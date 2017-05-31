Польша поможет развитию Грузии
Согласно информации интернет-портала « Грузия Online », пресс-служба правительства Грузии сообщила состоявшейся в рамках официального визита в Тбилиси встречи президента Польши Анджея Дуды с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
Особо были затронуты вопросы сотрудничества в сферах торговли, экономики, туризма, транспорта, образования и культуры. Был отмечен нарастающий прогресс в указанных направлениях и подчеркнута необходимость проведения совместных бизнес-форумов.
Было обозначено большое значение программы «польской помощи», которая под патронажем МИД оказывается развивающимся странам. Целями программы в отношении Грузии является достижение экономического роста, верховенства закона, эффективного правления, устойчивости национальных ресурсов, социального благосостояния и приемлемых стандартов образования.
Премьер-министр Грузии в очередной раз затронул тему «оккупированных территорий». Анджей Дуда подтвердил приверженность его страны суверенитету и территориальной целостности Грузии и обозначил необходимость её интеграции с ЕС и НАТО.
Особо были затронуты вопросы сотрудничества в сферах торговли, экономики, туризма, транспорта, образования и культуры. Был отмечен нарастающий прогресс в указанных направлениях и подчеркнута необходимость проведения совместных бизнес-форумов.
Было обозначено большое значение программы «польской помощи», которая под патронажем МИД оказывается развивающимся странам. Целями программы в отношении Грузии является достижение экономического роста, верховенства закона, эффективного правления, устойчивости национальных ресурсов, социального благосостояния и приемлемых стандартов образования.
Премьер-министр Грузии в очередной раз затронул тему «оккупированных территорий». Анджей Дуда подтвердил приверженность его страны суверенитету и территориальной целостности Грузии и обозначил необходимость её интеграции с ЕС и НАТО.
Использованы фотографии: http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=462&info_id=61213
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