах, никак иначе.... laughing
        Аскет
    3. рич Сегодня, 19:25
      Эпидемия "свинного гриппа" в полном разгаре. Выявлен новый опасный штамм этого заболеания
      рич
      1. Подрезчик Сегодня, 21:05
        А Белоруссия подаст в суд на Украину за геноцид белорусов во время ВОВ, когда бендеровцы жгли белорусские деревни, когда вспарывали животы матерям, и засовывали туда кричащих младенцев, когда у них считалось шиком с одного удара расколоть человеку череп топором! Белоруссия суд выиграет, тем более, что свидетелей будет хоть отбавляй! Официально признанные ветераны-бендеровцы еще за Хатынь нам не ответили!!!
        Подрезчик
        1. Ин100грамм Сегодня, 21:51
          Цитата: Подрезчик
          А Белоруссия подаст в суд на Украину за геноцид белорусов во время ВОВ

          Так вроде батька объявил украину братьями? какой суд?
          Ин100грамм
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 19:33
      Это принцип выживания хунты..! Экономика и промышленность им не нужны, просто русофобия пока хорошо оплачивается..Но это все временно и если шайка свидомых надеяться свалить из Киева с награбленным и раствориться в мире ...Пусть не надеются!

      Шарфики шелковые не забудьте приобрести сбегая...
      ОТДЕЛ
      1. Владимир 38 Сегодня, 19:42
        Цитата: ОТДЕЛ
        Шарфики шелковые не забудьте приобрести сбегая...

        Этот персонаж на попятную пошел.. За то и шарфик на шее затянулся. А украинские холуи не посмеют, их поводок еще короче) Думаю ни кто их не накажет, к сожалению.. Россия может, но элита боится. Тоже на коротком поводке у полосатых..
        Владимир 38
    5. Владимир 38 Сегодня, 19:39
      Клоуны, сами дела заводять, сами в суд свой же подают, чувство омерзения возникает от нынешнего руководства украины. Не законно к власти пришли и ничего не боятся, а не боятся, потому что знают, полосатый хозяин в обиду не даст. Только наше руководство рыпнется, сразу вся элита завоет. Так как, на каждого полосатые компроматик имеют, а у нас во власти "честных" нет.
      Владимир 38
    6. marlin1203 Сегодня, 20:09
      Они что, серьезно все это?.. это ж маразм...
      marlin1203
    7. сибиралт Сегодня, 21:13
      Украина желает убедится через суд, что на неё напала Россия? belay Хотя, для установления юридического факта заявитель должен указать причину для чего ему требуется это установление. Похоже, в данном случае установление данного факта требуется для признания украинской власти недееспособной. Других объяснений быть не может.
      сибиралт
    8. ura-banzai Сегодня, 21:57
      Будите вести себя плохо и у вас скоро такой маразм начнется, но только в другой форме. Мы Вас предупреждаем и почти спасаем
      ura-banzai
  2. Suharik.inline Сегодня, 19:19
    И Украинский суд постановит, взыскать с Украины контрибуцию в сумме...... по моему логично!
    Suharik.inline
  3. volodya Сегодня, 19:29
    Пора посылать на Украину санитаров!
    volodya
  4. ZAVal Сегодня, 19:31
    Извиняюсь, господа, но из цензурного осталось только

    ZAVal
    1. Александр романов Сегодня, 20:33
      Цитата: ZAVal
      Извиняюсь, господа, но из цензурного осталось только

      Пардон,а кто это в лифчике?
      Александр романов
      1. Аскет Сегодня, 20:38
        Цитата: Александр романов
        Пардон,а кто это в лифчике?

        девушка с пониженной социальной ответственностью , склонная к альтруизму в отношении противоположного пола.
        Аскет
  5. ded100 Сегодня, 19:33
    Что нибудь полезное зделали бы но нет маразм крепчает! wassat
    ded100
  6. КАРЛСОН Сегодня, 19:33
    Следующий этап, это доказательство через украинский суд, что Иисус был украинцем.
    А на основании этого требовать что бы Уркаина теперь называлась Нью-Израиль, с переходом к ней всех израильских ништяков, а Израиль переименовали в Украиль и к нему отошли все долги.
    КАРЛСОН
    1. Ретвизан 8 Сегодня, 19:56
      Ну если они докажут, что Иисус был украинец , то в его казни обязательно должна быть замешана Россия.
      Ретвизан 8
      1. Аскет Сегодня, 20:42
        Цитата: Ретвизан 8
        Ну если они докажут, что Иисус был украинец , то в его казни обязательно должна быть замешана Россия.

        Конечно, ведь прокуратором Иудеи был вовсе не Понтий Пилат , а варвар предок Путина laughing
        Аскет
  7. Олег Монархист Сегодня, 19:34
    Украина "за ведение войны" подаёт на Россию иск в свой собственный суд


    В Киев из Москвы срочно вылетели адвокаты для "зондирования почвы"

    Зондировать почву предлагается при помощи КАБ-500. laughing
    Олег Монархист
  8. Stoler Сегодня, 19:37
    Из фильма "Такси" : "Ну что там?". " Такой Дурдом аж страшно !" wassat
    Stoler
  9. Рабинович_007 Сегодня, 19:44
    Ну так и Россия не объявляет войну.
    гибридная война
    Рабинович_007
    1. Александр романов Сегодня, 20:33
      Цитата: Рабинович_007
      Ну так и Россия не объявляет войну.

      Так Россия и не нападала
      Александр романов
  10. Pivot Сегодня, 19:45
    Когда они перестанут клоунов на гос службу брать? Наверно Порошенко издал указ чтобы одних олухов на службу принимали, чтоб конкуренции не было.
    Pivot
  11. Ретвизан 8 Сегодня, 19:51
    У эльфов, как всегда сказочный . олбоебизьм! Опять кого-то в другом государстве умудряются судить, выносят обвинительные решения, даже видимо заочно сажают за решетку!
    Барахтаются, бурлят в своем болоте.
    Возможно в своих глазах кажутся себе жутко важными, ну, а остальные над этим или ржут или вообще ни как не воспринимают.
    Ретвизан 8
  12. roskot Сегодня, 20:02
    «Ле́тка-е́нка» — финский танец, в котором танцующие располагаются цепочкой в затылок друг другу и, держась друг за друга, прыжками передвигаются в такт музыкальному сопровождению из штатов.
    А ведь как скакали. Прямо летку-енка на всю страну была. Свет выключили, теперь с факелами по улицам маршируют.
    Но скакать не перестали.
    roskot
  13. mikh-korsakov Сегодня, 20:03
    Прочитал отзывы на событие, многим смешно, много сарказма! Но мне почему-то смеяться не хочется, извините. Мне становится тревожно, пытаюсь найти серьезные доводы за то, что мы в конце концов победим коллективный запад и не нахожу. Раньше было интересно слушать токшоу про Украину, все надеялся услышать как нам быть в условиях вражеского окружения. Теперь стало противно слушать говорунов по ТВ, которые размышляют и спорят с какой целью Трамп или Порошенко или кто-то другой из наших недругов предприняли что-то или сказали о чем то. Да любому ясно, что все делается чтобы нанести России поражение. наша власть проявляет двуличие. С одной стороны она организовала присоединение Крыма, пусть и выполняя наказ жителей Крыма, что это было так на весь
    мир заявил Путин. С другой стороны от власти слышатся голоса, что, мол, надо вести диалог, надо договариваться. Договариваться о чем? Как говорил монтер Мечников "Согласие есть продукт непротивления сторон". Но нас взяли за горло. Против нас ведут войну - но во время войны не договариваются - ее конец это победа одной стороны и поражение другой. Вот поэтому я стал бояться, что вся та публика, которая сейчас выступает в поддержку нашей власти в нужный момент переметнется и начнет тащить Путина в суд, как это было например в Сербии. Я ы не хотел до такого дожить.
    mikh-korsakov
    1. злой партизан Сегодня, 20:20
      Цитата: mikh-korsakov
      пытаюсь найти серьезные доводы за то, что мы в конце концов победим коллективный запад и не нахожу.

      А его надо побеждать?? belay
      Достаточно убедить его в наличии у России национальных интересов за пределами и в пределах России. Причём: конфликт интересов ЗА пределами России должен решаться в рамках цивилизованных и признаваемых всеми сторонами коллективного Запада правилами, обязательных и одинаковых для всех. А всё, что происходит в пределах России Запада касаться не должно никак. Вот, собственно, и вся победа. Именно так и сосуществовали долгое время СССР и Запад.
      злой партизан
      1. mikh-korsakov Сегодня, 20:29
        Цитирую: "Достаточно убедить его в наличии у России национальных интересов за пределами и в пределах России. Причём: конфликт интересов ЗА пределами России должен решаться в рамках цивилизованных и признаваемых всеми сторонами коллективного Запада правилами". В том-то и дело, что запад это не девица. которую можно в чем-то убедить. Тактика войны запада против нас - двойные стандарты. И она пока успешно работает. Что касается сравнения теперешней России и СССР, то оно неправильно. Во-первых, СССР был сильнее, кто бы что не говорил, сильнее, чем Россия в научном и экономическом плане, во-вторых, в СССР подавлялась демократура, все эти говоруны, на тему как бы всех покритиковать и при этом ничего не делать. В России эти люди сейчас как тараканы засели по щелям и шевелят усами, в ожидании когда можно начать жрать.
        mikh-korsakov
    2. neri73-r Сегодня, 20:27
      Да, всё кажется именно так, но нам нужно время, выиграть время, с армией получилось, нае..... ба....... Ли "друзей" , но не всё сделано, особенно в экономике. Поэтому и либерализм в правительстве терпят вместе с его адептами и юртстом-профессором!
      neri73-r
  14. Антон Болдаков Сегодня, 20:13
    Всё. Сушим сухари всей страной и учимся мотать портянки - скоро всех осудят на большие-пребольшие сроки...
    Антон Болдаков
    1. sabakina Сегодня, 20:20
      Цитата: Антон Болдаков
      Всё. Сушим сухари всей страной и учимся мотать портянки - скоро всех осудят на большие-пребольшие сроки...

      Считаете, мобилизация не за горами? Вроде не тот враг, чтоб мобилизация...
      sabakina
  15. злой партизан Сегодня, 20:14
    Я уже представил эти феерические прения в суде:
    Обвинение - "Россия напала на Украину!" angry
    Защита (ну должна же быть хоть какая-то защита для обвиняемой России!) - " Я не нападала!!" stop .
    Суд-"Попробуем установить истину!" what
    злой партизан
  16. БАРХАН Сегодня, 20:16
    Ну ,а чего им не резвиться ,как обезьянкам на банановой плантации,если все их деяния не наказуемы.Можно воровать,грабить,убивать...при этом ещё и обвиняя жертв.А мы,что?Мы ничего.Мы лишний раз посмеёмся над Ковтуном и проголосуем за ЕР.Всё хорошо.Пердоган друг.Батька враг.Бандеровцы спокойно в России работают.Димон рулит.И где тот дядя Вова с мочительными сортирами...?Эх....
    БАРХАН
  17. Дирижер Сегодня, 20:39
    А В защиту РФ пригласить Б. Клинтона и Б. Обаму.
    Дирижер
    1. ltc22A Сегодня, 21:11
      Цитата: Дирижер
      А В защиту РФ пригласить Б. Клинтона и Б. Обаму.

      Не забыть Д. Псаки, как глас американского госдепа)
      ltc22A
  18. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:51
    Походу Украина сделала невозможное - переплюнула Басманный суд г. Москвы (либералы в РФ долго орали про Басманное правосудие, интересно, что теперь скажут).
    Доказательством в Суде по уголовному процессу будет выступать свидетель тов. Порошенко с вещь доком - куском металлической пластины от автобуса подорвавшегося на мине в Донбассе..., можно еще приобщить пару использованных факелов из дома профсоюзов из Одессы и сгоревший автобус "Беркута" из Киева...
    DOCTOR ZLO
    1. sabakina Сегодня, 21:15
      Автобус тоже мы?...
      Нет, это было до Крыма.
      sabakina
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 21:23
        Цитата: sabakina
        Автобус тоже мы?...
        Нет, это было до Крыма.

        Отнюдь. Забыли что ли.
        DOCTOR ZLO
  19. ОТДЕЛ Сегодня, 20:54
    Украину долбят жестко по второстепенным каналам России...Готовят общественное мнение, хотя чего его готовить , пора начинать уже ! Все готовы давно уже и ждут приказа.. soldier

    Этих в России, тоже нужно учитывать.. negative
    ОТДЕЛ
  20. синоби Сегодня, 20:56
    Онанизм-вот краткое описание подобного рода деятельности по самоудовлетворению.
    синоби
  21. ltc22A Сегодня, 21:09
    Украина в своем собственном суде может делать всё, что угодно. Пусть подаст в суд на В.И. Ленина, что мало земли им нарезал (забыл Ростовскую обл.), на И.В Сталина, что от немецкой оккупации освободил (им по Гитлером было хорошо), на П.А. Порошенко, что страну развалил (прос рал).
    Свой суд, свои судьи, что хочу, то и ворочу.
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы "шкоду не робыла"
    ltc22A
  22. PValery53 Сегодня, 21:30
    Такие судебные манипуляции на Украине сильно смахивают на ситуацию с хоботом и вечным кайфом у слона из анекдота.
    PValery53
  23. Alex20042004 Сегодня, 21:39
    Мамедовы, Саакашвили и пр......
    Alex20042004
  24. APASUS Сегодня, 21:39
    Признать в суде войну - войной ! А что это дает государству ,гражданам или обществу? По мне так прикрытие своих бизнес интересов,вроде как война гибридная ,но не объявленная ,вот по этому мы бизнес не продаем .
    Я так понимаю под эту тему и под это решение суда можно жечь и убивать на законных основаниях будет и объявлять врагом хоть бендеровцев ,хоть ветеранов.Фиговый листок для организации диктатуры внутри страны или еще чего?
    APASUS
Картина дня