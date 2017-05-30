Украина "за ведение войны" подаёт на Россию иск в свой собственный суд

Прокуратурой Автономной Республики Крым на основании материалов Службы безопасности Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.



Беспрецедентностью этого уголовного производства является то, что впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины.



Сейчас устанавливаются факты совершения должностными лицами Российской Федерации совместно с отдельными должностными лицами органов оккупационной власти действий, направленных на изменение территориальной целостности Украины и создание условий для вынужденного переселения с территории Крыма тысяч украинских граждан.



Во время досудебного расследования особое внимание планируется уделить фактам приготовления к оккупации Крыма и склонение жителей полуострова к ненависти к народам Украины, в том числе, путём манипуляций общественным мнением через средства массовой информации и социальные сети.

В современной истории оккупацию Россией полуострова Крым можно считать ярким примером успешного ведения гибридной войны. Она продолжается и поэтому мы должны приложить максимум усилий для придания ей правовую оценку.