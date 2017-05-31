Сводка по Сирии
как сообщает интернет-портал AMN , сирийские военные нанесли мощный ракетный удар по силам ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), действующим в восточной части района Аль-Саламия, который привел к тяжелому урону среди террористов. Атака осуществлялась прошлой ночью в течение нескольких часов, её целью являлись основные системы обороны ключевого города ‘Uqayrbat. Населенный пункт, позволяющий контролировать основные маршруты между Хомсом и Раккой, является оплотом ИГИЛ в восточной части Хамы. Начало наступления сирийской армии ожидается в ближайшие дни.
Массивная колонна войск проследовала от Дамаска к столице юго-западной провинции Даръа. Перемещаются подразделения из 4-й механизированной дивизии сирийской арабской армии и проправительственных сил после их длительного пребывания в мухафазе Риф Дамаск. Предполагается, что войска примут участие в предстоящей наступательной операции, запланированной на территории провинции. В настоящее время действующая здесь 15-я бригада 5-й танковой дивизии и силы национальной обороны не имеют преимущества, однако с походом подкрепления ситуация радикально изменится.
В районе сирийско-иорданской границы ВВС коалиции сбросили листовки, предупреждающие сирийские правительственные войска и их союзников о том, что они должны оставаться на расстоянии более 55 км от пограничного перехода Аль-Танф. Недавно ВВС США нанесли в этом районе удар по сирийской военной колонне, приближавшейся к Аль-Танфу.
Массивная колонна войск проследовала от Дамаска к столице юго-западной провинции Даръа. Перемещаются подразделения из 4-й механизированной дивизии сирийской арабской армии и проправительственных сил после их длительного пребывания в мухафазе Риф Дамаск. Предполагается, что войска примут участие в предстоящей наступательной операции, запланированной на территории провинции. В настоящее время действующая здесь 15-я бригада 5-й танковой дивизии и силы национальной обороны не имеют преимущества, однако с походом подкрепления ситуация радикально изменится.
В районе сирийско-иорданской границы ВВС коалиции сбросили листовки, предупреждающие сирийские правительственные войска и их союзников о том, что они должны оставаться на расстоянии более 55 км от пограничного перехода Аль-Танф. Недавно ВВС США нанесли в этом районе удар по сирийской военной колонне, приближавшейся к Аль-Танфу.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти